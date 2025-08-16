Путин е поискал целия Донбас по време на преговорите с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил в разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че Владимир Путин настоява за изтегляне на украинските войски от цялата територия на Донбас, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на източници.

Същевременно, според агенцията, Тръмп е подчертал, че Украйна трябва сама да реши какво да прави с територията си.

Източник на Bloomberg заяви още, че Европа е обезпокоена, че Тръмп, който иска бързо да сключи мирно споразумение, ще окаже натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки.

След телефонен разговор с Тръмп, Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ в Белия дом на 18 август.

Руснаците може скоро да опитат да засилят натиска и ударите по украинските позиции, изхождайки от дипломатическата ситуация около Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Въз основа на политико-дипломатическата ситуация около Украйна и като знаем подлостта на Русия, предвиждаме, че руската армия в най-близките дни може да се опита да засили натиска и ударите срещу украинските позиции с цел създаване на по-изгодни политически обстоятелства за разговори със световни фигури. Установяваме придвижването и подготовката на руските войски", написа Зеленски.

Украинският президент подчерта, че Украйна ще противодейства - ако е необходимо, дори асиметрично. "Помолих главнокомандващия въоръжените сили да разговаря с бойните командири. Украйна се нуждае от силни позиции и наистина осезаемо противодействие срещу врага", подчерта Зеленски.

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

Срещата чрез видеоконферентна връзка с Париж ще започне утре в 15 ч. местно време (13 ч. по Гринуич). На нея ще се обсъжда подготовката на следващите етапи от мирните преговори за Украйна.

Консултациите ще се състоят в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ утре и след вчерашната среща на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.