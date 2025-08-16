Новини
Тръмп поиска незабавно спиране на огъня в Украйна. Путин отказа
  Тема: Украйна

Тръмп поиска незабавно спиране на огъня в Украйна. Путин отказа

16 Август, 2025 10:57

Путин и Тръмп напуснаха подиума веднага след като произнесоха своите изявления – без да отговарят на никакви въпроси

Тръмп поиска незабавно спиране на огъня в Украйна. Путин отказа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Доналд Тръмп настояваше за прекратяване на огъня от страна на Русия. Но Владимир Путин отказа. Така британската телевизия BBC коментира историческата среща между двамата президенти в Аляска, която завърши без пробив.

Кога една „пресконференция“ не е пресконференция? Когато няма въпроси.

В залата имаше изненада, когато президентите Путин и Тръмп напуснаха подиума веднага след като произнесоха своите изявления – без да отговарят на никакви въпроси, коментира репортер на BBC. Членовете на руската делегация също бързо напуснаха залата, без да отговорят на нито един от въпросите, които журналистите им подвикваха.

Ясни признаци, че що се отнася до войната в Украйна, Владимир Путин и Доналд Тръмп все още имат съществени разлики в мненията си. Доналд Тръмп настоява за прекратяване на огъня от страна на Русия. Владимир Путин не му го даде.

По-рано имаше съвсем различна атмосфера. Президентът Тръмп беше разстлал червения килим за Владимир Путин, отнасяйки се с лидера на Кремъл като с почетен гост. Днес руският президент получи своя момент в светлината на прожекторите в геополитическата сфера, споделяйки сцената с лидера на най-могъщата държава в света.

Но как ще реагира Тръмп на случилото се? Той все още не е успял да убеди Путин да сложи край на войната на Русия в Украйна. Преди това той заплаши с по-твърд подход към Русия, с ултиматуми, крайни срокове и предупреждения за още санкции, ако Москва игнорира призивите за прекратяване на огъня.

Москва ги игнорира за пореден път. Какво ще направи Тръмп сега?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    45 7 Отговор
    аре , бе...така ли се получи? мчи то и по телефона можеха да си го кажат..

    Коментиран от #16

    10:59 16.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    64 28 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #4, #47, #48

    10:59 16.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    53 22 Отговор
    оня лос зеленски с големите руга още ли обикаля около военната база и напира ли още да влиза? или вече го наритаха?

    11:00 16.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    поне като ме имитираш , пиши с малки букви , може и да ти се върже някой

    Коментиран от #17, #18

    11:00 16.08.2025

  • 5 САЩ

    34 49 Отговор
    Американците не познават и не разбират истинската природа на руснаците и по-точно на московлиите, ако могат да се назоват руснаци. Те са тръгнали на кървава завоевателна война на подчинение и това нещо може да бъде спряно само с война! И пълна тежка по мащаби подкрепа за Украйна във всяко отношение. Дори и със жива сила която да прогони руския агресор. Да погледнат съдбата на народите които са имали пряк контакт с Русия.

    Коментиран от #38, #45

    11:01 16.08.2025

  • 6 Амиииии

    16 2 Отговор
    Добре

    11:01 16.08.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    41 14 Отговор
    Тръмп е умен сега ще си сключи изгодните сделки а Запада ще го ду ха. В Сащ анализаторите отдавна са сметнали че Украйна не може да издържи. но и Рушия обедня сега ще продава на Сащ а Сащ ще препродава на Европа.

    Коментиран от #19

    11:01 16.08.2025

  • 9 Ахах

    42 4 Отговор
    Големи локуми сте разтегнали тука.. Грам журнализъм няма

    11:02 16.08.2025

  • 10 Нормално

    29 42 Отговор
    Огънят ще спре, когато се прехвърли в Москва!

    Коментиран от #12

    11:02 16.08.2025

  • 11 баи хасан

    32 3 Отговор
    всичко е пунта мара за заблуда на простолюдието големите си играят със съдбата но малките държави

    11:03 16.08.2025

  • 12 аахахха

    31 11 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално":

    Талибаните победиха цялото НАТО в Афганистан сороня.

    Коментиран от #34, #80

    11:04 16.08.2025

  • 13 Виждащ

    39 8 Отговор
    Путин е предал секретна информация за семейство Байден, за мерзостите с което синчето се е занимавало в Украйна, корупция, и мн. други.
    Ще се чуе скоро.

    11:04 16.08.2025

  • 14 Госあ

    6 18 Отговор
    Ще отиде да се умилква на ЕС. Това ще направи. Като преди това ни изигра и се държеше като гамен. Шморц му е в краката и Чичолина е готова на пълна програма, да видим Макрончето, Испания и други страни как ще реагират. Но не съм сигурен, че не е постигнал нищо, според мен Путин му е дал каквото е искал - металите си, че и повече и по този начин наигра Китай. Ще видим как ще го посрещнат в Китай..

    11:04 16.08.2025

  • 15 Страхлив бакшиш

    10 29 Отговор
    Това не беше страхливия бакшиш Пусслер. Двойникът се хилеше нетипично през цялото време и вървеше със съвсем различна походка.

    11:06 16.08.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    поне като ме имитираш , пиши с малки букви , може и да ти се върже някой

    Коментиран от #32

    11:06 16.08.2025

  • 18 оня с коня

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    сам си пишеш, сам си отговаряш, галя на постове ли плаща? без значение на съдържанието ?

    Коментиран от #52

    11:07 16.08.2025

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 9 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи бензин":

    Да точно така ще стане Америка е фалирала и само Русия може да и помогне Щатите наляха камара пари в Европа без никаква възвращаемост Заради някаква си Германия Погазиха решенията от Потсдам и сега ще си платят с лихвите Срещата затвърди прогнозата ми ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА ЩАТИТЕ ПЕЧЕЛЯТ ЧРЕЗ РУСИЯ Европа се разпада

    Коментиран от #30

    11:08 16.08.2025

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да го заплюеш ,което е добро начало за деня.

    11:08 16.08.2025

  • 22 !!!?

    13 13 Отговор
    КЪРВАВ ДИЛ !!!?

    Коментиран от #40

    11:09 16.08.2025

  • 23 Предложение

    12 15 Отговор
    Рашките трябва да издигнаг паметник на перчема на червения площад.

    Коментиран от #25

    11:09 16.08.2025

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":

    ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско

    11:09 16.08.2025

  • 25 оня с коня

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Предложение":

    започнала ли са вече с монумента, бегай да носиш цветя

    11:10 16.08.2025

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "само питам":

    с О се пише-Олигофрения

    11:13 16.08.2025

  • 28 Димитър Георгиев

    13 21 Отговор
    Путин трябва, и ще свърши на бесилото! Ще сподели трагичния край на всеки диктатор! Но преди това е унищожил милиони животи!

    11:14 16.08.2025

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 11 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Щатите имат исторически шанс да направят Европа своя колония Ако Тръмп не се възползва ще е най големият будала Сега е моментът Рязък удар и Европа свършва Русия ще му осигури спокойствие и превес по време на гражданската война Ще му даде пари Европа какво ще даде Знамена с 🌈

    11:16 16.08.2025

  • 31 Какво ще направи Тръмп сега?

    13 4 Отговор
    Ще подвие опашка и ще търси оправдание.

    11:17 16.08.2025

  • 33 Злобното Джуджи

    12 24 Отговор
    Срещата беше пълен руски провал !!!
    Руснаците бяха натирени, натоварени като лошади на самольтите и изпловодени набързо без обяд, без закуска. Зеленски доволен 👍

    Коментиран от #43

    11:18 16.08.2025

  • 34 БУХАХАХА

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "аахахха":

    И цялото СеСеРе преди това.

    11:18 16.08.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 11 Отговор
    ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ НА МИРА В УКРАЙНА
    Е КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С ФАШИСТИТЕ ОТ
    НАЦИ БАТАЛЬОНИТЕ ?
    - РУСИЯ ГИ ИЗБИВА
    - ЗАПАДА ГИ ПРИБИРА ( А НЕ ЩАТ)
    - ТЕ ПРАВЯТ ПРЕВРАТ В УКРАЙНА И ВСИЧКИ ГИ ИЗБИВАТ
    - ИЛОН МЪСК ГИ ПРАЩА ДА КОЛОНИЗИРАТ МАРС ?

    11:19 16.08.2025

  • 37 пешо

    5 1 Отговор
    лично на мара и го каза тръмп

    11:21 16.08.2025

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ":

    Бегай бе ТПК.А за 5000 бойни глави чувал ли си? И Като си такъв отворен,що не си доброволец?С чужди ръце лесно воювате,атлантиците.Айде гидти на фронта,после ще кажеш,ако можеш

    Коментиран от #53

    11:23 16.08.2025

  • 39 защо

    10 2 Отговор
    Липсва ви Зеленски нали?

