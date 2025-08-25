Новини
Свят »
Турция »
Въздушно превъзходство! Турция ще стане четвъртата страна в света с изтребител от пето поколение

25 Август, 2025 18:50 597 11

  • kaan-
  • турция-
  • изтребители-
  • реджеп ердоган

KAAN, известен още като TF-X, е най-амбициозният аерокосмически проект на Анкара до момента

Въздушно превъзходство! Турция ще стане четвъртата страна в света с изтребител от пето поколение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американското издание National Interest определи бойният самолет KAAN от пето поколение като "най-амбициозното авиационно и космическо начинание на Анкара до момента", пише Фокус.

В края на месец юли, Индонезия подписа договор с Турция за закупуването на 48 изтребителя. KAAN, който е първият изтребител, проектиран и разработен от турската военна индустрия, извърши първия си тестов полет през февруари 2024 г., но серийното му производство се очаква да започне най-рано през 2028 година.

National Interest определи Турция като като една от малкото страни, способни да произвеждат изтребител от 5-то поколение чрез националния си проект.

"KAAN, известен още като TF-X, е най-амбициозният аерокосмически проект на Анкара до момента. Програмата е стартирана, за да замени флота от изтребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, закупени от САЩ и достигащи края на жизнения си цикъл. Очаква се KAAN да изпълнява широк спектър от мисии, включително въздушно превъзходство, дълбоки удари и мрежово-базирана война", пише изданието, като допълни, че възможностите на KAAN са впечатляващи.

"С влизането на самолета в експлоатация, Турция ще стане четвъртата страна, която ще добави изтребител от пето поколение към своя инвентар, след САЩ, Русия и Китай. Това също ще демонстрира нивото, което Анкара е достигнала в отбранителната индустрия", пише изданието.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 моше алони

    8 6 Отговор
    Ако Турция реши, ще си върне Източна Румелия за 3-4 часа.

    Коментиран от #4, #5

    18:52 25.08.2025

  • 2 Мартин

    4 9 Отговор
    Никой не иска руски боклуци.

    Коментиран от #7

    18:53 25.08.2025

  • 3 Ха-ха-ха...

    12 3 Отговор
    То така се произвежда самолет 5-то поколение... Ескимосите във вечно замразените земи произвеждали квантови компютри :)!
    Та до тука с турският самолет 5-то поколение!

    18:54 25.08.2025

  • 4 Отец Теофилий

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "моше алони":

    На дъното на язовира си за две минути.

    18:55 25.08.2025

  • 5 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "моше алони":

    Турция нищо не решава.

    18:55 25.08.2025

  • 6 РФ е един огромен КЕН eф !

    3 5 Отговор
    Руснята имат 5-то поколение само по анимационните филмчета.
    Като всичкото им "безанаогово" е само пропаганда, картон, тел и тиксо.

    Коментиран от #9

    18:58 25.08.2025

  • 7 Това е безспорен

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мартин":

    Факт.

    18:58 25.08.2025

  • 8 Халил Ергюн

    7 0 Отговор
    Поколение 5 е като 5-ти сезон на Листопад, същият като сезон 1.

    18:59 25.08.2025

  • 9 А где

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Крайцера Москва!

    Коментиран от #10

    18:59 25.08.2025

  • 10 А где

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "А где":

    Крим?

    Коментиран от #11

    19:00 25.08.2025

  • 11 А где

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "А где":

    Вода?

    19:04 25.08.2025

