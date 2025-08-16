Тръмп иска директно мирно споразумение, а не прекратяване на огъня в Украйна. Зеленски отива спешно във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп. По-рано днес Зеленски също каза, че ще отиде във Вашингтон за среща с Тръмп на 18 август.
„Най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня“, заяви сега Тръмп.
По-рано днес той проведе телефонен разговор със Зеленски и с лидери на европейски страни, за да ги информира какво са говорили с Путин в Аляска. След това европейските лидери проведоха телефонен разговор помежду си с участието на Зеленски и ще публикуван общо изявление.
Европейски лидери са подготвили обща декларация, след като са направили оценка на информацията, дадена им от американския президент Доналд Тръмп за вчерашната среща в Аляска с руския лидер Владимир Путин и след като са чули и мнението на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес министър-председателят на Полша Доналд Туск.
"Разговорът между европейски лидери, които направиха оценка на информацията, предоставена от президента Тръмп, и на резултатите от срещата в Аляска, приключи", написа Туск в социалната платформа "Екс". "Заедно с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джорджа Мелони изслушахме мнението на Зеленски и подготвихме обща декларация", добави той. Туск не уточни кога ще бъде разпространена декларацията.
Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ, президента на Украйна и с други европейски лидери, че най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна, предаде АНСА, съобщи БТА. Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници, добави Мелони. Това бяха нейните първи коментари и след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.
Бой до пълната капитулация на киевския режим.
Коментиран от #10
Коментиран от #22
В УКРАЙНА ПОЧВА ПРОЦЕСА НА СМЯНА НА
ХЕТМАНА ( АТАМАНА)
И ТОВА ПО СТАРА УКРАИНСКА ТРАДИЦИЯ СЕ ПРАВИ С ГРАЖДАНСКА ВОЙНА :))
......
А ТОВА Е КАТО ПРИ МАКЕДОНЦИТЕ - 4-5 ВМРО СЕ КОЛЯТ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Предния път клоуна го изритаха като краставо 🐶.
Щоуто продължава.
🤣🤣🤣🤣🤟
Щоуто продължава.
🤣🤣🤣🤣🤟
Коментиран от #41, #44
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОМПЛЕКСЕН МИРЕН ДОГОВОР
.....
ЕС ВЕЧЕ ГО ПРИЕ .. СЛЕД РАЗГОВОР С ТРЪМП.....
.....
ОСТАВА СЕГА УКРАИНЦИТЕ ДА СЕ СЪГЛАСЯТ ДА ДАДАТ
5-6 ОБЛАСТИ :)
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ИНАЧЕ СТАВА ГОЛЯМО МАЗАЛО:
- ВДОВИЦИТЕ ПРОТЕСТИРАТ ЗА ПЕНСИИ
- АЗОВ И Т.Н. ПРАВЯТ ОПГ - ТА.
- ЗАЛУЖНИ , ПОРОШЕНКО , ТИМОШЕНКО , ЗЕЛЯ, КЛИЧКО И Т.Н. СЕ ГРИЗАТ ЗА ГУШИТЕ
- ВЕТЕРАНИТЕ НЯМАТ ПАРИ
- СЕЛЯНИТЕ НЕ ИСКАТ ПЪК ДА ГИ КОМАНДВАТ ОПГ- ТА
......
И ВСИЧКИ СА ВЪОРЪЖЕНИ :)
До коментар #8 от "МНОГО МИ Е ВАЖНО":Да не вземе да сложи край на живота си от мъка! Изобщо, сега с фекалните мозъци трябва да работят психолози и да им оказват необходимата помощ!☹️
Коментиран от #30
До коментар #10 от "В Бялата колиба става хубаво шоу":Сега клоунът няма да посмее да се появи там без костюм. Почва да става неудобен и може някъде да му ударят балтията.
Коментиран от #52
Също така съществува реална опасност, климата в САЩ да не му понесе и няколко дни след завръщането в полския бункер, да вземе да се спомине.
До коментар #23 от "Истината":В Аляска с моржове мозък и пингвини
Коментиран от #48
ИМАТ НЕПОСИЛНАТА ЗАДАЧА ДА ЗАБРАНЯТ
НЕОНАЦИСТИТЕ В УКРАЙНА И ДА ГИ ИЗБИЯТ
......
