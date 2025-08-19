Новини
Еманюел Макрон: Следващите две седмици са критични за Украйна
Еманюел Макрон: Следващите две седмици са критични за Украйна

19 Август, 2025 19:55

Голямата промяна през последните дни е, че Тръмп призна необходимостта от гарантиране на сигурността на Украйна, подчертава френският президент

Еманюел Макрон: Следващите две седмици са критични за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите две седмици ще бъдат от решаващо значение за постигане на съгласие по гаранциите за сигурност за Украйна след разговорите, които се проведоха на 18 август във Вашингтон, пише Politico.

В интервю за френския телевизионен канал LCI той подчертава, че е необходимо да се завърши предварителната работа съвместно със Съединените щати, за да се придаде реално съдържание на гаранциите за сигурност.

"Има доста работа, която трябва да се свърши предварително по гаранциите за сигурност. Следващите 15 дни са абсолютно необходими, за да завършим работата с американците и да придадем реално съдържание на тези гаранции за сигурност“, цитира Макрон Politico.

В поредица от интервюта за френски и американски медии френският президент оцени положително решението на американския президент Доналд Тръмп да предостави на Украйна "много добри гаранции за сигурност“.

"Голямата промяна през последните дни е, че той призна необходимостта от гарантиране на сигурността на Украйна“, подчертава Макрон.

В същото време Politico отбелязва, че съдържанието на тези гаранции остава неясно към този момент. Макрон уточни, че "британците, французите, германците, турците и други са готови да провеждат операции не на фронтовата линия, не провокативно, а операции за гарантиране на сигурността във въздуха, в морето и на сушата“.

САЩ и европейските страни спешно разработват гаранции за сигурност за Украйна, за да създадат условия за евентуална среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

След като Зеленски и европейските лидери се срещнаха с Тръмп в Белия дом, руските представители започнаха публично да отхвърлят европейските предложения за гаранции за сигурност за Украйна като част от потенциално мирно споразумение, според доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Въпреки че Кремъл все още не е потвърдил официално съгласието си, висш служител на американската администрация заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в Унгария, а френският президент по-рано предложи Швейцария. Германският канцлер Фридрих Мерц добави, че тази среща ще бъде насрочена за следващите две седмици.

Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блудницата УкраИна

    46 3 Отговор
    От вчера е голям купон
    и ще става все по–весело 😁

    19:57 19.08.2025

  • 3 еврески пудел зеля

    35 3 Отговор
    мачкат ме като малкопомиярче по сбирки и ме съжаляват за простотията ми

    19:58 19.08.2025

  • 4 пешо

    29 3 Отговор
    не само за украйна , но и за вашата шайка

    19:59 19.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    41 3 Отговор
    Така че конфликтът в Украйна неизбежно ще завърши с нейното разделяне." -Разделението е само началото. Все още трябва да постигнем денацификация и демилитаризация на това, което е останало от Незалежная,

    Коментиран от #8, #22

    20:00 19.08.2025

  • 6 И Киев е Руски

    38 3 Отговор
    19 август. 09:25

    7

    Украйна се ангажира да купи американско оръжие на стойност 100 милиарда долара, финансирано от Европа >>>>> Аз също искам Ламборгини за себе си за сметка на съседа отгоре. Имаме взаимна „любов"

    Коментиран от #10

    20:01 19.08.2025

  • 7 Мишел

    5 31 Отговор
    "Пореден голям провал на руското настъпление край Покровск."

    20:01 19.08.2025

  • 8 Късно е :)

    4 25 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Русия се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.

