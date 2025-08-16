Новини
Чък Шумър: Тръмп разпъна червен килим пред Путин

16 Август, 2025 05:35, обновена 16 Август, 2025 04:38 438 4

  • чък шумър-
  • тръмп-
  • путин-
  • среща-
  • сащ

Лидерът на малцинството в американския Сенат разкритикува американския президент за отношението към руския му колега

Чък Шумър: Тръмп разпъна червен килим пред Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ – демократът Чък Шумър, разкритикува отношението на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин по време на снощната им среща в Аляска, като заяви, че Тръмп е "разпънал червен килим за авторитарния главорез Владимир Путин", предаде американският телевизионен канал Ен Би Си Нюз, цитиран от БТА.

"Вместо да застане до Украйна и нашите съюзници, Тръмп застана рамо до рамо с автократ, който от години тероризира украинския народ и света", написа Шумър в социалната мрежа "Екс".

Сенаторът повтори изявленията на други демократи, че срещата не довела до напредък към слагането на край на войната.

"Докато чакаме важни подробности за това, което е обсъждано - на пръв поглед изглежда, че Тръмп даде на Путин легитимност, глобална сцена, нулева отчетност и не получи нищо в замяна. Страхуваме се, че това не е дипломация, а просто театър", добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    4 0 Отговор
    Всеки трябва да си отговори на въпроса: КОМУ Е ИЗГОДНА ВОЙНАТА!

    04:42 16.08.2025

  • 2 Гориил

    3 0 Отговор
    Ако Чък Шумер стане президент на Съединените щати, той също ще разстла червения килим пред руския лидер. Но докато е лидер на малцинството, може да казва каквото си иска.Защото не носи отговорност за нищо и не се отчита пред никого.Всеки политически авантюрист може да представи политическите спекулации като план за действие, което по същество е и огромното мнозинство от милиардерите в Сената. Както е добре известно, американският Сенат е клуб от милионери и милиардери, защитаващи привилегиите и правата на експлоататорската класа.

    04:49 16.08.2025

  • 3 Госあ

    2 0 Отговор
    Краварите да не се правят на “дръж ми шапката” най вероятно са договорили с руснаците да изпомпат ресурса от бившите територии на бивша Украйна, който бандерата им даде.

    Коментиран от #4

    04:51 16.08.2025

  • 4 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    А ЕС е нахендрен яката. Не знам дали ще се докопат до плявата от украинската пшеница. Там играе и Китай.

    04:53 16.08.2025