Украинският президент с първи коментар за срещата в Аляска. Русия: Не е обсъждана среща със Зеленски
  Тема: Украйна

Украинският президент с първи коментар за срещата в Аляска. Русия: Не е обсъждана среща със Зеленски

16 Август, 2025 11:25

Украинският президент Зеленски съобщи, че ще проведе среща с Тръмп на 18 август във Вашингтон

Украинският президент с първи коментар за срещата в Аляска. Русия: Не е обсъждана среща със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции, цитирани от БТА. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска.

По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин, съобщиха световните агенции и Укринформ. Тръмп проведе и телефонен разговори с лидери на страни от НАТО и от ЕС, който е продължил един час. Сега европейски лидери провеждат телефонен разговор помежду си.

Според американското издание „Аксиос“ по време на разговорите на Тръмп със Зеленски и с лидерите от НАТО и от ЕС президентът на САЩ им е казал, че Путин не иска прекратяване на огъня, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. Самият Тръмп е казал в хода на телефонните разговори: "Мисля, че бърза сделка за мир е по-добро нещо от прекратяване на огъня", допълва "Аксиос".

Зеленски пък заяви след разговора си с Тръмп, че подкрепя идеята за тристранна среща на лидерите САЩ, Русия и Украйна, както предложи и Тръмп, предаде Ройтерс. Зеленски добави, че Киев е готов за конструктивно сътрудничество.

"Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир“, написа Зеленски в „Екс“. „Ние подкрепяне предложението на Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат дискутирани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ ца това“, допълни Зеленски.

Съветникът по дипломатическите въпроси на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че въпросът за тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна не е бил обсъждан, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Ушаков каза, че той не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново след срещата им в Аляска. В коментар за руския „Първи канал“ Ушаков подчерта, че веднага след като бъдат окончателно обобщени резултатите от проведената вчера в Аляска среща на върха между Русия и САЩ, ще бъде взето решение за организирането на нова двустранна среща между лидерите на двете страни. Във връзка с това, на въпроса за възможността за провеждане на тристранна среща с участието на Зеленски, представителят на Кремъл отговори лаконично: „Засега тази тема не е била обсъждана“.


  • 1 1488

    46 7 Отговор
    горкото 🥬

    11:26 16.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    59 8 Отговор
    Украйна приключва като държава много скоро!

    Коментиран от #9

    11:26 16.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 66 Отговор
    кво се получи-ботокса пълзя по килима пред Тръмпягата , в едни гори ТИЛИлейски , пък СМЕЛИЯТ еврей пак ще ход до Белия дом..

    Коментиран от #11

    11:27 16.08.2025

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    42 7 Отговор
    Дреме му на каш-ерн.ото Зе за Укродобитъка.

    Важното е да се изпълняват заръките на печатарите (на родата му).

    Коментиран от #73

    11:27 16.08.2025

  • 5 Механик

    57 7 Отговор
    Абе, тоя на снимката що гледа като наакано дете майка си?
    Нали щеше да превзема Москва? Там разни перемоги, "планове за подбеда"....

    Коментиран от #75

    11:28 16.08.2025

  • 6 Страххх

    9 52 Отговор
    Пуслера го е страх от Зеленски

    Коментиран от #12, #20, #30

    11:28 16.08.2025

  • 7 Ма то има ли

    48 7 Отговор
    украински президент? Питам за един приятел...

    Коментиран от #10

    11:28 16.08.2025

  • 8 Съдията

    48 5 Отговор
    Зеленски може да си коментира, каквото иска. Решенията взимат батковците (САЩ и Русия). А бавачката на Зеленски, Западна(ла) Европа, може само да му бърше сополите.😂

    11:29 16.08.2025

  • 9 БУХАХАХА

    8 33 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    След три дни ли?! червените охлюви сте много забавни.

    11:29 16.08.2025

  • 10 Механик

    36 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ма то има ли":

    Абе, водят там един ерей че е президент, ама той е просрочен като миналогодишното ми кисело зеле.
    Направо ме е страх да изхвърля бидона, че вонята е до небесата.

