The Washington Post: Срещата между Тръмп, Зеленски и евролидерите може да не доведе до тристранен разговор с Путин

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и европейски лидери, насрочена за понеделник, може да не доведе непременно до тристранна среща на върха с Русия, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източник в Белия дом.

„Според служител на Белия дом, Съединените щати се надяват на тристранна среща по-късно тази седмица между Тръмп, Путин и Зеленски. В същото време служителят предупреди, че Белият дом не очаква непременно срещата в понеделник да доведе до това“, пише вестникът.

Вестникът подчертава, че разработването на гаранции за сигурност може да отнеме много време. Източникът му в американската администрация също отбеляза, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще участва в срещата между Тръмп и Зеленски.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август. На срещата с американския лидер той ще бъде придружен от френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да участва в срещата.