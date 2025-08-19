Еманюел Макрон: Следващите две седмици са критични за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите две седмици ще бъдат от решаващо значение за постигане на съгласие по гаранциите за сигурност за Украйна след разговорите, които се проведоха на 18 август във Вашингтон, пише Politico.
В интервю за френския телевизионен канал LCI той подчертава, че е необходимо да се завърши предварителната работа съвместно със Съединените щати, за да се придаде реално съдържание на гаранциите за сигурност.
"Има доста работа, която трябва да се свърши предварително по гаранциите за сигурност. Следващите 15 дни са абсолютно необходими, за да завършим работата с американците и да придадем реално съдържание на тези гаранции за сигурност“, цитира Макрон Politico.
В поредица от интервюта за френски и американски медии френският президент оцени положително решението на американския президент Доналд Тръмп да предостави на Украйна "много добри гаранции за сигурност“.
"Голямата промяна през последните дни е, че той призна необходимостта от гарантиране на сигурността на Украйна“, подчертава Макрон.
В същото време Politico отбелязва, че съдържанието на тези гаранции остава неясно към този момент. Макрон уточни, че "британците, французите, германците, турците и други са готови да провеждат операции не на фронтовата линия, не провокативно, а операции за гарантиране на сигурността във въздуха, в морето и на сушата“.
САЩ и европейските страни спешно разработват гаранции за сигурност за Украйна, за да създадат условия за евентуална среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.
След като Зеленски и европейските лидери се срещнаха с Тръмп в Белия дом, руските представители започнаха публично да отхвърлят европейските предложения за гаранции за сигурност за Украйна като част от потенциално мирно споразумение, според доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Въпреки че Кремъл все още не е потвърдил официално съгласието си, висш служител на американската администрация заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в Унгария, а френският президент по-рано предложи Швейцария. Германският канцлер Фридрих Мерц добави, че тази среща ще бъде насрочена за следващите две седмици.
