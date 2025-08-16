Новини
Тръмп иска директно мирно споразумение, а не прекратяване на огъня в Украйна. Зеленски отива спешно във Вашингтон
  Тема: Украйна

Тръмп иска директно мирно споразумение, а не прекратяване на огъня в Украйна. Зеленски отива спешно във Вашингтон

16 Август, 2025 13:01

Американският президент Тръмп потвърди, че ще приеме Зеленски в Белия дом на 18 август

Тръмп иска директно мирно споразумение, а не прекратяване на огъня в Украйна. Зеленски отива спешно във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп. По-рано днес Зеленски също каза, че ще отиде във Вашингтон за среща с Тръмп на 18 август.

Още новини от Украйна

„Най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня“, заяви сега Тръмп.

По-рано днес той проведе телефонен разговор със Зеленски и с лидери на европейски страни, за да ги информира какво са говорили с Путин в Аляска. След това европейските лидери проведоха телефонен разговор помежду си с участието на Зеленски и ще публикуван общо изявление.

Европейски лидери са подготвили обща декларация, след като са направили оценка на информацията, дадена им от американския президент Доналд Тръмп за вчерашната среща в Аляска с руския лидер Владимир Путин и след като са чули и мнението на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес министър-председателят на Полша Доналд Туск.

"Разговорът между европейски лидери, които направиха оценка на информацията, предоставена от президента Тръмп, и на резултатите от срещата в Аляска, приключи", написа Туск в социалната платформа "Екс". "Заедно с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джорджа Мелони изслушахме мнението на Зеленски и подготвихме обща декларация", добави той. Туск не уточни кога ще бъде разпространена декларацията.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ, президента на Украйна и с други европейски лидери, че най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна, предаде АНСА, съобщи БТА. Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници, добави Мелони. Това бяха нейните първи коментари и след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АНАЛГИН

    62 13 Отговор
    Зеления пак ще го боли главата. И европейските пудели също.

    Коментиран от #82

    13:03 16.08.2025

  • 2 Шута зелен

    63 9 Отговор
    Привикаха го на килимчето при господаря. Ще му набият чомберите.

    13:03 16.08.2025

  • 3 Просячето – нелигитимен президент

    53 9 Отговор
    Няма как са стане примирие.
    Бой до пълната капитулация на киевския режим.

    13:03 16.08.2025

  • 4 Пустиняк

    30 5 Отговор
    Ние ше участваме ли у патакламата? Поне като боксова круша?

    13:04 16.08.2025

  • 5 Ушо Теов

    31 7 Отговор
    Зеленски не трябва да се съгласява, все още има прекалено много украинци!

    13:05 16.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 26 Отговор
    защо разделя хората ся? вие ако имате 2 деца , едното в Аляски гори Тилилейски ли ще го каните , а другото в дома си-Белия дом?

    Коментиран от #10

    13:05 16.08.2025

  • 7 Да тоя е само по

    18 4 Отговор
    КРУЙЗИТЕ. ПАК ЗА СМЕТКА НА НАРОДА. ТОЙ САМО ОБИКАЛЯ СЪС ЖЕНКА СИ И НЕГОВИТЕ ХОРА. А У ОКРАИНА ПЛАЩА ТАМ ТРЪП НЕ ХОДИ.

    13:05 16.08.2025

  • 8 МНОГО МИ Е ВАЖНО

    32 4 Отговор
    Да разбера какво мисли Тагарев по въпроса.

    Коментиран от #22

    13:05 16.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 3 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА ,
    В УКРАЙНА ПОЧВА ПРОЦЕСА НА СМЯНА НА
    ХЕТМАНА ( АТАМАНА)
    И ТОВА ПО СТАРА УКРАИНСКА ТРАДИЦИЯ СЕ ПРАВИ С ГРАЖДАНСКА ВОЙНА :))
    ......
    А ТОВА Е КАТО ПРИ МАКЕДОНЦИТЕ - 4-5 ВМРО СЕ КОЛЯТ

    13:06 16.08.2025

  • 10 В Бялата колиба става хубаво шоу

    34 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Предния път клоуна го изритаха като краставо 🐶.
    Щоуто продължава.
    🤣🤣🤣🤣🤟

    Коментиран от #24

    13:07 16.08.2025

  • 11 РЕАЛИСТ

    17 5 Отговор
    Евреите от Ситито няма да разрешат войната да спре.

