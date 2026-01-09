Новини
Спрягат Рубен Аморим за Бенфика

9 Януари, 2026 06:14 613 1

 Положението на настоящия треньор Жозе Моуриньо изглежда все по-нестабилно на фона на слабите резултати от няколко седмици насам.

Спрягат Рубен Аморим за Бенфика - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Само няколко дни след уволнението си от Манчестър Юнайтед Рубен Аморим може съвсем скоро да поеме управлението на друг исторически клуб.

Става въпрос за Бенфика. Португалският специалист е сочен за фаворит за поста. Португалският гранд преживява тежък период.

Положението на настоящия треньор Жозе Моуриньо изглежда все по-нестабилно на фона на слабите резултати от няколко седмици насам.

На фона на кризата позицията на Специалния е сериозно разклатена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Далеч от тях

    0 0 Отговор
    Двама некъдърника

    06:46 09.01.2026

