Украинският президент с първи коментар за срещата в Аляска. Русия: Не е обсъждана среща със Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции, цитирани от БТА. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска.
По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин, съобщиха световните агенции и Укринформ. Тръмп проведе и телефонен разговори с лидери на страни от НАТО и от ЕС, който е продължил един час. Сега европейски лидери провеждат телефонен разговор помежду си.
Според американското издание „Аксиос“ по време на разговорите на Тръмп със Зеленски и с лидерите от НАТО и от ЕС президентът на САЩ им е казал, че Путин не иска прекратяване на огъня, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. Самият Тръмп е казал в хода на телефонните разговори: "Мисля, че бърза сделка за мир е по-добро нещо от прекратяване на огъня", допълва "Аксиос".
Зеленски пък заяви след разговора си с Тръмп, че подкрепя идеята за тристранна среща на лидерите САЩ, Русия и Украйна, както предложи и Тръмп, предаде Ройтерс. Зеленски добави, че Киев е готов за конструктивно сътрудничество.
"Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир“, написа Зеленски в „Екс“. „Ние подкрепяне предложението на Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат дискутирани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ ца това“, допълни Зеленски.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.
Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Съветникът по дипломатическите въпроси на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че въпросът за тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна не е бил обсъждан, предадоха световните агенции, съобщи БТА.
Ушаков каза, че той не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново след срещата им в Аляска. В коментар за руския „Първи канал“ Ушаков подчерта, че веднага след като бъдат окончателно обобщени резултатите от проведената вчера в Аляска среща на върха между Русия и САЩ, ще бъде взето решение за организирането на нова двустранна среща между лидерите на двете страни. Във връзка с това, на въпроса за възможността за провеждане на тристранна среща с участието на Зеленски, представителят на Кремъл отговори лаконично: „Засега тази тема не е била обсъждана“.
До коментар #19 от "Ко стана, ве":Като ти позвънят в соц.панелката ще разбреш къде са те поставили на салфетката.
Сър вул сф не поръбен.
11:37 16.08.2025
24 Съдията
До коментар #19 от "Ко стана, ве":Е те точно за тебе един час след срещата ще извадят официален документ, как са си разделили света. То бива празна кофа, ама твоята е направо с прогнило дъно.😂
Коментиран от #32
11:38 16.08.2025
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ЗАПАДА САМИ ДА НАПРАВЯТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
НА УКРАЙНА
.. ....
ОБАЧЕ НЕ ДЕ ЗНАЕ КАК УКРАИНСКИТЕ НАЦИСТИ
ЩЕ ГО ПРИЕМАТ :))
.....
11:38 16.08.2025
26 Тео
До коментар #11 от "Запознат":При такива кратки визити вече не се предлагат храни от страна на домакина а и гостите са инструктирани да не се хранят с храна от домакините, всичко е за предпазни мерки против натравяне🇲🇶🐍
11:39 16.08.2025
27 РАЗСТ
До коментар #12 от "БгТопИдиот🇧🇬":РОЕНА Е А НЯМА ПАРЕ ЗА ИЛАЧИ
Коментиран от #29
11:40 16.08.2025
28 Бият се,
11:41 16.08.2025
29 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #27 от "РАЗСТ":По верояно са изтощени батериите на ви брато ра и нема паре за нови.
Тъй като е раздолбана ползва ви бра тор за бетон.
Коментиран от #80
11:41 16.08.2025
30 съсел ,
До коментар #6 от "Страххх":Колко повече от това да си проЗСт , ако наистина си го мислиш ?! Смешник !
11:42 16.08.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПОЛША , РУМЪНИЯ , ПРИБАЛТИКА , УКРАЙНА ,
КАЛИНИНГРАД ДА СА БУФЕР
СВОБОДЕН ОТ ОРЪЖИЯ :))
.....
11:42 16.08.2025
32 Моята кофа
До коментар #24 от "Съдията":не е от ламарина, а от пластмаса и не е съвсем прогнила!
