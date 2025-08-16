Новини
Путин постигна точно това, което искаше от Тръмп
  Тема: Украйна

Путин постигна точно това, което искаше от Тръмп

16 Август, 2025

Два въпроса си остават неразрешени в отношенията на Вашингтон с Москва, смята руският посланик във Вашингтон

Путин постигна точно това, което искаше от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Водеща тема за британските издания е срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, състояла се в Аляска. Темата е от особено значение за Лондон заради това, че той е силен поддръжник на Украйна и има дългогодишни привилегировани отношения с Вашингтон. Лондон заедно с Париж е и съинициатор на „Коалицията на желаещите“ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна в случай на постигане на споразумение за мир в тази страна, пише БТА.

Тръмп, който е известен с това, че постига сделки, не постигна сделка относно Украйна по време на срещата на върха в Аляска, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Тръмп и Путин така и не постигнаха сделка за мир в Украйна, допълва „Дейли телеграф“. Путин обаче постигна точно това, което искаше от Тръмп, а именно завръщане на световната сцена, допълва вестникът.

Два въпроса си остават неразрешени в отношенията на Вашингтон с Москва, смята руският посланик във Вашингтон Александър Даркиев. Първият е този за руските дипломатически имоти, които са били „конфискувани“ по времето на администрацията на Барак Обама, а вторият е за директната въздушна връзка между САЩ и Русия, която спря след руската инвазия в Украйна. Според руския посланик няма голям пробив от срещата на върха в Аляска, пише „Таймс“.

На общата пресконференция много изявления породиха повече въпроси, отколкото отговори, в допълнение на това че президентите не отговаряха на журналистически въпроси, а направиха само кратки изявления, допълва изданието. Дори локацията на евентуална следваща среща на върха между Путин и Тръмп си остава неясна. Путин предложи тя да е в Москва, но ако следващата среща трябва да включва и украинския президент, то това място може да се окаже много проблематично, коментира вестникът.

Изданието се спира и върху това, че двамата президенти може и да не са отговорили на журналистически въпроси, но пък са се изразили топло един за друг. Путин на няколко пъти отправи комплименти към Тръмп и говори за сътрудничество, а Тръмп говори за техните фантастични отношения с Путин, с когото е имал много продуктивна среща, на която е бил постигнат напредък.

Тръмп не постигна сделка за Украйна, но посъветва Зеленски да постигне сделка, отбелязва „Гардиън“.

„Индипендънт“ пише, че това, че Путин е отказал да отговори на въпрос дали ще спре убийствата на цивилни, вече се е превърнало в меме в социалните мрежи.

Срещата нанася удар върху репутацията на Тръмп като преговарящ, отбелязва кореспондентът на Би Би Си за Северна Америка Антъни Зурчър. „Няма споразумение, докато не се постигне споразумение“, заяви Тръмп в началото на изявлението си след срещата на върха в Анкоридж. Това беше заобиколен начин за него да признае, че след няколко часа преговори няма споразумение. Няма примирие. Няма нищо конкретно, за което да се докладва. Президентът заяви, че той и Путин са постигнали „голям напредък“, но без да даде подробности за това какво точно е постигнато, оставяйки света да гадае за какво може да става дума.

Тръмп измина дълъг път, за да произведе само такива неясни изявления, макар че европейските съюзници на Америка и украинските официални лица може би са облекчени, че той не е предложил едностранни отстъпки или споразумения, които биха могли да подкопаят бъдещите преговори. За човек, който обича да се представя като миротворец и преговарящ, изглежда, че Тръмп напусна Аляска без нито едното, нито другото. Няма и индикации, че предстои бъдеща среща на върха с участието на украинския президент Володимир Зеленски, въпреки шегата на Путин за „следващия път в Москва“ относно следващата им среща с Тръмп. Макар Тръмп да е имал по-малко за губене по време на тези преговори в сравнение с Украйна или Русия, това все пак ще нанесе удар на неговия престиж в страната и в чужбина, след като по-рано той обеща, че тази среща има само 25% шанс да се провали. Освен това, президентът трябваше да понесе очевидното унижение да стои мълчаливо, докато Путин започна пресконференцията с пространни встъпителни изказвания. Това беше значителна разлика от обичайната практика в Овалния кабинет, където обикновено американският президент държи реч, докато чуждестранният му колега го наблюдава без коментар, коментира журналистът от Би Би Си.

