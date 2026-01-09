Спрягат Рубен Аморим за Бенфика

Само няколко дни след уволнението си от Манчестър Юнайтед Рубен Аморим може съвсем скоро да поеме управлението на друг исторически клуб.

Става въпрос за Бенфика. Португалският специалист е сочен за фаворит за поста. Португалският гранд преживява тежък период.

Положението на настоящия треньор Жозе Моуриньо изглежда все по-нестабилно на фона на слабите резултати от няколко седмици насам.

На фона на кризата позицията на Специалния е сериозно разклатена.