България чества Трети март – Денят на свободата с тържества в Копривщица, Илия Луков сред гостите

На 3 март цяла България се обединява в почит и признателност към героите, отдали живота си за свободата на родината. Националният празник, символ на възкресението на българската държавност, тази година отбелязва 148 години от подписването на Санстефанския мирен договор – исторически акт, който бележи края на Руско-турската освободителна война и началото на нова ера за българския народ.

В сърцето на възрожденска Копривщица, на емблематичния площад „20 април“, ще се проведат тържествени чествания, организирани от Община Копривщица. Сред специалните гости ще бъде и обичаният народен изпълнител Илия Луков, който ще се включи в празничната програма по покана на местната управа.

„Трети март е ден, в който свеждаме глави пред саможертвата на нашите предци и си припомняме цената на свободата. Каня всички българи да споделим заедно този светъл празник и да отдадем заслужена почит на героите“, призова Луков.

Очаква се стотици жители и гости на града да се съберат на площада, за да се потопят в атмосферата на патриотизъм, гордост и единение. Програмата включва възпоменателни церемонии, музикални изпълнения и слово за значението на Трети март в българската история. Нека на този паметен ден всеки българин си припомни, че свободата не е даденост, а завет, предаван от поколение на поколение. Честит национален празник, България!