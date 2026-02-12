Вземете 50% отстъпка за хостинг от

България чества Трети март – Денят на свободата с тържества в Копривщица, Илия Луков сред гостите

12 Февруари, 2026 16:36 515 12

Програмата включва възпоменателни церемонии, музикални изпълнения и слово за значението на Трети март в българската история

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 март цяла България се обединява в почит и признателност към героите, отдали живота си за свободата на родината. Националният празник, символ на възкресението на българската държавност, тази година отбелязва 148 години от подписването на Санстефанския мирен договор – исторически акт, който бележи края на Руско-турската освободителна война и началото на нова ера за българския народ.

В сърцето на възрожденска Копривщица, на емблематичния площад „20 април“, ще се проведат тържествени чествания, организирани от Община Копривщица. Сред специалните гости ще бъде и обичаният народен изпълнител Илия Луков, който ще се включи в празничната програма по покана на местната управа.

„Трети март е ден, в който свеждаме глави пред саможертвата на нашите предци и си припомняме цената на свободата. Каня всички българи да споделим заедно този светъл празник и да отдадем заслужена почит на героите“, призова Луков.

Очаква се стотици жители и гости на града да се съберат на площада, за да се потопят в атмосферата на патриотизъм, гордост и единение. Програмата включва възпоменателни церемонии, музикални изпълнения и слово за значението на Трети март в българската история. Нека на този паметен ден всеки българин си припомни, че свободата не е даденост, а завет, предаван от поколение на поколение. Честит национален празник, България!


  • 1 честен ционист

    5 2 Отговор
    Гюров на бас, че няма да иде на Шипка на 3-и..

    16:37 12.02.2026

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    2 7 Отговор
    И какво е станало на 3-ти Март ?
    Ако на 3 Март все пак много ви се празнува, сипете си едно, защото 3-ти Март наистина е славна дата.
    През 1918 Русия капитулира пред България и нейните съюзници и капитулацията е подписана именно на 3 Март и то по настояване на Царство България!
    Честит празник - с гордо вдигната глава, че някога в нашата история Империята на Злото е капитулирала пред нас!

    Коментиран от #4

    16:40 12.02.2026

  • 3 Попов

    3 6 Отговор
    Съжалявам, но аз не почитам този ден. Той няма никаква връзка с България.
    На 3-ти Март 1878 г. е подписан Сан Стефанския мир, който представлява прелиминарен договор между две воюващи империи - Руската и Османската и слага край на войната между тях.
    Освен, че този договор нито е съгласуван, нито признат от Великите сили, той е и в пряко противоречие с подписаните от Русия споразумения с Австро-Унгария
    – по-специално Райхщадското споразумение от 1876 г. и Будапещенската конвенция от 1877 г. Русия тръгнала на война с Османската империя, водена единствено от чистите си намерения
    да освободи поробените си братя и да им "създаде държава", ама пропуснала да покани български представители нито на обсъждането, нито на сключването на договорите.
    В Сан Стефанския договор България е предмет на минимум две годишна окупация от Русия, като точния срок не се опоменава.
    Именно заради тази окупация, Обединеното кралство, Италия и Франция се обявяват против излаза на България на Бяло море, защото са съвсем наясно,
    че той ще бъде използван от Русия, за влияниение над Средиземноморието и морските сили в Европа.
    Наясно са, че България ще бъде използвана като военна база от Русия за атака на заветната цел - Истанбул, Босфора и Дарданелите.
    Княжество България е признато от Великите сили на 13-ти Юли 1878г.
    Съединението на България е на 6-ти Септември 1885г, а България е призната за независима държава на 22-ри Септември 1908г.

    16:44 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чорбара

    6 2 Отговор
    Нещастниците атлантици газ пикаят!

    Коментиран от #6

    17:13 12.02.2026

  • 6 бий чорбата по кратуната

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чорбара":

    фостичкатати

    Коментиран от #10

    17:17 12.02.2026

  • 7 Левски

    6 1 Отговор
    "Факти", срам ли ви е да пишете, че Русия ни е освободила. Неблагодарници.

    17:30 12.02.2026

  • 8 Факт

    1 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА НА СВЕТА,НА КОЯТО НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК Е МИРНИЯ ДОГОВОР М/У ДВЕ ИМПЕРИИ!

    17:36 12.02.2026

  • 9 Левски

    2 0 Отговор
    До Попов, какви глупости пишеш, ако Русия не ни беше освободила, сега щеше да си поданик на Ердоган. А за Съединението истината- Кой разделя България на парчета, твоите приятели Великите сили. Къде е Македония в това Съединение. Аз съм от този край, по-голяма част от моята рода остава в измислената Македония.

    Коментиран от #11, #12

    17:37 12.02.2026

  • 10 Човека КоZа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "бий чорбата по кратуната":

    Говедата ще мучат 🐄

    17:45 12.02.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Левски":

    БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!

    17:47 12.02.2026

  • 12 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Левски":

    1. Договорът от Сан Стефано е ПРЕЛИМИНАРЕН.
    2. Австроунгарската и Руската империя са сключили договор преди войната за да не се стигне до военен сблъсък при тази 11та по ред "освободителна" война на братушките...
    3. Хвала и вечна почит на героите-опълченци, които с "камъне и дърве" са спряли Главната Турска Армия. Бракуваните трофейни пушките Шаспо, приготвени за претопяване, с които са били въоръжени от братушките, не са могли да стрелят повече от 2-3 пъти...

    18:17 12.02.2026