The New York Times: Срещата в Анкъридж вече е дипломатическа победа за Русия

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска в петък ще донесе на Русия дипломатическа победа, дори ако страните не успеят да постигнат напредък по Украйна, съобщава The New York Times.

Самият факт на разговорите вече изважда Москва от международна изолация и дава шанс да повлияе лично на Тръмп. Срещата на върха също така раздели НАТО и отложи въвеждането на нови санкции срещу Москва. Преди две седмици Тръмп заплаши с ограничения, ако Русия не се съгласи на прекратяване на огъня, но сега натискът отслабна.

Срещата между Путин и Тръмп ще започне на 15 август в Анкъридж в 22:30 ч. българско време, с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи.

Очаква се централната тема на срещата да бъде уреждането на украинската криза.