Макар Аляска да е американска територия, Путин изглеждаше по-уютно в това, което неговите служители обичат да наричат „Руска Америка“. Това може да изтормози американския президент през следващите дни и да повлияе на медийното отразяване, което ще представи тази среща на върха като провал. Големият въпрос сега, който репортерите не успяха да зададат вчера в Анкоридж, е дали Тръмп ще реши да наложи нови санкции срещу Русия, с които многократно я заплашва. Президентът частично отговори на този въпрос в приятелската обстановка на интервю за „Фокс нюз“, като заяви, че ще обмисли такава стъпка „може би след две, три седмици“. Но предвид че президентът обеща „тежки последствия“, ако Русия не предприеме стъпки към прекратяване на огъня, такъв неконкретен отговор може да породи повече въпроси, отколкото да даде отговори, коментира журналистът от Би Би Си.

Путин получи своя момент под светлината на прожекторите, казва пък Стив Розенберг, редактор на Би Би Си по въпросите за Русия. Днес руският президент получи своя момент в геополитическия център на вниманието, споделяйки сцената с лидера на най-мощната страна в света. Но как ще реагира Тръмп на случилото се? Той все още не е успял да убеди Путин да сложи край на войната на Русия в Украйна. Преди това той заплаши с по-твърд подход към Русия, с ултиматуми, крайни срокове и предупреждения за повече санкции, ако Москва игнорира призивите за прекратяване на огъня. Дали ще го направи сега?, пита журналистът.

Той коментира и това, че Путин и Тръмп напуснаха пресконференцията, без да отговорят на никакви въпроси. Членовете на руската делегация също напуснаха бързо залата, без да отговорят на нито един от въпросите, които журналистите им задаваха. Това бяха ясни признаци, че по отношение на войната в Украйна Владимир Путин и Доналд Тръмп все още имат сериозни различия в мненията. Доналд Тръмп настояваше за руско примирие. Владимир Путин не му го даде. По-рано през деня атмосферата беше съвсем различна. Президентът Тръмп беше разгърнал червения килим за Владимир Путин, третирайки лидера на Кремъл като почетен гост, припомня авторът на публикацията.

Украйна въздъхна с облекчение, но се страхува от това, което предстои, казва Виталий Шевченко, редактор на Би Би Си за Русия, визирайки случилото се по време на срещата на върха в Аляска. Това, което току-що се случи в Анкоридж, може да се стори разочароващо за мнозина, но в Киев ще се чуят въздишки на облекчение, че не е обявена „сделка“, която би коствала територия на Украйна. Украинците обаче ще бъдат обезпокоени от факта, че по време на съвместната пресконференция пред медиите Владимир Путин отново говори за „коренните причини“ на конфликта и заяви, че само тяхното премахване ще доведе до траен мир. Преведено от езика на Кремъл, това означава, че той все още е решен да преследва първоначалната цел на своята „специална военна операция“ – а именно да разбие Украйна като независима държава. Три години и половина усилия от страна на Запада не са успели да го накарат да промени мнението си, а сега към тях се добавя и срещата на върха в Аляска. Несигурността, която продължава да съществува след срещата, също е тревожна. Какво ще се случи по-нататък? Ще продължат ли атаките на Русия с неотслабваща сила? През последните няколко месеца западните срокове, давани на Русия, изтичаха без последствия, а заплахите никога не бяха изпълнени. Украинците виждат това като покана към Путин да продължи атаките си. Те може да разглеждат очевидната липса на напредък, постигнат в Анкоридж, по същия начин, добавя журналистът от Би Би Си.

Освен, че се спира в коментарите си за срещата на върха върху това, че не е имало никаква сделка за Украйна, Ройтерс на свой ред акцентира и върху това, че Тръмп е казал, че Путин е съгласен с него, че гласуването по пощата на избори излага честните избори на риск. "Путин, едно умно момче, казва, че не може да има честни избори с гласуване по пощата“, заяви Тръмп пред програмата „Ханити“ на журналиста на „Фокс нюз“ Шон Ханити, след срещата с Путив в Аляска, посочва Ройтерс.


  • 1 !!!!!!!!!

    29 4 Отговор
    Пpoбив! Pycкитe cили нaxлyxa в гp. Дoбpoпoлиe, пpeвзexa Иcкpa, Aлeкcaндpoгpaд, Maлиeвкa, Teмиpoвкa, Щepбинoвкa, Яблoнoвкa и Лyнaчapcкoe. Cвoдкa oт фpoнтa нa 15.08.25 г. (C BИДEO)

    Коментиран от #11, #82

    12:06 16.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 20 Отговор
    като оставим ,,закачките,, между ,,русофили,, и БГта , с нормална визия за нещата, като мен , и неколцина други ,тая среща от страна на САЩ беше чисто психологическа , може би да даде на Путин последен шанс да се вразуми// погледнете видеото -случайно ли преминава US AIR FORCE ескадрила , точно когато вървят по килимчето ?

