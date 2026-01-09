Новини
Свят »
Италия »
Национална стачка във въздушния и железопътния транспорт блокира Италия

Национална стачка във въздушния и железопътния транспорт блокира Италия

9 Януари, 2026 06:11, обновена 9 Януари, 2026 06:16 656 1

  • италия-
  • испания-
  • стачка-
  • протести-
  • фермери-
  • транспорт

Фермерите в Испания се включиха в протестите срещу споразумението между Европейския съюз и Меркосур

Национална стачка във въздушния и железопътния транспорт блокира Италия - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Днес и утре в Италия се провежда национална стачка във въздушния и железопътния транспорт.

През днешния ден стачкува авиокомпанията Easyjet, а от 10:00 ч. до 18:00 ч. местно време авиокомпания Vueling. Протестът на наземния персонал по летищата е от 13:00 ч. до 17:00 ч. местно време.

Всичко това ще създаде неудобства за пътниците през целия ден заради отмяна на полети, забавяния на наземните операции и заради сериозни закъснения на летищата в Милано - „ Линате“ и „Малпенса“, предвид 24-часовия протест там на летищните оператори.

Протестът е организиран от базови синдикати заради неспазване на договорните взаимоотношения. Стачката в железопътния транспорт е 24-часова от 21:00 ч. местно време. Исканията на синдикатите са за повече безопасност и сигурност на служителите в сектора. Значението на обявения още през декември протест се засили още повече, тъй като преди дни до гарата на Болоня беше убит с нож началник-влак.

Стана известно, че на 16 февруари е 24-часовата стачка на пилоти, борден и наземен персонал на националната италианска авиокомпания ITA.

Фермерите в Испания се включиха в протестите срещу споразумението между Европейския съюз и Меркосур. Трактори блокираха няколко пътни отсечки в Каталуния и пристанището в Тарагона.

Каталунските фермери спряха движението по магистрала АР-7 към Франция и предизвикаха километрични задръствания. Блокади имаше и в Тарагона, като една от тях затвори пътя към пристанището в града. Спрян беше трафикът и през слабо използван граничен пункт между Франция и Испания.

Испанските фермери настояват за по-благоприятни европейски политики за първичния сектор в контекста на съкращения в предстоящата Обща селскостопанска политика и предстоящото подписване на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, което според тях ще им навреди.

Селскостопанските асоциации говорят за нелоялна конкуренция, тъй като южноамериканските продукти ще влязат с намалени тарифи и нямат толкова строги местни разпоредби – здравни, екологични или трудови – колкото тези, които работят в страните-членки на Европейския съюз. Това, твърдят фермерите, позволява южноамериканските продукти да бъдат по-евтини, тъй като производителите им могат да намалят производствените си разходи.

През следващите дни са планирани още демонстрации и протести в редица испански провинции, включително Гуадалахара, Самора, Бургос, Валенсия и различни места в Каталуния.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТО ТЕЗИ ПРОТЕСТИ НЕ БЯХА ЛИ ОЩЕ ОТ МИНАЛИЯТ МЕСЕЦ,А ТУК НИЩО НЕ СЪОБЩАВАХА?

    06:29 09.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания