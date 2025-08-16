Тръмп поиска незабавно спиране на огъня в Украйна. Путин отказа

Доналд Тръмп настояваше за прекратяване на огъня от страна на Русия. Но Владимир Путин отказа. Така британската телевизия BBC коментира историческата среща между двамата президенти в Аляска, която завърши без пробив.
Кога една „пресконференция“ не е пресконференция? Когато няма въпроси.
В залата имаше изненада, когато президентите Путин и Тръмп напуснаха подиума веднага след като произнесоха своите изявления – без да отговарят на никакви въпроси, коментира репортер на BBC. Членовете на руската делегация също бързо напуснаха залата, без да отговорят на нито един от въпросите, които журналистите им подвикваха.
Ясни признаци, че що се отнася до войната в Украйна, Владимир Путин и Доналд Тръмп все още имат съществени разлики в мненията си. Доналд Тръмп настоява за прекратяване на огъня от страна на Русия. Владимир Путин не му го даде.
По-рано имаше съвсем различна атмосфера. Президентът Тръмп беше разстлал червения килим за Владимир Путин, отнасяйки се с лидера на Кремъл като с почетен гост. Днес руският президент получи своя момент в светлината на прожекторите в геополитическата сфера, споделяйки сцената с лидера на най-могъщата държава в света.
Но как ще реагира Тръмп на случилото се? Той все още не е успял да убеди Путин да сложи край на войната на Русия в Украйна. Преди това той заплаши с по-твърд подход към Русия, с ултиматуми, крайни срокове и предупреждения за още санкции, ако Москва игнорира призивите за прекратяване на огъня.
Москва ги игнорира за пореден път. Какво ще направи Тръмп сега?
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
10:59 16.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #47, #48
10:59 16.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:00 16.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":поне като ме имитираш , пиши с малки букви , може и да ти се върже някой
Коментиран от #17, #18
11:00 16.08.2025
5 САЩ
Коментиран от #38, #45
11:01 16.08.2025
6 Амиииии
11:01 16.08.2025
7 Хеми значи бензин
Коментиран от #19
11:01 16.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ахах
11:02 16.08.2025
10 Нормално
Коментиран от #12
11:02 16.08.2025
11 баи хасан
11:03 16.08.2025
12 аахахха
До коментар #10 от "Нормално":Талибаните победиха цялото НАТО в Афганистан сороня.
Коментиран от #34, #80
11:04 16.08.2025
13 Виждащ
Ще се чуе скоро.
11:04 16.08.2025
14 Госあ
11:04 16.08.2025
15 Страхлив бакшиш
11:06 16.08.2025
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":поне като ме имитираш , пиши с малки букви , може и да ти се върже някой
Коментиран от #32
11:06 16.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оня с коня
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":сам си пишеш, сам си отговаряш, галя на постове ли плаща? без значение на съдържанието ?
Коментиран от #52
11:07 16.08.2025
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "Хеми значи бензин":Да точно така ще стане Америка е фалирала и само Русия може да и помогне Щатите наляха камара пари в Европа без никаква възвращаемост Заради някаква си Германия Погазиха решенията от Потсдам и сега ще си платят с лихвите Срещата затвърди прогнозата ми ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА ЩАТИТЕ ПЕЧЕЛЯТ ЧРЕЗ РУСИЯ Европа се разпада
Коментиран от #30
11:08 16.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:08 16.08.2025
22 !!!?
Коментиран от #40
11:09 16.08.2025
23 Предложение
Коментиран от #25
11:09 16.08.2025
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско
11:09 16.08.2025
25 оня с коня
До коментар #23 от "Предложение":започнала ли са вече с монумента, бегай да носиш цветя
11:10 16.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "само питам":с О се пише-Олигофрения
11:13 16.08.2025
28 Димитър Георгиев
11:14 16.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Щатите имат исторически шанс да направят Европа своя колония Ако Тръмп не се възползва ще е най големият будала Сега е моментът Рязък удар и Европа свършва Русия ще му осигури спокойствие и превес по време на гражданската война Ще му даде пари Европа какво ще даде Знамена с 🌈
11:16 16.08.2025
31 Какво ще направи Тръмп сега?
11:17 16.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Злобното Джуджи
Руснаците бяха натирени, натоварени като лошади на самольтите и изпловодени набързо без обяд, без закуска. Зеленски доволен 👍
Коментиран от #43
11:18 16.08.2025
34 БУХАХАХА
До коментар #12 от "аахахха":И цялото СеСеРе преди това.
11:18 16.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С ФАШИСТИТЕ ОТ
НАЦИ БАТАЛЬОНИТЕ ?
- РУСИЯ ГИ ИЗБИВА
- ЗАПАДА ГИ ПРИБИРА ( А НЕ ЩАТ)
- ТЕ ПРАВЯТ ПРЕВРАТ В УКРАЙНА И ВСИЧКИ ГИ ИЗБИВАТ
- ИЛОН МЪСК ГИ ПРАЩА ДА КОЛОНИЗИРАТ МАРС ?
11:19 16.08.2025
37 пешо
11:21 16.08.2025
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "САЩ":Бегай бе ТПК.А за 5000 бойни глави чувал ли си? И Като си такъв отворен,що не си доброволец?С чужди ръце лесно воювате,атлантиците.Айде гидти на фронта,после ще кажеш,ако можеш
Коментиран от #53
11:23 16.08.2025
39 защо
11:24 16.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 падналия ангел
11:28 16.08.2025
42 Ала Бала
11:28 16.08.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Злобното Джуджи":Хахахах,личи че не можеш да измисляш как да издялкаш клечка за в. ...за си.
Имали спиране на огъня?
Санкции има ли?
Бегай си направил една зло Барка,мое Ти мине,хахахах
11:28 16.08.2025
44 стоян георгиев
11:29 16.08.2025
45 не може да бъде
До коментар #5 от "САЩ":Най-голямата грешка на Байдъновата администрация е подмяната на понятията и изкривяване на реалността .Руснаците изобщо не са идеални и голяма част от българите от по-старото поколение знаят добре недостатъците на руснаците както и добрите им страни!За това дълги години имаше спорове което даде и сериозно отражение на политиката на страната.Но Байдън с действията си занули всички слабости на руснаците Русия и Путин и повлече със себе си и европейците!А Русия и Путин съвсем очевидно не са си губили времето -за разлика от нас напр.!?И сега голямата грешка на европейците е че не искат да признаят че Русия е друга не е СССР и в Русия растат съвсем нови различни поколения от тия които са познавали!А черешката на тортата е желанието на мнозина от ЕС да нанесат стратегическо поражение на Русия -това е една от формите на реваншизма по същество форма на оглупяване според мен -това е безумие!?Тръмп просто се оказа реалист и добре е че го има но той ще спаси само САШ а Европа ...е г-жа Нюланд го каза преди доста време !?
11:33 16.08.2025
46 На срещата
11:42 16.08.2025
47 Пръъъъц
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Престани с този юмрук,да не си го получиш!!
11:42 16.08.2025
48 А бе празен
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да не би да си мислиш,че коментираш, едногънков?
11:44 16.08.2025
49 Ауууу
11:44 16.08.2025
50 Сульоооо
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами специално за вас,доста сте под ученическо ниво!
11:46 16.08.2025
51 За какво
Коментиран от #68
11:48 16.08.2025
52 Тихо бе пръдльо
До коментар #18 от "оня с коня":Какво си мислите,че като откраднете нечий никнейм,ще настане игнориране или объркване?Ми тя вашата простотия личи от космоса!!
11:51 16.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Републиканец
Коментиран от #78
11:59 16.08.2025
55 Наблюдател
Преди обяд два пъти пускат в ефир руски песни
Как смеят
Коментиран от #60
11:59 16.08.2025
56 зашката
Коментиран от #62
11:59 16.08.2025
57 Дика
12:01 16.08.2025
58 Възpожденец 🇧🇬
Само си се превъзбудиха pycopoбите от три минутната слава на Жyжи и сгънаха на бързо байpяците без даже да ги поканят даже на обяд....🤣
12:02 16.08.2025
59 Не е ли
12:02 16.08.2025
60 гоше
До коментар #55 от "Наблюдател":така се оцелява 1500 години от Рим до сега
12:02 16.08.2025
61 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
12:03 16.08.2025
62 Шоо
До коментар #56 от "зашката":Разбраха се двойникът на Путин да предаде на шефа си в Кремъл какво му е казал Тръмп.
12:03 16.08.2025
63 Знайко
12:03 16.08.2025
64 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
12:03 16.08.2025
65 Сатана Z
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
12:04 16.08.2025
66 Републиканец
Коментиран от #70, #76
12:05 16.08.2025
67 ЮДОСАКСИ МАНИПУЛАТОРИ
12:07 16.08.2025
68 Копейпръдляк
До коментар #51 от "За какво":За каква загуба на територия иде реч? За три години и половина магучая и непобедимая е окпупирала 1%украинска територия?А и прословутия и пробив нещо се закучи.Част от руснаците, дето щяха да обграждат украинците край Покровск, се оказаха обкръжени в района на Кучерив Яр. Руската пропаганда активно използва тактиката за разпространение на дезинформация ,като инсценирани „завземания“ на населени места, за да създаде илюзия за успехи на фронта.А родните копейки кълават ли кълват на гола кука.
п
Коментиран от #69
12:08 16.08.2025
69 Републиканец
До коментар #68 от "Копейпръдляк":Никакви територии не са нужни! Само тотални бомбардировки и обстрел с гаубици, миномети и дронове. Укрия трябва да бъде разрушена и още два милиона бандеровци избити!
Коментиран от #71, #72, #74
12:12 16.08.2025
70 А бе празен
До коментар #66 от "Републиканец":Ем си такъв,ем лозунги дигаш.Не ти приляга!
12:13 16.08.2025
71 А бе смотан
До коментар #69 от "Републиканец":Ти вода пиеш ли изобщо?
12:16 16.08.2025
72 Сульовче
До коментар #69 от "Републиканец":Иди го кажи това на Путлер да видим колко шамара ще отнесеш?
12:17 16.08.2025
73 Архимандрисандрит Бибиян
12:19 16.08.2025
74 Любопитния
До коментар #69 от "Републиканец":Защо закъсня бре?Защо чак сега слезе от клона?
12:19 16.08.2025
75 ЕДГАР КЕЙСИ
12:23 16.08.2025
76 Забрави
До коментар #66 от "Републиканец":Колкото и лозунги да дигаш,власт няма да видиш, рубладжийче!!
12:24 16.08.2025
77 БЛАГО МИ Е
НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ
12:26 16.08.2025
78 Мухахахха хи хи хи хи
До коментар #54 от "Републиканец":Копейка станала републиканец???? ха ха ха ха ха ха ха ..........
12:28 16.08.2025
79 Азз
12:29 16.08.2025
80 Сюлейман Великолепни
До коментар #12 от "аахахха":Мисирка,преди това СССР,но си малък да знаеш това
12:40 16.08.2025
81 Реалист
12:44 16.08.2025
82 Мисля че
12:49 16.08.2025