    11:29 16.08.2025

  • 11 Запознат

    13 21 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пълзя, а даже и не го нахраниха.

    Коментиран от #26, #64, #66

    11:30 16.08.2025

  • 12 БгТопИдиот🇧🇬

    21 5 Отговор

    До коментар #6 от "Страххх":

    В цикъл ли си мила?

    Коментиран от #27, #78

    11:30 16.08.2025

  • 13 уКраинската баница вече е нарязана

    36 4 Отговор
    Днес около 1 часа БГ време двата Илюшина придружени от два летящи радара отлетяха необезпокоявани към Москва...
    Εβρ⭕Μин...ΔиΛ... Ντε,
    признайте си, че тайничко се надявахте
    да задържат Путин 😁

    11:30 16.08.2025

  • 14 пешо

    32 4 Отговор
    ще получи инструкции за капитулация

    11:30 16.08.2025

  • 15 българин

    7 26 Отговор
    НАТО ще строи многофункционална база в Кабиле. Екстра

    Коментиран от #18, #44

    11:31 16.08.2025

  • 16 🇪🇺ЕВРОПА 🇪🇺

    19 5 Отговор
    Сънувам се От поведението на Украйна е на фашистката и управници

    11:32 16.08.2025

  • 17 преговори след смяна на режима в Киев

    28 4 Отговор
    Зеленски един узурпатор на властта от години с изтекъл мандат и подписа му не струва нищо.Каква среща кви 5 рубли бълнува?Той е никой!

    11:33 16.08.2025

  • 18 БгТопИдиот🇧🇬

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "българин":

    Джамбол е една голяма червена точка на картата на ГЩ на РФ.

    Аминь!

    11:34 16.08.2025

  • 19 Ко стана, ве

    7 24 Отговор
    Нали Тръмп и путин щяха да си поделят Украйна и световните сфери на влияние 🤣, нали Тръмп щеше да харизва украинските територии на руzия и да върти якия бизнес с ватенките 😂. Нали Зеленски и Урсула щяха да са адски подтиснати и смачкани. Като гледам и Зеленски и Урсула са в перфектно настроение. Няма подарени територии, няма делене на света, няма втора Ялта. Има само спаружен руzки мечти и болни полюции 😭😂

    Коментиран от #23, #24, #49

    11:35 16.08.2025

  • 20 дончичо

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Страххх":

    Отне го арестувАхте,ве МНС-ци???
    НАнога ви дойде!!??

    11:36 16.08.2025

  • 21 ДО УВАЖАВАНИТЕ ЕВРОДЖЕНДЪРИ

    20 5 Отговор
    ЧИЧО ВИ ВОВА БЕШИ МНОГО ЯСЕН ДОКАТО НЕ ЗАВЪРШИ СПЕЦИАЛНАТА ОПЕРАЦИЯ МИР ЙОК ВСИЧКОТО ФАШИС В ВЕЧНИТЕ ПОЛЯ . ЗА КАКЪВ ГРЕЗДЕР ВИЕ ВОЕННА БАЗА ДО ЯМБОЛ ДАНИ ИЗПАДАТ ДЖАМОВЕ И КЪЩИ ПИТАХТЕЛИ ЯМБОЛЛИЙ ИСКАТ ЛИ ТАКАВА КОШАРА ДЖЕНДЪРЧЕТА НАПРАВЕТЕ Я ВЪВ БАНКЯ КАТО ГИ ДУМНАТ ДА МУ СЪБОРЯТ БАРАКАТА НА БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР.

    11:36 16.08.2025

  • 22 Шахтьор Донецк

    2 7 Отговор
    Зиги заги зиги заги ой ой ой, Президент Зеленски наш герой.

    11:37 16.08.2025

  • 23 БгТопИдиот🇧🇬

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ко стана, ве":

    Като ти позвънят в соц.панелката ще разбреш къде са те поставили на салфетката.

    Сър вул сф не поръбен.

