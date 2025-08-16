Новини
В Русия: Тръмп прекрасно разбра едно нещо. Путин: Случващото се е трагедия
  Тема: Украйна

В Русия: Тръмп прекрасно разбра едно нещо. Путин: Случващото се е трагедия

16 Август, 2025 11:04

Руски медии коментират срещата в Аляска между Путин и Тръмп, която завърши без договарянето на мир

В Русия: Тръмп прекрасно разбра едно нещо. Путин: Случващото се е трагедия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, са се договорили да се договорят по-нататък; Путин е заявил, че е възможно конфликтът в Украйна да приключи; Тръмп е разбрал, че не Русия е основното препятствие за мира - това са част от оценките на руски медии след вчерашната среща на върха в американския град Анкоридж, в щата Аляска, пише БТА.

Путин отбеляза, че срещата е "протекла по съседски топло", отбелязва в. "Известия". Изданието припомня, че за последен път лидери на Русия и САЩ са общували на живо през 2021 година в Женева, когато в другото кресло е седял тогавашният президент на САЩ Джо Байдън. Лидерът на Кремъл подчерта сега, че е установил "хубави, преки контакти", посочва "Известия". В тази връзка Путин спомена телефонните разговори с американския президент и посещенията в Москва на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и редовните контакти между различни ведомства на двете страни.

"Известия" обръща внимание на факта, че Путин е изтъкнал пред медиите желанието на Тръмп да вникне в същността на украинския конфликт и да разбере причините за него. Лидерът на Кремъл напомни, че за Москва ситуацията в Украйна е свързана с фундаменталните въпроси на безопасността на Руската федерация, при това Москва винаги е смятала украинския народ за братски.

"Случващото се там е трагедия и тежка болка за Русия" са думите на руския президент, които "Известия" извежда на преден план.

"Next time in Moscow" - "Следващият път - в Москва", изписано, на английски език е водещото заглавие в друг руски вестник - "Комерсант". Оценките си за срещата в Аляска пред изданието дават руски експерти.

"Очакванията ми се оправдаха, защото аз не очаквах нищо. Получи се най-вероятният изход от срещата - договориха се да се договарят по-нататък", казва за изданието Сергей Полетаев, анализатор, съосновател и редактор на проекта "Ватфор". "Проблемите са два. Първо - Тръмп не се счита за страна по конфликта и не иска да се замесва в него, а Путин е на обратната позиция - убеден е, че само Тръмп може да вземе принципно решение за края на войната. Ако двамата са се разбрали по този въпрос, по-натам работите ще станат. Вторият проблем е позицията на Европа и Украйна, които все още са решени да продължат да воюват. Според мен този проблем може да се реши само на фронта", казва Полетаев.

"Аз лично не очаквах тази среща да реши украинския въпрос - той е само сърцевината на проблема за европейската безопасност", заявява на свой ред за "Комерсант" професорът от националния изследователски институт "Висша школа по икономика" Тимофей Бордачов. "Всяка от страните - американската и руската, се съобразява със свои обстоятелства и ограничения, които не може да пренебрегне. Но въпреки това от американския дневен ред окончателно бе извадена идеята за "стратегическото поражение" и "изолацията" на Русия", смята Бордачов в контекста на срещата в Аляска Тръмп-Путин.

Иля Крамник, научен сътрудник в Център за изследване на стратегическото планиране към Руската академия на науките посочва пред "Комерсант", че срещата е доказала, че на този етап мирно решение на конфликта в Украйна е невъзможно. "Сега, очевидно, предстои най-сложната част: независимо дали преговорите между президентите на Русия и на САЩ са били плодотворни или не, мир в Украйна е възможен само при включването в решението на проблема на страните от Европейския съюз. Това обаче към момента изглежда немислимо, като се има предвид официалната позиция както на ЕС като цяло, така и на отделни държави от блока", заключава Крамник.

Държавната руска новинарска агенция ТАСС откроява оценката на Тръмп за срещата - 10 от 10. ТАСС отбелязва, че Путин е положил цветя на могилата с тленните останки на руски летци от Втората световна война, погребани в Анкоридж, и че като цяло първата визита на руския президент в САЩ от 10 години насам е продължила малко повече от пет часа.

"Срещата започна със среща очи в очи в лимузина "Кадилак" на президента на САЩ. Така те първо се погледнаха в очите още по пътя към главното място на срещата във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж, отбелязва ТАСС.