    13:08 16.08.2025

  • 12 ДНЕС НЕ Е ДОБЪР ДЕН

    23 4 Отговор
    За ЮРОГЬОЙЩИНАТА и европейския новофашизъм.

    13:09 16.08.2025

  • 13 САЩ

    5 33 Отговор
    Американците не познават и не разбират истинската природа на руснаците и по-точно на московлиите, ако могат да се назоват руснаци. Те са тръгнали на кървава завоевателна война на подчинение и това нещо може да бъде спряно само с война! И пълна тежка по мащаби подкрепа за Украйна във всяко отношение. Дори и със жива сила която да прогони руския агресор. Да погледнат съдбата на народите които са имали пряк контакт с Русия.

    Коментиран от #41, #44

    13:09 16.08.2025

  • 14 Малък весел гей

    19 1 Отговор
    Да си купи костюм,иначе пак макарона ще го гушка и гали по гръбчето...на голо.

    13:10 16.08.2025

  • 15 Интересно

    16 1 Отговор
    Как нагло зеленеки обясни на нашия президент, че България няма шансове срещу Русия, защо преценката му за Украйна не е така ясна, да не я замъгляват някакви финансови интереси

    13:11 16.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ВСЪЩНОСТ ПУТИН ПРЕДЛОЖИ
    КОМПЛЕКСЕН МИРЕН ДОГОВОР
    .....
    ЕС ВЕЧЕ ГО ПРИЕ .. СЛЕД РАЗГОВОР С ТРЪМП.....
    .....
    ОСТАВА СЕГА УКРАИНЦИТЕ ДА СЕ СЪГЛАСЯТ ДА ДАДАТ
    5-6 ОБЛАСТИ :)

    13:11 16.08.2025

  • 17 Факт

    17 2 Отговор
    Най-после и на прислугата в коридора бяха сведени част от разговорите.А баш тъпанаря го викат за набиване на дюшемето.

    13:13 16.08.2025

  • 18 Мими Кучева🐕

    15 3 Отговор
    Зеленски отече в канала.Сега ако му е останал малко разум,ще се оттегли ,ще плаче на рамото на Навалная , ще пише мемоари,и ша дава акъл на окраинците ,как да са оправат.😎🦧🌈🛴🤣🤗👍

    13:14 16.08.2025

  • 19 Скорпи

    6 8 Отговор
    Това американско Недоразумение ще направи толкова бели че после ще трябват десетилетия за да се възстанови всичко...Този Израстък си живее в някакъв Негов...Измислен Свят...

    13:16 16.08.2025

  • 20 Наблюдател

    20 1 Отговор
    След кратка фотосесия на летището, Путин и Тръмп отидоха на срещата на върха в колата на американския президент, разменяйки реплики. Наблюдатели отбелязаха, че решението на руския лидер да се качи в лимузината на американския президент показва високо ниво на доверие. Политиците общуваха в колата без преводач .

    13:17 16.08.2025

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 4 Отговор
    САМО КАПИТУЛАЦИЯТА И ПЪЛНА РУСКА ПОБЕДА МОЖЕ ДА СПАСИ УКРАЙНА
    ....
    ИНАЧЕ СТАВА ГОЛЯМО МАЗАЛО:
    - ВДОВИЦИТЕ ПРОТЕСТИРАТ ЗА ПЕНСИИ
    - АЗОВ И Т.Н. ПРАВЯТ ОПГ - ТА.
    - ЗАЛУЖНИ , ПОРОШЕНКО , ТИМОШЕНКО , ЗЕЛЯ, КЛИЧКО И Т.Н. СЕ ГРИЗАТ ЗА ГУШИТЕ
    - ВЕТЕРАНИТЕ НЯМАТ ПАРИ
    - СЕЛЯНИТЕ НЕ ИСКАТ ПЪК ДА ГИ КОМАНДВАТ ОПГ- ТА
    ......
    И ВСИЧКИ СА ВЪОРЪЖЕНИ :)

    13:18 16.08.2025

  • 22 Оох много се притеснявам за него!😥

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "МНОГО МИ Е ВАЖНО":

    Да не вземе да сложи край на живота си от мъка! Изобщо, сега с фекалните мозъци трябва да работят психолози и да им оказват необходимата помощ!☹️

    13:23 16.08.2025

  • 23 Истината

    4 18 Отговор
    Пичовете ги канят в белия дом, а капитулиращите в Аляска при моржовете.

