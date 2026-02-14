Новини
Матю Уитакър: Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане
  Тема: Украйна

14 Февруари, 2026 06:29, обновена 14 Февруари, 2026 08:52 3 920 145

  • матю уитакър-
  • нато-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия

Русия постига малък, но ежедневен напредък в Украйна - може въобще да не се съгласи на мир, смята постоянният представител на САЩ в НАТО

Матю Уитакър: Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане, заяви посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност, предаде Bloomberg.

„Китай може да се обади на Владимир Путин и да сложи край на тази война утре“, каза Уитакър.

Той вярва, че Пекин също може да спре да купува руски петрол и газ.

Китайският външен министър Уан И, по време на среща с украинския си колега Андрий Сибиха, заяви преди това, че е „приятно да се види“ неотдавнашният активен напредък на различни диалози, свързани с разрешаването на конфликта в Украйна, но подчерта, че позицията на Китай остава непроменена.

През октомври Пекин, в отговор на забележките на украинския лидер Володимир Зеленски, че Китай не помага на Украйна, повтори, че винаги се застъпва за прекратяване на огъня и мирни преговори и че ще продължи „да стои на страната на мира и диалога, да улеснява деескалацията и да играе конструктивна роля в постигането на политическо уреждане на кризата“. Китайската страна също така заяви, че никога не е доставяла оръжие на нито една от страните в конфликта и стриктно е следила доставките на стоки с двойна употреба.

Уитакър призна, че Русия постига ежедневен напредък в Украйна.

„Знаете ли, всеки ден, очевидно, руснаците постигат малки, постепенни успехи“, каза той на Мюнхенската конференция по сигурност.

Той изрази мнение, цитиран от БТА, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва.

"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."

Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес.

Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Вашето мнение

    102 15 Отговор
    Тия още споразумения бълнуват, Русия ви разби, това което трябва да направите е да се молите. Някой от вас англосаксонска измет, споразумяваше ли се 8 години с рускоговорящите в украйна, които бяха подложени на геноцид.

    Коментиран от #129

    06:35 14.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    81 10 Отговор
    Докато има нечовешка алчност към чуждото и някой не ви залости в обора с вашите ценности и лицемерна култура ,светът никога няма да е мирен ,животните убиват докато се нахранят ,ама вие нямате надяждане ,убивате вече за удоволствие

    Коментиран от #13

    06:37 14.02.2026

  • 6 войната ше бъде дълга

    36 2 Отговор
    ама нооогу длъга...ходете на казарма....

    06:46 14.02.2026

  • 7 войната ше бъде дълга

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    ама нооогу.....тъй пишат учебниците...тъй тряба....и ше е...

    06:48 14.02.2026

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    63 2 Отговор
    TOBA O3HAЧАВА, ЧЕ УKPAЙНА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА 😁 "ЩОТО СЛЕД КАТО НЕ СЪЩЕСТВУВА НЯМА С КОГО ДА СКЛЮЧВА КАКВОТО И ДА БИЛО 😝🤣😆

    06:49 14.02.2026

  • 10 Дедо

    44 2 Отговор
    Едни и същи глупости всеки ден.

    07:02 14.02.2026

  • 11 Българин

    23 8 Отговор

    До коментар #9 от "чикчирик":

    Това държава ли е, бе? Никой не може да ти даде държава. Или си я правиш сам или си роб.

    Коментиран от #18

    07:02 14.02.2026

  • 13 Монгол улус

    16 50 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Затова Русия е най-голямата и най-празна територия. Няма наяждане - заграбване, избиване, заграбване, избиване и така векове.

    07:04 14.02.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 5 Отговор
    108 лет от деня на ообявяването на Донецко-Криворожската Республика.


    14 февруари 1918 г (по нов стил, стария стил е прекратил существуването си в России с 31 януари1918 г, а февруари започнал с

    от14, ако някой не знает) в Харьков торжественно е была провъзглашена Донецко-Криворожская республика.
    Е ТАКА, СО-РОСНЯ, УЧЕТЕ ИСТОРИЯ

    07:13 14.02.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 5 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Каквото сте си направили...
    Ракета- космос, нали?

