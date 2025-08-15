Новини
The New York Times: Срещата в Анкъридж вече е дипломатическа победа за Русия

The New York Times: Срещата в Анкъридж вече е дипломатическа победа за Русия

15 Август, 2025 06:59, обновена 15 Август, 2025 07:05

Разговорите вадят Москва от международна изолация и дават шанс да се повлияе лично на Тръмп

The New York Times: Срещата в Анкъридж вече е дипломатическа победа за Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска в петък ще донесе на Русия дипломатическа победа, дори ако страните не успеят да постигнат напредък по Украйна, съобщава The New York Times.

Самият факт на разговорите вече изважда Москва от международна изолация и дава шанс да повлияе лично на Тръмп. Срещата на върха също така раздели НАТО и отложи въвеждането на нови санкции срещу Москва. Преди две седмици Тръмп заплаши с ограничения, ако Русия не се съгласи на прекратяване на огъня, но сега натискът отслабна.

Срещата между Путин и Тръмп ще започне на 15 август в Анкъридж в 22:30 ч. българско време, с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи.

Очаква се централната тема на срещата да бъде уреждането на украинската криза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А срещата вБелив дом

    33 6 Отговор
    със смешника зелен беше шоу за света. Изритаха клоуна като 🐶

    07:08 15.08.2025

  • 2 Ха,ха,ха

    21 3 Отговор
    Поревете си, не ми пречите.

    07:09 15.08.2025

  • 3 Хахахаха

    27 32 Отговор
    Айде стига вече. До някъде да, но до някъде не. Все пак показва, че путлера не е победител и за това му се налага да ходи в САЩ и то срещата е по руска молба! Все пак, победителя не би трябвало да ходи при победените нали! А тук виждаме, кой при кого ходи.

    Коментиран от #7

    07:10 15.08.2025

  • 4 Колко евра са 4000 лева?

    5 4 Отговор
    Бива ли за 4000 лева да работиш денонощно?

    07:12 15.08.2025

  • 5 от физическа загуба

    23 4 Отговор
    стана дипломатическа загуба за потника. Така трябва.

    07:12 15.08.2025

  • 6 Гориил

    33 7 Отговор
    Това е победа за целия свят, иначе една грешна стъпка ще доведе до Трета световна война. Европа е заслепена от омраза и се страхува от тревожно бъдеще.Победата в студената война беше лъжа и пропаганден трик. Русия никога не е губила от никого от вас. Днес вие загубихте.

    07:14 15.08.2025

  • 7 Мнее

    21 17 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Ванс каза в интервю, че той е посъветвал Тръмп да покани Путин на среща. И Тръмп се е съгласил.
    На тебе ли да вярваме или на Ванс и американските медии.

    Коментиран от #15

    07:14 15.08.2025

  • 8 Тръмп Велики

    20 25 Отговор
    Тръмп заплаши кучето и кучето притича да се умилква.

    Ето затова САЩ са сила и САЩ са полюс в еднополюсния свят.

    07:14 15.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    18 23 Отговор
    Не слагайте масата, докато рибата е още в морето !!! Победа ще бъде ако старите Путин и ИЛ-96 300ПУ успеят да пристигнат на срещата и след това приберат.
    Което е под голям въпрос. Операция Паутина 2 е в ход

    07:14 15.08.2025

  • 10 Тъкър Карлсон

    22 22 Отговор
    Такова едно театро го гледахме вече. Путин ще му говори 40 минути урок по история. Тръм подир това ще каже на медиите: "Такива глупости не бях слушал".

    07:16 15.08.2025

  • 11 Гошо

    20 22 Отговор
    Каква е пък тая изолация в която била Русия ?
    По цял ден пишете кой какво в Русия ,ял, пил, казал ,отишъл, спънал се , пръднал Сега пък в изолация били Така са изолирани че само с тах се занимавате

    Коментиран от #19, #21

    07:17 15.08.2025

  • 12 Елементарно Уотсън!

    38 26 Отговор
    Никаква победа няма за хунтата в Кремъл и военнопрестъпника Путлер.

    Тръмп иска да се убеди, че ще говори с истинския диктатор, а не с двойника му или изображение което е генерирано с изкуствен интелект.

    07:19 15.08.2025

  • 13 Хи хи

    24 33 Отговор
    малкия зеля скърца със зъби защо не е на срещата на ГОЛЕМИТЕ ! Не може зеля, мноо си малък, срещата е само за ГОЛЕМИ !!