    11:37 16.08.2025

  • 24 Съдията

    18 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ко стана, ве":

    Е те точно за тебе един час след срещата ще извадят официален документ, как са си разделили света. То бива празна кофа, ама твоята е направо с прогнило дъно.😂

    Коментиран от #32

    11:38 16.08.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ПУТИН ПРЕДЛОЖИ
    НА ЗАПАДА САМИ ДА НАПРАВЯТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
    НА УКРАЙНА
    .. ....
    ОБАЧЕ НЕ ДЕ ЗНАЕ КАК УКРАИНСКИТЕ НАЦИСТИ
    ЩЕ ГО ПРИЕМАТ :))
    .....

    11:38 16.08.2025

  • 26 Тео

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    При такива кратки визити вече не се предлагат храни от страна на домакина а и гостите са инструктирани да не се хранят с храна от домакините, всичко е за предпазни мерки против натравяне🇲🇶🐍

    11:39 16.08.2025

  • 27 РАЗСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    РОЕНА Е А НЯМА ПАРЕ ЗА ИЛАЧИ

    Коментиран от #29

    11:40 16.08.2025

  • 28 Бият се,

    2 5 Отговор
    защото има кой да им обръща внимание и да ги разтървава! Злоупотребяват с доверието на Президент Тръмп, който заслужава Нобел за мир! Остави ги да правят каквото знаят и много бързо ще се разберат! Бях на смяна с два бурсука и като обядвахме се скараха и скочиха да се бият! Започнах да им свиря мелодия за панаиржийска борба, те спряха и се нахвърлиха на мен, че не съм ги разтървавал! Значи, ако ме няма там, няма да се сбият!

    11:41 16.08.2025

  • 29 БгТопИдиот🇧🇬

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "РАЗСТ":

    По верояно са изтощени батериите на ви брато ра и нема паре за нови.

    Тъй като е раздолбана ползва ви бра тор за бетон.

    Коментиран от #80

    11:41 16.08.2025

  • 30 съсел ,

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Страххх":

    Колко повече от това да си проЗСт , ако наистина си го мислиш ?! Смешник !

    11:42 16.08.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    СПОРЕД МЕН РУСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
    Е ПОЛША , РУМЪНИЯ , ПРИБАЛТИКА , УКРАЙНА ,
    КАЛИНИНГРАД ДА СА БУФЕР
    СВОБОДЕН ОТ ОРЪЖИЯ :))
    .....

    11:42 16.08.2025

  • 32 Моята кофа

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Съдията":

    не е от ламарина, а от пластмаса и не е съвсем прогнила!

    Коментиран от #35

    11:43 16.08.2025

  • 33 Пич

    11 2 Отговор
    Зелю е започнал да реве !!! Късно......!!!

    11:44 16.08.2025

  • 34 B 2 Комплекс

    6 14 Отговор
    Част от руснаците, дето щяха да обграждат украинците край Покровск, се оказаха обкръжени в района на Кучерив Яр.

    Коментиран от #37

    11:45 16.08.2025

  • 35 Съдията

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Моята кофа":

    Е значи е деформирана от слънцето.😂

    11:45 16.08.2025

  • 36 Донбас

    4 14 Отговор
    Украинските въоръжени сили спряха пробива на фронта в Донецка област: ВСУ отблъснаха противника при Рубежное, Золотой Колодец, Веселое, Свободни, Шахматное, Никаноровка и Сухецке, съобщават анализаторите на DeepState. Покровск е прочистен от руски диверсионно-разузнавателни групи – това се съобщава в канала на седми корпус на десантно-щурмовите войски на ВСУ. Украинското командване нарича Покровско направление едно от най-сложните. Въпреки това от вечерта на 14 август Генералният щаб на ВСУ говори за стабилизиране на ситуацията в Покровско направление.

