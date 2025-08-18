Новини
Москва най-после призна: Генерал Еседула Абачев беше тежко ранен на фронтовата линия в Украйна
18 Август, 2025 17:34 1 060 52

Най-малко дузина руски генерали са били убити във войната, която започна с пълномащабното нахлуване на силите на Москва в Украйна през февруари 2022 година

Москва най-после призна: Генерал Еседула Абачев беше тежко ранен на фронтовата линия в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генерал Еседула Абачев - заместник-командващ на Северната група сили на Русия, е бил тежко ранен на фронтовата линия във войната с Украйна, съобщава "Ройтерс".

Абачев е от Дагестанска област в Русия. Нейният губернатор Сергей Меликов посочи в Telegram, че той е в тежко, но стабилно състояние в "един от най-добрите военномедицински центрове в страната".

Украинското военно разузнаване вчера съобщи, че на Абачев са ампутирани ръка и крак, след като е бил ранен при украински удар по руска военна колона на магистрала в Курската област в Западна Русия, и че е на лечение в Москва.

Най-малко дузина руски генерали са били убити във войната, която започна с пълномащабното нахлуване на силите на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Абачев е завършил Висшето танково командно училище в украинския град Харков, когато Украйна все още е била част от Съветския съюз, който се разпадна през 1991 г. Той е отличен с медала "Златна звезда" на Героя на Русия за ролята си в бойни мисии по време на настоящата война.

Меликов заяви, че той е гордостта на региона и го описа като "боен генерал и мъдър командир, който винаги се опитва да защити личния си състав, понякога пренебрегвайки собствената си безопасност".


  • 1 и кво

    12 7 Отговор
    военни действия се водят.

    Коментиран от #6

    17:36 18.08.2025

  • 2 хаха🤣

    15 13 Отговор
    Москва ако признае за всичко, което се случва на фронта с мобилизираните раши, народа ще изпадне в шок и ужас🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    17:37 18.08.2025

  • 3 Град Ахтопол

    8 3 Отговор
    По цялото южно черноморие няма доктори ....

    17:38 18.08.2025

  • 4 Над 1000 рашисти при Кобзон

    13 13 Отговор
    всеки ден... Ще се оправи! Имал е късмет, че са го прередили за концерта .

    Коментиран от #23

    17:38 18.08.2025

  • 5 Един

    11 9 Отговор
    Който си го търси....намира си го.

    17:38 18.08.2025

  • 6 Така е.

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "и кво":

    Война е, нормално е да умират хора. Но най-важното е кой колко жертви дава, защото двете най-висши ценности са свободата и човешкия живот. За съжаление в Русия, хората нямат нито едното нито другото. На фронта, отново вижда потвърждение на това- руските загуби са 6 пъти повече от украинските. През ВСВ, пак виждаме същото - руските загуби 6 пъти повече от германските. Хубаво е, русофилите да се замислят за тези факти, ако наистина им пука за руснаците.

    Коментиран от #14, #19

    17:38 18.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 8 Отговор
    И В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА МНОГО ХОРА
    КОИТО ЩЕ СЕ РАДВАТ АКО
    БЪЛГАРСКИ И УКРАИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ ОТ
    БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ СА ТЕЖКО РАНЕНИ :))

    17:39 18.08.2025

  • 8 Град Козлодуй

    10 8 Отговор
    Дано се оправи човека.

    17:39 18.08.2025

  • 9 Дългият

    14 8 Отговор
    Сега Фюрера безплатно ще му даде крак и ръка....ако пък и получи членска карта на Единна Русия е улучил шестицата...

    17:39 18.08.2025

  • 10 Анонимен

    9 4 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    17:40 18.08.2025

  • 11 Факт

    11 10 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    17:40 18.08.2025

  • 12 Заслужил си е съдбата ☝️

    13 8 Отговор
    Много руски генерали останаха и без глави...

    17:40 18.08.2025

  • 13 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    12 12 Отговор
    Браво, един московски фашист по-малко!

    17:40 18.08.2025

  • 14 Да бе 6.

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Така е.":

    Направо 66. Май доста си изплискал легена.

    17:41 18.08.2025

  • 15 дедо

    6 2 Отговор
    не ги мислете няма да свършат нито бомбите нито генералите

    Коментиран от #33

    17:41 18.08.2025

  • 16 ФАКТИ, ФАКТИ...

    12 7 Отговор
    видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите.

    мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци

    17:41 18.08.2025

  • 17 да питам

    8 8 Отговор
    Мацква кога ще признае за броя на умрелите руснаци на фронта ?

    17:42 18.08.2025

  • 18 Българин

    7 9 Отговор
    Четвърта година руснаците ядат хурката и не се научиха да воюват.Понв на бой носят.

    17:42 18.08.2025

  • 19 Да де заукрите говориш

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Така е.":

    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо УКРАИНЦИТЕ да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    17:43 18.08.2025

  • 20 Отец Дионисий

    8 7 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    17:43 18.08.2025

  • 21 Даа

    7 5 Отговор
    А колко паднаха от прозорците ,в бойни мисии

    17:44 18.08.2025

  • 22 Град Козлодуй

    7 6 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #31

    17:44 18.08.2025

  • 23 Дзегун

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Над 1000 рашисти при Кобзон":

    О, бедни ми Кобзончик!

    Коментиран от #42

    17:44 18.08.2025

  • 24 Генерал без крак

    5 4 Отговор
    Утре превземам Киев ✌️

    17:45 18.08.2025

  • 25 пешо

    5 6 Отговор
    пишете и колко натовски генерали дадоха фира

    Коментиран от #27

    17:45 18.08.2025

  • 26 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 27 Копей

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "пешо":

    НУЛА.

    Коментиран от #51

    17:45 18.08.2025

  • 28 Абе,

    6 3 Отговор
    генерал Съби Събев си остана в укристан, че беше на "екскурзия" там , та воюващ генерал няма да ранят...

    Коментиран от #43

    17:46 18.08.2025

  • 29 Няма край руският позор

    5 4 Отговор
    Няма...

    17:46 18.08.2025

  • 30 Днес

    4 3 Отговор
    предвид срещата на Тръмп с европейците в САЩ Русия показва миролюбие и спря да убива! Фашистите обаче, като съдим от новините засилиха тази дейност! Кой е военолюбеца и иска война!? Ясно кой! Медийния фронт също засили атаките! Този генерал бе ранен отдавна! Руските генерали загиват на фронта! Натовските - на ски в Алпите!

    Коментиран от #34, #45

    17:47 18.08.2025

  • 31 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй":

    От руски генерал войник не става.

    17:48 18.08.2025

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "дедо":

    Важното е да намалва руската измет.Лош материал.

    17:50 18.08.2025

  • 34 Тихо бе оръфляк!

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Днес":

    Война е.

    17:51 18.08.2025

  • 35 ФОТОГРАФА

    2 0 Отговор
    Третият генерал отляво надясно(това е началникът на Росгвардия) прилича на маймуна!

    Коментиран от #37

    17:51 18.08.2025

  • 36 Едни генерали са на фронтовата линия,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "хаха🤣":

    а други се мотаят по ТВ студия и министерства

    17:52 18.08.2025

  • 37 урко

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ФОТОГРАФА":

    а ти па си много убав

    17:53 18.08.2025

  • 38 Щом това признаха....

    1 2 Отговор
    Че са му ампутирани крак и ръка, значи завалията е и без глава🤣, браво на ВСУ👏.

    Коментиран от #48

    17:54 18.08.2025

  • 39 Иван

    0 0 Отговор
    Укро сво.лач го е ранила цинично.

    17:54 18.08.2025

  • 40 Гладни съдрани кАпеи да ви зарадвам

    1 0 Отговор
    Покровск е напълно пречистен от рашистките диверсионни групи които се бяха промъкнали в града. Унищожени и ликвидирани са до крак...Ликувайте кАпеи съдрани хохохо -

    Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
    Вражеските групировки в Покровск също са унищожени

    Коментиран от #46

    17:54 18.08.2025

  • 41 Ами

    0 1 Отговор
    Възможно е, една дузина руски генерали да са загинали от началото на СВО, но като знаем колко западни висши офицери са в плен на руснаците ... само можем да гадаем, колко не са имали този късмет :)

    Коментиран от #52

    17:55 18.08.2025

  • 42 Бедна ми гладна копейко.

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дзегун":

    Ти дам 20 лв.за вечеря?Или поне хляб ако имаш ти дам салама?

    17:55 18.08.2025

  • 43 разкрит !

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Абе,":

    100% Копейски Фейк !

    17:55 18.08.2025

  • 44 Дрисула

    2 0 Отговор
    това е смешно сйтче, не вярвайте на написаните простотии, Джамбата ги е писал, а той е идиот)))

    17:56 18.08.2025

  • 45 И какво бе.....

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Днес":

    Лошо ли е че са го свитнали?

    17:56 18.08.2025

  • 46 Аз чух че "Азов"

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Гладни съдрани кАпеи да ви зарадвам":

    вече са край Екатеринбург.

    17:56 18.08.2025

  • 47 Карго 200

    0 1 Отговор
    Дано да умре!

    17:56 18.08.2025

  • 48 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Щом това признаха....":

    Браво на равините и натовските инструктори.

    17:56 18.08.2025

  • 49 Анализатор

    1 0 Отговор
    Това е прекрасна новина!
    Да пием за генерала!

    17:56 18.08.2025

  • 50 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    В крайна сметка генерал Еседула няма да има възможност повече да убива жени и деца в Украйна.

    17:56 18.08.2025

  • 51 Дзегун

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Копей":

    От седеш си се сдобил с маймунски задник и сега ти е кофти всичко.

    17:56 18.08.2025

  • 52 ......

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Дай едно име на натовски офицер в плен.Утрепаните руски генерали го знаем.А???

    17:57 18.08.2025