    Коментиран от #61

    07:14 14.02.2026

  • 19 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    40 7 Отговор
    Тоя лъже !!!!! Сирски каза , че укрофашистите правят контра офанзива и почти са изтласкали Руснаците от покрайна и зелника потвърди !!!! Уитакър защо не ги попита за това ????????

    Коментиран от #21

    07:15 14.02.2026

  • 23 А ти

    30 2 Отговор

    До коментар #17 от "Разликата":

    С какво помогна на твоите приятели? Поне прати една доза на клоуна!

    Коментиран от #102

    07:23 14.02.2026

  • 24 Тя Русия като искаше мир

    43 5 Отговор
    Вие пратихте онзи малоумник Борката Джонсън да им мъти главите на укрите. Сега изходът е само един. Бой до пълно заличаване на тази измислена държава.

    07:26 14.02.2026

  • 25 8888

    35 2 Отговор
    Е как, нали Украйна печели, има ракети и интернет, русия е слаба и загубила милиони хора, без оръжие, така казват статиите тук, няма да лъжат и да пропагандират я.

    07:28 14.02.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Задаването на един и същи тп въпрос, с надежда отговора да се промени издава капацитета- (няма да пиша умствения, щото ум нямаш) на глава та ти.
    Главата трябва да се ползва не само за ядене, хахахах

    07:31 14.02.2026

    22 1 Отговор
    Иначе посланието му е ясно: Русия не се плаши от санкции и натиск, и не можем да ги накараме на сила да се споразумяват, така че задействайте се вие че вас можем, защото без нас нямате оръжие и комуникации, а и знаем всичките ви корупционни схеми.

    07:31 14.02.2026

  • 29 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 20 Отговор
    Алооо стига с тези лъжи тоя да си смени информатора

    Коментиран от #34

    07:35 14.02.2026

  • 30 Анти-ЕС

    26 2 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Обаче народите в ЕС и най-вече въшльовци като нас биват занулявани бавни и сугурно с проточването на тоя конфликт. Няма да ти изброятвам причните, ще допусна, че сам можеш да се сетиш какво, защо и как се случва. Единствените, които печелят на 100% от тоя конфликт са САЩ, а най губещите сме ние (укрите изобщо не ги броя - те сами си го нахлузиха със слугинажа си).

    Коментиран от #31

    07:35 14.02.2026

  • 34 така така

    17 1 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Обясни им истината на Уитъкър и останалите заслепени, а именно че храбрите укранци в момента чупят отбраната при Магадан и до седмица ще са стигнали до Камчатка.

    07:52 14.02.2026

  • 42 така така

    15 5 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Е голяма грешка са - при такъв конфликт руснаците изобщо няма да пращат пехота и бронирана техника, както правят в 404. Вместо това ще лети стратегическа авиация, изстрелваща крилати ракети с тактическо ЯО, ще лети Орешник, Циркон, Авангард и т.н. Макар че Дойчланд е достатъчно само едно от изброените

    08:00 14.02.2026

  • 46 Анонимен

    15 2 Отговор
    Поне четете западните военни експерти какво пишат - целта не са териториите в момента, а елиминирането на живата сила. В 404 е те вече липсват, а когато това се случи фронтът се руши и териториите си идват сами. Без разрушения.

    08:03 14.02.2026

  • 51 ахахахахахахах

    14 0 Отговор

    До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":

    Абе то целия контингент на руснаците там р малко над 500 000, вие да сте го зачистили до сега многократно. Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци.

    Коментиран от #84

    08:06 14.02.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Руската пропаганда":

    Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара

    08:08 14.02.2026

  • 57 Тоя Матю

    8 0 Отговор
    за Истанбуския договор чувал ли е? Там дори не ставаше дума за територии!

    08:10 14.02.2026

  • 58 Фен

    5 1 Отговор
    Су Дзъ : войната печели не този, който е заел най-много територия, а този, който е унищожил армията на врага. НАТО вече няма нито армия, нито оръжие.

