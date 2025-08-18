Новини
Напрежение над Баренцово море! Руски стратегически бомбардировачи извършиха четиричасов патрулен полет над международни води

Напрежение над Баренцово море! Руски стратегически бомбардировачи извършиха четиричасов патрулен полет над международни води

18 Август, 2025

Първоначално руските информационни агенции, включително ТАСС, съобщиха, че чуждестранни изтребители са били вдигнати във въздуха, за да проследят руските бомбардировачи

Напрежение над Баренцово море! Руски стратегически бомбардировачи извършиха четиричасов патрулен полет над международни води - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, способни да носят на борда си ядрено оръжие, извършиха четиричасов рутинен патрулен полет над международни води в Баренцово море, съобщи ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната, пише БТА.

Първоначално руските информационни агенции, включително ТАСС, съобщиха, че чуждестранни изтребители са били вдигнати във въздуха, за да проследят руските бомбардировачи. След това обаче информационните агенции преиздадоха съобщенията си, като пропуснаха да споменат, че са били задействани чуждестранни изтребители, посочва Ройтерс.

Агенция Интерфакс, която също съобщи за задействани чуждестранни изтребители, оттегли информацията си и я публикува редактирана.


Русия
Оценка 3.3 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те

    44 8 Отговор
    стратегическите бомбардировачи така правят...

    Коментиран от #14

    19:35 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Льотчик

    17 34 Отговор
    За петия не стигна нафтата !

    19:38 18.08.2025

  • 4 Генерал без крак

    13 31 Отговор
    Сваляй!!!

    19:39 18.08.2025

  • 5 пиночет

    17 44 Отговор
    Внимавайте, че Копейкин, Плюнчо и палячовците от Възраждане могат да направят някой атентат или палеж в името на Путин и Кремъл!

    19:39 18.08.2025

  • 6 Ами нали са

    53 4 Отговор
    В международни води.кво напрежение

    Коментиран от #19

    19:40 18.08.2025

  • 7 19 век

    18 11 Отговор
    Всеки самолет може да носи атомна бомба. Стратегически грънци, другите сигурно имат само дерижабли 🤣

    Коментиран от #38

    19:40 18.08.2025

  • 8 Дедо

    13 27 Отговор
    Един евтин дрон , прави стратегическия бомбардировач на торба с картофи. Така в средновековието един селянин с арбалет е ужасявал тежко бронираните рицари .

    Коментиран от #45

    19:41 18.08.2025

  • 9 МЪКЪ МЪКЪ

    44 12 Отговор
    Натюфците пак са се умирисали от страх.

    19:41 18.08.2025

  • 10 Евгений Онанегин

    10 16 Отговор
    Не се плашойте! Това беше само един ретро парад.

    19:42 18.08.2025

  • 11 Ти да видиш

    11 33 Отговор
    Тез палячовци още имали самолети!?

    19:42 18.08.2025

  • 12 Абсурдистан

    13 35 Отговор
    Добре че някой не е самокатастрофирал, че орките пак щяха да обвинят всички други, но не и себе си.

    Коментиран от #16

    19:42 18.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наблюдател

    39 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Обявена е въздушна тревога в цяла Украйна.
    По случай срещата на клоуна с Тръмп, руснаците ще организират тържествена заря в Украйна, с лопати, перални, сушилни и казани за ракия.

    Коментиран от #17, #37

    19:44 18.08.2025

  • 15 Поговорки

    18 3 Отговор
    Думам ти дъще, сещай се снахо.

    19:45 18.08.2025

  • 16 Ха ха

    7 21 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурдистан":

    Орките сега са окрилени от подкрепата ня Тръмп! Направо са непобедими.

    19:45 18.08.2025

  • 17 Путин гол от кръста надолу без кон

    5 20 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    Ще гледам зарята на екран на -6 етаж в бункера.

    19:47 18.08.2025

  • 18 ПОБЕДИТЕЛЯТ

    23 3 Отговор
    Гледам платените от форума газ пикаят. Харесва ми.

    19:49 18.08.2025

  • 19 сатаНАТОвец

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами нали са":

    Напрегнах се много...

    19:51 18.08.2025

  • 20 ген. Рафаленко

    9 21 Отговор
    Тия дараци ще бъдат свалени за секунди.

    Коментиран от #24

    19:52 18.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Охххх

    10 16 Отговор
    Постъпва в ВВС на СССР през 1956 година, и е един от най- шумните самолети в историята на авиация.Кого плашат с него....

    Коментиран от #28, #36

    19:54 18.08.2025

  • 23 Малко храничка

    8 13 Отговор
    и за русо робите, съдраните галоши, да спят спокойно!

    Коментиран от #27

    19:55 18.08.2025

  • 24 Да бе , да !? 😜

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "ген. Рафаленко":

    И що не се пробват ? 🤔

    19:55 18.08.2025

  • 25 Историк

    6 10 Отговор
    Руский мир в действие!

    19:55 18.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Центаджийче ,

    17 7 Отговор

    До коментар #23 от "Малко храничка":

    Съдрани са галошите на украинските трупове в найлоновите чували , дето умряха по поръчка на Запада и Турция .