    Коментиран от #30

    13:24 16.08.2025

  • 24 Наблюдател

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "В Бялата колиба става хубаво шоу":

    Сега клоунът няма да посмее да се появи там без костюм. Почва да става неудобен и може някъде да му ударят балтията.

    13:25 16.08.2025

  • 25 дончичо

    15 1 Отговор
    В прав текст ви го казаха ---Русия е силна,Украйна...НЕ

    13:26 16.08.2025

  • 26 Лелееее.....

    13 1 Отговор
    европейските "лидери" проведоха телефонен разговор помежду си с участието на Зеленски и ще публикуван общо изявление..... само "лидер" дЖилезку го нямало на линия

    Коментиран от #52

    13:27 16.08.2025

  • 27 Механик

    12 2 Отговор
    Зели го викат, за да му съобщят скръбната вест за кончината на Украина. Ще му навиват пружините да не се дърпа, щото инак ще стане много лошо.
    Също така съществува реална опасност, климата в САЩ да не му понесе и няколко дни след завръщането в полския бункер, да вземе да се спомине.

    13:28 16.08.2025

  • 28 Зелю искал и той

    12 2 Отговор
    Червен килим ама му казали че няма, щот не му се полагало

    13:28 16.08.2025

  • 30 Пълно е

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    В Аляска с моржове мозък и пингвини

    13:30 16.08.2025

  • 31 Госあ

    11 5 Отговор
    Не виждам защо зелката трябва да участва изобщо в преговори ! Ако сащ и Русия са се разбрали и ЕС е съгласен, просто трябва да обявят публично. Оттам нататък, ако бандерите искат да се бият сами срещу руснаците, да продължат до последния бандер и след това Украина отново ще бъде поделена 💁 Ако украинците не искат да се бият - зелката на супа 💁

    13:30 16.08.2025

  • 32 Артилерист

    11 2 Отговор
    Между мирно споразумение и прекратяване на огъня има голяма разлика. Тръмп вероятно е разбрал защо Путин не иска и няма да се съгласи на временно спиране на огъня. Западняците нагло прибавят и продължаване на въоръжаването на Украйна, за да можела да се защитавала. Не да я засилят отново срещу Русия, нали, ами да се защитава! Както приложиха,Минските споразумения да речем...

    13:31 16.08.2025

  • 33 Републиканец

    11 4 Отговор
    100 сопи на голо за Зеленски и в Гуантанамо, за да има мир в Европа!

    Коментиран от #48

    13:31 16.08.2025

  • 34 европейските "гейзери"

    14 2 Отговор
    Сега се чудят кви глупости да измислят

    13:32 16.08.2025

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ЗЕЛЯ , ЕС И САЩ
    ИМАТ НЕПОСИЛНАТА ЗАДАЧА ДА ЗАБРАНЯТ
    НЕОНАЦИСТИТЕ В УКРАЙНА И ДА ГИ ИЗБИЯТ
    ......
    А ТВА Е 50/50 ... НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ КОГО
    ..... ОСОБЕННО КОГАТО УКРАИНСКАТА ВЪРХУШКА СА МИЛИАРДЕРИ , А НАЦИСТИТЕ ЩЕ РОВЯТ ПО КОНТЕЙНЕРИТЕ:)

    13:32 16.08.2025

  • 37 Пенсионер 69 годишен

    10 3 Отговор
    Супа от зеле на руски е ЩИ. Зеле на ЩИ, бандеровците на залесяването в Сибир, за да има мир!

    13:35 16.08.2025

  • 38 кой да знае

    2 1 Отговор
    А сети ли са тръмп да го каже това на Путин или просто забрави?!?

