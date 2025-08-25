Въздушно превъзходство! Турция ще стане четвъртата страна в света с изтребител от пето поколение

Американското издание National Interest определи бойният самолет KAAN от пето поколение като "най-амбициозното авиационно и космическо начинание на Анкара до момента", пише Фокус.



В края на месец юли, Индонезия подписа договор с Турция за закупуването на 48 изтребителя. KAAN, който е първият изтребител, проектиран и разработен от турската военна индустрия, извърши първия си тестов полет през февруари 2024 г., но серийното му производство се очаква да започне най-рано през 2028 година.



National Interest определи Турция като като една от малкото страни, способни да произвеждат изтребител от 5-то поколение чрез националния си проект.



"KAAN, известен още като TF-X, е най-амбициозният аерокосмически проект на Анкара до момента. Програмата е стартирана, за да замени флота от изтребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, закупени от САЩ и достигащи края на жизнения си цикъл. Очаква се KAAN да изпълнява широк спектър от мисии, включително въздушно превъзходство, дълбоки удари и мрежово-базирана война", пише изданието, като допълни, че възможностите на KAAN са впечатляващи.



"С влизането на самолета в експлоатация, Турция ще стане четвъртата страна, която ще добави изтребител от пето поколение към своя инвентар, след САЩ, Русия и Китай. Това също ще демонстрира нивото, което Анкара е достигнала в отбранителната индустрия", пише изданието.