    Коментиран от #42, #51, #65, #67, #73, #84

    12:06 16.08.2025

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    9 31 Отговор
    Без Киев, Брюксел и Лондон Войната в Украйна не може да се реши...Колкото и да му се иска на ТръмпоZaн той да е Шефа, не е...За това и Путлер след разходката до задния двор на САЩ кротко си се прибра в Бункера, където ще си гние до живот ....
    Да, двата Zапъртъка може да си се договарят за всичко .... може официалния език в САЩ да го направят рюZки, може да им върнат и Аляска....но по въпросите за Войната в Украйна не могат нищо да се договарят. Еле па ТръмпоZaн да нареди на Брюксел и Лондон да им свалят санкциите или да спрат да въоръжават Украйна, както иска Путлер, хептен не може да стане .....
    Само си се превъзбудиха руcopобите от три минутната слава на Жожко и сгънаха на бързо байряците без даже да ги поканят даже на обяд....🤣

    12:07 16.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    20 11 Отговор
    Пълна победа за Владимир Путин! Сделка има, но няма да се хареса на лидерите от ЕС и зеления наркос.

    Коментиран от #33

    12:07 16.08.2025

  • 5 Пич

    14 4 Отговор
    И кво ?! Окикерчихте ли се паветниците като Кокорчо ? Защото ние отдавна ви казахме какво ще стане !!!

    12:07 16.08.2025

  • 6 Неподписан

    10 2 Отговор
    "Путин постигна точно това, което искаше от Тръмп" - да постави цветя на гроба на съветските войни в Аляска.

    12:09 16.08.2025

  • 7 Хе хе...

    17 1 Отговор
    В "демократичните" сми цари тотален ступор, розАвите понита са в шок! Старите опорки си противоречат вече очеизвадно дори и за най глупавата и безкритична част от населението на ЕсеС, колективните мЪрсулки още не могат да измислят нови.
    А когнитивния дисонанс който мъчи розАвите просто не се поддава на описание, не помагат нито салфетките като тая от веселия влак за киев, нито смяната на пола.

    12:10 16.08.2025

  • 8 ВИДИМО Е

    22 2 Отговор
    Путин собственоръчно навря евронатюфците на кучето у ауспуха.

    12:10 16.08.2025

  • 9 Коалицията на желаещите

    14 0 Отговор
    пудели да въртят опашки

    железареф също е изтеглил заем от този за урк
    койте е вече харизал на бункера за много милиони

    12:10 16.08.2025

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    19 1 Отговор
    KOФTИ НОВИНИ
    😩
    ЗА ГEPБEPACTИTЕ И ГEЙЛИБEPACTИTE
    😆😀🤣

    12:10 16.08.2025

  • 11 ГРУ гайтанжиева

    4 24 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!!!!!":

    16 август 2025 г.
    Поредно развенчаване на фалшиво "превземане" на украинска територия. Видео
    Руската пропаганда активно използва тактиката за разпространение на дезинформация – инсценирани „завземания“ на населени места, за да създаде илюзия за успехи на фронта.

    За целта орките изпращат малки групи с руски знамена („двойки“), заобикаляйки позициите на украинските защитници. Част от тях успяват да проникнат в отделни населени места и да заснемат кратки видеоклипове, които уж потвърждават „завземането“ на територията.

    Такива клипове се използват за „победоносни“ отчети пред ръководството на Кремъл и за разпространение в медиите с цел оказване на натиск върху украинското общество.

    Наскоро ватенките разпространиха поредния такъв видеоклип от село Андриевка-Клевцове.

    Коментиран от #19

    12:10 16.08.2025

  • 12 Хмм

    9 4 Отговор
    звъняха по телефона, всички единодушни, и Каята, и Зеленски, и Макрон, дори Стармър се включи и накрая - червен килим, Великобритания да си спомни за ВСВ, след провала при Дюнкерк не смееше да помисли вече за десант в Европа, САЩ я вкараха при победителите

    12:11 16.08.2025

  • 13 Сталин

    17 8 Отговор
    Путин е луд да си губи времето да преговаря с тези негодници от НАТО и ЕС,първо тези западни мародери трябва да си вдигат чукалата от източна Европа и затворят базите и тогава може да се мисли за разговор , дотогава само бой по муцуните на тези уродливи чакали

    Коментиран от #30

    12:11 16.08.2025

  • 14 Хахахаха

    8 10 Отговор
    Путлера си изтърка краката на тръмпоча. САЩ не са имали толкова смешен президент.