    13:36 16.08.2025

  • 39 Пламен

    1 4 Отговор
    Евро-копейките полудяха . :)

    Не разбирате ли , че Тръмп набива клин между русия и Китай ? Нетаняху инструктира малки по телефона една седмица преди срещата .

    13:41 16.08.2025

  • 40 Става пародийно

    11 1 Отговор
    Кво общо изявление, на кви лидери бре? Тоя звънял, другият пък му се обадил, третият заявил, четвъртият посочил а в собствените им държави ги псуват и обществена подкрепа и от 10% даже нямат. Пасмина от някакви избушени от всякъде изтърсаци лидери били. На какво са лидери ?

    13:41 16.08.2025

  • 41 Макробиолог

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "САЩ":

    Изглеждаш с тия твърди заявления на част от тая жива сила.Чемодан,вокзал,флаг жалтосиний,киив.

    13:43 16.08.2025

  • 42 Има право да иска

    2 6 Отговор
    и да получи отказ. Вика Зеленски да му предаде какво иска Путин. Ако съм на Зеленски, няма да отида. Нищо ново няма да му съобщи Рижият Кравобик Ако Тръмп е толкова на зор, той да отиде в Киев.

    Коментиран от #45

    13:44 16.08.2025

  • 43 1111

    2 1 Отговор
    Ъхъ, Зеленият Пигмей ша оди у Вашингтон да му начупат канчето...

    13:44 16.08.2025

  • 45 Хахаха голям политик и стратег си

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Има право да иска":

    Транс -момиче нито теб нито който да било ще питат Ок ли си

    13:46 16.08.2025

  • 46 Абе

    4 2 Отговор
    Ще му набие канчето на Зеления.За него няма да има червен килим, защото е извън протокола - отказва да носи костюм.А според Тръмп е неуважение към него,и към личността му ,и за цяла Америка

    Коментиран от #53

    13:46 16.08.2025

  • 47 Аре бре

    8 1 Отговор
    Разговорът между "европейски лидери", които направиха оценка на информацията...... гении бре

    13:46 16.08.2025

  • 48 Мокрите ти сънища не ни касаят,

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Републиканец":

    дърт си за Путин и това те фрустрира. Какво ни пука.

    Коментиран от #50

    13:47 16.08.2025

  • 49 Смешници ....

    8 0 Отговор
    "Заедно с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джорджа Мелони изслушахме мнението на Зеленски и подготвихме обща декларация"....

    13:49 16.08.2025

  • 50 Хаха теб ще те оправи

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мокрите ти сънища не ни касаят,":

    Виждам че имаш желание да почустваш наденицата на Путин ех мека кит

    Коментиран от #54, #58

    13:49 16.08.2025

  • 51 Даа

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "А ти кой си":

    Ти си постигнал повече освен да ядеш сесерешш се иЕвеш вгс

    13:50 16.08.2025

  • 52 Ами така пише

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Лелееее.....":

    Че "лидер" дЖилезку го е нямало на линия...

    13:50 16.08.2025

  • 53 Брех, а ти защо го приемаш като лична

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Абе":

    обида. Кой се занимава с комунистически глупости. Красный ковёр е партийна кремълска отживелица, върху която строяваха другарите да ги мъмрят, когато правата им линия не беше успоредна на кривата линия на партията.
    Каква носталгия само, ще ме разревеш (шегувам се).

    13:51 16.08.2025

  • 55 Древен

    3 2 Отговор
    Тромпета ще спусне заповедите на Путин към Шмръчко като свои...
    Цирка почва

    13:53 16.08.2025

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    А защо само пет държави от ЕС имат право на мнение?Нали всички били равни и имали право сами да решават?

    Коментиран от #68

    13:56 16.08.2025

  • 57 А направиха ли оценка "лидерите"

    6 1 Отговор
    Как съвсем братушките помляха 86-та украинска егерска бригада от която останаха само 8 души които психологическа помощ получават ..

    13:56 16.08.2025

  • 58 Ходи да

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха теб ще те оправи":

    се празниш другаде. Тук Питин не чете и няма да разбере как му се гологъзиш.

