Тръмп иска директно мирно споразумение, а не прекратяване на огъня в Украйна. Зеленски отива спешно във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп. По-рано днес Зеленски също каза, че ще отиде във Вашингтон за среща с Тръмп на 18 август.

„Най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня“, заяви сега Тръмп.

По-рано днес той проведе телефонен разговор със Зеленски и с лидери на европейски страни, за да ги информира какво са говорили с Путин в Аляска. След това европейските лидери проведоха телефонен разговор помежду си с участието на Зеленски и ще публикуван общо изявление.

Европейски лидери са подготвили обща декларация, след като са направили оценка на информацията, дадена им от американския президент Доналд Тръмп за вчерашната среща в Аляска с руския лидер Владимир Путин и след като са чули и мнението на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес министър-председателят на Полша Доналд Туск.

"Разговорът между европейски лидери, които направиха оценка на информацията, предоставена от президента Тръмп, и на резултатите от срещата в Аляска, приключи", написа Туск в социалната платформа "Екс". "Заедно с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джорджа Мелони изслушахме мнението на Зеленски и подготвихме обща декларация", добави той. Туск не уточни кога ще бъде разпространена декларацията.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ, президента на Украйна и с други европейски лидери, че най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна, предаде АНСА, съобщи БТА. Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници, добави Мелони. Това бяха нейните първи коментари и след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.