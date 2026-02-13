Проф. Веселин Методиев: Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите за „Петрохан-Околчица”

Обществото няма доверие в хората, които отговарят на въпросите, свързани с трагедията „Петрохан-Околчица”. Това каза проф. Веселин Методиев, историк, бивш вицепремиер и министър на образованието, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той коментира информацията за направено дарение на Ивайло Калушев от 1 милион лева. Според него това е трудно разбираемо, защото става дума за много пари.
Проф. Методиев е на мнение, че в България имаме нужда от нов тип Ренесанс, а също така трябва да се появят хора, „които да дават” – „тогава държавата ще тръгне напред”. Ако сблъсъците продължават, енергията отива в друга посока, допълни той.
Методиев каза още, че в парламента се очаква да влязат нови хора. Според него на предстоящия вот ще има ръст на избирателната активност, но не може да се очаква тя да бъде толкова голяма.
Въпреки това проф. Методиев смята, че има надежда за бъдещето на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Както " люби" лондонсити, ха ха
12:54 13.02.2026
2 Хмм
12:56 13.02.2026
3 Педофилията започва още от детската
Педофилията не е само физическа, тя е и психическа!
Коментиран от #6
12:56 13.02.2026
4 гост
12:58 13.02.2026
5 Да се разследва бизнеса на бащата
12:59 13.02.2026
6 Хмм
До коментар #3 от "Педофилията започва още от детската":тези в хижата не са я усвоили нито в детската градина,нито в училище, те са си такива, гледах майка му, ами Калушев е мамино детенце и с всичките тези екстремни увлечения е искал да избие комплексите, събирал е подобни на него деца
12:59 13.02.2026
7 Цвете
Коментиран от #10
13:02 13.02.2026
8 ПавелПенев
13:04 13.02.2026
9 Такива ми ти работи
13:05 13.02.2026
10 Добре де
До коментар #7 от "Цвете":Кажете си го най-после да ви олекне, Боко понеже е зависим от Шиши отиде и ги гръмна, единия от тях-два пъти...
13:07 13.02.2026
11 Някой
А недоверието в институциите е развило много добрия усет на народа за лъжа и измама.
Коментиран от #12
13:09 13.02.2026
12 Един друг
До коментар #11 от "Някой":В институциите какви са хората, явно от НЕнарода?
13:10 13.02.2026
13 Имат доверие
13:17 13.02.2026