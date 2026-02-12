България чества Трети март – Денят на свободата с тържества в Копривщица, Илия Луков сред гостите

На 3 март цяла България се обединява в почит и признателност към героите, отдали живота си за свободата на родината. Националният празник, символ на възкресението на българската държавност, тази година отбелязва 148 години от подписването на Санстефанския мирен договор – исторически акт, който бележи края на Руско-турската освободителна война и началото на нова ера за българския народ.
В сърцето на възрожденска Копривщица, на емблематичния площад „20 април“, ще се проведат тържествени чествания, организирани от Община Копривщица. Сред специалните гости ще бъде и обичаният народен изпълнител Илия Луков, който ще се включи в празничната програма по покана на местната управа.
„Трети март е ден, в който свеждаме глави пред саможертвата на нашите предци и си припомняме цената на свободата. Каня всички българи да споделим заедно този светъл празник и да отдадем заслужена почит на героите“, призова Луков.
Очаква се стотици жители и гости на града да се съберат на площада, за да се потопят в атмосферата на патриотизъм, гордост и единение. Програмата включва възпоменателни церемонии, музикални изпълнения и слово за значението на Трети март в българската история. Нека на този паметен ден всеки българин си припомни, че свободата не е даденост, а завет, предаван от поколение на поколение. Честит национален празник, България!
1 честен ционист
16:37 12.02.2026
2 Възpожденец 🇧🇬
Ако на 3 Март все пак много ви се празнува, сипете си едно, защото 3-ти Март наистина е славна дата.
През 1918 Русия капитулира пред България и нейните съюзници и капитулацията е подписана именно на 3 Март и то по настояване на Царство България!
Честит празник - с гордо вдигната глава, че някога в нашата история Империята на Злото е капитулирала пред нас!
Коментиран от #4
16:40 12.02.2026
3 Попов
На 3-ти Март 1878 г. е подписан Сан Стефанския мир, който представлява прелиминарен договор между две воюващи империи - Руската и Османската и слага край на войната между тях.
Освен, че този договор нито е съгласуван, нито признат от Великите сили, той е и в пряко противоречие с подписаните от Русия споразумения с Австро-Унгария
– по-специално Райхщадското споразумение от 1876 г. и Будапещенската конвенция от 1877 г. Русия тръгнала на война с Османската империя, водена единствено от чистите си намерения
да освободи поробените си братя и да им "създаде държава", ама пропуснала да покани български представители нито на обсъждането, нито на сключването на договорите.
В Сан Стефанския договор България е предмет на минимум две годишна окупация от Русия, като точния срок не се опоменава.
Именно заради тази окупация, Обединеното кралство, Италия и Франция се обявяват против излаза на България на Бяло море, защото са съвсем наясно,
че той ще бъде използван от Русия, за влияниение над Средиземноморието и морските сили в Европа.
Наясно са, че България ще бъде използвана като военна база от Русия за атака на заветната цел - Истанбул, Босфора и Дарданелите.
Княжество България е признато от Великите сили на 13-ти Юли 1878г.
Съединението на България е на 6-ти Септември 1885г, а България е призната за независима държава на 22-ри Септември 1908г.
16:44 12.02.2026
5 Чорбара
Коментиран от #6
17:13 12.02.2026
6 бий чорбата по кратуната
До коментар #5 от "Чорбара":фостичкатати
Коментиран от #10
17:17 12.02.2026
7 Левски
17:30 12.02.2026
8 Факт
17:36 12.02.2026
9 Левски
Коментиран от #11, #12
17:37 12.02.2026
10 Човека КоZа
До коментар #6 от "бий чорбата по кратуната":Говедата ще мучат 🐄
17:45 12.02.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #9 от "Левски":БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!
17:47 12.02.2026
12 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #9 от "Левски":1. Договорът от Сан Стефано е ПРЕЛИМИНАРЕН.
2. Австроунгарската и Руската империя са сключили договор преди войната за да не се стигне до военен сблъсък при тази 11та по ред "освободителна" война на братушките...
3. Хвала и вечна почит на героите-опълченци, които с "камъне и дърве" са спряли Главната Турска Армия. Бракуваните трофейни пушките Шаспо, приготвени за претопяване, с които са били въоръжени от братушките, не са могли да стрелят повече от 2-3 пъти...
18:17 12.02.2026