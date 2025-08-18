Новини
The Washington Post: Срещата между Тръмп, Зеленски и евролидерите може да не доведе до тристранен разговор с Путин

18 Август, 2025 04:28, обновена 18 Август, 2025 04:33 576 6

Вестникът подчертава, че разработването на гаранции за сигурност може да отнеме много време

The Washington Post: Срещата между Тръмп, Зеленски и евролидерите може да не доведе до тристранен разговор с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и европейски лидери, насрочена за понеделник, може да не доведе непременно до тристранна среща на върха с Русия, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източник в Белия дом.

„Според служител на Белия дом, Съединените щати се надяват на тристранна среща по-късно тази седмица между Тръмп, Путин и Зеленски. В същото време служителят предупреди, че Белият дом не очаква непременно срещата в понеделник да доведе до това“, пише вестникът.

Вестникът подчертава, че разработването на гаранции за сигурност може да отнеме много време. Източникът му в американската администрация също отбеляза, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще участва в срещата между Тръмп и Зеленски.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август. На срещата с американския лидер той ще бъде придружен от френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да участва в срещата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Извод

    4 7 Отговор
    Няма да има никаква друга среща с кремълския, дърт фашист или двойника му. Тръмп само се мотае като муха без глава и губи времето на всички, докато в Украйна умират хора.

    Коментиран от #4, #5

    04:40 18.08.2025

  • 2 Жоро

    4 1 Отговор
    Къде е нашия нали сме вече в клуба на богатите!

    04:42 18.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    6 1 Отговор
    Време е ЦРУ да се намеси и проведе Операция Чистота.
    Режима Зеленски трябва да се смени някъде над Атлантика 👍

    04:43 18.08.2025

  • 4 ЩЕ ИМА

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Извод":

    БЕЗ ШОУ НЕ СТАВА А И ПАЛЯЧОВЦИ ВИНАГИ Е ИМАЛО ОКОЛО ЦАРЕТЕ

    04:48 18.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Извод":

    "...докато в Украйна умират хора..."

    Тук на морето имаме съвсем други определения за украинец. Думичката хора не е сред тях !!! 😁

    04:55 18.08.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Може да може, а може и да не може, а?😂

    05:35 18.08.2025