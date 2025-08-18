Москва най-после призна: Генерал Еседула Абачев беше тежко ранен на фронтовата линия в Украйна

Генерал Еседула Абачев - заместник-командващ на Северната група сили на Русия, е бил тежко ранен на фронтовата линия във войната с Украйна, съобщава "Ройтерс".

Абачев е от Дагестанска област в Русия. Нейният губернатор Сергей Меликов посочи в Telegram, че той е в тежко, но стабилно състояние в "един от най-добрите военномедицински центрове в страната".

Още новини от Украйна

Украинското военно разузнаване вчера съобщи, че на Абачев са ампутирани ръка и крак, след като е бил ранен при украински удар по руска военна колона на магистрала в Курската област в Западна Русия, и че е на лечение в Москва.

Най-малко дузина руски генерали са били убити във войната, която започна с пълномащабното нахлуване на силите на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Абачев е завършил Висшето танково командно училище в украинския град Харков, когато Украйна все още е била част от Съветския съюз, който се разпадна през 1991 г. Той е отличен с медала "Златна звезда" на Героя на Русия за ролята си в бойни мисии по време на настоящата война.

Меликов заяви, че той е гордостта на региона и го описа като "боен генерал и мъдър командир, който винаги се опитва да защити личния си състав, понякога пренебрегвайки собствената си безопасност".