    12:11 16.08.2025

  • 15 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    Само урсулиците в евро кочината се съмняваха че Путин няма да постигне това което иска .И сега гризат нокти

    12:12 16.08.2025

  • 16 Нищо

    5 6 Отговор
    не постигна и нищо не се очакваше от него !

    12:13 16.08.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    18 3 Отговор
    Европа не е на масата. Няма я дори в чиниите, като блюдо. Европа е била толкова жалка, само когато Вермахта я навря в кучи...

    12:14 16.08.2025

  • 18 ПРИЯНТО Е ДА ВИДИШ

    10 4 Отговор
    Платените сороски драскачи и родоотстъпници датският безмълвни с полусвалени гащи.

    12:14 16.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ОТЛИЧНИК

    5 15 Отговор
    Путин е военнопрестъпник.
    Лъжец , крадец на деца , крадец на територии , УБИЕЦ.

    Коментиран от #24, #54

    12:15 16.08.2025

  • 21 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Както се очакваше!
    Америка никога не е имала по голем смешник за президент!

    12:15 16.08.2025

  • 22 Един

    3 7 Отговор
    Постигнал е нищо и половина.

    12:15 16.08.2025

  • 23 Това беше залъгалка за егото на

    2 6 Отговор
    Путин. Да му приспят КГБ бдителността. )))))

    12:16 16.08.2025

  • 24 Хе хе...

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "ОТЛИЧНИК":

    Кръвното баце, кръвното пази!
    Ха ха ха ха ха ха ха!

    12:17 16.08.2025

  • 25 Русофилите много бързат с изводите

    2 12 Отговор
    защото са тъпи като галоши!

    Коментиран от #28, #34

    12:17 16.08.2025

  • 26 Това е!

    4 0 Отговор
    .Не стигнахме до там, но имаме много добър шанс да стигнем до там“: Тръмп..Тръмп призна, че той и руският му колега не са успели да постигнат споразумение днес за прекратяване на войната в Украйна.

    „Не стигнахме до там, но имаме много добър шанс да го постигнем“, каза Тръмп пред репортери, след като напусна тричасова среща лице в лице.

    Но той подчерта, че според него двамата са имали „изключително продуктивна среща“.

    Има обаче някои спорни въпроси, които все още трябва да бъдат решени, каза Тръмп. Американският президент заяви, че има една област, която по-специално не е решена – и това е може би „най-значимата“.

    Възможно е, макар и далеч от потвърдено на този етап, Тръмп да е имал предвид руските искания за размяна на територии с Украйна.

    Тръмп заяви, че „вероятно ще види“ Путин „много скоро“.

    В необичаен ход той не отговори на въпроси от многобройните репортери, събрани на тази среща на върха

    12:18 16.08.2025

  • 27 Българин

    9 3 Отговор
    Украйна е воденичния камък на вратът на Европа, който ще я удави...

    12:19 16.08.2025

  • 28 И ти

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Русофилите много бързат с изводите":

    също като тях!

    12:20 16.08.2025

  • 29 БЛАГО МИ Е

    6 2 Отговор
    Сега започва ВТОРА СЕРИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
    НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
    НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
    ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ

    Коментиран от #35

    12:21 16.08.2025

  • 30 Споко!

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Не трябва. Путин се самопрецака и вече не знае на кой свят е. След 89 години няма да е жив да спечели. Ти си в ЕС, където има свобода на словото. Затова плешиш каквото ти падне. Но и това е до време. Готвят се антикопейски закони. Квичи, докато имаш възможност.

    12:21 16.08.2025

  • 31 60 минути след срещата

    6 0 Отговор
    Путин се е качил на самолета си, за да напусне Аляска.
    Преди да си тръгне, той положи цветя на гробовете на съветските пилоти, загинали в Аляска по време на Втората световна война. Впрочем същата тази база януари 1943 е била окупирана от Япония и руски и американски пилоти заедно са воювали

    12:21 16.08.2025

  • 32 Магнитски

    2 0 Отговор
    „Европейските съюзници на Америка“ звучи изключително демократично, равнопоставено и престижно. 😁😄

    12:21 16.08.2025

  • 33 И като как

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    разбра за "победата"?! Всички твърдят, включително и руснаците, че нищо не е договорено, само на нашия победи му се привиждат! Явно някои още не са разбрали, че без Европа сделка не може да има!

    Коментиран от #40

    12:21 16.08.2025

  • 34 Точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Русофилите много бързат с изводите":

    Радвам се, че съм галош ,а не подлога

    Коментиран от #39

    12:22 16.08.2025

  • 35 Пак си сънувал

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "БЛАГО МИ Е":

    порно с Путин. Къпете се бе!

    Коментиран от #38

    12:22 16.08.2025

  • 36 Една интересна забележка

    5 1 Отговор
    относно тези заключителни забележки на лидерите - Путин говори много по-дълго от Тръмп.
    Според изчисления, Путин говори около девет минути, давайки на всички събрали се в Аляска урок по история за руската история на щата и руско-американското сътрудничество по време на Втората световна война.
    Тръмп, който не е известен с краткостта си, говори само три минути.

    12:22 16.08.2025

  • 37 Републиканец

    4 0 Отговор
    Всички демократи в укрия и БГ ще станат копейки и ушанки. Който не се съгласи по избор в бял чувал, в дърводобива Сибир, в Белене, в Слънчев бряг ловешко. Богат избор.

    Коментиран от #72

    12:23 16.08.2025

  • 38 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Пак си сънувал":

    Ти и Тагаренко сте щели да работите като общаци на възстановяването на МОЧА.

    Коментиран от #45

    12:24 16.08.2025

  • 39 Закрий си поне

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Точно така":

    голата трътка, обърната към Кремъл. Гнусливи сме.

    Коментиран от #66

    12:24 16.08.2025

  • 40 Уточнение

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "И като как":

    Европа се самоуби - сляп ли си, глупав ли си?!
    Америка, Русия, Китай- това са силните , те определят!
    Европа е черна от пришълци, които само се множат и изяждат всички ресурси

    12:25 16.08.2025

  • 41 Един

    5 0 Отговор
    Вие какво очаквате от малобританците, които са в основата на отказа от преговори за мир и в основата на продължаването на конфликта. Често обвиняваме американците за войните, но истината е, че няма по-кървава и гнусна нация от малобританците!

    12:25 16.08.2025

  • 42 Показаха на путин

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    какво го очаква!

    12:25 16.08.2025

  • 43 Дедо ви...

    6 1 Отговор
    А бе кви сенатори кви 5 евро....
    Тръмп след срещата с Путин: Той е много умен, силен и адски корав! Русия е голяма сила, Украйна - не
    „Той е силен и адски корав“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по адрес на руския си колега Владимир Путин в интервю за Fox News след срещата на върха в Аляска.
    „Той е много умен човек. Няма нищо, което би го принудило да седне на масата за преговори в Анкъридж. Мисля, че той уважава страната ни“, добави Тръмп, отговаряйки на въпрос дали Путин може да се е съгласил да участва в срещата на върха поради икономически натиск върху Русия и опасения относно решението на страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана.
    Тръмп заяви, че в момента не вижда необходимост да обмисля налагането на нови санкции на Русия, тъй като срещата му с руския му колега е преминала много добре.
    „Поради случилото се днес, не ми се струва, че трябва да мисля за това в момента“, каза той в интервю за Fox News след срещата на върха, отговаряйки на въпрос за възможните последици за Русия.
    „Знаете ли, мисля, че срещата мина много добре“, добави ръководителят на Белия дом.

    Коментиран от #57

    12:25 16.08.2025

  • 44 Всички журналета в Аляска са дрогирани

    2 1 Отговор
    Аляска е първия щат, разрешил консумация на място в целия щат. Гласоподавателите го одобриха изцяло и за град Денвър.През 2014 г. Аляска стана първият щат с републикански убеждения, който легализира марихуаната чрез референдум, и оттогава избирателите последователно подкрепят този вот. 12,50 долара за унция е акциза, който съоръженията за отглеждане на марихуана плащат за унция, 6% е данъка върху продажбите за потребителите в магазините за търговия на дребно с марихуана. Магазините за търговия на дребно с марихуана са задължени обаче да разкриват общата стойност на продадената марихуана на месец.

    Коментиран от #46

    12:26 16.08.2025

  • 45 Мдааа, вкарал си се във

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ДЕНАЦИФИКАЦИЯ":

    филм, от който нямаш излизане. Нарича се шизофрения. Но ти си знаеш диагнозата де. Пише ти я в онлайн картона.