ТАСС извежда на преден план думите на Путин, че е било необходимо "да се подобри ситуацията" в отношенията на Русия със САЩ, като "се премине от конфронтация към диалог". Агенцията обръща внимание и на мнението на Тръмп, че в Аляска е бил постигнат "огромен напредък". В същото време ТАСС посочва, че "американските медии са реагирали сдържано" на срещата Тръмп-Путин.

Според руския вестник "Комсомолска правда" Тръмп "прекрасно е разбрал, че не Русия е главното препятствие за мира". Според изданието преговорите всъщност са били "дълги, много дълги - 2 часа и 45 минути, което е рекорд и за Путин, и за Тръмп". Според изданието срещата в Анкорич е "огромна победа за стремящата се към мир Русия".

"Москоу таймс" отбелязва, че макар и Путин, и Тръмп да са говорили за постигнат напредък след разговорите, на практика те не са стигнали до мирно споразумение, на каквото американският президент се е надявал. "Въпреки червения килим и почестите двете страни очевидно не са успели да изгладят различията си по въпроса как точно да се сложи край на войната", обобщава медията.


  • 1 българин

    26 63 Отговор
    Трагедия за русийката.

    Коментиран от #14, #16, #37, #80

    11:06 16.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 52 Отговор
    аз пък разбрах ,че се срещнаха двама дъртаняни с деменция , и по пътя забравиха закво се срещат

    Коментиран от #83, #85

    11:06 16.08.2025

  • 4 КиКи

    27 61 Отговор
    Единствено НАТО може да възпре Путин да крачи по украинска земя !

    Коментиран от #20

    11:06 16.08.2025

  • 5 Мега страхлив бакшиш

    19 52 Отговор
    Това не беше страхливия бакшиш Пусслер. Двойникът се хилеше нетипично през цялото време и вървеше със съвсем различна походка. Защо Русия се подограва с Тръмп пращайки хора с друга външност?

    Коментиран от #28

    11:07 16.08.2025

  • 6 САЩ

    21 56 Отговор
    Американците не познават и не разбират истинската природа на руснаците и по-точно на московлиите, ако могат да се назоват руснаци. Те са тръгнали на кървава завоевателна война на подчинение и това нещо може да бъде спряно само с война! И пълна тежка по мащаби подкрепа за Украйна във всяко отношение. Дори и със жива сила която да прогони руския агресор. Да погледнат съдбата на народите които са имали пряк контакт с Русия.

    11:07 16.08.2025

  • 7 Данчо

    27 5 Отговор
    Двамата не са се виждали от години не може с веднагически да спре войната

    11:07 16.08.2025

  • 8 Мдааам

    60 20 Отговор
    Зеленски е най-голямата трагедия на Украйна. С Урсулате де.

    Коментиран от #63

    11:08 16.08.2025

  • 9 матю хари

    22 43 Отговор
    А какво стана с Покровск, другари русофили? Уж падаше до час-два, ама вече нищо не се чува? Май руските пияндурници ядоха бой и избягаха панически.

    Коментиран от #46

    11:08 16.08.2025

  • 10 БУХАХАХА

    19 37 Отговор
    Абе какво става с мужиците при Покровск?! яко са ги думкали Азов вчера.

    11:08 16.08.2025

  • 11 Ако падне един, другите заместват

    14 19 Отговор
    Путин е 11 човека.

    Коментиран от #65

    11:08 16.08.2025

  • 12 Жоро

    36 10 Отговор
    Според Путин война нямаше да има, ако Тръмп бе президент и настоява за изясняване на причините за войната.
    Тръмп съветва Зеленски да приеме факта, че Русия е по-силна военно страна.

    11:08 16.08.2025

  • 13 Хе хе...

    33 8 Отговор
    В "демократичните" сми цари тотален ступор, розАвите понита са в шок! Старите опорки си противоречат вече очеизвадно дори и за най глупавата и безкритична част от населението на ЕсеС, колективните мЪрсулки още не могат да измислят нови.
    А когнитивния дисонанс който мъчи розАвите просто не се поддава на описание, не помагат нито салфетките като тая от веселия влак за киев, нито смяната на пола.

