В Украйна реагираха на срещата между Путин и Тръмп: Отвратително. Срамно. И накрая – безполезно.
  Тема: Украйна

В Украйна реагираха на срещата между Путин и Тръмп: Отвратително. Срамно. И накрая – безполезно.

16 Август, 2025 13:47 1 790 43

Тръмп не получи това, което искаше. А Путин? Със сигурност го получи.

В Украйна реагираха на срещата между Путин и Тръмп: Отвратително. Срамно. И накрая – безполезно. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Украинската новинарска агенция Укринформ отбеляза по повод вчерашната среща Тръмп-Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска, че предвиденият широк формат на преговорите между САЩ и Русия е бил отменен, пише БТА.

„Очакваше се да проведат работен обяд с високопоставени членове на екипа на Тръмп, но той беше отменен и в крайна сметка се проведоха само преговори във формат "трима на трима“, обърна внимание Укринформ. От американска страна в срещата освен Тръмп участваха държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. Путин бе придружен по време на преговорите от външния министър Сергей Лавров и съветника на Кремъл Юрий Ушаков.

Укринформ публикува шарж на Максим Паленко, на който червеният килим, по който стъпва Путин, е червената вратовръзка на Тръмп. За двамата лидери бе разстлан червен килим на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж, където кацнаха техните самолети.

Украинската новинарска агенция акцентира и върху думите на Путин на съвместната пресконференция с Тръмп, че "сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана". "Надявам се, че Киев и европейците ще погледнат на нашия диалог конструктивно" е друг цитат на руския лидер, на който се спира Укринформ.

В същото време в редакционна статия украинският онлайн вестник "Киев индипендънт" нарича срещата в Аляска "в крайна сметка безполезна".

"Отвратително. Срамно. И накрая - безполезно. Това бяха думите, които ни дойдоха на ум, докато гледахме как се развива срещата на върха в Аляска. На екраните ни един диктатор с кръв по ръцете, военнопрестъпник, получи кралско посрещане в страната на свободните - докато неговите щурмови дронове се насочваха към нашите градове", започва статията в "Киев индипендънт".

В навечерието на срещата в Аляска, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска "примирие днес“ и че за руския му колега Владимир Путин ще има "тежки последици“, ако не го направи, припомня изданието. "И все пак, след среща около два часа и половина при закрити врата Тръмп и Путин се появиха, за да споделят едно... нищо. Бил е постигнат "напредък“ и известно "разбирателство“, но двамата не са стигнали до споразумение по "най-важния въпрос“ – очевидно Украйна", продължава онлайн вестникът.

"Тръмп не получи това, което искаше. А Путин? Със сигурност го получи. От момента, в който слезе от самолета на американска земя, руският диктатор сияеше. Вече не беше международен парий, той най-накрая беше приет – и уважаван – от лидера на свободния свят", заключава "Киев индипендънт".

Според Виталий Саенко от украинската агенция УНИАН срещата в Аляска не е променила риториката на Путин, а напротив - той е продължил с лъжливите тези за Украйна.

"Путин продължи с лъжите, които сме слушали многократно. Той нарече масовите убийства на граждани на Украйна и превземането на украински градове "украински конфликт", посочва УНИАН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    65 13 Отговор
    Отвратително , срамно и безполезно !!! Хм....... описват Зеленски !!!

    Коментиран от #17

    13:49 16.08.2025

  • 3 Абе

    45 4 Отговор
    Аз чакам изказването на Урсула

    13:49 16.08.2025

  • 4 Убиват на три граници

    8 5 Отговор
    ГЕРБ прати убийци от Перник да екзекутират Българи в Базел Швейцария,скапват цялото население в района!
    Полицаи са с децата си крайно агресивни!

    13:49 16.08.2025

  • 5 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    20 46 Отговор
    Нито Тръмп изненада някого с излагацията си, нито престъпника Путлер е получил някакво международно признание.
    Целия цирк, който сътвориха нефелните старчета бе за вътрешна употреба - единия да потуши скандалите с малолетните и икономическия си провал, а тирана да даде лъжлива надежда на ватенките, че има начин да не се стигне до сгромолясване на РФ.
    Нито санкциите за Мордор ще отпаднат, нито ще спрат да въоръжават Украйна....

    13:53 16.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 8 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПАТРИОТИ ГИ ЧАКА СЪДБАТА
    НА БЪЛГАРСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ
    .. 10 ГОДИНИ СЛЕД ШИПКА РОВЯТ В КОНТЕЙНЕРИТЕ
    ЗА БОКЛУК
    - А ЗАХАРИ - ЖЕНДО УКРАИНОВИЧ
    УМИРА ОТ ПРЕЯЖДАНЕ В ПАРИЖ :))
    .....
    РАЗЛИКАТА Е ЧЕ В УКРАЙНА , ВСЕКИ ИМА ПОНЕ КАЛАШНИК В КЪЩИ
    .....
    И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА В 21 ВЕК
    Е ПО ЖЕСТОКО

    Коментиран от #39

    13:53 16.08.2025

  • 7 веселяк

    24 5 Отговор
    А нещо за лоса опитал се да проникне в базата? Казва,че бил зеленикав на цвят!

    13:53 16.08.2025

  • 8 Тръмп

    24 3 Отговор
    до сега искаше незабавно прекратяване на огъня, за 24 часа, после всеобхватни преговори за мир. Инак строги, красиви и огромни санкции! Сега обърна плочата точно наобратно! Украйна да забрави за Тръмп!

    13:55 16.08.2025

  • 9 Ъъъъъъъ

    29 4 Отговор
    "Киев индипендънт" нарича срещата в Аляска "в крайна сметка безполезна".

    Безполезна е, защото сега Зеленски няма полезен ход. Според Фокс Нюз, наистина е имало споразумение между Тръмп и Путин. И то е да се чуе мнението на Зеленски. Затова и е тази среща във Вашингтон утре.

    Сделката:

    Ако Зеленски не обяви прекратяване на огъня в близко бъдеще, ще стане ясно, че той е единственият, който все още иска война. Помощта ще бъде намалена/спряна, а териториите, окупирани от Путин, ще отидат при Русия.

    Ако Зеленски се съгласи на прекратяване на огъня, ще има време за преговори, в края на които Украйна ще получи гаранции за сигурност, но териториите, окупирани от Путин, отново ще отидат при Русия.

    И в двата случая тази война ще завърши както всяка война завършва: с победител и победен.

    "Това беше впечатляваща дипломация за по-малко от четири часа на американска земя“, пише "Ню Йорк Таймс“ .

    13:56 16.08.2025

  • 10 Реалност

    9 33 Отговор
    Русия издиша ДЕМОГРАФСКИ...Тя просто няма време и ресурси да проведе плановете си за възраждане на СССР при положение че Китай диша във врата й на изток из Сибир....Да освини колкото може повече в Украйна и Източна Еврапа е максимума което може да направи с помощта на рубладжии от Боковски Шишевски Радевски Костадиновски тип пасмина....Средна Азия и Кавказ са загубени вече...Такива сделки на равна нога са съмнителни при неравностойни партньори....

    13:57 16.08.2025

  • 11 МирО

    26 4 Отговор
    Ха ха ха А какво са очаквали?? Двамата Големи лидери се срещнаха и разбраха за важните неща, за дреболиите си имат подчинени.

    13:57 16.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този жалък безмислен старец утьо ,

    11 27 Отговор
    е тумора на планетата Земя. А оранжевия паун е същият безмислен глупак.

    13:59 16.08.2025

  • 14 РФ е въздух под налягане !

    6 22 Отговор
    На практика това се оказа много шум за нищо. Нито ще принудят Зеленски да капитулира, нито Русия ще избегне точката на пречупване, от която нататък следва финансов колапс, бунтове, а защо не и революции .

    Коментиран от #18

    14:02 16.08.2025

  • 15 Хмм

    6 1 Отговор
    това зеленски ли го е казал, срамно и отвратително, украинците вече опитаха да спретнат майдан на Ди Ванс и на следващия ден изгубиха статут, сега не се чуват, не се виждат

    14:08 16.08.2025

  • 16 не може да бъде

    9 0 Отговор
    М-д-а-а ...май както казват руснаците -гърбавия може да го изправи само могилата !?Сега дайте да видим какво ще постелят на Зеленски при слизане от самолета -няма да бъде червена килимена пътека май ще бъде пътека от нещо като бананови кори -не за да го подхлъзнат а да му покажат как трябва да се посрещат банановите президенти!?

    14:09 16.08.2025

  • 17 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прав си ..... Украинската хунта отново показа ,че е много нагла ..... Тръмп поне се опитва да направи нещо за разлика от европейските пудели.... На който му изнася изнася, а щом не им изнася Русия ще продължи напред...

    Коментиран от #21

    14:10 16.08.2025

  • 18 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "РФ е въздух под налягане !":

    но се срещнаха, на червен килим, лайен ще я посрещнат ли на червен килим или пък каята, или пък зеленски. Тръмп им показа - две са великите сили и само Путин му е равностоен, никой друг

    14:10 16.08.2025

  • 19 Tётя Мyтpaфановна

    0 7 Отговор
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на държавната титла Путин, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ?

    14:10 16.08.2025

  • 20 Анонимен

    10 2 Отговор
    Неведнъж съм казвал Русия ще постигне всичките си цели, украинците трябва да се научат да уважават малцинствата в страната си - не само руснаците, но и поляците, румънците, унгарците и българите, понеже никой не ги харесва и ако не беше тази война това щеше до се види ясно, не може при смяна на паспорт да ставаш от Елена на Олена без никой да те пита, отделно украинците трябва да не забравят откъде произлизат, а не да се продават на Запада за жълти стотинки, а НАТО е време да си научи мястото, понеже без САЩ алиансът е безобиден

    14:10 16.08.2025

  • 21 Да бе

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    това е от отчаяние, свърши ли войната, падне ли зеленски, край и на тях, на парите и снимките от Париж или клиповете от България - нашият плаж, нашият хотел

    14:12 16.08.2025

  • 22 @@@

    8 1 Отговор
    Къде са Борисов, Георг и Желязков?
    Защо няма позиция или коментар от тяхна страна за срещата между Путин и Тръмп в Аляска?
    Сламеният премиер на Борисов да разясни кога ще праща войските съгласно
    "готовият" план на Стармър и коалицията на желаещите, в която България е натикана?
    Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира,
    а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"?