    Коментиран от #45

    11:48 16.08.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "B 2 Комплекс":

    А ТИЯ ФАШИСТИ КОИТО ОБКРЪЖИХА РУСНАЦИТЕ
    В КУЧЕРОВ ЯР
    СЕ ОКАЗАХА И ТЕ ОБКРЪЖЕНИ ОТ РУСНАЦИ
    ......
    РУЛО СЪС СВИНСКО :))

    Коментиран от #40

    11:49 16.08.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор
    Тръмп и Путин играят игра. В тази игра Урсула, Кая и Зеленски не участват.

    11:49 16.08.2025

  • 39 Ъъъъъъъъъ

    8 4 Отговор
    Не знам какво казва Зеленски, но едно заглавие от украинските медии е доста показателно:

    "Переговори припинилися, коли Путін сказав: нічого про Україну без України

    Коротко пояснюємо, що відбулося між Трампом та Путіним на Алясці: у Зеленського тепер великі проблеми"

    В превод:

    Преговорите спряха, когато Путин каза: Нищо за Украйна, без Украйна

    Кратко обяснение какво се е случило между Тръмп и Путин в Аляска: Зеленски сега има големи проблеми"

    Според украинците, всичко е било договорено още преди срещата на ниво екипи, което е нормална практика при такива срещи. Дори речта на Путин след края на срещата пред медиите е била предварително подготвена. Пак според украинците, Путин много умело е прехвърлил топката в полето на Зеленски. Ако сега Зеления откаже да отстъпи, цялата вина за провала на преговорите ще бъде стоварена върху него. Та така. Изглежда, че украинците пак са от страната на булката.

    Коментиран от #63

    11:50 16.08.2025

  • 40 B 2 Комплекс

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    руско Zвинско.

    11:50 16.08.2025

  • 41 Жиката

    6 2 Отговор
    Може да не казват ,но вече са очертани новите сфери на влияние.Делбата предстой.

    11:52 16.08.2025

  • 42 може

    5 2 Отговор
    Аз като го гледам , много смачкан ми се види Зеления , тих , кротък , прижълтял , мърка като послушно коте , само още дето не са дали европейските б-я-с-о-в-е тях да видим ! То ясно че ингилизина и пана ще бутат шишовете но дядя Вова показа че не бръсне никой , и всеки ще си мине по каналния ред !

    11:54 16.08.2025

  • 43 Реалност

    3 5 Отговор
    Накратко, двама пенсионери за пореден път заблудиха милиони хора с надежда, толкова усърдно им надуха надеждите, че всички медии го подхванаха, а старците се наситиха на шума и се прибраха. Всеки си решаваше проблемите с тази среща, Путин не се нуждае от мир, Тръмп се нуждае от внимание като миротворец, защото обеща, а и няма да е зле да се прекъснат писъците по случая с Епщайн.. Като цяло, не става въпрос за нищо. Да убеждаваш диктатор, който започна войната, който от време на време бълнува за имперските нагласи и измислените исторически факти, честно казано, е толкова голяма и лоша идея. Путин разбира само чрез страх и сила.. А да му се подмазваш, особено публично, както прави Тръмп, няма да доведе до нищо добро. Дори е срамно и позорно.

    11:55 16.08.2025

  • 44 Сиганин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "българин":

    Поне шиима койдани правикавали

    11:56 16.08.2025

  • 45 А истината я видя цял свят

    13 2 Отговор

    До коментар #36 от "Донбас":

    Пpoбив! Pycкитe cили нaxлyxa в гp. Дoбpoпoлиe, пpeвзexa Иcкpa, Aлeкcaндpoгpaд, Maлиeвкa, Teмиpoвкa, Щepбинoвкa, Яблoнoвкa и Лyнaчapcкoe. Cвoдкa oт фpoнтa нa 15.08.25 г. (C BИДEO)

    11:57 16.08.2025

  • 46 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 11 Отговор
    Над 83% от американците презират Путлер....Къде е тръгнал ТръмпоZaн не ми е ясно .... Тук са дадени процентите за всички....за феновете на демократите, на републиканците....на независимите избиратели....

