Кабинетът "Желязков" провежда редовно заседание

Кабинетът в оставка ще проведе заседание, посветено на 18 предварително известни точки от дневния ред.
Сред най-важните от тях са приемане на Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд.
Планирано е също приемането на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от фонда за периода 2026-2028 г. Ще бъде обсъден и въпросът за назначаване на членове на фонда.
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
06:22 09.01.2026
2 Един шофьор
Коментиран от #7
06:23 09.01.2026
3 Гост
06:26 09.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Парите
06:29 09.01.2026
7 хехе
До коментар #2 от "Един шофьор":ами то го пише ще назначават калинки в Сребърния фонд.
06:29 09.01.2026
8 Парите
06:31 09.01.2026
9 Факти
06:32 09.01.2026
10 Питам
06:34 09.01.2026
11 Ний ша Ва упрайм
06:35 09.01.2026
12 Кражба за нов хотел на сламения
06:37 09.01.2026
13 оня с коня
Коментиран от #19
06:39 09.01.2026
14 Кога ще смените плочата чичко..
06:41 09.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Така
06:57 09.01.2026
19 Вредители
До коментар #13 от "оня с коня":Още ден ако останат и държава наистина няма да съществува. Процедурните циркове на тази територия трябва да се съкратят, който веднъж е пробвал или е отказал, да няма повече опити, да реди правителства в рамките на тези избори, а опозицията да има готов проект, който да се гласува веднага.
07:00 09.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Перо
07:26 09.01.2026
22 дядото
07:28 09.01.2026
23 Този НЕЗАКОННИК
"Кой разреши това Безобразие".
Едно омразно Правителство управлява след 2019 г. с незаконни актове и Решения.
Но с повишаване на заплатки на всеки 3 месеца.
Свикване на ВНС и отмяна на всички актове на това НС, то е незаконно.
07:42 09.01.2026
24 си пън
07:47 09.01.2026
25 Натамяху
Радев и той няма бъдеще ,да си стои и да не връчва мандати ,той е съучастник !!! Бави умишлено мандати за да си ни управляват в оставка !!! Радев да не слиза при мас въобще ,за да не се провали !!! Никой няма да гласува за него ,само “зелените чорапи”! Направо може да си кръсти така партийката!! Румен Петков ще прави прецизно обединие с него и остатъците от ГЕРБ !!! Да внимавате скъпи сънародници !!!
07:49 09.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
08:04 09.01.2026