    Коментиран от #48

    12:26 16.08.2025

  • 46 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Всички журналета в Аляска са дрогирани":

    А ние, копейките, какво печелим от това? Единият бояришник ни остана, ферментирал квас... и мокри сънища с Путин.

    Коментиран от #56

    12:29 16.08.2025

  • 47 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    12:29 16.08.2025

  • 48 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мдааа, вкарал си се във":

    Какво стана - вкарахте ли вече англичаните в Бандерия за нова ПЕРЕМОГА или ги изпържиха още в Одеса.

    12:29 16.08.2025

  • 49 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор
    Джоан Уилсън, директор на Службата за контрол на алкохола и марихуаната, заяви, че лицензиантите за марихуана създават значителна икономическа полза за щата, с приблизително 29,5 милиона долара акцизи през 2023 г. и 41 милиона долара за 2024г. 12,50 долара за унция е акциза, който съоръженията за отглеждане на марихуана плащат за унция, 6% е данъка върху продажбите за потребителите в магазините за търговия на дребно....Всички журналета в Аляска в момента са дрогирани

    Коментиран от #74, #77

    12:30 16.08.2025

  • 50 Завърнал се

    1 1 Отговор
    В американския градски фолклор "мъж от Флорида" е нещо като нарицателно за някой простоват, не особено умен и не много възпитан

    12:30 16.08.2025

  • 51 О.З.Полковник Хичев

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прелитането на U.S.ескадрилата е равносилно на военоморски топовен салют или залп във въздуха от личното оръжие на строени във формация военнослужещи! Това на международен военен език е най-висшата форма на почит и уважение...!

    Коментиран от #61

    12:30 16.08.2025

  • 52 Републиканец

    1 0 Отговор
    Тръмп и Путин са улегнали хора на почтена възраст, а Зеленски е кървав клоун, убиец на милиони. Тъй им се пада на укрите! Нека ги бият и влачат по земята да ги правят войници на Зеленски!

    12:31 16.08.2025

  • 53 истината

    0 1 Отговор
    Това ,което ще постигне ,путин е разпад на проията!В момента ,путин е този ,който търси реми ,но нямате ...желание да го разберете,защото сте били цял живот на , Руска Хранилка!Било дедите ви ,било бащите ви ,а от там и вие!

    12:32 16.08.2025

  • 54 С връзки

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ОТЛИЧНИК":

    И подкупи ли те направиха отличник?!

    12:32 16.08.2025

  • 55 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Мдаааа....Много е забавно да гледаш как западната преса се гърчи. Тъжното е, че западният естаблишмънт е толкова заразен с интензивна омраза към Путин и Русия, че е неспособен трезво да оцени ситуацията. Очаквам, че новинарският цикъл през уикенда ще бъде погълнат от вой на възмущение от повечето европейски лидери....А защо не и от Зеленски и неговия екип....Това няма да е нищо повече от подхранвано от безсилие чувство на неудовлетвореност.🤣

    12:33 16.08.2025

  • 56 Колко е ДДС-то в България ?

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Копейка":

    Щото в Аляска 6% е данъка върху продажбите за потребителите в магазините за търговия на дребно с марихуана.

    Коментиран от #60

    12:33 16.08.2025

  • 57 Моля, я пак последната ти реплика?

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дедо ви...":

    Путин птиде да напимни на Тръмп кой му помогна да стане президент. Предвид броя на рашките олигарси и други руски навлеци там. Е и? Каквото е казал Тръмп, накрая излиза популистка лъжа.
    Теб лъжите те топлят ли? Така ви свикна Костя Копейкин.)))))

    12:33 16.08.2025

  • 58 СЪВЕТНИК

    0 1 Отговор
    Тъй като болните ЦЕНТАЦИ са съсипани СЪВЕТВАМ ГИ да звъннат на Борис Джонсън. Той все ще измисли нещо да ги излъже и тях.

    Коментиран от #70

    12:35 16.08.2025

  • 59 Слава Украина

    2 0 Отговор
    В полицейските среди се казва с терористи не се преговаря 98 процента се очакваше че нищо конкретно няма да стане останалите под съмнение.
    Заключение бой по руската каска до откат.
    Слава Украина

    12:35 16.08.2025

  • 60 Баце, ти ди специалистът по тези

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Колко е ДДС-то в България ?":

    субстанции. Благодаря, не се интересувсме. Пафкай си там, боди се и не ни занимавай с пристрастията си.

