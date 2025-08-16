Новини
Путин е поискал целия Донбас по време на преговорите с Тръмп
  Тема: Украйна

Путин е поискал целия Донбас по време на преговорите с Тръмп

16 Август, 2025 17:28

Европа е обезпокоена, че Тръмп ще окаже натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки

Путин е поискал целия Донбас по време на преговорите с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил в разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че Владимир Путин настоява за изтегляне на украинските войски от цялата територия на Донбас, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на източници.

Същевременно, според агенцията, Тръмп е подчертал, че Украйна трябва сама да реши какво да прави с територията си.

Още новини от Украйна

Източник на Bloomberg заяви още, че Европа е обезпокоена, че Тръмп, който иска бързо да сключи мирно споразумение, ще окаже натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки.

След телефонен разговор с Тръмп, Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ в Белия дом на 18 август.

Руснаците може скоро да опитат да засилят натиска и ударите по украинските позиции, изхождайки от дипломатическата ситуация около Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Въз основа на политико-дипломатическата ситуация около Украйна и като знаем подлостта на Русия, предвиждаме, че руската армия в най-близките дни може да се опита да засили натиска и ударите срещу украинските позиции с цел създаване на по-изгодни политически обстоятелства за разговори със световни фигури. Установяваме придвижването и подготовката на руските войски", написа Зеленски.

Украинският президент подчерта, че Украйна ще противодейства - ако е необходимо, дори асиметрично. "Помолих главнокомандващия въоръжените сили да разговаря с бойните командири. Украйна се нуждае от силни позиции и наистина осезаемо противодействие срещу врага", подчерта Зеленски.

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

Срещата чрез видеоконферентна връзка с Париж ще започне утре в 15 ч. местно време (13 ч. по Гринуич). На нея ще се обсъжда подготовката на следващите етапи от мирните преговори за Украйна.

Консултациите ще се състоят в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ утре и след вчерашната среща на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.


  • 1 почивен дом "златен бряг"

    31 11 Отговор
    Почивка "с огън": "Геран-2" унищожи ПВД ВСУ на въоръжените сили на Украйна и наемници в хотел югозападно от Волчанск.

    Коментиран от #14

    17:29 16.08.2025

  • 2 Дух

    10 15 Отговор
    Не ме интересува изобщо Путя Тръмп глупости щуротии,
    Интересува ме само кога ще УМРА във буквалния смисъл на думата и ще си замина от този глупав свят ,
    Ние жълтопаветните джендъри трябва да се самоубием някой ден

    Коментиран от #13, #52

    17:30 16.08.2025

  • 3 Пич

    39 8 Отговор
    Сигурно го е и получил ! Играта е такава , че ценните и редки изкопаеми ще ги държи Русия , и ще ги дава на САЩ за препродажба ! Така изхвърлят тъпите Урсулианци от играта , и ги правят потребители !!!

    Коментиран от #11

    17:30 16.08.2025

  • 4 Нортроп Груман

    10 18 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    Коментиран от #63

    17:31 16.08.2025

  • 5 Дух

    7 4 Отговор
    И когато УМРА някой ден , искам да се превърна във жълта проститутка

    17:32 16.08.2025

  • 6 Командира

    17 9 Отговор
    На бригадата на ВСУ в Суми е избягал

    17:32 16.08.2025

  • 7 Целият Донбас?

    10 9 Отговор
    Путин е мекушав, трябва да спре когато стугне Днепър.

    17:32 16.08.2025

  • 8 Русия попиля НАТО

    25 6 Отговор
    Урсула фон дер Фюрер след срещата Путин - Тръмп изведнъж заговори за „справедлив и траен мир“?!!?

    Вече не говорят за прекратяване на огъня, а за мир, та дори и „справедлив и траен“. 😄

    Коментиран от #20

    17:33 16.08.2025

  • 9 БУХАХАХА

    8 15 Отговор
    Дрогаре, купувайте женския пуловер с надписа СССР дето Коня беше с него в Аляска.

    Коментиран от #55

    17:33 16.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    15 15 Отговор
    ".. Украйна сама да реши какво да прави с територията си.."
    Израел не остави никакъв шанс на палестинците как да се разпореждат с Палестина !!! Но Русийката е на светлинни години назад от Израел, а Пусик не е Нетаняху 👎

    Коментиран от #18

    17:33 16.08.2025

  • 11 Путин не иска

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Той си ги връща. А бай Дончо няма коз да ги вземе да ги дава на умрялата 404.

    17:34 16.08.2025

  • 12 Атина Палада

    12 15 Отговор
    3 дена ви пиша-отиде да се моли за Донбас,че сам не може да си го вземе 4-та година

    Коментиран от #15, #21

    17:34 16.08.2025

  • 13 гражданин

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    червените охлюви сте много бавни.

