Путин е поискал целия Донбас по време на преговорите с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил в разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че Владимир Путин настоява за изтегляне на украинските войски от цялата територия на Донбас, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на източници.
Същевременно, според агенцията, Тръмп е подчертал, че Украйна трябва сама да реши какво да прави с територията си.
Източник на Bloomberg заяви още, че Европа е обезпокоена, че Тръмп, който иска бързо да сключи мирно споразумение, ще окаже натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки.
След телефонен разговор с Тръмп, Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ в Белия дом на 18 август.
Руснаците може скоро да опитат да засилят натиска и ударите по украинските позиции, изхождайки от дипломатическата ситуация около Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от Укринформ, предаде БТА.
"Въз основа на политико-дипломатическата ситуация около Украйна и като знаем подлостта на Русия, предвиждаме, че руската армия в най-близките дни може да се опита да засили натиска и ударите срещу украинските позиции с цел създаване на по-изгодни политически обстоятелства за разговори със световни фигури. Установяваме придвижването и подготовката на руските войски", написа Зеленски.
Украинският президент подчерта, че Украйна ще противодейства - ако е необходимо, дори асиметрично. "Помолих главнокомандващия въоръжените сили да разговаря с бойните командири. Украйна се нуждае от силни позиции и наистина осезаемо противодействие срещу врага", подчерта Зеленски.
Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
Срещата чрез видеоконферентна връзка с Париж ще започне утре в 15 ч. местно време (13 ч. по Гринуич). На нея ще се обсъжда подготовката на следващите етапи от мирните преговори за Украйна.
Консултациите ще се състоят в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ утре и след вчерашната среща на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 почивен дом "златен бряг"
Коментиран от #14
17:29 16.08.2025
2 Дух
Интересува ме само кога ще УМРА във буквалния смисъл на думата и ще си замина от този глупав свят ,
Ние жълтопаветните джендъри трябва да се самоубием някой ден
Коментиран от #13, #52
17:30 16.08.2025
3 Пич
Коментиран от #11
17:30 16.08.2025
4 Нортроп Груман
Коментиран от #63
17:31 16.08.2025
5 Дух
17:32 16.08.2025
6 Командира
17:32 16.08.2025
7 Целият Донбас?
17:32 16.08.2025
8 Русия попиля НАТО
Вече не говорят за прекратяване на огъня, а за мир, та дори и „справедлив и траен“. 😄
Коментиран от #20
17:33 16.08.2025
9 БУХАХАХА
Коментиран от #55
17:33 16.08.2025
10 Злобното Джуджи
Израел не остави никакъв шанс на палестинците как да се разпореждат с Палестина !!! Но Русийката е на светлинни години назад от Израел, а Пусик не е Нетаняху 👎
Коментиран от #18
17:33 16.08.2025
11 Путин не иска
До коментар #3 от "Пич":Той си ги връща. А бай Дончо няма коз да ги вземе да ги дава на умрялата 404.
17:34 16.08.2025
12 Атина Палада
Коментиран от #15, #21
17:34 16.08.2025
13 гражданин
До коментар #2 от "Дух":червените охлюви сте много бавни.
Коментиран от #19, #23
17:35 16.08.2025
14 Европеец
До коментар #1 от "почивен дом "златен бряг"":Не знам ама много глупаво заглавие.... Донбас се е била руски и ще бъде пак руски, А и не само той.... Да не би Донбас да е краварски, та Путин да го иска от бай Дончо.....
Коментиран от #17
17:35 16.08.2025
15 B 2 Комплекс
До коментар #12 от "Атина Палада":Точно така е, дотътри се на килимчето при Тръмп и получи отказ.
17:35 16.08.2025
16 Атина Палада
17:36 16.08.2025
17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #14 от "Европеец":Боклукк днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря предварително!
Коментиран от #34
17:36 16.08.2025
18 Да се знае
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Няма такава държава Палестина, никога не е имало палестинци.
Коментиран от #53
17:36 16.08.2025
19 Дух
До коментар #13 от "гражданин":Не съм червен ,червените са пе,,,,Д....ли
17:37 16.08.2025
20 Копейкин Костя
До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":Единственият път когато руснаците срещнаха воиници на НАТО на бойното поле беше в Сирия и резултатът беше 300 на 0 за американците!!!
Коментиран от #28
17:37 16.08.2025
21 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки
До коментар #12 от "Атина Палада":И ти ми се моли три дена но няма да те огрее!
Коментиран от #25
17:38 16.08.2025
22 Цомчо Плюнката
17:38 16.08.2025
23 Дух
До коментар #13 от "гражданин":И Бавните се самоубиват , Смъртта е ново начало като за мене е
17:38 16.08.2025
24 Сатана Z
Коментиран от #33
17:39 16.08.2025
25 Атина Палада
До коментар #21 от "Антимагнитен член със сачми и зъбчатки":аз с мъже под 15 сан. не общувам-извинявай но не съм си я намерила на пътя.....
Коментиран от #31
17:40 16.08.2025
26 Мдааа
А приказките на Зеления наpkoc за засилване на "асимитрични действия" не са нищо повече от засилване на терористичната им дейност, която "желаеещите" трябва да благословят, защото явно е решил да убива повече цивилни руснаци?
