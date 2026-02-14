Новини
Събитие в БНР с режисьор Розита Еленова със силен емоционален отзвук

14 Февруари, 2026 07:33 387 1

  • събитие-
  • бнр-
  • розита еленова-
  • димитър еленов

Програма “Христо Ботев” на БНР ще излъчи трилогията в ефир през март и април

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С голям интерес, висока посещаемост и топла атмосфера премина премиерата на документалната поредица "Авторът и неговите лица" , посветена на Димитър Еленов, събирайки публика от различни възрасти и професионални среди, смесвайки доайените на българския театър Никола Петков и Стефан Германов , актрисите Деляна Хаджиянкова, Христояна Стоименова, Юлиана Сайски и куп ученици на Еленов, сред които младата София Теодор.

Залата беше изпълнена, а енергията жива, споделена и вдъхновяваща.

Документалната поредица-радиопортет за актьора, режисьора и театрален педагог Димитър Еленов – "Авторът и неговите лица" се отличи с внимателно изграден художествен език, силно присъствие и ясно режисьорско виждане, което провокира размисъл, емоция и активна реакция от страна на зрителите.

Посетителите споделяха впечатления и емоции, а отзивите след финала бяха повече от положителни. Мнозина определиха преживяването като „смислено“, „вълнуващо“ и „рядко срещано като качество и концентрация“.

Събитието още веднъж затвърди името на Розита Еленова като режисьор с чувствителност към съвременната публика, с умение да създава пространство за среща между изкуство, човек и общност.

Програма “Христо Ботев” на БНР ще излъчи трилогията в ефир през март и април.

Кин Стоянов - директор на програма Христо Ботев, Никола Петков, Стефан Германов, Розита Еленова, Деляна Хаджиянкова, София Теодор и Християна Стоименова във Второ студио на БНР


  • 1 Новичок

    Ех Оля ,много от рано ни започнахте с "Изкуството" .

    07:45 14.02.2026