    11:24 16.08.2025

  • 41 падналия ангел

    11 2 Отговор
    Е то имаше едно спиране на огъня през 2022г. при преговорите в Истанбул! И какво стана, Вовата да не е луд?

    11:28 16.08.2025

  • 42 Ала Бала

    8 1 Отговор
    То беше ясно.Единия еска НАТАда стига до където си исса.Предизвика другия да започне война.Другия не иска да спира докато не капитулира Украйна и НАТО.Изход скоро няма да има.Чакаме Господ да реши спора

    11:28 16.08.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Злобното Джуджи":

    Хахахах,личи че не можеш да измисляш как да издялкаш клечка за в. ...за си.
    Имали спиране на огъня?
    Санкции има ли?
    Бегай си направил една зло Барка,мое Ти мине,хахахах

    11:28 16.08.2025

  • 44 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Както се очакваше и тази среща бе едно голямо нищо!при Тръмп това е основния начин на действие.

    11:29 16.08.2025

  • 45 не може да бъде

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ":

    Най-голямата грешка на Байдъновата администрация е подмяната на понятията и изкривяване на реалността .Руснаците изобщо не са идеални и голяма част от българите от по-старото поколение знаят добре недостатъците на руснаците както и добрите им страни!За това дълги години имаше спорове което даде и сериозно отражение на политиката на страната.Но Байдън с действията си занули всички слабости на руснаците Русия и Путин и повлече със себе си и европейците!А Русия и Путин съвсем очевидно не са си губили времето -за разлика от нас напр.!?И сега голямата грешка на европейците е че не искат да признаят че Русия е друга не е СССР и в Русия растат съвсем нови различни поколения от тия които са познавали!А черешката на тортата е желанието на мнозина от ЕС да нанесат стратегическо поражение на Русия -това е една от формите на реваншизма по същество форма на оглупяване според мен -това е безумие!?Тръмп просто се оказа реалист и добре е че го има но той ще спаси само САШ а Европа ...е г-жа Нюланд го каза преди доста време !?

    11:33 16.08.2025

  • 46 На срещата

    5 4 Отговор
    Не беше Путлер, а двойник

    11:42 16.08.2025

  • 47 Пръъъъц

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Престани с този юмрук,да не си го получиш!!

    11:42 16.08.2025

  • 48 А бе празен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да не би да си мислиш,че коментираш, едногънков?

    11:44 16.08.2025

  • 49 Ауууу

    5 4 Отговор
    Руските ушанки не искат мир искат още санкции

    11:44 16.08.2025

  • 50 Сульоооо

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами специално за вас,доста сте под ученическо ниво!

    11:46 16.08.2025

  • 51 За какво

    5 8 Отговор
    Прекратяване на огъня може да става на въпрос когато украйна отказва всякакви териториални отстъпки....ясно целта е само да може да се реорганизира. Губеща Украйна поставя ултиматуми за мир?!!

    Коментиран от #68

    11:48 16.08.2025

  • 52 Тихо бе пръдльо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Какво си мислите,че като откраднете нечий никнейм,ще настане игнориране или объркване?Ми тя вашата простотия личи от космоса!!

    11:51 16.08.2025

  • 54 Републиканец

    1 2 Отговор
    За да има мир по света, укрия трябва да бъде разрушена и още два милиона укри избити! Втори фронт от САЩ против фашизма!

    Коментиран от #78

    11:59 16.08.2025

  • 55 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Програма Хоризонт на българското национално радио са станали копейки
    Преди обяд два пъти пускат в ефир руски песни
    Как смеят

    Коментиран от #60

    11:59 16.08.2025

  • 56 зашката

    2 0 Отговор
    само те си знаят какво се разбраха в колата на Тръмп...

    Коментиран от #62

    11:59 16.08.2025

  • 57 Дика

    3 2 Отговор
    И дементния Байдън е по адекватен от Тръмп.

    12:01 16.08.2025

  • 58 Възpожденец 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Без Киев, Брюксел и Лондон Войната в Украйна не може да се реши...Колкото и да му се иска на ТръмпоZaн той да е Шефа, не е...За това и Путлер след разходката до задния двор на САЩ кротко си се прибра в Бyнкера, където ще си гние до живот ....

    Само си се превъзбудиха pycopoбите от три минутната слава на Жyжи и сгънаха на бързо байpяците без даже да ги поканят даже на обяд....🤣

    12:02 16.08.2025

  • 59 Не е ли

    1 2 Отговор
    Странно, откакто Уиткоф се върна от Москва, Тръмп рязко се смири и веднага поиска лична среща?!?

    12:02 16.08.2025

  • 60 гоше

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Наблюдател":

    така се оцелява 1500 години от Рим до сега

    12:02 16.08.2025

  • 61 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    3 2 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    12:03 16.08.2025

  • 62 Шоо

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "зашката":

    Разбраха се двойникът на Путин да предаде на шефа си в Кремъл какво му е казал Тръмп.

    12:03 16.08.2025

  • 63 Знайко

    0 0 Отговор
    Ще стане както 30-те години на 20 век. Янките наливат технологии и бизнес в раша , а иванушките плащат в злато и диаманти. Сега с нефт и газ и редкоземни.

    12:03 16.08.2025

  • 64 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    5 1 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    12:03 16.08.2025

  • 65 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    12:04 16.08.2025

  • 66 Републиканец

    0 4 Отговор
    Ленд лиз и втори фронт против бандерофашизма! Слава на Русия и Путин! Доло демократите да живеят републиканците!

    Коментиран от #70, #76

    12:05 16.08.2025

  • 67 ЮДОСАКСИ МАНИПУЛАТОРИ

    3 0 Отговор
    И от съде ББС знае каквото и да е за преговорите. Срещата беше при закрити врати.

    12:07 16.08.2025

  • 68 Копейпръдляк

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "За какво":

    За каква загуба на територия иде реч? За три години и половина магучая и непобедимая е окпупирала 1%украинска територия?А и прословутия и пробив нещо се закучи.Част от руснаците, дето щяха да обграждат украинците край Покровск, се оказаха обкръжени в района на Кучерив Яр. Руската пропаганда активно използва тактиката за разпространение на дезинформация ,като инсценирани „завземания“ на населени места, за да създаде илюзия за успехи на фронта.А родните копейки кълават ли кълват на гола кука.
    п

    Коментиран от #69

    12:08 16.08.2025

  • 69 Републиканец

    0 5 Отговор

    До коментар #68 от "Копейпръдляк":

    Никакви територии не са нужни! Само тотални бомбардировки и обстрел с гаубици, миномети и дронове. Укрия трябва да бъде разрушена и още два милиона бандеровци избити!

    Коментиран от #71, #72, #74

    12:12 16.08.2025

  • 70 А бе празен

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Републиканец":

    Ем си такъв,ем лозунги дигаш.Не ти приляга!

    12:13 16.08.2025

  • 71 А бе смотан

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Републиканец":

    Ти вода пиеш ли изобщо?

    12:16 16.08.2025

  • 72 Сульовче

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Републиканец":

    Иди го кажи това на Путлер да видим колко шамара ще отнесеш?

    12:17 16.08.2025

  • 73 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Путилифона бати Пунди каза каде че прекарат на Тъп у белио конак путилифон а у Кремлин че инсталирали тръмпофон.

    12:19 16.08.2025

  • 74 Любопитния

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Републиканец":

    Защо закъсня бре?Защо чак сега слезе от клона?

    12:19 16.08.2025

  • 75 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ДЕДО ДОНАЛД Е .................. ЕДИН "ХВАЛИПРЪЦКО" И НИЩО ПОВЕЧЕ ....................ФАКТ !

    12:23 16.08.2025

  • 76 Забрави

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Републиканец":

    Колкото и лозунги да дигаш,власт няма да видиш, рубладжийче!!

    12:24 16.08.2025

  • 77 БЛАГО МИ Е

    0 0 Отговор
    Сега започва ВТОРА СЕРИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
    НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
    НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
    ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ

    12:26 16.08.2025

  • 78 Мухахахха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Републиканец":

    Копейка станала републиканец???? ха ха ха ха ха ха ха ..........

    12:28 16.08.2025

  • 79 Азз

    0 0 Отговор
    Много манипулативна статия

    12:29 16.08.2025

  • 80 Сюлейман Великолепни

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "аахахха":

    Мисирка,преди това СССР,но си малък да знаеш това

    12:40 16.08.2025

  • 81 Реалист

    0 1 Отговор
    Най могъщата държава в света е Русия

    12:44 16.08.2025

  • 82 Мисля че

    0 0 Отговор
    Америка и сащ са се разбрали е малко още ще помандръсат лумпените от евросъюза (обединени колонии)

    12:49 16.08.2025