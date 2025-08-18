The Washington Post: Срещата между Тръмп, Зеленски и евролидерите може да не доведе до тристранен разговор с Путин

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и европейски лидери, насрочена за понеделник, може да не доведе непременно до тристранна среща на върха с Русия, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източник в Белия дом.
„Според служител на Белия дом, Съединените щати се надяват на тристранна среща по-късно тази седмица между Тръмп, Путин и Зеленски. В същото време служителят предупреди, че Белият дом не очаква непременно срещата в понеделник да доведе до това“, пише вестникът.
Вестникът подчертава, че разработването на гаранции за сигурност може да отнеме много време. Източникът му в американската администрация също отбеляза, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще участва в срещата между Тръмп и Зеленски.
Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август. На срещата с американския лидер той ще бъде придружен от френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да участва в срещата.
1 Извод
Коментиран от #4, #5
04:40 18.08.2025
2 Жоро
04:42 18.08.2025
3 Злобното Джуджи
Режима Зеленски трябва да се смени някъде над Атлантика 👍
04:43 18.08.2025
4 ЩЕ ИМА
До коментар #1 от "Извод":БЕЗ ШОУ НЕ СТАВА А И ПАЛЯЧОВЦИ ВИНАГИ Е ИМАЛО ОКОЛО ЦАРЕТЕ
04:48 18.08.2025
5 Злобното Джуджи
До коментар #1 от "Извод":"...докато в Украйна умират хора..."
Тук на морето имаме съвсем други определения за украинец. Думичката хора не е сред тях !!! 😁
04:55 18.08.2025
6 Евгени от Алфапласт
05:35 18.08.2025