    14:13 16.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Странна ситуация.....победената Украйна си фантазира че може да поставя някакви условия.

    Коментиран от #40

    14:15 16.08.2025

  • 25 бе тия кво се пенят

    7 2 Отговор
    Путин е император и го посрещат като такъв . А потника е просяк и като такъв го посрещат .

    14:17 16.08.2025

  • 26 Тагаренко съм

    5 0 Отговор
    И сега какво ще правим ?

    14:18 16.08.2025

  • 27 Чембер в главочите ...

    2 3 Отговор
    ... от кънтящ на кухо чугун. В същото време в редакционна статия украинският онлайн вестник "Киев индипендънт" нарича срещата в Аляска "в крайна сметка безполезна". "Отвратително. Срамно. И накрая - безполезно. Това бяха думите, които ни дойдоха на ум, докато гледахме как се развива срещата на върха в Аляска. На екраните ни един диктатор с кръв по ръцете, военнопрестъпник, получи кралско посрещане в страната на свободните - докато неговите щурмови дронове се насочваха към нашите градове", започва статията в "Киев индипендънт".

    14:18 16.08.2025

  • 28 Жеко

    5 0 Отговор
    Разбраха ли накрая укрите че са само една кукла на която други дърпат конците ?

    14:19 16.08.2025

  • 29 Украйнски калдун

    6 1 Отговор
    Глупави нацисти не разбрахте ли ,че просто ви използваха за тоалетна хартия?

    14:21 16.08.2025

  • 30 някой

    7 1 Отговор
    а убийците от 2014,палеха училища с живи хора вътре....

    14:21 16.08.2025

  • 31 Ами да

    5 1 Отговор
    и по време на интервенцията им обещали държава, в Киев немците, в Одеса французите, резултатът Червената армия влиза в Киев без нито един изстрел, надявали се, че и Хитлер ще им даде държава и се стараели, убивали, палели, разрушавали, унищожавали поляци, руснаци, белоруси, накрая немците им дали пътя, Бандера в затвора, най-после имат държава, подарена от руснаците, която сами унищожават, чиста нация - какво е това, ниски, дребни, черни като Бандера и Зеленски, това ли искат?

    14:22 16.08.2025

  • 32 9689

    4 0 Отговор
    Горките, представят си,че от урсула и кая зависи нещо.

    14:23 16.08.2025

  • 33 Свалете

    6 1 Отговор
    Фашисткият режим в Украйна и всичко ще приключи.

    14:23 16.08.2025

  • 34 граф Монте Кристо

    3 0 Отговор
    Е,какво ни цитират укренските вайкания,какво друго са очаквали,в края на краищата каквото са заслужили,това и получиха,няма примирие,руската армия продължава да развива настъплението.Тръмп се убеди за сетен път ,че няма доводи срещу Путин и с какви очи ще настоява за спиране освободителната СВО.

    14:24 16.08.2025

  • 35 Анонимен

    3 0 Отговор
    В Украйна Световна война ли са чаквали?

    14:26 16.08.2025

  • 36 !!!?

    0 0 Отговор
    АЛЯСКА 2025 !!!?

    14:26 16.08.2025

  • 37 договорите са си договори

    1 0 Отговор
    При разоръжаването на Украйна от атомно оръжие, сделката Горбачов-Рейгън беше ако Украйна е узурпирана от Мато или Ес, да бъде пазена от Русия. Путин-Тръмп днсе само си препрочетоха и препотвърдиха договора.

    14:27 16.08.2025

  • 38 А не бе

    2 0 Отговор
    А зеления га изгониха като мръсно некъпано псе.

    14:27 16.08.2025

  • 39 Кадир Кадир

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ноо си прозд.
    И Захари Стоянов(Джендо,а не Жендо),не е умрял от преяждане,а от перфорирана язва,не оперирана навреме.
    Много си евтин,руски троле,много.
    Единственото вярно от твоите творения е,че е починал в Париж.
    Повдига ми се от такива шушляци като теб.

    14:27 16.08.2025

  • 40 Чекай, бре

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    руските цели още не са изпълнени.
    Бъхтат се четвърта година, та не бързай.

    14:28 16.08.2025

  • 41 Събота е

    0 0 Отговор
    а русофила пак се активира и цъка.
    Работете повече през седмицата другаре!

    14:31 16.08.2025

  • 42 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Напълно излишна среща.

    14:32 16.08.2025

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Нема лабаво.

    14:34 16.08.2025

