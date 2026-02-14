Новини
Ким Чен-ун инспектира строителството на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничните операции

Ким Чен-ун инспектира строителството на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничните операции

14 Февруари, 2026 08:37, обновена 14 Февруари, 2026 08:46

Според Сеул, около 6000 севернокорейски военни са загинали или са били ранени, воювайки на страната на Русия срещу Украйна

Ким Чен-ун инспектира строителството на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничните операции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Доблестта и героизмът, проявени от севернокорейските войници по време на операцията по освобождаване на Курската област от украинските бойци, ще останат в историята", заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун, докато наблюдаваше строителната площадка на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничните военни операции, предаде KCNA.

„Несравнимата доблест и масовият героизъм, проявени от нашите войници в задграничната военна операция, с право трябва да бъдат вписани в историята като знаме на победата“, подчерта държавният глава.

Ким Чен-ун инспектира строителството, производството и монтажа на скулптурите, като похвали качеството на барелефите, украсяващи външните стени на сградата. Той отбеляза, че Мемориалният музей на военните подвизи в задграничните военни операции не е просто архитектурна структура, а същността на партията, родината и дълбокото уважение на народа към свещения дух на вечно безсмъртните войници-герои, пиедестал на достойнство и чест.

Ким Чен-ун подчерта необходимостта от „безупречно усъвършенстване на всички строителни детайли в идеологическо и художествено отношение“ и очерта няколко задачи и начини за отстраняване на недостатъците.

Севернокорейският лидер подчерта, че всички участници в строителството трябва „да пазят благородно чувство на благоговение в сърцата си“ и „да издигнат мемориалния музей като свещен храм, монументален паметник на епохата, който завинаги ще остане неувяхнал като символ на героизма и безсмъртието на падналите войници“.

Лидерът беше придружен от Джу Чан-ил, началник на отдел в Централния комитет на Корейската работническа партия, командири на армейските части, участващи в строителството, и висши служители в проектантските и творческите отдели.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви тази седмица, че Русия е дълбоко благодарна на КНДР за помощта ѝ за освобождаването на Курската област от украинските бойци и че военното братство между Москва и Пхенян ще се реализира във взаимноизгодни проекти за сътрудничество в полза на народите на двете страни. Той отбеляза също, че влезлият в сила Договор за всеобхватно стратегическо партньорство с КНДР има „значителен принос за създаването на евразийска архитектура за сигурност“.

Около 6000 севернокорейски военни са загинали или са били ранени, воювайки на страната на Русия срещу Украйна. Това съобщава южнокорейската агенция Yonhap, цитирана от ФОКУС, позовавайки се на Националната разузнавателна служба на Южна Корея.

"Според оценки на разузнаването, 6000 севернокорейски войници са загинали или са били ранени“, цитира агенцията източника.

Според разузнаването, в момента в прифронтовия Курски регион на Русия се намират около 11 хиляди военни от Северна Корея. От тях около 10 хиляди са бойни подразделения, а още хиляда са инженерни войски.

Освен това около 1100 военни, които се върнаха в Северна Корея през декември 2025 г., могат да бъдат изпратени отново в Русия, за да участват във войната срещу Украйна.

Въпреки значителните загуби, разузнаването на Южна Корея твърди, че севернокорейската армия е постигнала практически резултати от участието си в бойните действия.

"Въпреки 6000 жертви, севернокорейската армия е постигнала резултати под формата на придобиване на съвременни бойни тактики на бойното поле, както и модернизиране на своите оръжейни системи с техническата помощ на Русия“, се посочва в съобщението.


Северна Корея
  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Трябва и ние да построим такъв за загиналите от българските контингенти.

    Коментиран от #6

    08:50 14.02.2026

  • 5 БоюЦиганина

    4 0 Отговор
    Корейския топчо май нещо ме имитира с тоя шлифер, ама е объркал шапката.

    Коментиран от #10

    08:54 14.02.2026

  • 8 Че той...

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ...изгоря ве...?!

    09:00 14.02.2026

  • 10 ЦЪК!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "БоюЦиганина":

    Това е наш СлаФчу,само че напълнял и коженото му якенце,вече станало тесничко,та навлякъл кожен шлифер...!
    Дегизирал се наш СлаФчу,ама пак го познахме...😝!

    09:03 14.02.2026

  • 11 Интересно

    1 5 Отговор
    В музея ще пише ли как лъгаха до последно, че не участват във въпросната задгранична операция?

    09:03 14.02.2026

  • 12 АУУУУУ

    1 1 Отговор
    КАКВА ПРЕКРАСНА ПРОПАГАНДА 🤡🤡🤪

    09:30 14.02.2026

  • 13 Пешко

    1 0 Отговор
    Това на севернокорейските войници за които всички говореха но никой не ги е виждал ли е мавзолея?

    09:53 14.02.2026

