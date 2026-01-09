Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (9 януари)

Спортът по ТВ в петък (9 януари)

9 Януари, 2026 06:16 599 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (9 януари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

13.35 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, масов старт на 5 км, жени Евроспорт 1

14.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1

15.10 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1

16.00 Киргизтан – Виетнам (младежи) Нова спорт

16.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 2

17.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2

18.00 Мач от Купата на африканските нации МАХ Спорт 1

18.30 Йордания – Саудитска арабия (младежи) Нова спорт

20.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Париж МАХ Спорт 3

21.00 Мач от Купата на африканските нации МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Байерн МАХ Спорт 2

21.30 Айнтрахт – Борусия (Д) Диема спорт 3

21.30 Милтън Кийнс – Оксфорд Диема спорт 2

21.30 Престън – Уигън Диема спорт

21.30 Портвейл – Флийтууд Нова спорт

22.00 Мач от Купата на Франция МАХ Спорт 3

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