    13:56 16.08.2025

  • 59 не може да бъде

    4 2 Отговор
    Ха ами това просто е изстрел в десетката!?В ЕС в т.ч и ние можем да приказваме каквото си искаме да плюем па Русия да наричаме Путин с най-различни имена /трябва да се подчертае -0в 90% от случаите съвършено несправедливо/ може някои да пишат колко бил нисък Путин /фейк -нюз/и че на срещата с Тръмп и в други събития е участвал негов двойник /груба и подла но глупава инсинуация .И всичко това сега се връща като бумеранг защото светът гледа -и какво ще си кажат във важни държави в латинска Америка Азия Африка арабските държави - ето това са истински лидери даже може да се каже -големи ако не и велики!? /моето лично мнение0-Путин наистина е голям ръководител такъв балансиран политик от световна класа руснаците никога не са имали/ !?А в ЕС са жалки побъркани слабаци!?....Това е заключението това са коментари по вестници Ал Джазира и т.н.!?И оти ги ручахме жабетата -особено украинците!?

    13:57 16.08.2025

  • 60 Тръмп

    5 0 Отговор
    до сега искаше незабавно прекратяване на огъня, за 24 часа, после всеобхватни преговори за мир. Инак строги, красиви и огромни санкции! Сега обърна плочата точно наобратно! Украйна да забрави за Тръмп!

    13:57 16.08.2025

  • 61 Комикс

    1 1 Отговор
    Дави та....м лидерите.

    13:57 16.08.2025

  • 62 ои8уйхътгрф

    5 2 Отговор
    Жълтопаветковци отчаяни, записвайте си какво е договорено:

    - Крим, ДНП, ЛНР, Херсон и Запорожие получават международно признание като част от РФ
    - следващите 4 области от Харков до Одеса получават статут на демилитаризирана зона и минават под руски контрол и управление за следващите 99 години (тип Хонконг)
    - гарантират се чуждите инвестиции в подконтролните на Русия 4 области от Харков до Одеса и се осигурява почти свободен достъп до пристанището на Одеса
    - задължително ще има референдуми в областите от Харков до Одеса към коя държава предпочитат да бъдат, но не преди 2030г.
    - сваляне на санкциите и започване на нормална търговия


    Какво ще получи "великия Запад"??? Правото да живеете ще получите... И ако забравите милостта на господаря си някак "случайно" ще измрете

    Коментиран от #75, #77, #79

    13:58 16.08.2025

  • 63 веселяк

    2 1 Отговор
    В 11 часа това-"Тръмп поиска незабавно спиране на огъня в Украйна", в 13 часа това-"Тръмп иска директно мирно споразумение, а не прекратяване на огъня в Украйна"! А ся де, кое да смелим, на мамуни ни превърната!

    13:58 16.08.2025

  • 64 Макробиолог

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Историк":

    Нищо от това което е давано при Байдън на Укр не спирало при Тръмп.С изключение на железото което вече го няма в складовете.Тръмп има проста задача за която никой няма да ти каже публично--да гарантира инвестициите на акционерите дори и за териториите които преминават под руски контрол, в замяна Путин вероятно е поискал санкциите да си останат на сегашното ниво.Другото се решава на фронта.

    13:59 16.08.2025

  • 65 Вече никой не приема Тръмп

    2 5 Отговор
    насериозно. Така че излишно се старае. Издаде се колко е зависим от Раша. Путим му напомни кой го е качил на власт и оня клекна. Властта му е по-важна от достойнството.

    Коментиран от #76

    14:01 16.08.2025

  • 66 Ами сега

    2 1 Отговор
    Европейската жълта преса по всякакъв начин иска да забие клин в преговорите Обеднена Европа не иска мир Хитлеровци искат да правят оръжие да го дават на Украйна а ние да им плащане за възстановяване на тяхната икономика Човека с баба Яга от ФР иска да прави ядрен чадър и па ние да плащаме защото техния външен дълг стана близо 4 трилиона.От теракатлъците им загубиха Африка а след война ще загубят и още малкото им останало Нашите мишоци загубиха и ума и дума Борисов отиде в Индия да купи малко слонче на Путин защото кученцето което му подари преди време е умряло та затова слон да подари и отзат да го целува