А ТВА Е 50/50 ... НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ КОГО
..... ОСОБЕННО КОГАТО УКРАИНСКАТА ВЪРХУШКА СА МИЛИАРДЕРИ , А НАЦИСТИТЕ ЩЕ РОВЯТ ПО КОНТЕЙНЕРИТЕ:)
Не разбирате ли , че Тръмп набива клин между русия и Китай ? Нетаняху инструктира малки по телефона една седмица преди срещата .
До коментар #13 от "САЩ":Изглеждаш с тия твърди заявления на част от тая жива сила.Чемодан,вокзал,флаг жалтосиний,киив.
Коментиран от #45
До коментар #42 от "Има право да иска":Транс -момиче нито теб нито който да било ще питат Ок ли си
Коментиран от #53
До коментар #33 от "Републиканец":дърт си за Путин и това те фрустрира. Какво ни пука.
Коментиран от #50
До коментар #48 от "Мокрите ти сънища не ни касаят,":Виждам че имаш желание да почустваш наденицата на Путин ех мека кит
Коментиран от #54, #58
До коментар #44 от "А ти кой си":Ти си постигнал повече освен да ядеш сесерешш се иЕвеш вгс
До коментар #26 от "Лелееее.....":Че "лидер" дЖилезку го е нямало на линия...
До коментар #46 от "Абе":обида. Кой се занимава с комунистически глупости. Красный ковёр е партийна кремълска отживелица, върху която строяваха другарите да ги мъмрят, когато правата им линия не беше успоредна на кривата линия на партията.
Каква носталгия само, ще ме разревеш (шегувам се).
Каква носталгия само, ще ме разревеш (шегувам се).
Цирка почва
Коментиран от #68
До коментар #50 от "Хаха теб ще те оправи":се празниш другаде. Тук Питин не чете и няма да разбере как му се гологъзиш.
62 ои8уйхътгрф
- Крим, ДНП, ЛНР, Херсон и Запорожие получават международно признание като част от РФ
- следващите 4 области от Харков до Одеса получават статут на демилитаризирана зона и минават под руски контрол и управление за следващите 99 години (тип Хонконг)
- гарантират се чуждите инвестиции в подконтролните на Русия 4 области от Харков до Одеса и се осигурява почти свободен достъп до пристанището на Одеса
- задължително ще има референдуми в областите от Харков до Одеса към коя държава предпочитат да бъдат, но не преди 2030г.
- сваляне на санкциите и започване на нормална търговия
Какво ще получи "великия Запад"??? Правото да живеете ще получите... И ако забравите милостта на господаря си някак "случайно" ще измрете
Коментиран от #75, #77, #79
13:58 16.08.2025
До коментар #36 от "Историк":Нищо от това което е давано при Байдън на Укр не спирало при Тръмп.С изключение на железото което вече го няма в складовете.Тръмп има проста задача за която никой няма да ти каже публично--да гарантира инвестициите на акционерите дори и за териториите които преминават под руски контрол, в замяна Путин вероятно е поискал санкциите да си останат на сегашното ниво.Другото се решава на фронта.
Коментиран от #76
До коментар #56 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Че нашите,какво мнение ще дават?Освен ,,дайте кинти"!Да си правим Волтаици върху нивите.
До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":БЕГАЙ от слънцето.
До коментар #65 от "Вече никой не приема Тръмп":И за тва и митата за ЕС не приеха на сериозно....
До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":А на нас каква ни е далаверата?
78 @@@
Защо няма позиция или коментар от тяхна страна за срещата между Путин и Тръмп в Аляска?
Сламеният премиер на Борисов да разясни кога ще праща войските съгласно
"готовият" план на Стармър и коалицията на желаещите, в която България е натикана?
Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира,
а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"?
До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":Какво ще получи великият Запад !?Не знам... но за г-жа Урсула със сигурност ще има специален подарък от Путин -уши от умряло магаре !?
А жужето го приемат при мечките в гората.
До коментар #1 от "АНАЛГИН":Азиатецо не те боли гавата,монголоид
