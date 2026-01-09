Национална стачка във въздушния и железопътния транспорт блокира Италия

Днес и утре в Италия се провежда национална стачка във въздушния и железопътния транспорт.

През днешния ден стачкува авиокомпанията Easyjet, а от 10:00 ч. до 18:00 ч. местно време авиокомпания Vueling. Протестът на наземния персонал по летищата е от 13:00 ч. до 17:00 ч. местно време.



Всичко това ще създаде неудобства за пътниците през целия ден заради отмяна на полети, забавяния на наземните операции и заради сериозни закъснения на летищата в Милано - „ Линате“ и „Малпенса“, предвид 24-часовия протест там на летищните оператори.



Протестът е организиран от базови синдикати заради неспазване на договорните взаимоотношения. Стачката в железопътния транспорт е 24-часова от 21:00 ч. местно време. Исканията на синдикатите са за повече безопасност и сигурност на служителите в сектора. Значението на обявения още през декември протест се засили още повече, тъй като преди дни до гарата на Болоня беше убит с нож началник-влак.



Стана известно, че на 16 февруари е 24-часовата стачка на пилоти, борден и наземен персонал на националната италианска авиокомпания ITA.



Фермерите в Испания се включиха в протестите срещу споразумението между Европейския съюз и Меркосур. Трактори блокираха няколко пътни отсечки в Каталуния и пристанището в Тарагона.



Каталунските фермери спряха движението по магистрала АР-7 към Франция и предизвикаха километрични задръствания. Блокади имаше и в Тарагона, като една от тях затвори пътя към пристанището в града. Спрян беше трафикът и през слабо използван граничен пункт между Франция и Испания.



Испанските фермери настояват за по-благоприятни европейски политики за първичния сектор в контекста на съкращения в предстоящата Обща селскостопанска политика и предстоящото подписване на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, което според тях ще им навреди.



Селскостопанските асоциации говорят за нелоялна конкуренция, тъй като южноамериканските продукти ще влязат с намалени тарифи и нямат толкова строги местни разпоредби – здравни, екологични или трудови – колкото тези, които работят в страните-членки на Европейския съюз. Това, твърдят фермерите, позволява южноамериканските продукти да бъдат по-евтини, тъй като производителите им могат да намалят производствените си разходи.



През следващите дни са планирани още демонстрации и протести в редица испански провинции, включително Гуадалахара, Самора, Бургос, Валенсия и различни места в Каталуния.