    12:35 16.08.2025

  • 61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "О.З.Полковник Хичев":

    посочи ми още 1 пример за такова,,уважение,, в световната история , и ще те призная

    Коментиран от #80

    12:35 16.08.2025

  • 62 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ПУТИН И ОСТАНАЛИТЕ,за либерасчетата. ОСТАНАЛОТО Е ЯСНО, наивници.8585

    12:36 16.08.2025

  • 63 Дух

    1 1 Отговор
    Успешна политика на Господин Тръмп браво ,само един недостатък има че жали мъже мужици като Путя ,а във републиканската партия мъжете са посочени като пародия и се избиват масово от републиканската сила която упълномощава напълно Жените като фактор не го виждам за трети мандат но пък Ванс е идеалният Менхеитър

    12:36 16.08.2025

  • 64 ОСЪЗНАВАНЕ

    2 2 Отговор
    Сега започва ВТОРА СЕРИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
    НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРЕВРАТА
    НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА БАНДЕРИЗМА И НОВОФАШИЗМА
    ЩЕ ВРЪЩАТ С ЛИХВИТЕ ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ РУСКИ АКТИВИ

    12:36 16.08.2025

  • 65 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ничто не си разбрал, горкият...

    12:36 16.08.2025

  • 66 ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Закрий си поне":

    Ти всеки ден ли се молиш на фаш. свастика, сигурно имаш мустачки като Хит-р? Аз съм си изрисувал тоалетна хартия със свастики. При всяко ходене до тоалетната ги осквернявам.

    12:37 16.08.2025

  • 67 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Правилно сте забелязал,че военната техника беше подредена (а и прелитането отгоре) с цел ,да се окаже психологическо давление на Владимир Владимирович.
    Резултатът от това давление е изказването на Тръмболини,че Путин е корав и умен.Т.е.ефект-никакъв.
    За разлика от едно европейско лидерче и едротелесният му военен министър,които ги повозиха на един самолетоносач и те веднага платиха осем самолета за милиард и половина дол.

    Коментиран от #75

    12:37 16.08.2025

  • 68 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    Путин и Кремъл ще хванат средния

    12:38 16.08.2025

  • 69 Звездите ми говорят,

    1 2 Отговор
    че спешно трябва да възстановим паметника на руските войни или да построим нов, ако са изядени всички части от гладни политици.

    Коментиран от #76, #83

    12:38 16.08.2025

  • 70 Филмова реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "СЪВЕТНИК":

    Единствените съсипани са копейките. По рождение. Не виждам други тъдява. Светът ще се оправи, копейките – не. Затова се самоутешават с популистките лафове на някой, който не подозира за съществуването им.
    Ами... по хора ходи.

    12:38 16.08.2025

  • 71 Кръвожадния веган

    1 0 Отговор
    Ако са се разбрали как съвместно да прочистят жълторозовонеокомусоцкомсомол помия са постигнали огромен напредък !

    12:39 16.08.2025

  • 72 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Републиканец":

    Ще се радвам да видя и твоето семейство там. Внимавай какво си пожелаваш.

    12:39 16.08.2025

  • 73 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пони ли си пycи ли се все тая, но това на което толко се радваш беше глупаво, Бай Дончо за една бройка да предобри манджата и добре, че Путин не се връзва на такива номерца😉 А чули, какво ми каза на Дончу, като мина Б2-то😉
    Важен е финала, Путин отиде ли в Америка, отиде, а какво му отговори Дончо, когато Путин го покани в Русия😅... Кой сега е шубето? 🤣
    Глyпав гагаyз си ти с нелечим Дънинг-Крюгер, ама нищо все тая😉

    12:39 16.08.2025

  • 74 Така си е....

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ъхъъъъъ....":

    марихуана създават значителна икономическа полза за щата, с приблизително 29,5 милиона долара акцизи през 2023 г. и 41 милиона долара за 2024г. 12,50 долара за унция е акциза, който съоръженията за отглеждане на марихуана плащат за унция, 6% е данъка върху продажбите за потребителите в магазините за търговия на дребно....

    Коментиран от #79

    12:39 16.08.2025

  • 75 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Калоян":

    аа , ТУК и Вие правилно сте забелязъл , че едва не купи и самолети-цистерни , тва военно дебеличко министърче

    12:40 16.08.2025

  • 76 Ходи, строй, работи!

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Звездите ми говорят,":

    Стига с тия социални помощи от ЕС, копеец. Храни куче да те лае.