    Коментиран от #36, #47

    11:08 16.08.2025

  • 14 ВиК НЮ ЛАНД

    31 7 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    ПЛЮСКАНЕТО НА КУРАБИИ ВРЕДИ СЕРИОЗНО НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

    11:09 16.08.2025

  • 15 Зузу

    37 11 Отговор
    Тръмп искрено се бори за мир. Той е християнин и миротворец, който отчита пълното военно превъзходство на Русия. Той е наясно с бойното поле, което наблюдава на спътник. Западна Европа начело със Стармър, Макрон и Мерц ще пречат на Тръмп. Те искат войната да продължи, за да отклонят общественото мнение от катастрофалните им политики в собствените им страни.

    11:09 16.08.2025

  • 16 Трагедия е за всички

    30 2 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    когато загиват хора, когато се плаща за да загиват, когато това се ползва за да се унищожават държави.

    11:09 16.08.2025

  • 17 !!!?

    18 30 Отговор
    Един кръволок марширува в Аляска !!!?

    11:11 16.08.2025

  • 18 сериозен

    31 8 Отговор
    ,,„Той е много умен , силен и адски корав“- думи на Тръмп , които казват всичко !

    Коментиран от #25, #68

    11:12 16.08.2025

  • 19 Дика

    15 7 Отговор
    Едно голямо нищо. Нобелът се отлага.

    11:13 16.08.2025

  • 20 оли ,

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "КиКи":

    Да ,де , но нали виждаш , че няма да стане така , както ти се иска на теб !

    11:13 16.08.2025

  • 21 Затваряне на Камчия

    14 24 Отговор
    Рашиския анклав Камчия ТРЯБВА да бъде затворен ВЕДНАГА

    Коментиран от #32

    11:13 16.08.2025

  • 22 QПЕЙКИ,

    11 7 Отговор
    БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПОГОВОРКА:
    „Г@З ПЪТ ДА ВИДИ” ТОВА И ЗА двамата важи

    11:14 16.08.2025

  • 23 Ееее... топло по съседски....

    7 12 Отговор
    с прегръдки с целувки, дори журналистите след ползотворните и успешни разговори между двамата злодеи, са забелязали издайническо кафяво петно на носа на Тръмп.

    11:14 16.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    9 21 Отговор
    Така е !!!
    Случващото се е истинска трагедия за Русия, руския народ, руснака и руските деца принудени да тичат по тъмните неосветени стълбища към мазетата.
    Както каза един сполучлив персонаж на Достоевски - Движуха 😁👍

    Коментиран от #27, #41

    11:14 16.08.2025

  • 25 Хахахаха

    9 12 Отговор

    До коментар #18 от "сериозен":

    Мнее. Всъщност тръмпоча е адски слаб президент.

    11:15 16.08.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 8 Отговор
    ЗА ДА ИМА МИР ,
    ЗАПАДА ТРЯБВА ДА ПРИБЕРЕ АЗОВ , СКАЛА, АЙДАР
    И ДРУГИТЕ ФАШИСТКИ БАТАЛЬОНИ
    .....
    ПРОБЛЕМА Е СПОРЕД ЗАПАДНИТЕ КОНСТИТУЦИИ
    АКО ЗАПАДА ПРИБЕРЕ ФАШИСТИТЕ,
    ТРЯБВА ДА ГИ ВКАРА В ЗАТВОРА ИЛИ ГУАНТАНАМО:))
    ....

    Коментиран от #95

    11:16 16.08.2025

  • 27 любопитИн

    13 9 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    "руските деца принудени да тичат по тъмните неосветени стълбища към мазетата". А ти как ги видя, като е било тъмно и неосветено?

    Коментиран от #86

    11:16 16.08.2025

  • 28 ТАКА Е

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мега страхлив бакшиш":

    А ГЛЕДАИ КАК ГО ПОСРЕЩАТ с ЧЕРВЕН КИЛИМ КАТО ХОЛИИУУД СТАР- МАИ НЕ ТЕ СЛУША ГЛАВАТА---А ЩО НЕ ГО АРЕСТУВАХА И В ХАГА-А МАИ МУН

    11:17 16.08.2025

  • 29 Хахахаха

    8 15 Отговор
    Копейките заслужават асвабаждение, като Донбас. Путинизма се лекува само с руски мир.

