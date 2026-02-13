Новини
България »
Проф. Веселин Методиев: Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите за „Петрохан-Околчица”

Проф. Веселин Методиев: Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите за „Петрохан-Околчица”

13 Февруари, 2026 12:51 599 13

  • проф. веселин методиев-
  • доверие-
  • случай-
  • петрохан

Според него у нас имаме нужда от нов тип Ренесанс

Проф. Веселин Методиев: Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите за „Петрохан-Околчица” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите, свързани с трагедията „Петрохан-Околчица”. Това каза проф. Веселин Методиев, историк, бивш вицепремиер и министър на образованието, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира информацията за направено дарение на Ивайло Калушев от 1 милион лева. Според него това е трудно разбираемо, защото става дума за много пари.

Проф. Методиев е на мнение, че в България имаме нужда от нов тип Ренесанс, а също така трябва да се появят хора, „които да дават” – „тогава държавата ще тръгне напред”. Ако сблъсъците продължават, енергията отива в друга посока, допълни той.

Методиев каза още, че в парламента се очаква да влязат нови хора. Според него на предстоящия вот ще има ръст на избирателната активност, но не може да се очаква тя да бъде толкова голяма.

Въпреки това проф. Методиев смята, че има надежда за бъдещето на България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    4 2 Отговор
    Само Тръмп ще ги оправи!!!
    Както " люби" лондонсити, ха ха

    12:54 13.02.2026

  • 2 Хмм

    3 0 Отговор
    как да имат вяра като прмениха закона само и само да гласуват за предложения от пеевски председател наДАНс, всички които гласувахада си носят отговорността, ще излизат кукувците да протестират, за какво, за този когото избраха?

    12:56 13.02.2026

  • 3 Педофилията започва още от детската

    5 0 Отговор
    градина!
    Педофилията не е само физическа, тя е и психическа!

    Коментиран от #6

    12:56 13.02.2026

  • 4 гост

    2 1 Отговор
    Евролиберализма породи евроджендъризма и позволява на всеки шарлатанин да си прави шарлатаниите с цел лична облага! А може би евроджендъризма наложи т.н. "евролиберализъм"

    12:58 13.02.2026

  • 5 Да се разследва бизнеса на бащата

    1 2 Отговор
    Защо е дал 1 милион, как ги е изкарал и тн.

    12:59 13.02.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Педофилията започва още от детската":

    тези в хижата не са я усвоили нито в детската градина,нито в училище, те са си такива, гледах майка му, ами Калушев е мамино детенце и с всичките тези екстремни увлечения е искал да избие комплексите, събирал е подобни на него деца

    12:59 13.02.2026

  • 7 Цвете

    3 0 Отговор
    ПРАВ Е МЕТОДИЕВ .НЕ ВЯРВАМЕ НЕ САМО ЗА ПЕТРОХАН, А ИЗОБЩО ОТ МНОГО ВРЕМЕ. КЪДЕ Е БАШ ШЕФА НА МВР? БОЮ ,МАГНИТСКИ.? ИЛИ МАГНИТСКИ ПЪТУВА С НОВИЯ СИ САМОЛЕТ ОТНОВО ДО ДУБАЙ? ПЪРВИЯ БИЛ НА РЕМОНТ. ОТ КЪДЕ ВАДИ ТЕЗИ ПАРИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЯТА СИ? БЕДНЯКЪТ МИЛИОНЕР?!

    Коментиран от #10

    13:02 13.02.2026

  • 8 ПавелПенев

    1 1 Отговор
    Хората нямат доверие в тези, които работят в институциите назначени от Боко,Шишко и ППДБ. Те са престъпници и това се вижда от всички. Избирателната активност ще бъде повишена в Турция и турските райони у нас за да обслужи само двете ДПС-та. Българите не можете да ги лъжете повече с Радев или без него.

    13:04 13.02.2026

  • 9 Такива ми ти работи

    0 0 Отговор
    Хората и за теб се питаха, г-н професоре,на какво да вярват, след като баща ти беше суперкомунист в БАН, а ти се писа свръхседесар. После, когато Иван Костов взе властта, татко ти побърза да се изкара репресиран заради това, че преди 09.09.1944 г. неговият баща бил фелдфебел. Публикува това в сп. "Исторически преглед", кн. 5 от 1997 г., в материала, посветен на 80-годишнинта на един академик, известен с прозвището "съветският човек в БАН" и, понеже бяха приятели, баща ти съобщи на света, че въпросният академик някога е бил "водач на легионерите в Семинарията". Такива бояджии и фурнаджийски лопати са повече от нашенските учЕни от сферата на обществените науки, затова и нАуката ни е на този хал. Сега пък в същите институти се вихрят тъповатите им деца, внуци, снахи и зетьове и дереджето си остана същото.

    13:05 13.02.2026

  • 10 Добре де

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Кажете си го най-после да ви олекне, Боко понеже е зависим от Шиши отиде и ги гръмна, единия от тях-два пъти...

    13:07 13.02.2026

  • 11 Някой

    0 0 Отговор
    Обществото много от отдавна няма вяра на никоя институция. Още по-малко на НПО-та и други подобни организации. И за това са виновни всички институции, до една.
    А недоверието в институциите е развило много добрия усет на народа за лъжа и измама.

    Коментиран от #12

    13:09 13.02.2026

  • 12 Един друг

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    В институциите какви са хората, явно от НЕнарода?

    13:10 13.02.2026

  • 13 Имат доверие

    0 0 Отговор
    на лама Калушев....

    13:17 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове