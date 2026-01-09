Новини
България »
София »
Кабинетът "Желязков" провежда редовно заседание

Кабинетът "Желязков" провежда редовно заседание

9 Януари, 2026 06:18, обновена 9 Януари, 2026 06:20 693 27

  • кабинет-
  • заседнаие-
  • росен желязков

В дневния ред са включени 18 точки

Кабинетът "Желязков" провежда редовно заседание - 1
Снимка: Министерски съвет
БНР БНР

Кабинетът в оставка ще проведе заседание, посветено на 18 предварително известни точки от дневния ред.

Сред най-важните от тях са приемане на Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд.

Планирано е също приемането на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от фонда за периода 2026-2028 г. Ще бъде обсъден и въпросът за назначаване на членове на фонда.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    27 2 Отговор
    ТЕЗИ ТРЯБВАШЕ ДА СА В ЗАТВОРА , А НЕ ДА ПРАВЯТ ОЩЕ БЕЛИ!

    06:22 09.01.2026

  • 2 Един шофьор

    23 2 Отговор
    Нали са подали оставка , какво ще решават още?

    Коментиран от #7

    06:23 09.01.2026

  • 3 Гост

    15 2 Отговор
    Росен Сламения аватар е нелигитимен.

    06:26 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Парите

    16 1 Отговор
    Във фонда, са на осигуряващите се , не са на държавата! Ако загубят, от инвестициите, “ държавата” ще ги възстанови ли ги? Не! Не е справедливо с чужди пари, да се разпореждаш! Същото се отнася и за банките , където активите им, паричните средства , са на вложителите, Т.е. -юродив са им!

    06:29 09.01.2026

  • 7 хехе

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Един шофьор":

    ами то го пише ще назначават калинки в Сребърния фонд.

    06:29 09.01.2026

  • 8 Парите

    6 0 Отговор
    Във фонда, са на осигуряващите се , не са на държавата! Ако загубят, от инвестициите, “ държавата” ще ги възстанови ли ги? Не! Не е справедливо с чужди пари, да се разпореждаш! Същото се отнася и за банките , където активите им, паричните средства , са на вложителите, Т.е. - ПАСИВ са им!

    06:31 09.01.2026

  • 9 Факти

    12 2 Отговор
    Кабинетът "Желязков" провежда редовно заседание за да се намира на работа

    06:32 09.01.2026

  • 10 Питам

    12 1 Отговор
    Какво има да заседават тези уволнените, да метат кабинетите и на село!

    06:34 09.01.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    служители на хамерикански интереси седенка!

    06:35 09.01.2026

  • 12 Кражба за нов хотел на сламения

    11 1 Отговор
    Пропаднали мафиоти

    06:37 09.01.2026

  • 13 оня с коня

    3 11 Отговор
    Подаването на Оставка на редовно правителство е задължителен Полит. Акт,с който се дава Право на Президента да назначи Служебно Правителство при отказ на Партиите да излъчат редовно след консултации с него.Подалото оставка Правителство ПРОДЪЛЖАВА ДА ФУНКЦИОНИРА до деня в който бъде назначено Служебно такова и се осъществи предаване на Властта.Това го обяснявам на Всички Гьотверени тука които не осъзнават че без Правителство държавата не може да съществува НИТО ДЕН.

    Коментиран от #19

    06:39 09.01.2026

  • 14 Кога ще смените плочата чичко..

    10 0 Отговор
    много е надраскана.

    06:41 09.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Така

    4 0 Отговор
    Баба Цола Драгойчева е дала пенсионният ни фонд , на Й.В.Джугашвили, известен като Сталин, за да си купи ,до живот ,поста! Сега къде ще ги пратят, “ инвестират”? На Урсула за оръжия!

    06:57 09.01.2026

  • 19 Вредители

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Още ден ако останат и държава наистина няма да съществува. Процедурните циркове на тази територия трябва да се съкратят, който веднъж е пробвал или е отказал, да няма повече опити, да реди правителства в рамките на тези избори, а опозицията да има готов проект, който да се гласува веднага.

    07:00 09.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    4 1 Отговор
    Мунчо няма ли да пристъпи към изпълнение на конституционните си задължения и възложи първия мандат! До кога ще се прави на интересен?

    07:26 09.01.2026

  • 22 дядото

    6 0 Отговор
    а нещо за безумията на "премиера" и поетите ангажименти в коалицията на нежелаещите,за милиардите за украйна.или народа не е на тяхното "ниво"за да бъде осведомяван

    07:28 09.01.2026

  • 23 Този НЕЗАКОННИК

    2 0 Отговор
    и 240 в НС какво правят в Партиен Дом. Чрез Гаврата с Конституцията подали оставка се бетонираха във властта НЕЗАКОННО, според КС 46% нарушения. Свикване на ВНС и народът трябва да забрави, че някога са обитавали Партиен Дом ГЕРБ, ДПС, БКП, СДС, ДБ и ДПС, ПП.
    "Кой разреши това Безобразие".
    Едно омразно Правителство управлява след 2019 г. с незаконни актове и Решения.
    Но с повишаване на заплатки на всеки 3 месеца.
    Свикване на ВНС и отмяна на всички актове на това НС, то е незаконно.

    07:42 09.01.2026

  • 24 си пън

    1 0 Отговор
    и кое е редовното на самоуволнили се да работят пак,хората ги не щат те пак идват,махай се бе помияр ръждив крадлив

    07:47 09.01.2026

  • 25 Натамяху

    2 0 Отговор
    До кога еничери ще заседават ,нали за да ги няма ги свалихме ZZZ
    Радев и той няма бъдеще ,да си стои и да не връчва мандати ,той е съучастник !!! Бави умишлено мандати за да си ни управляват в оставка !!! Радев да не слиза при мас въобще ,за да не се провали !!! Никой няма да гласува за него ,само “зелените чорапи”! Направо може да си кръсти така партийката!! Румен Петков ще прави прецизно обединие с него и остатъците от ГЕРБ !!! Да внимавате скъпи сънародници !!!

    07:49 09.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    1 0 Отговор
    Забавянето на новия мандат от Мунчо, създава предпоставки за подписване на нови антинационални и вредни договори с дълъг срок на действие, подобен на Боташ и други за Украйна!

    08:04 09.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове