Актьорът Мариус Донкин на 76 г.

Мариус Донкин е известен български театрален, филмов и телевизионен актьор. Роден е на 13 февруари 1950 година във Варна.

Завършил е ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „актьорско майсторство за драматичен театър“ през 1971 година при българският режисьор и драматург проф. Боян Дановски. След завършването си се присъединява към Пловдивския Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, а последствие в Театър „София“. Края на 1979 година става част от Народния театър „Иван Вазов“.

В театъра е известен най-вече с моноспектакъла си „Господин Ибрахим и цветята на корана“. Първата му значима роля в киното е тази на цар Симеон в серийния филм от 1984 година „Златният век“.

Средата на 2016 година Мариус Донкин бива избран за директор на Народния театър „Иван Вазов“, като заема длъжността цели 6 години.

Награди на Мариус Донкин (всичките присъдени за моноспектакъла „Господин Ибрахим и цветята на корана“)

Голямата награда в Албания – на фестивала „Албамонофест“.

Награда „Кристален ангел“ в Украйна – на фестивала „Видлуння“.

Награда „Gran Prix“ в Македония – на деветия международен фестивал на монодрамата.

Филми с участието на Мариус Донкин:

1970 година – „Петимата на Моби Дик“

1971 година – Istanbul-Masche

1978 година – „Златният ключ“

1987 година – „Беглец“

2003 година – „Сорая“

Сериали с участието на Мариус Донкин:

1973 година – „Последна проверка“

1984 година – „Златният век“

1986 година – „Делници и празници“

1987 година – „Дом на нашите деца“

1988 година – „Неизчезващите“

1988 година – „Бащи и синове“

2003 – 2013 – „По съвест“ („Подозрения“)

2006 година – „Китайката“

2010 – 2016 година – „Мистическите истории“

2012 година – „Отплата“

2014 година – „Знакът на българина“