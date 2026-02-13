Актьорът Мариус Донкин на 76 г.

Мариус Донкин е известен български театрален, филмов и телевизионен актьор. Роден е на 13 февруари 1950 година във Варна.
Завършил е ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „актьорско майсторство за драматичен театър“ през 1971 година при българският режисьор и драматург проф. Боян Дановски. След завършването си се присъединява към Пловдивския Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, а последствие в Театър „София“. Края на 1979 година става част от Народния театър „Иван Вазов“.
В театъра е известен най-вече с моноспектакъла си „Господин Ибрахим и цветята на корана“. Първата му значима роля в киното е тази на цар Симеон в серийния филм от 1984 година „Златният век“.
Средата на 2016 година Мариус Донкин бива избран за директор на Народния театър „Иван Вазов“, като заема длъжността цели 6 години.
Награди на Мариус Донкин (всичките присъдени за моноспектакъла „Господин Ибрахим и цветята на корана“)
- Голямата награда в Албания – на фестивала „Албамонофест“.
- Награда „Кристален ангел“ в Украйна – на фестивала „Видлуння“.
- Награда „Gran Prix“ в Македония – на деветия международен фестивал на монодрамата.
Филми с участието на Мариус Донкин:
- 1970 година – „Петимата на Моби Дик“
- 1971 година – Istanbul-Masche
- 1978 година – „Златният ключ“
- 1987 година – „Беглец“
- 2003 година – „Сорая“
Сериали с участието на Мариус Донкин:
- 1973 година – „Последна проверка“
- 1984 година – „Златният век“
- 1986 година – „Делници и празници“
- 1987 година – „Дом на нашите деца“
- 1988 година – „Неизчезващите“
- 1988 година – „Бащи и синове“
- 2003 – 2013 – „По съвест“ („Подозрения“)
- 2006 година – „Китайката“
- 2010 – 2016 година – „Мистическите истории“
- 2012 година – „Отплата“
- 2014 година – „Знакът на българина“