    19:57 18.08.2025

  • 28 Черепа

    9 13 Отговор

    До коментар #22 от "Охххх":

    Има много голяма колекционерска стойност.Вече останаха много малко, просто изпадаха

    19:58 18.08.2025

  • 29 Ами

    18 5 Отговор
    Ако великите италиански пилоти от базата Амари в Естония бяха намерили манивелата за да запалят
    своите супер невидими F-35A ... щяха да видят те руснаците как се лети в над международни води :)

    19:58 18.08.2025

  • 30 ГОСТ

    23 5 Отговор
    ей скапано писачи какво напрежение ви гони. полет на четири самолета в международни води но нали са руски ревете на умряло. но когато същото се случи от западните мизерници либерасти и то близо до границите на Русия нама напрежение а пишете като рутина операция. Европа чрез 90год се беше тази Европа куп която се стремихме нищо общо с сегашната либерална изродила се като бившия строи сив или СССР и сега като смениш първата буква се получава есср. и тогава големия брат казваше и нашите навеждаха глава и изпълняваха. поне това което очаквах да не се повтори миналото но най си.

    19:59 18.08.2025

  • 31 БОЛЕН ЦЕНТАК

    17 4 Отговор
    Урсулата викаше МИР ЧРЕЗ СИЛА. Не знаех, че на нас ще ни го вкарват мира със сила.

    20:00 18.08.2025

  • 32 НИКО

    15 4 Отговор
    КОЗЯЦИ И СОРОСИ КВО СТАВА СЕГА ТРУМП ША ВА СПАСЯВА ЛИ ИЛИ ША ВА ДАВА НА РУСНАЦИТЕ ВИЕ БЕЗ ГОСПОДАРИ НЕМОЖЕТЕ

    20:02 18.08.2025

  • 33 Какво от това

    7 10 Отговор
    Плашат гаргите. Скапана работа. Никой не им се връзва. Само се излагат.

    20:03 18.08.2025

  • 34 Въпросът е

    6 9 Отговор
    защо не са били свалени?

    20:04 18.08.2025

  • 35 Голям джумбиш

    7 6 Отговор
    Тези изтребители онези с наслаганите гуми върху тях ли са 🤣🤣🤣 Голям джумбиш. Това се сваля отраз, плащат гаргите фашагите.

    20:07 18.08.2025

  • 36 Волгин П.

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Охххх":

    Тогава бях в Ташкент.

    20:09 18.08.2025

  • 37 сакън

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    Махни поне казаните за ракия🤣🤣🤣

    20:10 18.08.2025

  • 38 оня с коня

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "19 век":

    Говориш неверни неща - Атомната бомба не е като Пехотна Бомба-лимонка която Летецът да метне през прозореца на Кабината и само за Инфо:От всички ф-16 САМО НАШИТЕ са способни да носят Ядрено оръжие.

    Коментиран от #39

    20:17 18.08.2025

  • 39 Абе

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Нашите са способни да носят само конски фъшкии

    Коментиран от #42

    20:22 18.08.2025

  • 40 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Е, нали уж бяха унищожени в операция "Паяжина"?????

    🤣🤣🤣

    20:27 18.08.2025

  • 41 Перо

    10 2 Отговор
    И какво е “нарушението”, летейки над международни води за да бъде това “новина”?

    20:28 18.08.2025

  • 42 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Абе":

    Безспорно имаш право на Мнение по Конституция,но Руснаците са на коренно противоположното и отлично знаят за какво става дума.

    20:31 18.08.2025

  • 43 000

    5 2 Отговор
    Глупости, Русия вече няма самолети, нале факчета :))))

    Коментиран от #44, #46, #50

    20:31 18.08.2025

  • 44 Барни що

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    Не коментираш тая щайга на колко години е.От музея турбовитлов кво ти разбира праz ната глава.

    20:33 18.08.2025

  • 45 Дедото на Макрон

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо":

    Още не си разбрал как стана!
    САЩ и Русия имаха споразумение страгическите им бомбандировачи да стоят на открито за да се виждат от сателитите. Както и двете страни се ангажираха да не им посягат и да озапрят пяртньорите си.
    Едната страна се издъни обаче. Познай коя не спази договореностите?

    20:39 18.08.2025

  • 46 Ей Чи ки джи я

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    Оди първо войник

    20:40 18.08.2025

  • 47 Матушка Рус

    1 2 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    20:41 18.08.2025

  • 48 Жан Бойко

    0 2 Отговор
    Хайде , НАТО , хайде Франция да ги нападнем тия

    20:44 18.08.2025

  • 49 Величко

    0 0 Отговор
    Дааа ... , много памперси са изцапани ... ! Но трябва някой път да минат над Ламанша ... Трябва да се направи оборот на памперси и в Лондон ... Чудя се как ще и дойде на камилата ...

    20:54 18.08.2025

  • 50 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    До 43 ком - на това самолети ли казвате с перките строено 1975 гд и свети на радарите от 1000 км

    20:54 18.08.2025

  • 51 Коста

    0 0 Отговор
    Някой русофоб паксаНасра. Само за информация. Активитиз ъф стратеджик еъргорсез are strategic synchronization between USA Russia

    20:55 18.08.2025

