Кабинетът "Желязков" провежда редовно заседание

Кабинетът в оставка ще проведе заседание, посветено на 18 предварително известни точки от дневния ред.

Сред най-важните от тях са приемане на Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд.

Планирано е също приемането на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от фонда за периода 2026-2028 г. Ще бъде обсъден и въпросът за назначаване на членове на фонда.