    08:11 14.02.2026

  • 60 ТАКА КАЗВА СВОБОДНАТА ЖУРНАЛИСТИКА

    9 0 Отговор
    Сред участниците в Мюнхенската конференция по сигурност се разпространява „психотично разстройство, наречено „Украйна печели“

    08:12 14.02.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    35 години се мъчите да затриете това кое-то ви построиха...
    Скачайте още

    08:13 14.02.2026

  • 63 УДРИ С ЛОПАТАТА

    6 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    08:13 14.02.2026

  • 65 Анонимен

    9 0 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."b

    08:14 14.02.2026

  • 66 ТЪРСЯТ СЕ КЕНЕФБАНДЕРИ

    9 0 Отговор
    Да пуснат тока у кииф

    08:14 14.02.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "ахахахах":

    Този е много обл, хахахах

    08:17 14.02.2026

  • 68 Мишел

    6 0 Отговор
    След ликвидирането от НатО на зоната за безопасност от Берлин до Русия, Русия ще спре специалната операция в Украйна, когато осигури нова зона на безопасност .

    08:17 14.02.2026

  • 69 ТАГАРЕНКО

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Готов за бой":

    Чакат те в окраина върне докажеш. Не се крия като мишка тука.

    08:18 14.02.2026

  • 70 Хахахахаха

    8 1 Отговор
    Смятай щом натовските смешни и взеха да говорят за напредък на руските военни, смятай положението на Украйна на фронта е в пъти по зле, работата отива на капитулация

    08:19 14.02.2026

  • 71 СЕГА Е МОМЕНТА

    7 1 Отговор
    Орешника да посее в Мюнхен.

    08:19 14.02.2026

  • 72 Възмутен

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Разликата":

    "Приятелите на Украйна помагат с каквото могат"

    Приятелите на Украйна така им "помогнаха" че от хубава и просперираща държава я превърнаха в развалини. Какво им беше на Украйна до Майдана преди 2014 ама господарите ти решиха да си разположат ракетите на 600 км от Москва и за това назначиха неонациска хунта на власт като им организираха кървав преврат.

    Те и на нас така "помогнаха" като пратиха двама съветници (Ран и Ът) които се сдружиха с комунягите и съставиха план как да унищожат България и да превърнат тези комуняги в евроатлантици и бизнесмени и разрушиха всички предприятия, кравеферми, поливни системи и какво ли не.

    Ама вашата работа е да повтаряте опорките а не да казвате истината.

    Коментиран от #77

    08:23 14.02.2026

  • 73 ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ

    6 0 Отговор
    Сред участниците в Мюнхенската конференция по сигурност се разпространява „психотично разстройство, аречено „Украйна печели“

    08:24 14.02.2026

  • 74 ВОЙНАТА ЩЕ СВЪРШИ

    8 0 Отговор
    Когато Русия ликвидира още 3 милиона окраинци или 3 милиона британци.

    08:26 14.02.2026

  • 76 Българин

    3 0 Отговор
    матьо защо не си навреш главата в зелника

    08:28 14.02.2026

  • 77 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Възмутен":

    Коментарът ти е верен....

    08:29 14.02.2026

  • 79 истинната

    8 0 Отговор
    Русия няма да се огъне под натиск, истерия и чужди внушения. Време е всички, които години наред подценяваха силата ѝ, да разберат реалността. Ако някой мисли, че с викове, санкции и провокации ще я спре – нека се молите на снихождение ако това има симсъл. Да, нека се молят, защото това май е единственото, което им остана.
    Русия няма да спре заради нечии прищевки. Тя следва своя път и ще го доведе докрай. Колкото по-рано това стане ясно, толкова по-добре за всички. Вместо рев и обвинения – време е за трезва преценка и приемане на фактите.

    08:30 14.02.2026

  • 81 Хахахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Готов за бой":

    Ти първо разбери кой е баща ти, после изтрезней, за да осъзнаеш че си деградирал чичка и винаги ще работиш за минимален надник

    08:31 14.02.2026

  • 86 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "Владимир Путин, президент":

    Загуби на украинската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
    4,5 млн убити(+2500)+4 млн ранени
    Да продължавам ли да пиша, ако вярвам на такива драскания, то значи Украйна си е върнала Бахмут и е стигнала до Москва, осъзнай се лепилар

    08:38 14.02.2026

  • 88 Механик

    7 2 Отговор
    Тоя Матю не ги разбира нещата.
    Тука имаме един ВЪЗПАЛЕН коментатор, дето 4-та година превзема Москва, разпада я на феоди и разрушава руската икономика. Той ги разбира тия неща и аз на него вярвам.
    п.п.
    Също така вярвам и на бесарапски фронт, дойчевеле и униан

    08:42 14.02.2026

  • 89 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    това е в резултат на Вашето 100 процентно спиране на доставките за Украйна...кажи го на Тръмпоча,не прави заключения,всички ги знаят...

