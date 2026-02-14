Канада надигра Швейцария с 5:1

Основният фаворит за олимпийското злато в турнира по хокей на лед при мъжете – Канада – записа втора поредна категорична победа. „Кленовите листа“ надиграха Швейцария с 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) и оглавяват група „А“ с пълен актив от 6 точки и впечатляваща голова разлика 10:1. Швейцарците и Чехия имат по 3 точки, след като по-рано през деня чехите победиха Франция с 6:3 (2:0, 2:3, 2:0), предава БТА.

Селекционерът на Канада Джон Купър направи ключова промяна, премествайки Нейтън Маккинън в първата атакуваща линия. Ходът се оказа решаващ – Маккинън завърши с гол и две асистенции, а същата статистика записа и звездата на НХЛ за 2024 година Конър Макдейвид. Капитанът Сидни Кросби също се разписа, както и младият център на Сан Хосе Шаркс Маклин Селебрини, за когото това е второ попадение на турнира. Томас Хартли отбеляза за 2:0 в средата на първата третина след асистенция на Макдейвид.

Швейцария върна едно попадение чрез Пиус Сутер, който реализира при числено превъзходство само две минути след втория канадски гол. Вратарят Акира Шмид направи 34 спасявания, но не успя да предотврати убедителния успех на съперника.

Макдейвид откри резултата в 5:45 минута, след като получи отличен диагонален пас от Маккинън и реализира при числено предимство. В 10:54 Хартли удвои след подаване отдясно на Макдейвид. В 12:42 шут на Свен Андригето срещна гредата, шайбата се върна в Сутер и той намали на 1:2.

През втората част Селебрини покачи на 3:1 след нова асистенция на Маккинън. Малко по-късно Нико Хишиер пропусна отлична възможност да върне интригата. В заключителния период Кросби се разписа след подаване на Мич Марнър, а в самия край Селебрини проби през двама защитници и подаде на Маккинън за крайното 5:1.

В другия мач от групата Чехия реагира след тежката загуба с 0:5 от Канада и надви Франция с 6:3. Шестима чешки състезатели приключиха с по две точки по системата „гол+пас“.

Чехите започнаха с Даниел Владарж на вратата вместо Лукаш Достал. В първата третина Мартин Нечаш и Михал Кемпни осигуриха аванс от 2:0.

Вторият период обаче се превърна в изпитание. Луи Будон отбеляза два бързи гола, а Юго Гале направи пълен обрат за 3:2. Чехия отговори чрез Давид Пастрънак, който изравни за 3:3 след индивидуален пробив зад вратата на Мартен Некар.

В третата част Матей Странски реализира за 4:3, Филип Хлапик увеличи преднината, а капитанът Роман Червенка оформи крайното 6:3.

След два изиграни кръга Канада изглежда убедително на върха в групата, докато битката за второто място остава напълно отворена.