    Коментиран от #18, #56

    20:03 19.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    30 2 Отговор
    има статистика която говори, че до официаното нахлуване на Русия в Ураина седмица бяха истреляни от бандеровците на територията на Донбас 1200 снаряда (сега къде по малко) и в течение на година и кусур всеки ден в 03часа до 04 за да не спи населението на Донбас се стеляше и сдруга цел за да излизт хората от имазетата !!!! В последните два дни преди СВО евакуираха всичкото население от линията на фронта без мъжете разбира се и тогава Русия обяви своето СВО !!! И ТОВА е казано и от френска журналиска истрик която е все още жива и продлжава своято работа за истината

    Коментиран от #17

    20:04 19.08.2025

  • 10 Кака СлавКа УкраИновна

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Тази "помощ " ще я плащат
    поне две–три поколения
    И при тази обезлюдена
    и разсипана територия....
    Мани, мани, човек да не се ражда
    х0х0ляк през теЗ години 😁

    20:04 19.08.2025

  • 11 Пич

    19 2 Отговор
    Бандата на хумористите !!! Те им казват че са кучета , а Урсулианците вият срещу Луната...
    Той горския ще дойде...

    20:05 19.08.2025

  • 12 Всичко друго е ала-бала

    23 2 Отговор
    Най-голямата гаранция за сигурност на Украйна, е да премине в състава на Руската Федерация, така западните чакали няма да имат власт над нея

    Коментиран от #42

    20:06 19.08.2025

  • 13 Механик

    25 2 Отговор
    А стига с тия празните приказки!
    Не знам дали си давате сметка, че само лаете?
    Украина е свирен мач. Нея вече я няма.
    А ако искате да разпалите световна война, давайте, вие тия неща ги правите вече много години.
    Пък ако си мислите, че ще мрем само ние, а вие ще живеете под земята... ми добре. Ама и вашето няма да е живот.

    20:07 19.08.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор
    Това е ФЕЙК,хахахахх

    20:08 19.08.2025

  • 15 минаващ

    21 1 Отговор
    От толкова поддръжници на зеления - нито един не замина да го брани от лошите руснаци . Само драскате по сайтовете и това ви е помощта .Не чакайте две седмици , а грабвайте мешките и на фронта при зеления ! Той има нужда сега от вас , след време ще е късно , мноого късно ....

    20:08 19.08.2025

  • 16 Никаква земя за Русия

    3 18 Отговор
    На Русия не трябва да се дава и квадратен сантиметър от окупираните украински и кримски земи! Всичко трябва да се върне в Украйна. Ако се даде земя на Русия след няколко години ще спретне следващата си завоевателна война на кръвопролития и подчинение. И този път всички ще ходим на война!

    Коментиран от #32

    20:08 19.08.2025

  • 17 Да припомня на виещите Εβρ⭕Μин ΔиΛи

    24 0 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Тогова Порошенко каза от трибуната:
    Нашите деца ще ходят
    на училище и детска градина
    а вашите ще се крият в подвали и бункери...
    И кВа стана тя....

    Коментиран от #21, #24

    20:09 19.08.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Късно е :)":

    Това са твои лични изводи.Глупави

    20:09 19.08.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    5 6 Отговор
    Дано гаранциите да не са същите като за Будапещенският Меморандум,...

    20:10 19.08.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    СПОРЕД ТРЪМП БРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ
    ИСКАТ ДА РАЗПОЛОЖАТ ВОЙСКИ В УКРАЙНА
    ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА МИРА В УКРАЙНА
    .....
    А СПОРЕД ПУТИН,
    РУСИЯ ИДКА ДА РАЗПОЛОЖИ ВОЙСКИ В БЕРЛИН
    За ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА РУСИЯ

    20:10 19.08.2025

  • 22 Морски

    2 15 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, денацификация, демилитаризация и великата тридневна победа на руската мечка 🤣🐻🤣🐻

    Коментиран от #28

    20:12 19.08.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СА НАПРАВИЛИ НА НАВОЗ ( ТОР)
    ПОЛКА АЗОВ СЕВЕРНО ОТ КРАСНОАРМЕЙСК (ПОКРОВСК) ....
    ... УЖ ВЕРМАХТА ПРАВИ КОНТРААТАКИ, ПЪК
    ПАК ЗАГУБИЛИ ЕДНО СЕЛО
    .....
    МЪГЛАТА НА ВОЙНАТА:))

    20:13 19.08.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Да припомня на виещите Εβρ⭕Μин ΔиΛи":

    Стана" с твойта камъни...." Ама такоз.Про Ст управник- нещастна нация.

    20:13 19.08.2025

  • 25 Димяща ушанка

    1 9 Отговор
    Утре влизам в Киев !!! Този път е сигурно !!!

    20:14 19.08.2025

  • 26 Съдията

    18 0 Отговор
    Чак пък критични, всичко е ясно. САЩ и Русия се разбраха, а украинците ще има десетки години да си блъскат главите, защо по дяволите, повярваха на рижавия турчин и залухавите западна(ло)европейски политикани?!😂

    20:15 19.08.2025

  • 27 България 🇧🇬

    1 4 Отговор
    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    Коментиран от #37

    20:17 19.08.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Морски":

    Храна раздават в Фудбанките в Европа.Купони в Русия - само в главата ти

    20:17 19.08.2025

  • 29 България 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    20:17 19.08.2025

  • 30 България 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Територии от днешна Русия съвпадат с земите на Волжка България – средновековна държава, основана от българите около 7 век, която просъществува до 13 век. Тя се е намирала в района на сливането на реките Волга и Кама, което днес попада в Република Татарстан и Чувашия – субекти на Руската федерация.

    Ето какво включва тази историческа връзка:

    1. Столици като Булгар и Биляр са били важни културни и търговски центрове.

    2. Българите в региона са приели исляма през 922 г., което ги отличава от Дунавските българи.

    3. Волжка България е била независима държава, призната дори от халифата в Багдад.

    4. След завладяването ѝ от Златната орда през 1240 г., територията постепенно се интегрира в руските княжества и по-късно в Московска Русия.

    !!Днес в Татарстан и Чувашия има културни движения, които се стремят да възродят паметта за Волжка България като част от историческото наследство на региона.

    Коментиран от #40, #44

    20:18 19.08.2025

  • 31 Таня

    1 13 Отговор
    🎯 Далекобойни дронове на СБУ унищожиха два склада с боеприпаси на окупаторите в Белокуракино, Луганска област

    🚂 Градът е разположен на ключова железопътна линия, която снабдява фронта – включително Покровското направление.

    💥 Дроновете са нанесли поне седем точни удара по складовете. В резултат избухнаха мощни детонации и голям пожар, който беше засечен и от международния сателитен мониторинг FIRMS.

    🔥 Ударът сериозно нарушава логистиката на врага и допълнително изтощава възможностите му да снабдява войските на фронта.

    Източник: Информационна съпротива

    Коментиран от #36

    20:19 19.08.2025

  • 32 Тоз пък

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никаква земя за Русия":

    Оди я вземи. Никой не я дава. А собственика и си я взима.

    20:19 19.08.2025

  • 33 Иван

    8 2 Отговор
    Гнусния бисексуален евреин Емануел Макрон е в критичен период.

    Коментиран от #58

    20:20 19.08.2025

  • 35 граф Монте Кристо

    6 2 Отговор
    Цирковата трупа на зелката се яви в белия дом за да изнесе представление пред Тръмп,успяха донякъде да го разсеят с неясни намерения да осигурят гаранции за Украйна,Тръмп също обеща гаранции,като се позове единствено на неговия авторитет.Докато трупата на зелчо явно подразбира съвсем друго за своите гаранции,да изпрати военен контингент,който първоначално няма да участва на фронта ,а ще се настани във вътрешността на Украйна по някои градски гарнизони.

    20:22 19.08.2025

  • 36 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Таня":

    Мелания не е съобщила това на Доналд Тръмп.

    20:22 19.08.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "България 🇧🇬":

    И какъв е проблема?

