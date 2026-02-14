Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обходният път на Кресна се очаква да бъде готов до две години

14 Февруари, 2026 09:00 755 2

По трасето ще се изградят три големи моста и два тунела

Обходният път на Кресна се очаква да бъде готов до две години - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напредва строителството на обходния път на Кресна, който трябва да изведе трафика към Гърция от града. Три големи моста и два тунела ще бъдат изградени по трасето. Очаква се то да бъде завършено до две години, съобщи БНТ.

60 тежкотоварни машини, специализирана сондажна техника и над 170 работници прокарват новото трасе. То е дълго над четири километра и е част от бъдещото платно на магистрала "Струма" в посока София. Точно преди Кресна са разположени пилотните машини.

Момчил Алексиев, зам.-изпълнителен директор на фирмата-изпълнител на проекта: "От тук се отлива новото трасе на магистралата - от Е-79, пресича два пъти река Струма, обикаля Кресна в две тунелни съоръжения и продължава посока изградения през 2019 година участък от Кресна до Сандански. По трасето има три големи съоръжения. Два моста над река Струма и един над река Влахинска. Това, което виждате пред нас е първият мост на река Струма."

Двата тунела "Кресна 1" и "Кресна 2" са с обща дължина около 600 метра.

Момчил Алексиев, зам.-изпълнителен директор на фирмата-изпълнител на проекта: "След като се приключи изкопаването на порталите и укрепването на скатовете, се преминава към същинското изкопаване на тунелите, което ще трае, може би, горе-долу около една година."

За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения – водостоци, през които ще преминават животните.

Мария Йорданова, Агенция "Пътна инфраструктура": "В края на участъка, специално за жителите на град Кресна, ще бъде изградена една площадка, на която ще могат да бъдат изпълнявани и поставени търговски обекти. Проектирани са паркоместа за над 50 тежкотоварни автомобила и сериозно количество лекотоварни автомобили."

Предизвикателствата пред проекта включват трудния терен, интензивния трафик и множеството екологични изисквания. Въпреки това от фирмата изпълнител обещават да го довършат до две години. Цялостното приключване на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле обаче няма ясен хоризонт. Планът на властта е това да се случи до 2031 година. Участъкът от Крупник до Кресна е на етап проектиране, а за трасето от София към Кулата тепърва ще се изготвя идеен проект.


България
  • 1 Зелените Идиоти, продължават ли да

    1 0 Отговор
    дават Акъл! Бойко нали построи един път, и Сакото си Подари(старото), в джипа си имаше друго! Сега като мине ще си подари Ризата!

    09:40 14.02.2026

  • 2 Никой

    0 0 Отговор
    Не е ли по добре ЖП - транспорт.

    09:44 14.02.2026