    07:20 15.08.2025

  • 14 Как мислите?

    17 17 Отговор
    Има ли право СБУ да постави една лодка в Беринговия проток и да причака Путин и да свали самолета със Стингър?

    Коментиран от #16, #22

    07:20 15.08.2025

  • 15 Хахахаха

    20 16 Отговор

    До коментар #7 от "Мнее":

    Путлера е казал на Уиткоф, че иска среща с тръмпоча!

    Коментиран от #20, #24, #27

    07:24 15.08.2025

  • 16 Ти имаш ли сиво вещество,

    15 21 Отговор

    До коментар #14 от "Как мислите?":

    В двете полукълба на раменете си? Ако това стане 3 СВ ни е в кърпа вързана. И ти колко ще изкараш, като западат ракетите и ЛИДЛ затвори? Без бомбоубежища,без запаси,без армия!
    Внимавай какво си пожелаваш!

    Коментиран от #42

    07:26 15.08.2025

  • 17 демократ

    7 9 Отговор
    Демократите ако не праврха толкова много.прайдове и не рушаха паметници бяха почнали добра политика.
    В момемта Републиканците дават знаци на расняците че могат да правят каквото си искат

    Знаем как това доведе до ВСВ а сега е още.по опасно руснаците имат и ядрени ракети

    07:27 15.08.2025

  • 18 Да бе!

    3 12 Отговор
    Агент Краснов е предател и това рано или късно ще се разбере от света.

    Коментиран от #23

    07:27 15.08.2025

  • 19 Хахахаха

    1 18 Отговор

    До коментар #11 от "Гошо":

    Ами изолация е, след като ти се налага от страх да не кацне самолета на някоя европейска територия, та да летиш директно до Аляска, щот няма възможност да кацне на друга територия! А между другото, в Аляска се очакват протести от цивилното население, срещу срещата. И най-интересното е, че руските журналисти не са настанени в хотел, а ще нощуват на стадион, който се е използвал за болни от корона, по време на короната.

    Коментиран от #28

    07:28 15.08.2025

  • 20 Хе,

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Сигурно им светиш на срещите на Путин. Много си му близък. Червило слагаш ли? Или така го караш на естествено розово и вътре червено....

    07:28 15.08.2025

  • 21 Гориил

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гошо":

    Целият свят гледа към Аляска. Днес там се решава съдбата на целия свят. Европа не означава нищо, мнението ѝ е безинтересно, бъдещето ѝ е мъгливо.Времената се менят, следвоенната ера свършва. Няма да има повече отворени американски пазари и защитни ядрени чадъри. Тръмп е първият президент, който ви нарече конкуренти на Америка. Единствената страна, за която Тръмп ще направи изключение, е Англия, близка по култура и език. Именно в Англия ще бъдат разположени американски оръжия. Но не за защита на Европа, а за защита на Америка.

    Коментиран от #36, #45

    07:29 15.08.2025

  • 22 демократ

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "Как мислите?":

    Путин докато говори в Аляска трябва да се приближат двама от сикрет сървис от двете му страни да го хванат и докат са включени микрофоните да кажат гн Чутин вие сте арестуван за престъпления против човечеството.
    Да го вземат за заложник и да искат Рашия да се изтегли от Украйна напълно.

    Коментиран от #30

    07:29 15.08.2025

  • 23 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Да бе!":

    Така е, и аз така мисля. Но ще видим. Все пак не зависи само от него.

    07:29 15.08.2025

  • 24 Орк

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Точно това се нарича дипломатическа победа. Къде е Европа?

    Коментиран от #29

    07:29 15.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факти

    0 12 Отговор
    САЩ имат точно 13,4 пъти по-голям БВП от Русия. Армиите им също са несравними. Ще бъде позорно за Тръмп ако отстъпи пред толкова слаба държава.

    07:30 15.08.2025

  • 27 Хахахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Уитков бе пратен от Тръмп да моли Путин за среща. Чети бре просссс.

    07:31 15.08.2025

  • 28 Орк

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    А европейските къде са настанени?