    Коментиран от #50

    11:18 16.08.2025

  • 30 факт

    4 15 Отговор
    На Рашия им трябват хора.
    Дайте им Украйна и изтеглете всички украинци на Запад до 2 години руснаците ще са се праждосали.

    Коментиран от #35

    11:18 16.08.2025

  • 31 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    14 0 Отговор
    🤣🤣💊..Господи.. договорили се да се договарят.. тва ако е журналистика.. падам от коня от смех

    11:18 16.08.2025

  • 32 И ТВОЯ МИЛОСТ

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Затваряне на Камчия":

    А КО НЕ НА ДУНАВСКИЯТ ОСТРОВ ТО ПРИ д-р ГЪЛЪБОВА

    Коментиран от #71

    11:19 16.08.2025

  • 33 Елементарно Уотсън!

    16 22 Отговор
    Ясно е, че Тръмп не може да промени решението на фашиста Путлер за войната... само с думи... .

    Историята и събитията се движат когато се действа, а не когато се говорят празни приказки.
    Нужни са ефективни санкции и всички възможни оръжия за Украйна включително балистични ракети с обсег до 1000 километра.
    Едва тогава хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат ще осъзнаят, че насила хубост не става.

    11:19 16.08.2025

  • 34 Горещо препоръчвам

    14 8 Отговор
    На всички коментиращи тук да прочетат речта на путин в края на срещата
    Ще научат много подробности за да говори настите които са постигнати там
    И нека тогава да коментираме всички отново

    Коментиран от #43

    11:20 16.08.2025

  • 35 Хахахаха

    14 11 Отговор

    До коментар #30 от "факт":

    Донбас за 11 години, вече е станал ко чи на. Донецк е без вода, хората пълнят от локвите по улиците. Ситуацията е направо критична. Но най-интересното е, че докато пълнят вода от локвите, не вдигат руските знамена.

    Коментиран от #51, #62

    11:20 16.08.2025

  • 36 Запознат

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Хе хе...":

    Аха, а помним и екстаза на русопитека как щяли да победят Запада. Ама вчера жyжака ходи на килимчето при Тръмп, да mu помага с натиск върху Украйна.

    Коментиран от #82

    11:21 16.08.2025

  • 37 Това червено килимче

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    не е трагедия а уважение.
    Но вие никога няма да признаяте дори и когато руската федерация приключи с граница на полската.

    Коментиран от #52

    11:22 16.08.2025

  • 38 Даа

    5 9 Отговор
    Напълно безполезна среща ,дали са пили по водка поне

    11:22 16.08.2025

  • 39 Трифонов

    7 10 Отговор
    В цялата история на американско - руските отношения, САЩ никога не са стоели по-смешни, слаби и неадекватни!

    11:22 16.08.2025

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 5 Отговор
    ФАШИЗМА ТАКА Е ИЗПИЛ МОЗЪЦИТЕ НА УКРАИНЦИТЕ
    .....
    ЧЕ СЕ ПОЛУЧАВА ДАЖЕ ПАРАДОКС
    .....
    АКО УКРАЙНА СЕ НАСЕЛИ С ПОЛЯЦИ , УНГАРЦИ
    И БЪЛГАРИ,
    ТЕ ЩЕ СА ПО - НОРМАЛНИ СЪСЕДИ НА РУСИЯ
    ОТ ТЕНДЖЕРИТЕ

    11:23 16.08.2025

  • 41 центаджия..

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    А бе шизодуземен джуджак,кога успе да се измъкнеш между страниците на мъртвите души от гогол

    11:24 16.08.2025

  • 42 Долен Трън

    3 2 Отговор
    Яко ме прекара хаяско,каза ще видим и си тръгна.Ама аз съм виновен ,че му се връзвам

    11:24 16.08.2025

  • 43 Няма никакво значение какво

    10 13 Отговор

    До коментар #34 от "Горещо препоръчвам":

    казва Путлер...
    Преди 4 години всеки ден твърдеше, че до границата с Украйна се правят... само учения и, че нямат никакви намерения да нападат Украйна. Путлер е патологичен лъжец и пoдлец.