    14:01 16.08.2025

  • 67 Ами сега

    3 0 Отговор
    Европейската жълта преса по всякакъв начин иска да забие клин в преговорите Обеднена Европа не иска мир Хитлеровци искат да правят оръжие да го дават на Украйна а ние да им плащане за възстановяване на тяхната икономика Човека с баба Яга от ФР иска да прави ядрен чадър и па ние да плащаме защото техния външен дълг стана близо 4 трилиона.От теракатлъците им загубиха Африка а след война ще загубят и още малкото им останало Нашите мишоци загубиха и ума и дума Борисов отиде в Индия да купи малко слонче на Путин защото кученцето което му подари преди време е умряло та затова слон да подари и отзат да го целува

    14:02 16.08.2025

  • 68 Лин Дзайо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че нашите,какво мнение ще дават?Освен ,,дайте кинти"!Да си правим Волтаици върху нивите.

    14:02 16.08.2025

  • 69 Кво щяхме да правим само се чудя

    2 0 Отговор
    без "общата декларация" на "лидерите"

    14:03 16.08.2025

  • 70 шаа

    3 0 Отговор
    значи за среща с Путин Тръмп лети няколко часа и устройва специално посрещане, а на наркоманчето просто му вика "ела тук и ще те вместя някъде в програмата си, стига да не буйстваш като предния път"

    14:03 16.08.2025

  • 71 Премиерчето дЖилезку

    2 0 Отговор
    не му се обаждат щото той и ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев всякакви декларации подписват.

    14:06 16.08.2025

  • 72 нннн

    1 0 Отговор
    Чудя се, че приемат Зеленски. Ми той от снимката мирише. И душата му е миризлива.

    14:07 16.08.2025

  • 73 Руснак без крак

    1 0 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава

    14:08 16.08.2025

  • 74 Политкоректен

    2 0 Отговор
    Хорица, сериозно ли смятате, че 8 часа при закрити врати президентите са обсъждали някаква Украйна? Обсъждали са бъдещото разпределение на света и ресурсите му. Не случайно срещата е в Аляска, защото са обсъждали именно завладяването на Арктика: бази, маршрути, изкопаеми, тръби, кабели. И то не само маршрутите на газа и нефта, а изобщо на ресурсите на бъдещето. И са се говорили да държат Китай и Европа далеч от тях. Дори вече изграждат общ консорциум и фондации. Тепърва ще разберем за тях.

    14:08 16.08.2025

  • 75 кххйгхххф

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":

    БЕГАЙ от слънцето.

    14:09 16.08.2025

  • 76 Ъхъъъъъ....

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Вече никой не приема Тръмп":

    И за тва и митата за ЕС не приеха на сериозно....

    14:09 16.08.2025

  • 77 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":

    А на нас каква ни е далаверата?

    14:11 16.08.2025

  • 78 @@@

    3 1 Отговор
    Къде са Борисов, Георг и Желязков?
    Защо няма позиция или коментар от тяхна страна за срещата между Путин и Тръмп в Аляска?
    Сламеният премиер на Борисов да разясни кога ще праща войските съгласно
    "готовият" план на Стармър и коалицията на желаещите, в която България е натикана?
    Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира,
    а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"?

    14:12 16.08.2025

  • 79 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":

    Какво ще получи великият Запад !?Не знам... но за г-жа Урсула със сигурност ще има специален подарък от Путин -уши от умряло магаре !?

    14:16 16.08.2025

  • 80 Достоен политик

    1 3 Отговор
    като Зеленски отива на среща в столицата на САЩ.

    А жужето го приемат при мечките в гората.

    14:18 16.08.2025

  • 81 Перо

    1 0 Отговор
    За ЕС дждндърията и ционисткия шут, няма значение какво е постигнал Тръм, те са винаги на контра, до пълно унищожаване на измислената съветска република на Ленин - Украйна, заедно с населението! Чашата на търпението и губенето на време преля и бизнесмена Тръмп, повече няма да се занимава със случаиници! Времето е пари!

    14:33 16.08.2025

  • 82 Добре, че поне теб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АНАЛГИН":

    Азиатецо не те боли гавата,монголоид

    14:35 16.08.2025