    Коментиран от #76

    11:57 16.08.2025

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ И ТЕНДЖЕРИТЕ
    СЕ ОКАЗАХА КАТО ДПС
    .....
    АЗ ДЪЛГО ВРЕМЕ БЯХ ПРОТИВ ДПС ЗАЩОТО СЕ ОПАСЯВАХ ЧЕ ЩЕ СИ УВЕЛИЧАТ ЕЛЕКТОРАТА
    ......
    НО СЕ ОКАЗА ЧЕ ДПС САМИ СИ ИЗБИВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ :))

    11:59 16.08.2025

  • 48 Слава украине

    4 1 Отговор
    Аз украинец , но ме много срам от Зеленски който уби 11 милиона украински войници .Извинявам за лош български 🙏🙏

    12:00 16.08.2025

  • 49 И Киев е Руски

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ко стана, ве":

    Путин не се нуждае от подаръци.Каквото си пожелае и му трябва си го взима.Той е властелина на планетата.ПАНИМАЕШ

    12:00 16.08.2025

  • 50 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Програма Хоризонт на българското национално радио са станали копейки
    Преди обяд два пъти пускат в ефир руски песни
    Как смеят

    Коментиран от #56

    12:00 16.08.2025

  • 51 Сатана Z

    5 7 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    12:00 16.08.2025

  • 52 нннн

    7 2 Отговор
    ,,Мисля, че бърза сделка за мир е по-добро нещо от прекратяване на огъня" - Браво на Тръмп, ако го мисли и го е казал. Това е правилното решение. Временно прекратяване на огъня... пък после ще видим... означава продължаване на войната.

    12:04 16.08.2025

  • 53 Точно така

    3 1 Отговор
    Не е обсъждана среща с зельо, защото не е фактор, само розовите килоти на урси са за него.
    Времето на злото изтича!

    12:04 16.08.2025

  • 54 Зеле с гарнитура

    3 1 Отговор
    Тъпо ми е, спретвам си магистралка

    12:05 16.08.2025

  • 55 Украинците

    4 0 Отговор
    да забравят за Тръмп. От него помощ няма да има.

    12:05 16.08.2025

  • 56 Радо

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Наблюдател":

    Всички ще станете копейки , почакай още малко и ще се увериш !

    12:05 16.08.2025

  • 57 Ъъъъъъъъ

    2 8 Отговор
    Най-впечатляващо за мен беше прелитането на един Б52 и няколко Ф-35 над главите на Тръмп и Путин докато се ръкуваха на червения килим.🤣
    Не знам дали на някой му направи впечатление това, но си беше доста впечатляващо. Режисурата определено беше на ниво. Помислих си, че това е намек към Путин какво го очаква, ако преговорите се провалят.🤣
    Каквато и да е била целта на тази демонстрация на сила, това прелитане в точния момент си беше впечатляващо.🤣

    Коментиран от #62, #74

    12:06 16.08.2025

  • 58 Завърнал се

    1 0 Отговор
    Камък върху камък не остана от мирни преговори през ден.

    12:06 16.08.2025

  • 59 Тръмп

    4 0 Отговор
    до сега искаше незабавно прекратяване на огъня, за 24 часа, после всеобхватни преговори за мир. Инак строги, красиви и огромни санкции! Сега обърна плочата точно наобратно! Украйна да забрави за Тръмп!

    12:08 16.08.2025

  • 60 защо

    3 0 Отговор
    Ако нямате снимки на Зеленски, да ви изпратя. Стига сте показвали наркоман в сайта.

    12:08 16.08.2025

  • 61 Уточнение

    1 4 Отговор
    Ееее, вече имате кафяво по гащите - копейки, путинисти- хайде да смените плочата - светът се променя - утре пак ще сте първи г@ золизци , но от другата страна!
    Лайте си , не сте фактор, платени клакьори на пропаднал режим!
    Свинското с тиква вкисва, скоро ще е на боклука!

    12:09 16.08.2025

  • 62 0х най-после

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ъъъъъъъъ":

    Затебе може да е впечатляващо , но хората си вземат предпазни мерки против терористи , които бяха 1300 човека закарани там специално !