Коментиран от #50
17:40 16.08.2025
27 уКраински гамбит
....и никакво примирие, до капитулацията на киевския режим.
17:41 16.08.2025
28 Да се знае
До коментар #20 от "Копейкин Костя":Много вагнерчета бяха опечени на сахарското слънце.
17:42 16.08.2025
29 Абсурдистан
Коментиран от #39
17:44 16.08.2025
30 ПУТИН МОЛИ
ДА СИ ГИ ВЗЕМЕ!!
Ама то не е като с момченцата.
Коментиран от #61
17:44 16.08.2025
31 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки
До коментар #25 от "Атина Палада":И заради тебе, и заради никоя няма да го срежа на две!
17:44 16.08.2025
32 БУХАХАХА
Коментиран от #38
17:44 16.08.2025
33 Да де
До коментар #24 от "Сатана Z":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
17:44 16.08.2025
34 Европеец
До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Какво да ти кажа, освен че с боклуци не разговарям....
17:44 16.08.2025
35 Българин
17:44 16.08.2025
36 Георгиев
Коментиран от #56
17:45 16.08.2025
37 Да се знае
Коментиран от #45
17:45 16.08.2025
38 Дафа
До коментар #32 от "БУХАХАХА":Много си малък и нищожен да коментираш най могъщия човек на земята. Само ще четеш и ще се чешеш. Ти си НИКОЙ.
Коментиран от #40, #64
17:46 16.08.2025
39 Може, представя
До коментар #29 от "Абсурдистан":А колективния ЗАПАДнал ще слуша
и ще изпълнява.
Коментиран от #46
17:46 16.08.2025
40 БУХАХАХА
До коментар #38 от "Дафа":Пиши си, забавляваш ме.
17:47 16.08.2025
41 На снимката
17:47 16.08.2025
42 000
17:48 16.08.2025
43 Хи хи хи . Голям майтап !
17:48 16.08.2025
44 ООрана държава
17:48 16.08.2025
45 европеец
До коментар #37 от "Да се знае":ЩЕ ЩЕ ЩЕ
Коментиран от #51
17:48 16.08.2025
46 В ЗАПАДналия
До коментар #39 от "Може, представя":ти можеш да береш само ягоди.
17:49 16.08.2025
47 Швейк
17:49 16.08.2025
48 Клоуна вече е с единия крак в
17:49 16.08.2025
49 българин
17:50 16.08.2025
50 Георгиев
До коментар #26 от "Мдааа":За съжаление си прав. Така беше и в Одеса, където гориха живи българи. И обесиха бременна жена със струна. И сега нашите управници са зад убийците.
17:50 16.08.2025
51 Азиатец
До коментар #45 от "европеец":Какъв европеец си ти като прадедите ти са от Азия?
17:50 16.08.2025
52 56666
До коментар #2 от "Дух":Давай ,като се на автобус ,шанса ти е голям
17:51 16.08.2025
53 Злобното Джуджи
До коментар #18 от "Да се знае":".. Няма такава държава Палестина, никога не е имало палестинци..."
Няма и да има 👍
17:52 16.08.2025
54 Магарев съм от Велика България
Коментиран от #65
17:53 16.08.2025
55 Атина Палада
До коментар #9 от "БУХАХАХА":Един коментиращ тук в този сайт беше написал,че с този пуловер Лавров искал да припомни на Тръмп ,колко велики са били САЩ по времето на СССР....
Коментиран от #59
17:53 16.08.2025
56 Пак не ти е ясно
До коментар #36 от "Георгиев":Не разбра ли, че Путинка моли за земи, дето не може да си ги вземе сам.
Кви световни явления са ти в главичката.
За Украйна става дума.
И за агресора.
17:53 16.08.2025
57 не аш
17:54 16.08.2025
58 Древен
Дали доброволно дали доброзорно...
Ако укрите имат поне грам мозъчета ще отстъпят...
Ако не - ЩЕ ЗАГУБЯТ ВСИЧКО...
17:54 16.08.2025
59 БУХАХАХА
До коментар #55 от "Атина Палада":Дьо Гол ще излезне прав.
17:54 16.08.2025
60 Обективни оценки
17:54 16.08.2025
61 Тихомир Бъзлов
До коментар #30 от "ПУТИН МОЛИ":Ти едно от тях ли си... от първо лице ли говориш, момченцеее....?
17:54 16.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мишел
До коментар #4 от "Нортроп Груман":За атака със самолети срещу Москва трябват минимум 2 часа, реално 4 часа и преодоляване на руското ПВО/ПРО.
Авангард достигат целите си в Северна Америка след 15-20 минути.
При това положение няма луди да атакуват Москва.
17:55 16.08.2025
64 Да питам
До коментар #38 от "Дафа":Да не е онзи "велик човек", дето на секундата се метна на самолета да бяга, когато готвачът настъпваше към Масквата?
17:55 16.08.2025
65 Мразите Тагарев
До коментар #54 от "Магарев съм от Велика България":щото ви се смее на елементарните проруски опорки.
17:56 16.08.2025