Новини
Култура »
Актьорът Мариус Донкин на 76 г.

Актьорът Мариус Донкин на 76 г.

13 Февруари, 2026 08:27 3 857 0

  • мариус донкин-
  • рожден ден

Вижте подробности за кариерата на актьора

Актьорът Мариус Донкин на 76 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мариус Донкин е известен български театрален, филмов и телевизионен актьор. Роден е на 13 февруари 1950 година във Варна.

Завършил е ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „актьорско майсторство за драматичен театър“ през 1971 година при българският режисьор и драматург проф. Боян Дановски. След завършването си се присъединява към Пловдивския Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, а последствие в Театър „София“. Края на 1979 година става част от Народния театър „Иван Вазов“.

В театъра е известен най-вече с моноспектакъла си „Господин Ибрахим и цветята на корана“. Първата му значима роля в киното е тази на цар Симеон в серийния филм от 1984 година „Златният век“.

Средата на 2016 година Мариус Донкин бива избран за директор на Народния театър „Иван Вазов“, като заема длъжността цели 6 години.

Награди на Мариус Донкин (всичките присъдени за моноспектакъла „Господин Ибрахим и цветята на корана“)

  • Голямата награда в Албания – на фестивала „Албамонофест“.
  • Награда „Кристален ангел“ в Украйна – на фестивала „Видлуння“.
  • Награда „Gran Prix“ в Македония – на деветия международен фестивал на монодрамата.

Филми с участието на Мариус Донкин:

  • 1970 година – „Петимата на Моби Дик“
  • 1971 година – Istanbul-Masche
  • 1978 година – „Златният ключ“
  • 1987 година – „Беглец“
  • 2003 година – „Сорая“

Сериали с участието на Мариус Донкин:

  • 1973 година – „Последна проверка“
  • 1984 година – „Златният век“
  • 1986 година – „Делници и празници“
  • 1987 година – „Дом на нашите деца“
  • 1988 година – „Неизчезващите“
  • 1988 година – „Бащи и синове“
  • 2003 – 2013 – „По съвест“ („Подозрения“)
  • 2006 година – „Китайката“
  • 2010 – 2016 година – „Мистическите истории“
  • 2012 година – „Отплата“
  • 2014 година – „Знакът на българина“


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