    12:40 16.08.2025

  • 77 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ъхъъъъъ....":

    Един мой познат от Мароко ми разказа за употребата на марихуана в неговата страна. Хората си пафкат свободно. Няма данаци и акцизи на тютюна и хашиша. Пушенето ги прави спокойни и живеят по 100 години.
    Аз спрях цигарите от 6 юли и от стреса получих обриви. Приеха ме в болницата и лежах 3 седмици. Още не съм се оправил. Цигарите в Европа са много скъпи и пенсионерите нямат възможност да ги купуват. Получават стрес от абстиненцията и набързо умират. За да не се мъчат много им дават отрова. Нарича се евтаназия.

    Коментиран от #88

    12:41 16.08.2025

  • 78 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка

    3 1 Отговор
    Едно стана ясно - Америка никога не е имала по жалък президент!

    Тръмп вместо да направи "Америка отново велика" извърши най-големия позор и провал на САЩ пред Света като международен авторитет и е срам и падение за Америка и пълна подигравка към САЩ от страна на Тръмп , да се срещне на американска земя и да организира „великолепно„ посрещане на един международен военен престъпник който иска да унищожи “величието на САЩ “ и Тръмп да унижава Америка за да разговаря с един агресор , окупатор и доказан терорист и военнопрестъпник, виновен за Смъртта на над 1 милион невинни жертви и обявен за арест от МНС за военни престъпления и Тръмп да му ръкопляка и козирува на червения килим и да е готов да се договоря с Путин и да си сътрудничи с него....!!!

    12:41 16.08.2025

  • 79 На кого му пука,

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Така си е....":

    дрогирай се и не ни занимавай със слабостите си. Само не шофирай.

    12:42 16.08.2025

  • 80 О.З.Полковник Хичев

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На всеки голям военен парад, редом с други родове войски-израз на уважение към паметта на загиналите войни! Апропо направете си труда и отворете Гугъл-там са описани правилата, нормите и изискванията към военните бойни части...

    Коментиран от #87

    12:42 16.08.2025

  • 81 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Путин е шефа на кенеффа, император на робите

    12:43 16.08.2025

  • 82 пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!!!!!":

    Русия е превзела некому у.....я!

    12:44 16.08.2025

  • 83 Брей,

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Звездите ми говорят,":

    Много сте евтини българските koneйки. Само Ви свирне някой и вмъквате гащите.

    12:44 16.08.2025

  • 84 А аз

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Видях нещо да пада от крачола на Путин ,нещо рядко беше

    12:46 16.08.2025

  • 85 Мдааа....

    0 1 Отговор
    Тази среща беше театро за ЕС, да седи на място и да не се бърка и мъти водата .Не е била за сключване за мир,а беше показно.ЕС беше демонстривно пренебрегнат.Както Ердоган го направи и сложи Урсула в ъгъла на миндера.

    Коментиран от #91

    12:46 16.08.2025

  • 86 „изключително продуктивна среща“.

    2 2 Отговор
    И дрогираните 720 журналета се разотидоха. Останаха само 300 платени протестърчета и те естествено напушени на които им беше платено по 250 долара и им струпаха с два буса украински знамена и плакати. Така и не им се получи да ги дават по телевизията обаче

    Коментиран от #89

    12:46 16.08.2025

  • 87 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "О.З.Полковник Хичев":

    ясно-разбрах-ПУй ло то е загинал воин

    12:47 16.08.2025

  • 88 Айдеее,

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Пенсионер 69 годишен":

    и Сценариста се обади от инвалидната количка (нищо лично против нея). В Мароко говорят френски. Май нямаш спомен, че не говориш френски. Само латвийски, литовски, финландски, унгарски, индиански диалекти, португалски, персийски (фарси)и тук-там английски. Руският ти не е добър, там се дъниш.
    Като не помниш какво си лъгал, записвай си.

    12:47 16.08.2025

  • 89 Само дрога ти е в акъла, копей!

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "„изключително продуктивна среща“.":

    Много си пристрастен. Има клиники като за теб, ако не знаеш.

    12:49 16.08.2025

  • 90 ВИЖДАМ

    0 1 Отговор
    Гърч на платените соросоидни безполезници. Сипят обиди и кълнат. Юрогьойщината не им дава нищо освен болка.

    12:49 16.08.2025

  • 91 Стига ни разказва мокрите си сънища,

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Мдааа....":

    несе интересуваме.

    12:50 16.08.2025