    Коментиран от #19, #23

    17:35 16.08.2025

  • 14 Европеец

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "почивен дом "златен бряг"":

    Не знам ама много глупаво заглавие.... Донбас се е била руски и ще бъде пак руски, А и не само той.... Да не би Донбас да е краварски, та Путин да го иска от бай Дончо.....

    Коментиран от #17

    17:35 16.08.2025

  • 15 B 2 Комплекс

    7 11 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Точно така е, дотътри се на килимчето при Тръмп и получи отказ.

    17:35 16.08.2025

  • 16 Атина Палада

    10 13 Отговор
    Русия никога не е имала по-патрава армия от сега-още 80 години ще и трябват да стигне до Киев-а Хаяско е на възраст

    17:36 16.08.2025

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 14 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Боклукк днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
    Благодаря предварително!

    Коментиран от #34

    17:36 16.08.2025

  • 18 Да се знае

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Няма такава държава Палестина, никога не е имало палестинци.

    Коментиран от #53

    17:36 16.08.2025

  • 19 Дух

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "гражданин":

    Не съм червен ,червените са пе,,,,Д....ли

    17:37 16.08.2025

  • 20 Копейкин Костя

    11 10 Отговор

    До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":

    Единственият път когато руснаците срещнаха воиници на НАТО на бойното поле беше в Сирия и резултатът беше 300 на 0 за американците!!!

    Коментиран от #28

    17:37 16.08.2025

  • 21 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    И ти ми се моли три дена но няма да те огрее!

    Коментиран от #25

    17:38 16.08.2025

  • 22 Цомчо Плюнката

    5 1 Отговор
    Иска ама е неножач.

    17:38 16.08.2025

  • 23 Дух

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "гражданин":

    И Бавните се самоубиват , Смъртта е ново начало като за мене е

    17:38 16.08.2025

  • 24 Сатана Z

    12 6 Отговор
    Първото предложение на Путин винаги е най—доброто.Донбас трябваше да получи автономия в границите на Укрия,но Зеления не спази Минск 2 а се готвеше за война .

    Коментиран от #33

    17:39 16.08.2025

  • 25 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Антимагнитен член със сачми и зъбчатки":

    аз с мъже под 15 сан. не общувам-извинявай но не съм си я намерила на пътя.....

    Коментиран от #31

    17:40 16.08.2025

  • 26 Мдааа

    4 4 Отговор
    Всички либерастки медии по света в забележителен сихрон вече получиха опорката да пишат и говорят, как "Бай Дончо се е провалил" разчитайки на неговата нарцистичност и раздразнение да промени позицията си, която изрази от преговорите!
    А приказките на Зеления наpkoc за засилване на "асимитрични действия" не са нищо повече от засилване на терористичната им дейност, която "желаеещите" трябва да благословят, защото явно е решил да убива повече цивилни руснаци?

    Коментиран от #50

    17:40 16.08.2025

  • 27 уКраински гамбит

    4 6 Отговор
    И запорожието 😉 Одеса, Херсон....
    ....и никакво примирие, до капитулацията на киевския режим.

    17:41 16.08.2025

  • 28 Да се знае

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Копейкин Костя":

    Много вагнерчета бяха опечени на сахарското слънце.

    17:42 16.08.2025

  • 29 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Както писах, Путлер ще представи неприемливи условия, защото целта е цяла Украйна!

    Коментиран от #39

    17:44 16.08.2025

  • 30 ПУТИН МОЛИ

    4 4 Отговор
    ДА МУ ДАВАТ ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ.

    ДА СИ ГИ ВЗЕМЕ!!

    Ама то не е като с момченцата.

    Коментиран от #61

    17:44 16.08.2025

  • 31 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    И заради тебе, и заради никоя няма да го срежа на две!

    17:44 16.08.2025

  • 32 БУХАХАХА

    5 5 Отговор
    Изключително е забавно да четеш тъпизмите на рyсопитека след срещата, видиш ли пуслеpович се завърнал kaтo победител.

    Коментиран от #38

    17:44 16.08.2025

  • 33 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    17:44 16.08.2025

  • 34 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Какво да ти кажа, освен че с боклуци не разговарям....

    17:44 16.08.2025

  • 35 Българин

    0 1 Отговор
    Смешник.

    17:44 16.08.2025

  • 36 Георгиев

    4 2 Отговор
    Не е ясно какви са договорките на Тръмп с Путин. И от там са свободните съчинения. Не е ясно зеленият повикан ли е в Белия дом или е негова инициатива да търси инфо и шамари. Но е ясно, че са водени разговори за световни явления и Окраинина не е черешката на тортата. Защо мълчат европейските лидери наркомани? Защото виждат ситуацията. Само Мария Атанасова не я вижда и ни бута глупости.

    Коментиран от #56

    17:45 16.08.2025

  • 37 Да се знае

    5 4 Отговор
    че Русия ще си вземе целия Донбас

    Коментиран от #45

    17:45 16.08.2025

  • 38 Дафа

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "БУХАХАХА":

    Много си малък и нищожен да коментираш най могъщия човек на земята. Само ще четеш и ще се чешеш. Ти си НИКОЙ.