    Коментиран от #48, #54, #91

    11:25 16.08.2025

  • 44 🇪🇺ЕВРОПА 🇪🇺

    6 11 Отговор
    некви дементирани дъртаци с мръсно минало и настояще мен не ме представляват!! доказано е че политиците са с най-добра умствена и физическа форма около 50годишна възраст. Радвам се че Европейският съюз е по скоро подценяван като фактор така изнанадата за дедките Тръмпстийн и Пу ще е още по ефектна . ПОКЛОН ЗА УКРАЙНА ГОРДИ СМЕ ГЕРОЙСТВОТО ВИ🇪🇺

    11:25 16.08.2025

  • 45 Осветление

    6 2 Отговор
    Съобщават че Тръмп и Путин са си разменили салфетки
    Написаното в тях ще се синхронизира на следващата среща

    11:25 16.08.2025

  • 46 ХАРЮ МАТИ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "матю хари":

    ИМА ГУГЪЛ МАП- ЛУУК АТ УАТС ХАПЕНС УИТ УКРАИНЕ

    11:26 16.08.2025

  • 47 демократ

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "Хе хе...":

    Единственото очевидно е че на рашистите им трябват роби.

    11:26 16.08.2025

  • 48 Януари 2022

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Няма никакво значение какво":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    11:26 16.08.2025

  • 49 🇪🇺ЕВРОПА 🇪🇺

    6 12 Отговор
    Срамувам се От поведението за Украйна и фашистките и управници

    Коментиран от #55, #58

    11:27 16.08.2025

  • 50 болгарин..

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    А бг.помаците,дека са 1/3 от бг-тата..заслужават опоне още един век да чекат леге и валдхард за да им свалат турецките атрибути

    11:27 16.08.2025

  • 51 Това

    8 8 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    В Расията е нормално няма ли кал иМизерия ,нещо не е наред

    Коментиран от #59

    11:29 16.08.2025

  • 52 Свободен човек в Европа

    6 7 Отговор

    До коментар #37 от "Това червено килимче":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    11:29 16.08.2025

  • 53 Дъскар Огнянов

    5 6 Отговор
    Тръмп се провали. Беше обещал мир и то бързо, минерали и не знам си какво. Нищо.Може би и руският евреин Витков го подведе с грешна информация.

    11:29 16.08.2025

  • 54 ИМА НЯКАКВО ЗНАЧЕНИЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Няма никакво значение какво":

    БГ поговорка-----ДВЕ МАГАРЕТА КАТО СИ МЕРЯТ ............. НЕ СИ СЛАГАИ ВРЪШНИКА ЗА МЯРКА ----В СЛУЧАЯ НЕУЗРЯЛОТО НАПРАВИ НАРОДА СИ МЯРКАТА. А МАИ и ТИ ИСКАШ

    11:30 16.08.2025

  • 55 Истории от БЛАТОТО

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "🇪🇺ЕВРОПА 🇪🇺":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #67

    11:30 16.08.2025

  • 56 Ко стана, ве

    4 6 Отговор
    Нали Тръмп и путин щяха да си поделят Украйна и световните сфери на влияние 🤣, нали Тръмп щеше да предава украинските територии на руzия и да върти якия бизнес с ватенките 😂. Нали Зеленски и Урсула щяха да са адски подтиснати и смачкани. Като гледам и Зеленски и Урсула са в перфектно настроение. Няма подарени територии, няма делене на света, няма втора Ялта. Има само спаружен руzки мечти и болни полюции 😭😂

    11:30 16.08.2025

  • 57 скучно и точка.

    6 4 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    11:31 16.08.2025

  • 58 Рашка Феодалия

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "🇪🇺ЕВРОПА 🇪🇺":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    11:31 16.08.2025

  • 59 Костя Максудович Копейкин

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Това":

    северномонголците имат много привърженици тук, особено в руския анклав Варна и специално във варненския квартал Максуда.Те са доволни от срещата.Войната продължава.

    11:32 16.08.2025

  • 60 Механик

    6 4 Отговор
    Жълтопаветните паткани вият като мотриси. Не могат да понесат, че пак са от страната на булката.
    Много са жалки горките, ама то е така, когато си заложил на куция кон Украина.

    11:34 16.08.2025

  • 61 д-р Тръмпанаров

    2 1 Отговор
    Най-слабият президент на Америка. 79-годишен старец.Оранжев търговец.Не го интересува нито Европа, нито света, нито съюзници, нито НАТО.

    Коментиран от #64

    11:35 16.08.2025

  • 62 шопо..

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    А беsмотань..това да не ти е плевен и ловеч,дето двата плондера им се смеят-че нямат вода,бил съм в донецк и донбас-черпат вода вода от три водохранилища

    11:38 16.08.2025

  • 63 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мдааам":

    Най голямата тагедия е фашизма в русия

    11:39 16.08.2025

  • 64 шулер..

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "д-р Тръмпанаров":

    А бе карлуковскишизак..по смотано племе от бг-тата нема..дека по цел ден плескат и изкарват на бис-ония два плондера..дека ги командорат

    11:41 16.08.2025

  • 65 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ако падне един, другите заместват":

    Това са така наречените путинофили родени от хитлеристите

    11:43 16.08.2025

  • 66 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Както и се очакваше,нищо съществено...това си беше една голяма PR акция...прах в очите и на Украйна и на ЕС.

    11:44 16.08.2025

  • 67 ТО УБАО

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Истории от БЛАТОТО":

    МА Я ГЛЕДАФ КОНТРАНАСТУПА БЯА СБРЪКАЛИ ПОСОКАТА----КО ШЪ КАИШ УМНЬО НА ДЕ БЯА ФАНАЛИЮНАЦИТЕ КЪДЕ КИЕВ ГАЧИ ЛИ -СОП ОЛ

    Коментиран от #70

    11:45 16.08.2025

  • 68 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "сериозен":

    Дипломатично не е добавил фюрер..

    11:46 16.08.2025

  • 69 Руснаков

    1 2 Отговор
    Нямате оправдание за убийствата които направихте...Това било за безопастността на Русия ами къде отиде безопастността на Украйна...едното заз сметка на другото видя се колко струват думите на Кремъл....една счупена пара...не си заслужават хартията на които са написани...братски народ...само в болният мозък на Фюрера...това нещо не се забравя.

    11:48 16.08.2025

  • 70 Алоуу

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "ТО УБАО":

    Макак,пиши като хората,не си оригинален..

    Коментиран от #93

    11:49 16.08.2025

  • 71 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "И ТВОЯ МИЛОСТ":

    Комунисто садисти си личат от далеч.

    11:50 16.08.2025

  • 72 При нас

    3 0 Отговор
    Две обикновени мут..ри се подиграват с целия народ,и до каквото се докоснат,го крадат,или унищожават.......и ние сме Европейска страна.....страната на Магнитски и Меси от Банкя.....

    11:53 16.08.2025

  • 73 Зеленски не е рус със сини очи докато

    1 1 Отговор
    Тръмп и Путин са руси със сини очи

    11:53 16.08.2025

  • 74 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    11:57 16.08.2025

  • 75 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Програма Хоризонт на българското национално радио са станали копейки
    Преди обяд два пъти пускат в ефир руски песни
    Как смеят

    11:58 16.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Без Киев, Брюксел и Лондон Войната в Украйна не може да се реши...Колкото и да му се иска на ТръмпоZaн той да е Шефа, не е...За това и Путлер след разходката до задния двор на САЩ кротко си се прибра в Бyнкера, където ще си гние до живот ....

    Само си се превъзбудиха pycopoбите от три минутната слава на Жyжи и сгънаха на бързо байpяците без даже да ги поканят даже на обяд....🤣

    12:01 16.08.2025

  • 79 ОТНЕЗВЯВАНЕ НА ЦЕНТАЦИТЕ

    0 0 Отговор
    Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини?

    12:03 16.08.2025

  • 80 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Българино,възможно е плоската страна на главата на чук да има повече гънки отколкото мозъка ти

    12:05 16.08.2025

  • 81 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Добре е каде нема гробове на половци и печенези у Анкорич,шо требаше и на них да им турам цвекя каза путилифоня батюшка Путйошка!

    12:08 16.08.2025

  • 82 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Запознат":

    Разпозна ли се бе, розов?
    Ха ха ха ха ха!

    12:09 16.08.2025

  • 83 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Едина с деменциа,другио казаха с би полярно растройство!

    12:11 16.08.2025

  • 84 Малииии....

    1 1 Отговор
    Трагедия, тежка болка за Русия е случващото, плачат руснаците и убиват ли убиват невинни хора, майки с деца, възрастни, цивилни.... ама плачат от мъка, чак ревът с глас, ти да видиш... какви човечни, миролюбиви и добри хора са руснаците🙊, и Вовата е много добродушен, човече и милозлив, като разбере че са ударили поредната детска градина, училище или пазар и са убили поредните майки с децата им, или бабите им, се разревавал с глас, веднъж наредил да отрежат лявото ухо на Митя Медведа защото не е бил искрен в мъката си.

