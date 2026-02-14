Матю Уитакър: Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане

Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане, заяви посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност, предаде Bloomberg.

„Китай може да се обади на Владимир Путин и да сложи край на тази война утре“, каза Уитакър.

Той вярва, че Пекин също може да спре да купува руски петрол и газ.

Китайският външен министър Уан И, по време на среща с украинския си колега Андрий Сибиха, заяви преди това, че е „приятно да се види“ неотдавнашният активен напредък на различни диалози, свързани с разрешаването на конфликта в Украйна, но подчерта, че позицията на Китай остава непроменена.

През октомври Пекин, в отговор на забележките на украинския лидер Володимир Зеленски, че Китай не помага на Украйна, повтори, че винаги се застъпва за прекратяване на огъня и мирни преговори и че ще продължи „да стои на страната на мира и диалога, да улеснява деескалацията и да играе конструктивна роля в постигането на политическо уреждане на кризата“. Китайската страна също така заяви, че никога не е доставяла оръжие на нито една от страните в конфликта и стриктно е следила доставките на стоки с двойна употреба.

Уитакър призна, че Русия постига ежедневен напредък в Украйна.

„Знаете ли, всеки ден, очевидно, руснаците постигат малки, постепенни успехи“, каза той на Мюнхенската конференция по сигурност.

Той изрази мнение, цитиран от БТА, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва.



"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."



Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес.



Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.