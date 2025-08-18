Москва най-после призна: Генерал Еседула Абачев беше тежко ранен на фронтовата линия в Украйна

Генерал Еседула Абачев - заместник-командващ на Северната група сили на Русия, е бил тежко ранен на фронтовата линия във войната с Украйна, съобщава "Ройтерс".
Абачев е от Дагестанска област в Русия. Нейният губернатор Сергей Меликов посочи в Telegram, че той е в тежко, но стабилно състояние в "един от най-добрите военномедицински центрове в страната".
Украинското военно разузнаване вчера съобщи, че на Абачев са ампутирани ръка и крак, след като е бил ранен при украински удар по руска военна колона на магистрала в Курската област в Западна Русия, и че е на лечение в Москва.
Най-малко дузина руски генерали са били убити във войната, която започна с пълномащабното нахлуване на силите на Москва в Украйна през февруари 2022 г.
Абачев е завършил Висшето танково командно училище в украинския град Харков, когато Украйна все още е била част от Съветския съюз, който се разпадна през 1991 г. Той е отличен с медала "Златна звезда" на Героя на Русия за ролята си в бойни мисии по време на настоящата война.
Меликов заяви, че той е гордостта на региона и го описа като "боен генерал и мъдър командир, който винаги се опитва да защити личния си състав, понякога пренебрегвайки собствената си безопасност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и кво
Коментиран от #6
17:36 18.08.2025
2 хаха🤣
Коментиран от #36
17:37 18.08.2025
3 Град Ахтопол
17:38 18.08.2025
4 Над 1000 рашисти при Кобзон
Коментиран от #23
17:38 18.08.2025
5 Един
17:38 18.08.2025
6 Така е.
До коментар #1 от "и кво":Война е, нормално е да умират хора. Но най-важното е кой колко жертви дава, защото двете най-висши ценности са свободата и човешкия живот. За съжаление в Русия, хората нямат нито едното нито другото. На фронта, отново вижда потвърждение на това- руските загуби са 6 пъти повече от украинските. През ВСВ, пак виждаме същото - руските загуби 6 пъти повече от германските. Хубаво е, русофилите да се замислят за тези факти, ако наистина им пука за руснаците.
Коментиран от #14, #19
17:38 18.08.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОИТО ЩЕ СЕ РАДВАТ АКО
БЪЛГАРСКИ И УКРАИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ ОТ
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ СА ТЕЖКО РАНЕНИ :))
17:39 18.08.2025
8 Град Козлодуй
17:39 18.08.2025
9 Дългият
17:39 18.08.2025
10 Анонимен
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
17:40 18.08.2025
11 Факт
17:40 18.08.2025
12 Заслужил си е съдбата ☝️
17:40 18.08.2025
13 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
17:40 18.08.2025
14 Да бе 6.
До коментар #6 от "Така е.":Направо 66. Май доста си изплискал легена.
17:41 18.08.2025
15 дедо
Коментиран от #33
17:41 18.08.2025
16 ФАКТИ, ФАКТИ...
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите.
мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци
17:41 18.08.2025
17 да питам
17:42 18.08.2025
18 Българин
17:42 18.08.2025
19 Да де заукрите говориш
До коментар #6 от "Така е.":Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:
"Не е необходимо УКРАИНЦИТЕ да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
17:43 18.08.2025
20 Отец Дионисий
17:43 18.08.2025
21 Даа
17:44 18.08.2025
22 Град Козлодуй
Коментиран от #31
17:44 18.08.2025
23 Дзегун
До коментар #4 от "Над 1000 рашисти при Кобзон":О, бедни ми Кобзончик!
Коментиран от #42
17:44 18.08.2025
24 Генерал без крак
17:45 18.08.2025
25 пешо
Коментиран от #27
17:45 18.08.2025
26 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
27 Копей
До коментар #25 от "пешо":НУЛА.
Коментиран от #51
17:45 18.08.2025
28 Абе,
Коментиран от #43
17:46 18.08.2025
29 Няма край руският позор
17:46 18.08.2025
30 Днес
Коментиран от #34, #45
17:47 18.08.2025
31 Механик
До коментар #22 от "Град Козлодуй":От руски генерал войник не става.
17:48 18.08.2025
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Българин
До коментар #15 от "дедо":Важното е да намалва руската измет.Лош материал.
17:50 18.08.2025
34 Тихо бе оръфляк!
До коментар #30 от "Днес":Война е.
17:51 18.08.2025
35 ФОТОГРАФА
Коментиран от #37
17:51 18.08.2025
36 Едни генерали са на фронтовата линия,
До коментар #2 от "хаха🤣":а други се мотаят по ТВ студия и министерства
17:52 18.08.2025
37 урко
До коментар #35 от "ФОТОГРАФА":а ти па си много убав
17:53 18.08.2025
38 Щом това признаха....
Коментиран от #48
17:54 18.08.2025
39 Иван
17:54 18.08.2025
40 Гладни съдрани кАпеи да ви зарадвам
Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
Вражеските групировки в Покровск също са унищожени
Коментиран от #46
17:54 18.08.2025
41 Ами
Коментиран от #52
17:55 18.08.2025
42 Бедна ми гладна копейко.
До коментар #23 от "Дзегун":Ти дам 20 лв.за вечеря?Или поне хляб ако имаш ти дам салама?
17:55 18.08.2025
43 разкрит !
До коментар #28 от "Абе,":100% Копейски Фейк !
17:55 18.08.2025
44 Дрисула
17:56 18.08.2025
45 И какво бе.....
До коментар #30 от "Днес":Лошо ли е че са го свитнали?
17:56 18.08.2025
46 Аз чух че "Азов"
До коментар #40 от "Гладни съдрани кАпеи да ви зарадвам":вече са край Екатеринбург.
17:56 18.08.2025
47 Карго 200
17:56 18.08.2025
48 Иван
До коментар #38 от "Щом това признаха....":Браво на равините и натовските инструктори.
17:56 18.08.2025
49 Анализатор
Да пием за генерала!
17:56 18.08.2025
50 Град Козлодуй
17:56 18.08.2025
51 Дзегун
До коментар #27 от "Копей":От седеш си се сдобил с маймунски задник и сега ти е кофти всичко.
17:56 18.08.2025
52 ......
До коментар #41 от "Ами":Дай едно име на натовски офицер в плен.Утрепаните руски генерали го знаем.А???
17:57 18.08.2025