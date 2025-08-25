Американското издание National Interest определи бойният самолет KAAN от пето поколение като "най-амбициозното авиационно и космическо начинание на Анкара до момента", пише Фокус.
В края на месец юли, Индонезия подписа договор с Турция за закупуването на 48 изтребителя. KAAN, който е първият изтребител, проектиран и разработен от турската военна индустрия, извърши първия си тестов полет през февруари 2024 г., но серийното му производство се очаква да започне най-рано през 2028 година.
National Interest определи Турция като като една от малкото страни, способни да произвеждат изтребител от 5-то поколение чрез националния си проект.
"KAAN, известен още като TF-X, е най-амбициозният аерокосмически проект на Анкара до момента. Програмата е стартирана, за да замени флота от изтребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, закупени от САЩ и достигащи края на жизнения си цикъл. Очаква се KAAN да изпълнява широк спектър от мисии, включително въздушно превъзходство, дълбоки удари и мрежово-базирана война", пише изданието, като допълни, че възможностите на KAAN са впечатляващи.
"С влизането на самолета в експлоатация, Турция ще стане четвъртата страна, която ще добави изтребител от пето поколение към своя инвентар, след САЩ, Русия и Китай. Това също ще демонстрира нивото, което Анкара е достигнала в отбранителната индустрия", пише изданието.
Въздушно превъзходство! Турция ще стане четвъртата страна в света с изтребител от пето поколение
25 Август, 2025 18:50 597 11
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 моше алони
Коментиран от #4, #5
18:52 25.08.2025
2 Мартин
Коментиран от #7
18:53 25.08.2025
3 Ха-ха-ха...
Та до тука с турският самолет 5-то поколение!
18:54 25.08.2025
4 Отец Теофилий
До коментар #1 от "моше алони":На дъното на язовира си за две минути.
18:55 25.08.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "моше алони":Турция нищо не решава.
18:55 25.08.2025
6 РФ е един огромен КЕН eф !
Като всичкото им "безанаогово" е само пропаганда, картон, тел и тиксо.
Коментиран от #9
18:58 25.08.2025
7 Това е безспорен
До коментар #2 от "Мартин":Факт.
18:58 25.08.2025
8 Халил Ергюн
18:59 25.08.2025
9 А где
До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Крайцера Москва!
Коментиран от #10
18:59 25.08.2025
10 А где
До коментар #9 от "А где":Крим?
Коментиран от #11
19:00 25.08.2025
11 А где
До коментар #10 от "А где":Вода?
19:04 25.08.2025