Матю Уитакър: Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане

Китай може да сложи край на конфликта в Украйна с едно телефонно обаждане, заяви посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност, предаде Bloomberg.
„Китай може да се обади на Владимир Путин и да сложи край на тази война утре“, каза Уитакър.
Той вярва, че Пекин също може да спре да купува руски петрол и газ.
Китайският външен министър Уан И, по време на среща с украинския си колега Андрий Сибиха, заяви преди това, че е „приятно да се види“ неотдавнашният активен напредък на различни диалози, свързани с разрешаването на конфликта в Украйна, но подчерта, че позицията на Китай остава непроменена.
През октомври Пекин, в отговор на забележките на украинския лидер Володимир Зеленски, че Китай не помага на Украйна, повтори, че винаги се застъпва за прекратяване на огъня и мирни преговори и че ще продължи „да стои на страната на мира и диалога, да улеснява деескалацията и да играе конструктивна роля в постигането на политическо уреждане на кризата“. Китайската страна също така заяви, че никога не е доставяла оръжие на нито една от страните в конфликта и стриктно е следила доставките на стоки с двойна употреба.
Уитакър призна, че Русия постига ежедневен напредък в Украйна.
„Знаете ли, всеки ден, очевидно, руснаците постигат малки, постепенни успехи“, каза той на Мюнхенската конференция по сигурност.
Той изрази мнение, цитиран от БТА, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва.
"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."
Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес.
Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #129
06:35 14.02.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #13
06:37 14.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 войната ше бъде дълга
06:46 14.02.2026
7 войната ше бъде дълга
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":ама нооогу.....тъй пишат учебниците...тъй тряба....и ше е...
06:48 14.02.2026
8 АМАH OT ИДИOTИ
06:49 14.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дедо
07:02 14.02.2026
11 Българин
До коментар #9 от "чикчирик":Това държава ли е, бе? Никой не може да ти даде държава. Или си я правиш сам или си роб.
Коментиран от #18
07:02 14.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Монгол улус
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Затова Русия е най-голямата и най-празна територия. Няма наяждане - заграбване, избиване, заграбване, избиване и така векове.
07:04 14.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14 февруари 1918 г (по нов стил, стария стил е прекратил существуването си в России с 31 януари1918 г, а февруари започнал с
от14, ако някой не знает) в Харьков торжественно е была провъзглашена Донецко-Криворожская республика.
Е ТАКА, СО-РОСНЯ, УЧЕТЕ ИСТОРИЯ
07:13 14.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Българин":Каквото сте си направили...
Ракета- космос, нали?
Коментиран от #61
07:14 14.02.2026
19 АМА ВЕРНО ЛИ ????
Коментиран от #21
07:15 14.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А ти
До коментар #17 от "Разликата":С какво помогна на твоите приятели? Поне прати една доза на клоуна!
Коментиран от #102
07:23 14.02.2026
24 Тя Русия като искаше мир
07:26 14.02.2026
25 8888
07:28 14.02.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Задаването на един и същи тп въпрос, с надежда отговора да се промени издава капацитета- (няма да пиша умствения, щото ум нямаш) на глава та ти.
Главата трябва да се ползва не само за ядене, хахахах
07:31 14.02.2026
27 8888
07:31 14.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #34
07:35 14.02.2026
30 Анти-ЕС
До коментар #12 от "Европеец":Обаче народите в ЕС и най-вече въшльовци като нас биват занулявани бавни и сугурно с проточването на тоя конфликт. Няма да ти изброятвам причните, ще допусна, че сам можеш да се сетиш какво, защо и как се случва. Единствените, които печелят на 100% от тоя конфликт са САЩ, а най губещите сме ние (укрите изобщо не ги броя - те сами си го нахлузиха със слугинажа си).
Коментиран от #31
07:35 14.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 така така
До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Обясни им истината на Уитъкър и останалите заслепени, а именно че храбрите укранци в момента чупят отбраната при Магадан и до седмица ще са стигнали до Камчатка.
07:52 14.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 така така
До коментар #37 от "Мишел":Е голяма грешка са - при такъв конфликт руснаците изобщо няма да пращат пехота и бронирана техника, както правят в 404. Вместо това ще лети стратегическа авиация, изстрелваща крилати ракети с тактическо ЯО, ще лети Орешник, Циркон, Авангард и т.н. Макар че Дойчланд е достатъчно само едно от изброените
08:00 14.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
08:03 14.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ахахахахахахах
До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":Абе то целия контингент на руснаците там р малко над 500 000, вие да сте го зачистили до сега многократно. Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци.
Коментиран от #84
08:06 14.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Руската пропаганда":Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара
08:08 14.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тоя Матю
08:10 14.02.2026
58 Фен
08:11 14.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ТАКА КАЗВА СВОБОДНАТА ЖУРНАЛИСТИКА
08:12 14.02.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":35 години се мъчите да затриете това кое-то ви построиха...