    Коментиран от #92, #123, #125

    08:43 14.02.2026

  • 90 Възмутен

    7 1 Отговор

    До коментар #83 от "Никой":

    "Западът като ни управлява в момента - нямаме нито пари - пито здравеопазване - едно голямо нищо"

    Западът умишлено унищожи промишлеността и селското стопанство на България (ликвидационни съвети) за да сме бедни и подчинени. Условието да ни приемат в НАТО беше да нарежем въоръжението си - на кого му трябва "съюзник" без въоръжение - но когато окупираш дадена държава първата работа е да разпуснеш армията им и да унищожиш въоръжението им и да разположиш собствени войски на нейна територия - точно тава направиха краварите и даже сега ни залъгват със самолети трета употреба които не летят.

    Следващата стъпка е да имаш пълен контрол над всички медии - така е било и във всички окупирани държави след ВСВ. Сега няма никаква разлика.

    Коментиран от #95

    08:49 14.02.2026

  • 91 Свещена простота

    0 5 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахахаха":

    В тази братоубийствена война, руснаците дават жертви и от двете страни на фронта. Украинците, като чеченците, просто си чистят нацията. Сега в Чечения руското етническо "присъствие" е незначително, в сравнение с това преди руско-чеченските войни. А загубите на РФ в световен мащаб, многократно надвишават, украинските загуби на некачествено, социалистическо строителство.

    Коментиран от #96, #97

    08:52 14.02.2026

  • 92 Зевек

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Кривоверен алкаш":

    "това е в резултат на Вашето 100 процентно спиране на доставките за Украйна"

    Те доставките за хунтата струват пари ама нашите козячета не искат да съберат по една заплатка в помощ за зеления. Ами като сте такива привърженици на хунтата не се стискайте ами давайте помощи - то само с приказване няма да стане - хайде давайте.

    Коментиран от #104

    08:52 14.02.2026

  • 94 ко тана маааа

    2 1 Отговор
    тръмполин безумний нали щеше да я спира тая война за 24 часа?

    08:55 14.02.2026

  • 96 Украинец

    9 1 Отговор

    До коментар #91 от "Свещена простота":

    "Украинците, като чеченците, просто си чистят нацията"

    Голямо чистене падна - от 42 милиона сега са под 20. Отделно изчистиха територии с площ по-голяма от България. Изчистиха се и "руската" икономика - нищо не остана. Обаче задлъжняха на господарите си за 100 години напред и даже вече им харизаха полезните си изкопаеми и земеделските земи.

    Трябва да си много "умен" за да затриеш така държавата си - а каква държава беше до 2014.

    Коментиран от #100, #108

    08:58 14.02.2026

  • 97 напънала си се нещо да родиш

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Свещена простота":

    ама то излязло кафяво и течно

    08:59 14.02.2026

  • 98 Англосаксонците са наглеци

    3 0 Отговор
    Както и собствения си край като Европа.

    09:01 14.02.2026

  • 100 Свешченныѝ

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Украинец":

    ты сам си атгавори. - "задлъжняха на господарите си за 100 години напред и даже вече им харизаха полезните си изкопаеми и земеделските земи.", Какво са 100 години, пред вечното поробване от РФ.

    Коментиран от #119

    09:04 14.02.2026

  • 102 Хи хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "А ти":

    Аааа недей така,
    свалил си е от врата златното синджирче и го е пратил на зиленото шмъркало да си го върже над златното цукало и да си пуска с него водата

    09:05 14.02.2026

  • 103 Мишел

    4 1 Отговор
    Китай може да спре да купува руски петрол и газ ".
    Майтапчия е този Матю.
    САЩ не смеят да забранят на Китай да купува руски нефт и газ.

