The New York Times: Срещата в Анкъридж вече е дипломатическа победа за Русия

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска в петък ще донесе на Русия дипломатическа победа, дори ако страните не успеят да постигнат напредък по Украйна, съобщава The New York Times.
Самият факт на разговорите вече изважда Москва от международна изолация и дава шанс да повлияе лично на Тръмп. Срещата на върха също така раздели НАТО и отложи въвеждането на нови санкции срещу Москва. Преди две седмици Тръмп заплаши с ограничения, ако Русия не се съгласи на прекратяване на огъня, но сега натискът отслабна.
Срещата между Путин и Тръмп ще започне на 15 август в Анкъридж в 22:30 ч. българско време, с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи.
Очаква се централната тема на срещата да бъде уреждането на украинската криза.
07:08 15.08.2025
07:09 15.08.2025
Коментиран от #7
07:10 15.08.2025
07:12 15.08.2025
5 от физическа загуба
07:12 15.08.2025
07:14 15.08.2025
До коментар #3 от "Хахахаха":Ванс каза в интервю, че той е посъветвал Тръмп да покани Путин на среща. И Тръмп се е съгласил.
На тебе ли да вярваме или на Ванс и американските медии.
Коментиран от #15
07:14 15.08.2025
8 Тръмп Велики
Ето затова САЩ са сила и САЩ са полюс в еднополюсния свят.
07:14 15.08.2025
9 Злобното Джуджи
Което е под голям въпрос. Операция Паутина 2 е в ход
07:14 15.08.2025
10 Тъкър Карлсон
11 Гошо
По цял ден пишете кой какво в Русия ,ял, пил, казал ,отишъл, спънал се , пръднал Сега пък в изолация били Така са изолирани че само с тах се занимавате
Коментиран от #19, #21
07:17 15.08.2025
12 Елементарно Уотсън!
Тръмп иска да се убеди, че ще говори с истинския диктатор, а не с двойника му или изображение което е генерирано с изкуствен интелект.
07:19 15.08.2025
14 Как мислите?
Коментиран от #16, #22
07:20 15.08.2025
15 Хахахаха
До коментар #7 от "Мнее":Путлера е казал на Уиткоф, че иска среща с тръмпоча!
Коментиран от #20, #24, #27
07:24 15.08.2025
16 Ти имаш ли сиво вещество,
До коментар #14 от "Как мислите?":В двете полукълба на раменете си? Ако това стане 3 СВ ни е в кърпа вързана. И ти колко ще изкараш, като западат ракетите и ЛИДЛ затвори? Без бомбоубежища,без запаси,без армия!
Внимавай какво си пожелаваш!
Коментиран от #42
07:26 15.08.2025
17 демократ
В момемта Републиканците дават знаци на расняците че могат да правят каквото си искат
Знаем как това доведе до ВСВ а сега е още.по опасно руснаците имат и ядрени ракети
07:27 15.08.2025
18 Да бе!
Коментиран от #23
07:27 15.08.2025
19 Хахахаха
До коментар #11 от "Гошо":Ами изолация е, след като ти се налага от страх да не кацне самолета на някоя европейска територия, та да летиш директно до Аляска, щот няма възможност да кацне на друга територия! А между другото, в Аляска се очакват протести от цивилното население, срещу срещата. И най-интересното е, че руските журналисти не са настанени в хотел, а ще нощуват на стадион, който се е използвал за болни от корона, по време на короната.
Коментиран от #28
07:28 15.08.2025
До коментар #15 от "Хахахаха":Сигурно им светиш на срещите на Путин. Много си му близък. Червило слагаш ли? Или така го караш на естествено розово и вътре червено....
07:28 15.08.2025
21 Гориил
До коментар #11 от "Гошо":Целият свят гледа към Аляска. Днес там се решава съдбата на целия свят. Европа не означава нищо, мнението ѝ е безинтересно, бъдещето ѝ е мъгливо.Времената се менят, следвоенната ера свършва. Няма да има повече отворени американски пазари и защитни ядрени чадъри. Тръмп е първият президент, който ви нарече конкуренти на Америка. Единствената страна, за която Тръмп ще направи изключение, е Англия, близка по култура и език. Именно в Англия ще бъдат разположени американски оръжия. Но не за защита на Европа, а за защита на Америка.
Коментиран от #36, #45
07:29 15.08.2025
22 демократ
До коментар #14 от "Как мислите?":Путин докато говори в Аляска трябва да се приближат двама от сикрет сървис от двете му страни да го хванат и докат са включени микрофоните да кажат гн Чутин вие сте арестуван за престъпления против човечеството.
Да го вземат за заложник и да искат Рашия да се изтегли от Украйна напълно.
Коментиран от #30
07:29 15.08.2025
23 Хахахаха
До коментар #18 от "Да бе!":Така е, и аз така мисля. Но ще видим. Все пак не зависи само от него.
07:29 15.08.2025
До коментар #15 от "Хахахаха":Точно това се нарича дипломатическа победа. Къде е Европа?
Коментиран от #29
07:29 15.08.2025
07:30 15.08.2025
27 Хахахаха
До коментар #15 от "Хахахаха":Уитков бе пратен от Тръмп да моли Путин за среща. Чети бре просссс.
07:31 15.08.2025
28 Орк
До коментар #19 от "Хахахаха":А европейските къде са настанени?
07:32 15.08.2025
29 Хахахаха
До коментар #24 от "Орк":От Европа никой не е поканил путлера! Това е двустранна среща. Те не могат да решат спирането на войната, а могат само да чуят и да дискутират спиране. Все пак, както вижда света, победа няма за никой, а войната върви четвърта година. Рашата даже не е окупирала, това което е анексирала и то след милиони жертви.
Коментиран от #33
07:32 15.08.2025
30 Гориил
До коментар #22 от "демократ":Ще ви кажа какво ще се случи в този момент. Ще започне адска престрелка между руските и американските сили за сигурност. Стотици невинни хора ще загинат. Ядрени удари могат да бъдат нанесени и от двете страни. И първият удар ще бъде нанесен срещу Европа.
Коментиран от #43
07:33 15.08.2025
33 Орк
До коментар #29 от "Хахахаха":Европа отдавна няма нито политици, никто дипломация. Един некомпетентен гинекологичен кабинет кой-то няма дори визия за бъдещето. Затова са на това дирижёр.
07:38 15.08.2025
До коментар #32 от "Хахахаха":Не ходим щото Русия ще дойде тук, така казаха от нато !!
07:39 15.08.2025
07:50 15.08.2025
До коментар #21 от "Гориил":ЕС е най-големият търговски партньор както на САЩ, така и на Китай. Това са трите велики сили и те са скачени съдове. Потъне ли едната, потъват и другите две. Смешно е когато казвате, че от Европа нищо не зависи. Тази, от която нищо не зависи е Русия.
07:50 15.08.2025
37 Гориил
38 Тръмп арестува Путин
Коментиран от #40
07:51 15.08.2025
39 Лично мнение
41 Все по-ясно става,
07:54 15.08.2025
42 В грешка си
До коментар #16 от "Ти имаш ли сиво вещество,":Никой няма да направи война заради кремълския, дърт бoк.лук
07:56 15.08.2025
43 Факти
До коментар #30 от "Гориил":Да не мислиш, че отговорните офицери ще оторизират ядрен удар заради бункерното gжygже? По-скоро ще гръмнат шампанското. В Русия всички го чакат да пукне. Отдавна им е писнало от тази uguomcka война.
Коментиран от #46
07:59 15.08.2025
Ами да му дадат медал 🏅 тогава!
08:01 15.08.2025
45 Бензиностанция
До коментар #21 от "Гориил":бензинджиите нищо не могат да решават. Тръмп ще им предложи да не ги избиват повече. Русия е джудже
08:05 15.08.2025
46 Гориил
До коментар #43 от "Факти":Русия е непоколебим, силен и решителен играч. Ако руският президент е приел поканата, тогава не може да се говори за загуба.
08:08 15.08.2025
47 Истината е, че
08:11 15.08.2025