    07:32 15.08.2025

  • 29 Хахахаха

    1 13 Отговор

    До коментар #24 от "Орк":

    От Европа никой не е поканил путлера! Това е двустранна среща. Те не могат да решат спирането на войната, а могат само да чуят и да дискутират спиране. Все пак, както вижда света, победа няма за никой, а войната върви четвърта година. Рашата даже не е окупирала, това което е анексирала и то след милиони жертви.

    Коментиран от #33

    07:32 15.08.2025

  • 30 Гориил

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "демократ":

    Ще ви кажа какво ще се случи в този момент. Ще започне адска престрелка между руските и американските сили за сигурност. Стотици невинни хора ще загинат. Ядрени удари могат да бъдат нанесени и от двете страни. И първият удар ще бъде нанесен срещу Европа.

    Коментиран от #43

    07:33 15.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Орк

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Европа отдавна няма нито политици, никто дипломация. Един некомпетентен гинекологичен кабинет кой-то няма дори визия за бъдещето. Затова са на това дирижёр.

    07:38 15.08.2025

  • 34 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Не ходим щото Русия ще дойде тук, така казаха от нато !!

    07:39 15.08.2025

  • 35 Пак наци жабЕта

    4 1 Отговор
    Докато има и един жив бандерец Русия все едно нищо не е постигнала. Хрушчов нали даде амнистия набандерците и какво? След 40 години руснаците пак ручат наци жабЕта.

    07:50 15.08.2025

  • 36 Факти

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    ЕС е най-големият търговски партньор както на САЩ, така и на Китай. Това са трите велики сили и те са скачени съдове. Потъне ли едната, потъват и другите две. Смешно е когато казвате, че от Европа нищо не зависи. Тази, от която нищо не зависи е Русия.

    07:50 15.08.2025

  • 37 Гориил

    4 0 Отговор
    Вицегубернаторът на Аляска заяви, че е руснак и носи фамилното име Расторгуев.

    07:50 15.08.2025

  • 38 Тръмп арестува Путин

    1 5 Отговор
    пред камерите на руските медии и получава,жадуваната Нобелова награда за мир!😂😂😂Голям смях ще падне....а...?!

    Коментиран от #40

    07:51 15.08.2025

  • 39 Лично мнение

    1 5 Отговор
    Много са го били☝️ като малък, диктатора. Затова има такива "разсъждения"... Сами си правете извода в каква среда се е движил...

    07:53 15.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Все по-ясно става,

    6 0 Отговор
    че либерастките медии са в същината си човеконенавистни. Било победа за Путин? Победа е за целия свят лидерите на най-мощните ядрени държави да седнат да разговарят помежду си. А какво искат ЕС и Обединеното кралство? Война до последния украинец. Макар че тази идея има своите привърженици и в Украйна, обикновените хора там искат същото като всички останали - мир, свобода и спокоен живот. Това няма как да стане с Еленски, който още от президентската си кампания се прояви като патологичен лъжец. Разгорещено обясняваше как щял да коленичи и пред дявола, за да постигне мир в Донбас. Сега със същата пламенност говори обратното и бръщолеви някакви небивалици, които нямат нищо общо с действителността, макар че като го гледах вчера до Мерц, изглеждаше много, много зле, с някакви странни синини по лицето и може би след употреба на определени забранени вещества.

    07:54 15.08.2025

  • 42 В грешка си

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ти имаш ли сиво вещество,":

    Никой няма да направи война заради кремълския, дърт бoк.лук

    07:56 15.08.2025

  • 43 Факти

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Да не мислиш, че отговорните офицери ще оторизират ядрен удар заради бункерното gжygже? По-скоро ще гръмнат шампанското. В Русия всички го чакат да пукне. Отдавна им е писнало от тази uguomcka война.

    Коментиран от #46

    07:59 15.08.2025

  • 44 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    "дипломатическа победа"
    Ами да му дадат медал 🏅 тогава!

    08:01 15.08.2025

  • 45 Бензиностанция

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    бензинджиите нищо не могат да решават. Тръмп ще им предложи да не ги избиват повече. Русия е джудже

    08:05 15.08.2025

  • 46 Гориил

    2 12 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Русия е непоколебим, силен и решителен играч. Ако руският президент е приел поканата, тогава не може да се говори за загуба.

    08:08 15.08.2025

  • 47 Истината е, че

    11 0 Отговор
    Путлер ще отнесе няколко шамара 🤣от Дончо обратно в Москва

    08:11 15.08.2025