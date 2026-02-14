Обходният път на Кресна се очаква да бъде готов до две години

Напредва строителството на обходния път на Кресна, който трябва да изведе трафика към Гърция от града. Три големи моста и два тунела ще бъдат изградени по трасето. Очаква се то да бъде завършено до две години, съобщи БНТ.

60 тежкотоварни машини, специализирана сондажна техника и над 170 работници прокарват новото трасе. То е дълго над четири километра и е част от бъдещото платно на магистрала "Струма" в посока София. Точно преди Кресна са разположени пилотните машини.

Момчил Алексиев, зам.-изпълнителен директор на фирмата-изпълнител на проекта: "От тук се отлива новото трасе на магистралата - от Е-79, пресича два пъти река Струма, обикаля Кресна в две тунелни съоръжения и продължава посока изградения през 2019 година участък от Кресна до Сандански. По трасето има три големи съоръжения. Два моста над река Струма и един над река Влахинска. Това, което виждате пред нас е първият мост на река Струма."

Двата тунела "Кресна 1" и "Кресна 2" са с обща дължина около 600 метра.

Момчил Алексиев, зам.-изпълнителен директор на фирмата-изпълнител на проекта: "След като се приключи изкопаването на порталите и укрепването на скатовете, се преминава към същинското изкопаване на тунелите, което ще трае, може би, горе-долу около една година."

За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения – водостоци, през които ще преминават животните.

Мария Йорданова, Агенция "Пътна инфраструктура": "В края на участъка, специално за жителите на град Кресна, ще бъде изградена една площадка, на която ще могат да бъдат изпълнявани и поставени търговски обекти. Проектирани са паркоместа за над 50 тежкотоварни автомобила и сериозно количество лекотоварни автомобили."

Предизвикателствата пред проекта включват трудния терен, интензивния трафик и множеството екологични изисквания. Въпреки това от фирмата изпълнител обещават да го довършат до две години. Цялостното приключване на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле обаче няма ясен хоризонт. Планът на властта е това да се случи до 2031 година. Участъкът от Крупник до Кресна е на етап проектиране, а за трасето от София към Кулата тепърва ще се изготвя идеен проект.