    09:05 14.02.2026

  • 105 Матю дрънка глупости

    3 0 Отговор
    Не познава руснаците или просто обвинява Китай и се оправдава че се провалиха!!!
    Но Тръмп наистина може да я спре с едно обаждане. Но пусти страх да не го нарекат "Краснов"!

    09:07 14.02.2026

  • 108 Свешчяныѝ

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Украинец":

    а каква държава беше до 2014 - (Украйна), как каква - поробена, советская, вот какая...

    09:10 14.02.2026

  • 110 Мишел

    3 1 Отговор
    Писториус, вчера: "Германия вече няма оръжия за Украйна. "

    Коментиран от #116

    09:11 14.02.2026

  • 111 Приятелите на Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Разликата":

    помагат с парите на народите си, без да ги питат и си прибират процента !

    09:11 14.02.2026

  • 118 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Механик":

    Факт

    09:15 14.02.2026

  • 119 Украинец

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Свешченныѝ":

    "Какво са 100 години, пред вечното поробване от РФ"

    Що бе господарите ти по-добре ли поробват - какво стана като смъкнаха "диктаторите" в Ирак, Либия, Сирия, Судан - сега по-добре ли живеят местните. Украинците по-добре ли заживяха след като смъкнаха Янукович. При него Украйна произвеждаше ракети и самолети и беше много по-добре от всички източно европейски държави и даже от някои западни.

    Коментиран от #144

    09:15 14.02.2026

  • 121 БАРС

    3 0 Отговор
    ТО СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА УКРАИНА.АКО ЕС КАЖЕ НА ЗЕ ДО ТУКА.НИЩО НЯМА ДА ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ ОТ НАС.НИТО ОРЪЖИЕ НИТО ГАЗ КАКТО И БЕНЗИН И ДИЗЕЛ.НА СЕКУНДАТА ЩЕ СПРЕ ВОЙНАТА.ИСТИНА КИТАЙЦИТЕ МНОГО ДОБРЕ Я ЗНАЯТ ЧЕ УКРАИНЦИТЕ СА ВИНОВНИ ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ САЩ И АНГЛИЯ.КИТАЙЦИТЕ СРАВНЕНИЕ С ЕС И АНГЛИЯ И САЩ КАКТО И КАНАДА ТЕЛЕВИЗИИТЕ ИМ НЯМАХА ПРАВО ДА ПОКАЗВАТ ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ЗА ВОЙНАТА.НИТО ЕДИН УЖАСЯВАЩ КАДЪР ОТ ТРУПОВЕТЕ НА УБИТИТЕ РУСКО ГОВОРЯЩИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ НА ДОНБАС ОТ 2014 ДО 2022 ГОД.ДАЖЕ И В БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ ПОКАЗВАХА.ЗА ЗВЕРСТВАТА НА АЗОВЦИ ПО НАСЕЛЕНИЕТО НА ДОНБАС.ДА ТОВА СИ БЕШЕ ИСТИНСКА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА.НА СНАРЯД НА ГРАД АЗОВЦИТЕ ПОКАЗАХА НА КОЙТО БЕШЕ НАПИСАНО ЗА ДЕТИ ДОНБАСА .ТАКА ЧЕ КИТАЙ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ И ПОКАЗВАХА ПО КИТАЙСКАТА ТВ РЕАЛНОСТТА НЕ ВЯРВАМ ДА ПОСТЪПЯТ ПОДЛО.ТЕ НЕ СА КАТО НАШИТЕ УПРАВНИЦИ ПРЕДАТЕТЕЛИ.НО ЗНАЕТЕ ЛИ НО СРАМНО И ПОЗОРНО ДА ИМАМЕ ТАКИВА СТРАХЛИВИ ЖУРНАЛИСТИ КОИТО ДА НЕ СИ ЗАГУБЯТ РАБОТАТА ТА ПАРИТЕ ИМ СА ПО ВАЖНИ ОТ ИСТИНАТА ЗАТОВА ЗАСИПВАХА НАРОДА НИ С АНТИ РУСКА ПРОПАГАНДА И С ЛЪЖИ ОТ УКРАИНА КАТО НАЙ ГОЛЕМИТЕ СА БУЧА И КРИМАТОРСК .

    09:17 14.02.2026

  • 124 мошЕто 🥊

    2 0 Отговор
    Капка по капка - вир става ! Те така и при руснаците - село след село и .....уркията я няма !

    09:19 14.02.2026

  • 126 нпо агент

    0 0 Отговор
    Когато изчерпват всякакви идиотщини със санкции...защото те няма да обърнат нещата в полза на укройна..изваждат за кой ли път тази дъвка..Китай може с едно обаждане и др..малоумни неща..да сложи край на войната..20 и повече санкции не сложили край на войната...Тръмп нали най могъщия и най влиятелния..колко пъти говорил с Путин..и какво постигна..едно НИЩО..причина трябва да търсят в Киев и в ЕС.при тези болни мозъци..нацисти..

    09:21 14.02.2026

  • 127 какво стана като смъкнаха "диктаторите"

    0 1 Отговор
    "какво стана като смъкнаха "диктаторите" в Ирак, Либия, Сирия, Судан - сега по-добре ли живеят местните."За местните не знам, но руснаците останаха с "пръст в устата" и празни джобове.

    Коментиран от #131, #132

    09:21 14.02.2026

  • 129 нпо агент

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Когато изчерпват всякакви идиотщини със санкции...защото те няма да обърнат нещата в полза на укройна..изваждат за кой ли път тази дъвка..Китай може с едно обаждане и др..малоумни неща..да сложи край на войната..20 и повече санкции не сложили край на войната...Тръмп нали най могъщия и най влиятелния..колко пъти говорил с Путин..и какво постигна..едно НИЩО..причина трябва да търсят в Киев и в ЕС.при тези болни мозъци..нацисти..

    09:21 14.02.2026

  • 130 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор
    Слава !Слава! Слава на Русия ...закрилница на Православието от многополловвитте педдо филли сатта нисстии !

    09:22 14.02.2026

  • 131 куку

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "какво стана като смъкнаха "диктаторите"":

    още един изкуфял загрижен за руснаци...били те останали с празни джобове..

    09:24 14.02.2026

  • 132 Украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "какво стана като смъкнаха "диктаторите"":

    Значи местните нямат значение . важното е господарите да са добре че те плащат - така ли да разбирам. Украинците също не ви интересуват как ще са, а цялата ви пропаганда е за интересите на господарите ви.

    Да се знае де защо защитавате киевската хунта.

    Коментиран от #138

    09:24 14.02.2026

  • 133 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Сащ може да сложи край с едно обаждане на зеления евреин

    09:25 14.02.2026

  • 134 Хи хи

    1 1 Отговор
    Китай може да се обади на маленкия зеля с искане за капитулация, предаване на териториите, и край на войната !

    09:27 14.02.2026

  • 138 Свяшченый

    0 1 Отговор

    До коментар #132 от "Украинец":

    киевската хунта живьоть столькя в ступие россиянские головы, вот. Мы тях вообщчято не зашчиштаем вот. Они в Украйне на фронтов идут и патом удобна лежашчие в РФ возврошчаятся и украинскую хунту похороняеть вот.

    Коментиран от #142

    09:36 14.02.2026

  • 139 Величко

    2 0 Отговор
    Оффф ... , само Бог дедя Вова знае кога и как ще спре войната ... ! Това не е работа на някакъв си Матьо ... !

    09:36 14.02.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Свяшченый":

    Хайде да си пиеш хапченцата и после пак ще те можеш да пишеш.

    Коментиран от #145

    09:38 14.02.2026

  • 143 Каунь

    3 0 Отговор
    Абе не беше ли Тръмп този дето щеше да спира войната само с едно обаждане?...... за едни прЕатели питам...

    09:40 14.02.2026

  • 144 смъкнаха Янукович

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Украинец":

    защото беше руски агент и докара Украйна до просешка тояга. Разве Это тебя неизвестна вот?

    09:45 14.02.2026

  • 145 Горкие росиянские тролы

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Санитаря от Карлуково":

    Они в Карлукове ужято зарабатыяваять вот. До этое нешчастие опять карлик привьоль.

    09:52 14.02.2026