    20:22 19.08.2025

  • 38 България 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.

    🗺️ Какво се случва през 1878 г.

    - Санстефанският договор (3 март 1878): Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
    - Компенсация за Румъния: За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
    - Без съгласие от българите: Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“

    ⚔️ Военни действия и последици

    - През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
    - Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.

    Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Д

    20:22 19.08.2025

  • 39 Анатолчо айде бе подай си оставката

    6 0 Отговор
    Та да ти олекне на душата и да не се мъчиш повече ........кажи и на целия екип на факти да направи същото ....!!!!!!!

    20:24 19.08.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "България 🇧🇬":

    И какво от Това?

    Коментиран от #49

    20:25 19.08.2025

  • 41 Анатоли оди на автомивка да работиш

    4 1 Отговор
    Или да правиш банички за закуска !

    20:26 19.08.2025

  • 42 Абсолютно

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всичко друго е ала-бала":

    вярно!

    20:27 19.08.2025

  • 43 @@@

    4 1 Отговор
    Еманюел Макрон към Зеленски
    Следващите две седмици са критични за Украйна!
    Сключвай бързо сделка, защото ще останеш без държава,
    И мъже вече не останаха в Украйна.

    20:28 19.08.2025

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "България 🇧🇬":

    КУТУЗОВ, СУВОРОВ, УШАКОВ,
    ... 3 ПРИМЕРА НА ВОЛЖКИ БЪЛГАРИ
    ИНТЕГРИРАНИ В РУСИЯ :)

    20:29 19.08.2025

  • 45 Що не триете бе идиоти

    2 1 Отговор
    Не виждате ли че обиждат независимите новини факти , които все лъжат и мажат ????

    20:29 19.08.2025

  • 46 С.П.

    5 1 Отговор
    Този Макарон не може да се оправи с баба си, тръгнал света да оправя...смях...

    20:30 19.08.2025

  • 47 граф Монте Кристо

    5 1 Отговор
    Две седмици,такъв срок са си дали заговорниците,да видят какво ще стане,дали Путин ще се съгласи на среща със зеленски,неслучайно на запад взеха да припяват за това,в тяхна изгода е,по този начин зеля би се сдобил с известна легитимност и да се укрепи донякъде на международната сцена,от зеля не може да се очаква друго освен неговите традиционни ци-га.низ.ми и да се прави на улав.

    20:30 19.08.2025

  • 49 Нищо

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Просто се е изходил човека.

    20:33 19.08.2025

  • 50 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Считам че тези изказвания на Макрон който напразно се опитва да си придаде важност за пореден път показват две неща -западно европейските лидери са напълно несъстоятелни и че между тях и Тръмп назрява конфликт!Дайте да разгледаме положението - информациите от Аляска са за това че Тръмп и Путин са се съгласили че примирие не върши работа а е необходим мирен договор който да включва решение на фундаменталните проблеми!Подчертавам решаване на фундаменталните проблеми -това означава че Украйна става само една част от тях и може да не е най-важната!?А срещата във Вашингтон разголи един силно манипулиран и извращаван въпрос -с кого воюва Русия!?Ами сега се вижда как е разгърнат фронта срещу Русия -с всякакви средства -военни икономически финансови дипломатически даже и юридически!??НАТО воюва с Русия а не Украйна -украинците поради глупостта си са решили да бъдат необходимата маша или острие на НАТО!?Не знам дали всичко ще свърши с поражение за НАТО но едно е сигурно -НАТО се орезили достатъчно и без поражение!?Затова руснаците нямат нужда от бързи или прибързани решения!

    20:33 19.08.2025

  • 51 Факт

    3 1 Отговор
    Да но ЕС реши да дава свои гаранции! А САЩ им каза, че вече плащат за помощта и за гаранциите.

    20:34 19.08.2025

  • 52 Българите по света

    0 5 Отговор
    Кажете защо българите в Русия изчезват? Хайде като любите русията, кажете причините защо българската общност в Русия е подложена на осакатяване? Нали знаете че има причини! И те са абсолютно ясни. Но вие ще се сетите ли? Руският свят не предполага съществуването на други култури и народи! Затова Сталин нарежда превръщането на маса българи в македонци! Русизмът е имперска идеология за подчиняване и завладяване! Дори в Америка има около 380000 българи със църкви и училища. Вие числа можете ли да сравнявате. Поне нулите да броите? Хайде кажете защо са тези разлики? В Русия под 12000 по последно преброяване и от тогава са изминали още около 4 години, като са намаляли още вероятно?

    380000 - Америка
    200000 - Украйна
    80000 - Молдова, според източници 300000 с български корени
    12000 - Русия????

    20:35 19.08.2025

  • 53 Ъъъъъъъъ

    3 1 Отговор
    "Следващите две седмици са критични за Украйна"

    Съществува версия, че Тръмп е поискал, заедно с Путин, да откъснат Донбас от Украйна . Той е трябвало да натисне Зеленски и да го убеди да се съгласи на това. Тази версия беше приета от почти всички "експерти“, както украински, така и чуждестранни, въпреки факта, че тя не се основава на нищо. Това е само предположение. По време на разговора с европейците, Тръмп внезапно е станал и ги е уведомил , че трябва да проведе спешен телефонен разговор с Путин. В Москва вече е било нощ, но Путин е вдигнал телефона и се е съгласил с това, за което Тръмп се е договорил със Зеленски.

    Въпросът е какво са се договорили Тръмп и Зеленски и кое е провокирало спешният телефонен разговор с Путин по никое време? Остава загадка и какво са си казали? Ясно е, че вървят някакви задкулисни договорки, които засега остават тайна. Това, от което украинците се опасяват е, че Зеленски договаря нещо с Тръмп зад гърба на всички.

    Коментиран от #54

    20:43 19.08.2025

  • 54 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ъъъъъъъъ":

    Изключително наивно написано!Тръмп не може да договаря нищо със Зеленски защото основанията за неговата нелегитимност са много сериозни!И ако се стигне до подписване на договор подписът ще трябва да го положи човек срещу когото няма никакви съмнения че е легитимен -може да бъде и специално упълномощен !В крайна сметка това може да бъде и Зеленски ако му гласуват пълномощия -но докато не ги гласуват всякаква договорки с него са нищожни!?

    Коментиран от #59

    20:58 19.08.2025

  • 55 Черен костюм

    1 0 Отговор
    Зеленото джуджи Волололодемир се облякло в черно в памет на 2 млн. облъчени бандерчета.

    21:05 19.08.2025

  • 56 Няма връщане назад

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Късно е :)":

    Не се е отказвала от денацификацията, както ти се иска.
    70% от Запорожие и Херсон остават руски ако украинците се откажат от останалото от Донецк без бой. Няма Азовско море за украинцие! Но пък има сухопътна връзка с Крим.

    Какво каза за 2014та?

    21:08 19.08.2025

  • 57 Готов за бой

    0 2 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци и европейци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    21:13 19.08.2025

  • 59 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "не може да бъде":

    "Изключително наивно написано

    1. Какво занесе Уиткоф във Вашингтон след срещата с Путин?
    2. Защо Тръмп проведе среща със Зеленски на четири очи?
    3. Защо Тръмп е звънял на Путин на пожар посред нощ?
    4. Какво са си казали?

    Какви правомощия има Зелански не е толкова важно. Важното е, че има един куп въпроси, които остават без отговор и тлва, че нещо се договаря тайно, което е повече от очевидно. Колкото до "наивността", просто обобщавам мненията на украински експерти, които са публикувани из медиите. 😉

    21:20 19.08.2025

  • 60 Факт

    0 0 Отговор
    Каза да плащате за всичко!

    21:25 19.08.2025