Коментиран от #35
11:43 16.08.2025
33 Пич
11:44 16.08.2025
34 B 2 Комплекс
Коментиран от #37
11:45 16.08.2025
35 Съдията
До коментар #32 от "Моята кофа":Е значи е деформирана от слънцето.😂
11:45 16.08.2025
36 Донбас
Коментиран от #45
11:48 16.08.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #34 от "B 2 Комплекс":А ТИЯ ФАШИСТИ КОИТО ОБКРЪЖИХА РУСНАЦИТЕ
В КУЧЕРОВ ЯР
СЕ ОКАЗАХА И ТЕ ОБКРЪЖЕНИ ОТ РУСНАЦИ
......
РУЛО СЪС СВИНСКО :))
Коментиран от #40
11:49 16.08.2025
38 Данко Харсъзина
11:49 16.08.2025
39 Ъъъъъъъъъ
"Переговори припинилися, коли Путін сказав: нічого про Україну без України
Коротко пояснюємо, що відбулося між Трампом та Путіним на Алясці: у Зеленського тепер великі проблеми"
В превод:
Преговорите спряха, когато Путин каза: Нищо за Украйна, без Украйна
Кратко обяснение какво се е случило между Тръмп и Путин в Аляска: Зеленски сега има големи проблеми"
Според украинците, всичко е било договорено още преди срещата на ниво екипи, което е нормална практика при такива срещи. Дори речта на Путин след края на срещата пред медиите е била предварително подготвена. Пак според украинците, Путин много умело е прехвърлил топката в полето на Зеленски. Ако сега Зеления откаже да отстъпи, цялата вина за провала на преговорите ще бъде стоварена върху него. Та така. Изглежда, че украинците пак са от страната на булката.
Коментиран от #63
11:50 16.08.2025
40 B 2 Комплекс
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":руско Zвинско.
11:50 16.08.2025
41 Жиката
11:52 16.08.2025
42 може
11:54 16.08.2025
43 Реалност
11:55 16.08.2025
44 Сиганин
До коментар #15 от "българин":Поне шиима койдани правикавали
11:56 16.08.2025
45 А истината я видя цял свят
До коментар #36 от "Донбас":Пpoбив! Pycкитe cили нaxлyxa в гp. Дoбpoпoлиe, пpeвзexa Иcкpa, Aлeкcaндpoгpaд, Maлиeвкa, Teмиpoвкa, Щepбинoвкa, Яблoнoвкa и Лyнaчapcкoe. Cвoдкa oт фpoнтa нa 15.08.25 г. (C BИДEO)
11:57 16.08.2025
46 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #76
11:57 16.08.2025
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ОКАЗАХА КАТО ДПС
.....
АЗ ДЪЛГО ВРЕМЕ БЯХ ПРОТИВ ДПС ЗАЩОТО СЕ ОПАСЯВАХ ЧЕ ЩЕ СИ УВЕЛИЧАТ ЕЛЕКТОРАТА
......
НО СЕ ОКАЗА ЧЕ ДПС САМИ СИ ИЗБИВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ :))
11:59 16.08.2025
48 Слава украине
12:00 16.08.2025
49 И Киев е Руски
До коментар #19 от "Ко стана, ве":Путин не се нуждае от подаръци.Каквото си пожелае и му трябва си го взима.Той е властелина на планетата.ПАНИМАЕШ
12:00 16.08.2025
50 Наблюдател
Преди обяд два пъти пускат в ефир руски песни
Как смеят
Коментиран от #56
12:00 16.08.2025
51 Сатана Z
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
12:00 16.08.2025
52 нннн
12:04 16.08.2025
53 Точно така
Времето на злото изтича!
12:04 16.08.2025
54 Зеле с гарнитура
12:05 16.08.2025
55 Украинците
12:05 16.08.2025
56 Радо
До коментар #50 от "Наблюдател":Всички ще станете копейки , почакай още малко и ще се увериш !
12:05 16.08.2025
57 Ъъъъъъъъ
Не знам дали на някой му направи впечатление това, но си беше доста впечатляващо. Режисурата определено беше на ниво. Помислих си, че това е намек към Путин какво го очаква, ако преговорите се провалят.🤣
Каквато и да е била целта на тази демонстрация на сила, това прелитане в точния момент си беше впечатляващо.🤣
Коментиран от #62, #74
12:06 16.08.2025
58 Завърнал се
12:06 16.08.2025
59 Тръмп
12:08 16.08.2025
60 защо
12:08 16.08.2025
61 Уточнение
Лайте си , не сте фактор, платени клакьори на пропаднал режим!
Свинското с тиква вкисва, скоро ще е на боклука!
12:09 16.08.2025
62 0х най-после
До коментар #57 от "Ъъъъъъъъ":Затебе може да е впечатляващо , но хората си вземат предпазни мерки против терористи , които бяха 1300 човека закарани там специално !
Коментиран от #65
12:11 16.08.2025
63 Ъъъъъъъъ
До коментар #39 от "Ъъъъъъъъъ":В подкрепа на тази украинска теория, Тръмп вика Зеления утре във Вашингтон.🤔
12:13 16.08.2025
64 Прав си
До коментар #11 от "Запознат":Путин е спортист,ще издеяни половин ден без храна.А Зелето ходи за да го хранят.Също като нашите Бойко,Желязков,Кирчо .
12:17 16.08.2025
65 Ъъъъъъъъ
До коментар #62 от "0х най-после":Хахахаха...🤣
И какво ще направи Б52 срещу тези "терористи"? Ще им пусне една 13-тонна бомба ли?🤣
12:17 16.08.2025
66 Ха ха
До коментар #11 от "Запознат":САЩ са скъсани отвсякъде.По един Макдоналдс не могат да почерпят.
12:18 16.08.2025
67 Пецо
12:22 16.08.2025
68 Ще падна от смях...😆🤣😂😝!
12:22 16.08.2025
69 болгарин..
12:27 16.08.2025
70 Мишел
12:28 16.08.2025
71 Мелания
12:29 16.08.2025
72 Буха ха
12:30 16.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Буха ха
До коментар #57 от "Ъъъъъъъъ":Тръмп като дойде в Москва, да не прелетят отгоре няколко Орешника, впечатляващо
12:34 16.08.2025
75 Старшинка
До коментар #5 от "Механик":Както го представя руската пропаганда за руското народонаселение.така и тук ни го поднасят!Важното е да се втълпява на хората ,че Русия побеждава,а кълвящите като тебе на гола кука да са все по вече и повече.Но това генерално нищо не променя! Войната продължава!!
12:38 16.08.2025
76 А бе
До коментар #46 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Срещата беше с единствена цел, бункерният плъх и неговата пропагандна машина, да могат през следващите няколко години да обясняват как срещата е била между "равни". Тръмп естествено изръси тотална глупост от рода на: Ние сме първа сила в света, те са втора !!! А всъщност бяха втора преди да нахлуят в Украйна, където стана ясно, че са втора в Украйна. След това, когато Пригожин тръгна към масква, стана ясно, че са втора и в руzzия. "Ще спра войната за 24ч., след като встъпя в длъжност!" Клоун до плъх, плъх до клоун.
12:41 16.08.2025
77 стоян георгиев
12:44 16.08.2025
78 Бай той Толстой
До коментар #12 от "БгТопИдиот🇧🇬":Непразна е.Без да искам!
12:47 16.08.2025
79 Древен
Шмъркалан ще ходи да му набиват канчето...
12:48 16.08.2025
80 Бат Котьо
До коментар #29 от "БгТопИдиот🇧🇬":Каква кореспонденция само, между джендъри, с намеци за покана..........
12:49 16.08.2025