Украинският президент с първи коментар за срещата в Аляска. Русия: Не е обсъждана среща със Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции, цитирани от БТА. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска.

По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин, съобщиха световните агенции и Укринформ. Тръмп проведе и телефонен разговори с лидери на страни от НАТО и от ЕС, който е продължил един час. Сега европейски лидери провеждат телефонен разговор помежду си.

Според американското издание „Аксиос“ по време на разговорите на Тръмп със Зеленски и с лидерите от НАТО и от ЕС президентът на САЩ им е казал, че Путин не иска прекратяване на огъня, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. Самият Тръмп е казал в хода на телефонните разговори: "Мисля, че бърза сделка за мир е по-добро нещо от прекратяване на огъня", допълва "Аксиос".

Зеленски пък заяви след разговора си с Тръмп, че подкрепя идеята за тристранна среща на лидерите САЩ, Русия и Украйна, както предложи и Тръмп, предаде Ройтерс. Зеленски добави, че Киев е готов за конструктивно сътрудничество.

"Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир“, написа Зеленски в „Екс“. „Ние подкрепяне предложението на Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат дискутирани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ ца това“, допълни Зеленски.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Съветникът по дипломатическите въпроси на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че въпросът за тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна не е бил обсъждан, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Ушаков каза, че той не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново след срещата им в Аляска. В коментар за руския „Първи канал“ Ушаков подчерта, че веднага след като бъдат окончателно обобщени резултатите от проведената вчера в Аляска среща на върха между Русия и САЩ, ще бъде взето решение за организирането на нова двустранна среща между лидерите на двете страни. Във връзка с това, на въпроса за възможността за провеждане на тристранна среща с участието на Зеленски, представителят на Кремъл отговори лаконично: „Засега тази тема не е била обсъждана“.