    Коментиран от #40, #64

    17:46 16.08.2025

  • 39 Може, представя

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Абсурдистан":

    А колективния ЗАПАДнал ще слуша
    и ще изпълнява.

    Коментиран от #46

    17:46 16.08.2025

  • 40 БУХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дафа":

    Пиши си, забавляваш ме.

    17:47 16.08.2025

  • 41 На снимката

    4 1 Отговор
    Коня Лавров вече е добил вид на кобила.

    17:47 16.08.2025

  • 42 000

    1 4 Отговор
    Европа е едно нищо. Стига сте ни занимавали с тези лилипути.

    17:48 16.08.2025

  • 43 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 3 Отговор
    Това е война бе надрусаняк , Путин няма да те гали със перце по бузата , а ще ти бие яки шамари за да се научиш друг път да спазваш Минските споразумения , не да правиш шоу на цял свят и да ревеш непрекъснато за пари !!!!!

    17:48 16.08.2025

  • 44 ООрана държава

    1 3 Отговор
    "Коалицията на желаещите". Това звучи като някаква перверзна секта. Кой ли им е лидера?

    17:48 16.08.2025

  • 45 европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да се знае":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #51

    17:48 16.08.2025

  • 46 В ЗАПАДналия

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Може, представя":

    ти можеш да береш само ягоди.

    17:49 16.08.2025

  • 47 Швейк

    4 1 Отговор
    Като иска целия , ще му влезе целия.

    17:49 16.08.2025

  • 48 Клоуна вече е с единия крак в

    3 1 Отговор
    Гроба ! Скоро там ще е със двата крака !

    17:49 16.08.2025

  • 49 българин

    2 1 Отговор
    Много мужик даде фира под Покровск, четете Рубио какви данни изнесе.

    17:50 16.08.2025

  • 50 Георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мдааа":

    За съжаление си прав. Така беше и в Одеса, където гориха живи българи. И обесиха бременна жена със струна. И сега нашите управници са зад убийците.

    17:50 16.08.2025

  • 51 Азиатец

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "европеец":

    Какъв европеец си ти като прадедите ти са от Азия?

    17:50 16.08.2025

  • 52 56666

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    Давай ,като се на автобус ,шанса ти е голям

    17:51 16.08.2025

  • 53 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да се знае":

    ".. Няма такава държава Палестина, никога не е имало палестинци..."

    Няма и да има 👍

    17:52 16.08.2025

  • 54 Магарев съм от Велика България

    1 1 Отговор
    Аз храбрия бивш министър и евроатлантик ти обещавам надрусаняк , че ще те спася от Путин и Русия !!!!!!!

    Коментиран от #65

    17:53 16.08.2025

  • 55 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "БУХАХАХА":

    Един коментиращ тук в този сайт беше написал,че с този пуловер Лавров искал да припомни на Тръмп ,колко велики са били САЩ по времето на СССР....

    Коментиран от #59

    17:53 16.08.2025

  • 56 Пак не ти е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Георгиев":

    Не разбра ли, че Путинка моли за земи, дето не може да си ги вземе сам.
    Кви световни явления са ти в главичката.
    За Украйна става дума.
    И за агресора.

    17:53 16.08.2025

  • 57 не аш

    1 0 Отговор
    ами ОдесА.... 100% Путин мяма да остави Черно море на нацитата

    17:54 16.08.2025

  • 58 Древен

    1 0 Отговор
    Каквото иска Путин - ще стане...
    Дали доброволно дали доброзорно...
    Ако укрите имат поне грам мозъчета ще отстъпят...
    Ако не - ЩЕ ЗАГУБЯТ ВСИЧКО...

    17:54 16.08.2025

  • 59 БУХАХАХА

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Дьо Гол ще излезне прав.

    17:54 16.08.2025

  • 60 Обективни оценки

    1 0 Отговор
    Ами ,ДА, по-добре някакъв си Донбас, пред това да умират още хора. Какво значение има някаква си територия, ако няма човешки крак , който да стъпва върху нея???!

    17:54 16.08.2025

  • 61 Тихомир Бъзлов

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ПУТИН МОЛИ":

    Ти едно от тях ли си... от първо лице ли говориш, момченцеее....?

    17:54 16.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нортроп Груман":

    За атака със самолети срещу Москва трябват минимум 2 часа, реално 4 часа и преодоляване на руското ПВО/ПРО.
    Авангард достигат целите си в Северна Америка след 15-20 минути.
    При това положение няма луди да атакуват Москва.

    17:55 16.08.2025

  • 64 Да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дафа":

    Да не е онзи "велик човек", дето на секундата се метна на самолета да бяга, когато готвачът настъпваше към Масквата?

    17:55 16.08.2025

  • 65 Мразите Тагарев

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Магарев съм от Велика България":

    щото ви се смее на елементарните проруски опорки.

    17:56 16.08.2025