    12:11 16.08.2025

  • 85 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Дадох 5 000 капаро на тимаджии...

    Коментиран от #89

    12:15 16.08.2025

  • 86 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "любопитИн":

    до 27 не ползваш ли интернет да видиш руснаците снимат и показват по мазетата

    12:19 16.08.2025

  • 87 Остров Персин

    0 0 Отговор
    Чакаме всички демократи-да хапнем заедно с прасетата!🤗

    12:26 16.08.2025

  • 88 Рамбо

    1 0 Отговор
    Жужето ги смятало за братя, и затова ги избива по братски.

    12:27 16.08.2025

  • 89 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Мдаа":

    да ме потрошят ли?)))

    12:32 16.08.2025

  • 90 Ето на

    0 1 Отговор
    Ето на, пак и пак руска шизофрения. Казаното от Путя: "Случващото се там, В Украйна е трагедия и тежка болка за Русия". Долен шизо международен военнопрестъпник.

    12:34 16.08.2025

  • 91 Алооо балоните

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Няма никакво значение какво":

    То и НАТО не трябваше да се разширява, а какво стана? Не ти вървят опорките.

    12:36 16.08.2025

  • 92 Артилерист

    1 0 Отговор
    Това че Европа и Украйна са решени да продължат да воюват е истинско безумие. Европейските хищници от г7 ги разбирам, но комичния артист Зеленски и хунтата му, които излагат на унищожение войниците и страната си не го разбирам. Украйна няма вече съпротивителни сили, но продължава да слуша европейците. Укроармията е раздробена, обезкръвена-повечето им бригади са на 30%, няма логистика, мобилизация, ротация на умерените останки. Например, руските войски от май до август на Покровското направление са използвали всеки ден по 30-32 тежки ФАБ. Остатъците от защитници на Покровск са обречени. Няма логично обяснение, но на Сирски е наредено да се бият до последния войник!?

    12:36 16.08.2025

  • 93 ЧЕ ДА НИ ТЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Алоуу":

    КАРАМ ДА ЧЕТЕШ УЕ СЪР ВУЛ

    12:37 16.08.2025

  • 94 БЛАГО МИ Е

    1 0 Отговор
    Сега започва ВТОРА СЕРИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
    НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
    НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
    ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ

    12:39 16.08.2025

  • 95 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какво е фашизъм бе другар? Защо копея постоянно говори за фашизъм а не знае какво е?

    12:47 16.08.2025

  • 96 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    1 0 Отговор
    СПОРЕД ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА -СВО,СРЕЩУ ПОВТОРНО ЗАРОДЕНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ,ПРЕЗ 2014Г, СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА.ЕС- влезе в криза на всички нива.(Само в Герм.25 000 фирми са във фалит за 2024 ).Загубите на САЩ( за 3 г) възлизат на = 7 трил.$= 37 трил.$.Бюдж.дефицит=6% колкото Европейския,и Държ.дълг над 110% За Русия това са=1,2% Бюдж.дефицит,18% Държ.дълг, Ниска безраб (+2%),Икономика, с ръст (+4%),и увеличен Златен резерв = 210 млрд.$ за 2024г. Гр.Москва(13 млн жит.) е определен от комисия в ООН за най-добър град в света по инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната руска промишленост ,се оказа= 4-пъти по-голяма, от тази на НАТО.Потвърдено и в изказване на Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=2,2 млн. войнци на Фашисткия украински.режим,от 2014,и 6740 натовски офицери и консултанти.Унищожени са и много америк.групи,като АМЕРИКАНСКА ГРУПИРОВКА - ЧВК Forward Observation Group !!! До момента загубите на НАТО са огромни и са унищожени оръжия за = 430 млр .$,Остатъч.ресурс на НАТО в момента е = за 3 седмици актив.бойни действия,и дебатите в Америк.Конгрес потвърдиха това).Руските ракети станаха повече ( напр: Х-101 с обсег = 5500 км и КВО= 1 м !В момента в Украйна има =730 000 руска армия,от = 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на Украйна,и Зеленски ! САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.

    12:49 16.08.2025