    Коментиран от #65

    12:11 16.08.2025

  • 63 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъъъъъъ":

    В подкрепа на тази украинска теория, Тръмп вика Зеления утре във Вашингтон.🤔

    12:13 16.08.2025

  • 64 Прав си

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    Путин е спортист,ще издеяни половин ден без храна.А Зелето ходи за да го хранят.Също като нашите Бойко,Желязков,Кирчо .

    12:17 16.08.2025

  • 65 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "0х най-после":

    Хахахаха...🤣
    И какво ще направи Б52 срещу тези "терористи"? Ще им пусне една 13-тонна бомба ли?🤣

    12:17 16.08.2025

  • 66 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    САЩ са скъсани отвсякъде.По един Макдоналдс не могат да почерпят.

    12:18 16.08.2025

  • 67 Пецо

    4 1 Отговор
    Ми щото и Путин и Тръмп не го бръснат за сл€ва тоз затва :Д Зеления си изигра ролята. Сега остава само САЩ и Русия да се разберат как ще делят Украйна

    12:22 16.08.2025

  • 68 Ще падна от смях...😆🤣😂😝!

    3 0 Отговор
    ,,По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, ЗА ДА МУ РАЗКАЖЕ какво е говорил с Путин..."

    12:22 16.08.2025

  • 69 болгарин..

    2 2 Отговор
    Гераните цяла седмица бяха почивка,а зеления се радваше и провокираше масква..но вова е хитрец и още в понеделник по време на срещата между шмъркча и трумп ще му прати поне няколко хиляди да му осветят столицата на кiевската хунта

    12:27 16.08.2025

  • 70 Мишел

    2 0 Отговор
    Срещата в Анкоридж показа, че САЩ нямат никакви лостове, сили и ресурси да оказват натиск върху Русия. Русия продължава в Украйна без промени , САЩ се отказаха от нови ултиматуми, нови санкции, даже от нови атомни подводници на позиция.

    12:28 16.08.2025

  • 71 Мелания

    2 1 Отговор
    има повече топки от Тръмп! Поне го пита за украинските деца. Тръмп и токова не посмя- само меки четки и близалки!

    12:29 16.08.2025

  • 72 Буха ха

    3 0 Отговор
    Зельо изтегли късата клечка. А и няма силни карти. С няколко думи, Р У К за Зельо

    12:30 16.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Буха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ъъъъъъъъ":

    Тръмп като дойде в Москва, да не прелетят отгоре няколко Орешника, впечатляващо

    12:34 16.08.2025

  • 75 Старшинка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Както го представя руската пропаганда за руското народонаселение.така и тук ни го поднасят!Важното е да се втълпява на хората ,че Русия побеждава,а кълвящите като тебе на гола кука да са все по вече и повече.Но това генерално нищо не променя! Войната продължава!!

    12:38 16.08.2025

  • 76 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Срещата беше с единствена цел, бункерният плъх и неговата пропагандна машина, да могат през следващите няколко години да обясняват как срещата е била между "равни". Тръмп естествено изръси тотална глупост от рода на: Ние сме първа сила в света, те са втора !!! А всъщност бяха втора преди да нахлуят в Украйна, където стана ясно, че са втора в Украйна. След това, когато Пригожин тръгна към масква, стана ясно, че са втора и в руzzия. "Ще спра войната за 24ч., след като встъпя в длъжност!" Клоун до плъх, плъх до клоун.

    12:41 16.08.2025

  • 77 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    На срещата очевидно не са се разбрали макар рижата да е целувала г..за на Путлер през цялото време.след нея имаше заплануван обяд,но Тръмп си тръгна веднага.нямаше и брифинг нито отговор на журналистите.

    12:44 16.08.2025

  • 78 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Непразна е.Без да искам!

    12:47 16.08.2025

  • 79 Древен

    0 0 Отговор
    Ха ха ха
    Шмъркалан ще ходи да му набиват канчето...

    12:48 16.08.2025

  • 80 Бат Котьо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Каква кореспонденция само, между джендъри, с намеци за покана..........

    12:49 16.08.2025

