Тръмп поиска незабавно спиране на огъня в Украйна. Путин отказа

Доналд Тръмп настояваше за прекратяване на огъня от страна на Русия. Но Владимир Путин отказа. Така британската телевизия BBC коментира историческата среща между двамата президенти в Аляска, която завърши без пробив.

Кога една „пресконференция“ не е пресконференция? Когато няма въпроси.

В залата имаше изненада, когато президентите Путин и Тръмп напуснаха подиума веднага след като произнесоха своите изявления – без да отговарят на никакви въпроси, коментира репортер на BBC. Членовете на руската делегация също бързо напуснаха залата, без да отговорят на нито един от въпросите, които журналистите им подвикваха.



Ясни признаци, че що се отнася до войната в Украйна, Владимир Путин и Доналд Тръмп все още имат съществени разлики в мненията си. Доналд Тръмп настоява за прекратяване на огъня от страна на Русия. Владимир Путин не му го даде.

По-рано имаше съвсем различна атмосфера. Президентът Тръмп беше разстлал червения килим за Владимир Путин, отнасяйки се с лидера на Кремъл като с почетен гост. Днес руският президент получи своя момент в светлината на прожекторите в геополитическата сфера, споделяйки сцената с лидера на най-могъщата държава в света.

Но как ще реагира Тръмп на случилото се? Той все още не е успял да убеди Путин да сложи край на войната на Русия в Украйна. Преди това той заплаши с по-твърд подход към Русия, с ултиматуми, крайни срокове и предупреждения за още санкции, ако Москва игнорира призивите за прекратяване на огъня.

Москва ги игнорира за пореден път. Какво ще направи Тръмп сега?