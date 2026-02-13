Проф. Веселин Методиев: Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите за „Петрохан-Околчица”

Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите, свързани с трагедията „Петрохан-Околчица”. Това каза проф. Веселин Методиев, историк, бивш вицепремиер и министър на образованието, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира информацията за направено дарение на Ивайло Калушев от 1 милион лева. Според него това е трудно разбираемо, защото става дума за много пари.

Проф. Методиев е на мнение, че в България имаме нужда от нов тип Ренесанс, а също така трябва да се появят хора, „които да дават” – „тогава държавата ще тръгне напред”. Ако сблъсъците продължават, енергията отива в друга посока, допълни той.

Методиев каза още, че в парламента се очаква да влязат нови хора. Според него на предстоящия вот ще има ръст на избирателната активност, но не може да се очаква тя да бъде толкова голяма.

Въпреки това проф. Методиев смята, че има надежда за бъдещето на България.