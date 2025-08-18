Напрежение над Баренцово море! Руски стратегически бомбардировачи извършиха четиричасов патрулен полет над международни води

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, способни да носят на борда си ядрено оръжие, извършиха четиричасов рутинен патрулен полет над международни води в Баренцово море, съобщи ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната, пише БТА.
Първоначално руските информационни агенции, включително ТАСС, съобщиха, че чуждестранни изтребители са били вдигнати във въздуха, за да проследят руските бомбардировачи. След това обаче информационните агенции преиздадоха съобщенията си, като пропуснаха да споменат, че са били задействани чуждестранни изтребители, посочва Ройтерс.
Агенция Интерфакс, която също съобщи за задействани чуждестранни изтребители, оттегли информацията си и я публикува редактирана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
Коментиран от #14
19:35 18.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Льотчик
19:38 18.08.2025
4 Генерал без крак
19:39 18.08.2025
5 пиночет
19:39 18.08.2025
6 Ами нали са
Коментиран от #19
19:40 18.08.2025
7 19 век
Коментиран от #38
19:40 18.08.2025
8 Дедо
Коментиран от #45
19:41 18.08.2025
9 МЪКЪ МЪКЪ
19:41 18.08.2025
10 Евгений Онанегин
19:42 18.08.2025
11 Ти да видиш
19:42 18.08.2025
12 Абсурдистан
Коментиран от #16
19:42 18.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наблюдател
До коментар #1 от "Ами да, те":Обявена е въздушна тревога в цяла Украйна.
По случай срещата на клоуна с Тръмп, руснаците ще организират тържествена заря в Украйна, с лопати, перални, сушилни и казани за ракия.
Коментиран от #17, #37
19:44 18.08.2025
15 Поговорки
19:45 18.08.2025
16 Ха ха
До коментар #12 от "Абсурдистан":Орките сега са окрилени от подкрепата ня Тръмп! Направо са непобедими.
19:45 18.08.2025
17 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #14 от "Наблюдател":Ще гледам зарята на екран на -6 етаж в бункера.
19:47 18.08.2025
18 ПОБЕДИТЕЛЯТ
19:49 18.08.2025
19 сатаНАТОвец
До коментар #6 от "Ами нали са":Напрегнах се много...
19:51 18.08.2025
20 ген. Рафаленко
Коментиран от #24
19:52 18.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Охххх
Коментиран от #28, #36
19:54 18.08.2025
23 Малко храничка
Коментиран от #27
19:55 18.08.2025
24 Да бе , да !? 😜
До коментар #20 от "ген. Рафаленко":И що не се пробват ? 🤔
19:55 18.08.2025
25 Историк
19:55 18.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Центаджийче ,
До коментар #23 от "Малко храничка":Съдрани са галошите на украинските трупове в найлоновите чували , дето умряха по поръчка на Запада и Турция .
19:57 18.08.2025
28 Черепа
До коментар #22 от "Охххх":Има много голяма колекционерска стойност.Вече останаха много малко, просто изпадаха
19:58 18.08.2025
29 Ами
своите супер невидими F-35A ... щяха да видят те руснаците как се лети в над международни води :)
19:58 18.08.2025
30 ГОСТ
19:59 18.08.2025
31 БОЛЕН ЦЕНТАК
20:00 18.08.2025
32 НИКО
20:02 18.08.2025
33 Какво от това
20:03 18.08.2025
34 Въпросът е
20:04 18.08.2025
35 Голям джумбиш
20:07 18.08.2025
36 Волгин П.
До коментар #22 от "Охххх":Тогава бях в Ташкент.
20:09 18.08.2025
37 сакън
До коментар #14 от "Наблюдател":Махни поне казаните за ракия🤣🤣🤣
20:10 18.08.2025
38 оня с коня
До коментар #7 от "19 век":Говориш неверни неща - Атомната бомба не е като Пехотна Бомба-лимонка която Летецът да метне през прозореца на Кабината и само за Инфо:От всички ф-16 САМО НАШИТЕ са способни да носят Ядрено оръжие.
Коментиран от #39
20:17 18.08.2025
39 Абе
До коментар #38 от "оня с коня":Нашите са способни да носят само конски фъшкии
Коментиран от #42
20:22 18.08.2025
40 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
20:27 18.08.2025
41 Перо
20:28 18.08.2025
42 оня с коня
До коментар #39 от "Абе":Безспорно имаш право на Мнение по Конституция,но Руснаците са на коренно противоположното и отлично знаят за какво става дума.
20:31 18.08.2025
43 000
Коментиран от #44, #46, #50
20:31 18.08.2025
44 Барни що
До коментар #43 от "000":Не коментираш тая щайга на колко години е.От музея турбовитлов кво ти разбира праz ната глава.
20:33 18.08.2025
45 Дедото на Макрон
До коментар #8 от "Дедо":Още не си разбрал как стана!
САЩ и Русия имаха споразумение страгическите им бомбандировачи да стоят на открито за да се виждат от сателитите. Както и двете страни се ангажираха да не им посягат и да озапрят пяртньорите си.
Едната страна се издъни обаче. Познай коя не спази договореностите?
20:39 18.08.2025
46 Ей Чи ки джи я
До коментар #43 от "000":Оди първо войник
20:40 18.08.2025
47 Матушка Рус
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
20:41 18.08.2025
48 Жан Бойко
20:44 18.08.2025
49 Величко
20:54 18.08.2025
50 стоян
До коментар #43 от "000":До 43 ком - на това самолети ли казвате с перките строено 1975 гд и свети на радарите от 1000 км
20:54 18.08.2025
51 Коста
20:55 18.08.2025