Скачайте още
08:13 14.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 УДРИ С ЛОПАТАТА
08:13 14.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Анонимен
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."b
08:14 14.02.2026
66 ТЪРСЯТ СЕ КЕНЕФБАНДЕРИ
08:14 14.02.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "ахахахах":Този е много обл, хахахах
08:17 14.02.2026
68 Мишел
08:17 14.02.2026
69 ТАГАРЕНКО
До коментар #59 от "Готов за бой":Чакат те в окраина върне докажеш. Не се крия като мишка тука.
08:18 14.02.2026
70 Хахахахаха
08:19 14.02.2026
71 СЕГА Е МОМЕНТА
08:19 14.02.2026
72 Възмутен
До коментар #17 от "Разликата":"Приятелите на Украйна помагат с каквото могат"
Приятелите на Украйна така им "помогнаха" че от хубава и просперираща държава я превърнаха в развалини. Какво им беше на Украйна до Майдана преди 2014 ама господарите ти решиха да си разположат ракетите на 600 км от Москва и за това назначиха неонациска хунта на власт като им организираха кървав преврат.
Те и на нас така "помогнаха" като пратиха двама съветници (Ран и Ът) които се сдружиха с комунягите и съставиха план как да унищожат България и да превърнат тези комуняги в евроатлантици и бизнесмени и разрушиха всички предприятия, кравеферми, поливни системи и какво ли не.
Ама вашата работа е да повтаряте опорките а не да казвате истината.
Коментиран от #77
08:23 14.02.2026
73 ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ
08:24 14.02.2026
74 ВОЙНАТА ЩЕ СВЪРШИ
08:26 14.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Българин
08:28 14.02.2026
77 Европеец
До коментар #72 от "Възмутен":Коментарът ти е верен....
08:29 14.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 истинната
Русия няма да спре заради нечии прищевки. Тя следва своя път и ще го доведе докрай. Колкото по-рано това стане ясно, толкова по-добре за всички. Вместо рев и обвинения – време е за трезва преценка и приемане на фактите.
08:30 14.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хахахахаха
До коментар #59 от "Готов за бой":Ти първо разбери кой е баща ти, после изтрезней, за да осъзнаеш че си деградирал чичка и винаги ще работиш за минимален надник
08:31 14.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Хахахахаха
До коментар #84 от "Владимир Путин, президент":Загуби на украинската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
4,5 млн убити(+2500)+4 млн ранени
Да продължавам ли да пиша, ако вярвам на такива драскания, то значи Украйна си е върнала Бахмут и е стигнала до Москва, осъзнай се лепилар
08:38 14.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Механик
Тука имаме един ВЪЗПАЛЕН коментатор, дето 4-та година превзема Москва, разпада я на феоди и разрушава руската икономика. Той ги разбира тия неща и аз на него вярвам.
п.п.
Също така вярвам и на бесарапски фронт, дойчевеле и униан
08:42 14.02.2026
89 Кривоверен алкаш
Коментиран от #92, #123, #125
08:43 14.02.2026
90 Възмутен
До коментар #83 от "Никой":"Западът като ни управлява в момента - нямаме нито пари - пито здравеопазване - едно голямо нищо"
Западът умишлено унищожи промишлеността и селското стопанство на България (ликвидационни съвети) за да сме бедни и подчинени. Условието да ни приемат в НАТО беше да нарежем въоръжението си - на кого му трябва "съюзник" без въоръжение - но когато окупираш дадена държава първата работа е да разпуснеш армията им и да унищожиш въоръжението им и да разположиш собствени войски на нейна територия - точно тава направиха краварите и даже сега ни залъгват със самолети трета употреба които не летят.
Следващата стъпка е да имаш пълен контрол над всички медии - така е било и във всички окупирани държави след ВСВ. Сега няма никаква разлика.
Коментиран от #95
08:49 14.02.2026
91 Свещена простота
До коментар #82 от "Хахахахаха":В тази братоубийствена война, руснаците дават жертви и от двете страни на фронта. Украинците, като чеченците, просто си чистят нацията. Сега в Чечения руското етническо "присъствие" е незначително, в сравнение с това преди руско-чеченските войни. А загубите на РФ в световен мащаб, многократно надвишават, украинските загуби на некачествено, социалистическо строителство.
Коментиран от #96, #97
08:52 14.02.2026
92 Зевек
До коментар #89 от "Кривоверен алкаш":"това е в резултат на Вашето 100 процентно спиране на доставките за Украйна"
Те доставките за хунтата струват пари ама нашите козячета не искат да съберат по една заплатка в помощ за зеления. Ами като сте такива привърженици на хунтата не се стискайте ами давайте помощи - то само с приказване няма да стане - хайде давайте.
Коментиран от #104
08:52 14.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ко тана маааа
08:55 14.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Украинец
До коментар #91 от "Свещена простота":"Украинците, като чеченците, просто си чистят нацията"
Голямо чистене падна - от 42 милиона сега са под 20. Отделно изчистиха територии с площ по-голяма от България. Изчистиха се и "руската" икономика - нищо не остана. Обаче задлъжняха на господарите си за 100 години напред и даже вече им харизаха полезните си изкопаеми и земеделските земи.
Трябва да си много "умен" за да затриеш така държавата си - а каква държава беше до 2014.
Коментиран от #100, #108
08:58 14.02.2026
97 напънала си се нещо да родиш
До коментар #91 от "Свещена простота":ама то излязло кафяво и течно
08:59 14.02.2026
98 Англосаксонците са наглеци
09:01 14.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Свешченныѝ
До коментар #96 от "Украинец":ты сам си атгавори. - "задлъжняха на господарите си за 100 години напред и даже вече им харизаха полезните си изкопаеми и земеделските земи.", Какво са 100 години, пред вечното поробване от РФ.
Коментиран от #119
09:04 14.02.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Хи хи хи
До коментар #23 от "А ти":Аааа недей така,
свалил си е от врата златното синджирче и го е пратил на зиленото шмъркало да си го върже над златното цукало и да си пуска с него водата
09:05 14.02.2026
103 Мишел
Майтапчия е този Матю.
САЩ не смеят да забранят на Китай да купува руски нефт и газ.
09:05 14.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Матю дрънка глупости
Но Тръмп наистина може да я спре с едно обаждане. Но пусти страх да не го нарекат "Краснов"!
09:07 14.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Свешчяныѝ
До коментар #96 от "Украинец":а каква държава беше до 2014 - (Украйна), как каква - поробена, советская, вот какая...
09:10 14.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Мишел
Коментиран от #116
09:11 14.02.2026
111 Приятелите на Украйна
До коментар #17 от "Разликата":помагат с парите на народите си, без да ги питат и си прибират процента !
09:11 14.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Това е безспорен
До коментар #93 от "Механик":Факт
09:15 14.02.2026
119 Украинец
До коментар #100 от "Свешченныѝ":"Какво са 100 години, пред вечното поробване от РФ"
Що бе господарите ти по-добре ли поробват - какво стана като смъкнаха "диктаторите" в Ирак, Либия, Сирия, Судан - сега по-добре ли живеят местните. Украинците по-добре ли заживяха след като смъкнаха Янукович. При него Украйна произвеждаше ракети и самолети и беше много по-добре от всички източно европейски държави и даже от някои западни.
Коментиран от #144
09:15 14.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 БАРС
09:17 14.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 мошЕто 🥊
09:19 14.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 нпо агент
09:21 14.02.2026
127 какво стана като смъкнаха "диктаторите"
Коментиран от #131, #132
09:21 14.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 нпо агент
До коментар #2 от "Вашето мнение":Когато изчерпват всякакви идиотщини със санкции...защото те няма да обърнат нещата в полза на укройна..изваждат за кой ли път тази дъвка..Китай може с едно обаждане и др..малоумни неща..да сложи край на войната..20 и повече санкции не сложили край на войната...Тръмп нали най могъщия и най влиятелния..колко пъти говорил с Путин..и какво постигна..едно НИЩО..причина трябва да търсят в Киев и в ЕС.при тези болни мозъци..нацисти..
09:21 14.02.2026
130 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
09:22 14.02.2026
131 куку
До коментар #127 от "какво стана като смъкнаха "диктаторите"":още един изкуфял загрижен за руснаци...били те останали с празни джобове..
09:24 14.02.2026
132 Украинец
До коментар #127 от "какво стана като смъкнаха "диктаторите"":Значи местните нямат значение . важното е господарите да са добре че те плащат - така ли да разбирам. Украинците също не ви интересуват как ще са, а цялата ви пропаганда е за интересите на господарите ви.
Да се знае де защо защитавате киевската хунта.
Коментиран от #138
09:24 14.02.2026
133 Ивелин Михайлов
09:25 14.02.2026
134 Хи хи
09:27 14.02.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Свяшченый
До коментар #132 от "Украинец":киевската хунта живьоть столькя в ступие россиянские головы, вот. Мы тях вообщчято не зашчиштаем вот. Они в Украйне на фронтов идут и патом удобна лежашчие в РФ возврошчаятся и украинскую хунту похороняеть вот.
Коментиран от #142
09:36 14.02.2026
139 Величко
09:36 14.02.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Санитаря от Карлуково
До коментар #138 от "Свяшченый":Хайде да си пиеш хапченцата и после пак ще те можеш да пишеш.
Коментиран от #145
09:38 14.02.2026
143 Каунь
09:40 14.02.2026
144 смъкнаха Янукович
До коментар #119 от "Украинец":защото беше руски агент и докара Украйна до просешка тояга. Разве Это тебя неизвестна вот?
09:45 14.02.2026
145 Горкие росиянские тролы
До коментар #142 от "Санитаря от Карлуково":Они в Карлукове ужято зарабатыяваять вот. До этое нешчастие опять карлик привьоль.
09:52 14.02.2026