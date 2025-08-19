Новини
Зеленски можел да обмисли "пропорционална размяна" на територии въпреки конституционните спънки
  Тема: Украйна

Зеленски можел да обмисли "пропорционална размяна" на територии въпреки конституционните спънки

19 Август, 2025 02:47, обновена 19 Август, 2025 05:14 2 116 39

  • украйна-
  • путин-
  • зеленски-
  • сащ-
  • тръмп

Този въпрос ще оставим за нас двамата с Путин, заяви украинският президент

Зеленски можел да обмисли "пропорционална размяна" на територии въпреки конституционните спънки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски обяви готовността си за двустранна среща с руския президент Владимир Путин.

„Потвърдих и всички лидери ме подкрепиха, че сме готови за двустранна среща с Путин“, каза Зеленски на брифинг в Белия дом, добавяйки, че очаква тристранна среща с Тръмп след това.

Още новини от Украйна

Зеленски заяви, че желае да повдигне въпроса за териториите на евентуална двустранна среща с Путин.

„Въпросът за териториите ще оставим за мен и Путин“, каза той на брифинг в Белия дом след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейски лидери.

Володимир Зеленски не отказа „размяна на територии“ по време на разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, но отбеляза, че би било трудно да се заобиколят конституционните забрани в Украйна, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на европейски представители. Но Зеленски заявил, че може да обмисли „пропорционални размени“, се казва в изданието.

Украйна не изисква прекратяване на огъня като условие за по-нататъшни контакти с Русия, допълни Зеленски.

„Ако поставим прекратяване на огъня като условие за двустранна среща, руснаците ще ни обвинят, че нарушаваме преговорите. Готови сме да се срещнем без никакви условия“, каза той.

Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност за страната му вероятно ще бъдат изготвени до 10 дни, предаде Ройтерс.

"Мисля, че имахме много добър разговор с президента Тръмп - най-добрата среща до момента. Безопасността на страната ни зависи от САЩ, в частност от Тръмп, както и от европейските лидери".

Други теми, обсъдени от двамата лидери, са хуманитарни въпроси, размяна на военнопленници, връщане на отвлечените украински деца от Русия. "Всички чувствителни теми - териториални въпроси и т. н. - ще обсъдим на тристранна среща" с Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза Зеленски, цитиран от БТА.

Украинската делегация напусна Белия дом, където президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски и европейски лидери, съобщи украинското издание „Новости на живо“.

Интервюто на Зеленски за Fox News, насрочено след преговорите, бе отменено. Според водещия на телевизионния канал, Зеленски няма да присъства на предаването. „След маратон от срещи в Белия дом те отлитат“, добави той.

По-рано Тръмп се срещна със Зеленски на четири очи, а срещата им продължи около час. След това Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Тръмп се обади и на руския президент Владимир Путин. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, разговорът им е продължил около 40 минути.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 опа

    2 38 Отговор
    Опа-опа, копейките тихи тихи

    Коментиран от #4, #15, #30

    03:01 19.08.2025

  • 2 Анонимен

    19 0 Отговор
    Да видим реакцията в Киев!

    03:11 19.08.2025

  • 3 ермак

    31 2 Отговор
    еврейски шут!

    03:11 19.08.2025

  • 4 Хахаха

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "опа":

    А ти дженджарче веселиш ли се с мъжката ти половинка!Май Донбас завинаги е загубен а???Най богатата част на минерали и суровини в Европа...?А Рижавият ще ти продава в Европа руски газ! Ха-ха

    03:15 19.08.2025

  • 5 Факт

    17 1 Отговор
    Не успяха да повлияят на Тръмп!

    03:17 19.08.2025

  • 6 Анонимен

    11 1 Отговор
    Поне засега отмина опасността от голяма война.

    03:21 19.08.2025

  • 7 Ще се срещнеш с Бандера,

    21 1 Отговор
    пък Путин ще реши въпроса за териториите

    03:24 19.08.2025

  • 8 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    Поя територия не зелен евреино ,твоя ли е? ,на клоуна ли е ???на иврит или на английски ли се говори на нея ?територия завоювана от Екатерина ,и впоследствие една създадена от Ленин ,кой от двамата е евреин или англичанин тя да делите територия

    03:30 19.08.2025

  • 9 Някой може ли да обясни

    17 2 Отговор
    за какво е тази среща на Зеленски с Путин и Тръмп!?
    Какъв е тоя напън!?

    За да им посвири на пиано ли? Или да им изиграе оня еротичен танец по прашки на дамски токчета?

    Путин не го смята за легитимен, а явно и Тръмп, след като настоява за избори!

    Коментиран от #11, #14

    03:33 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За Путин е падение

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой може ли да обясни":

    и унижение това да преговаря със Зеленски очи в очи!
    А мохе би това е и целта. И легитиминиране на Зелката.

    03:39 19.08.2025

  • 12 Цък

    10 0 Отговор
    Путин нямада си губи времето за среща със Зеленски от която няма да произтече нищо. Путин ще проведе среща със украйнски представител само при предварително изготвен договор да го подпише.

    03:43 19.08.2025

  • 13 Искам

    6 0 Отговор
    всичко. Пред Москва съм. Ние .....до победа. Америка ни дава оръжие а Европа ще го плаща.

    03:43 19.08.2025

  • 14 Интересно е защо Тръм

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой може ли да обясни":

    настоява за това безумие?
    Сигурно за да угоди на европейсите пудели!

    03:45 19.08.2025

  • 15 Гледах

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "опа":

    Я срещата на "големите лидери". Жалка гледка, клоуна дори не познаваше президента на Финландия, това май говори доста...

    03:46 19.08.2025

  • 16 Соваж бейби

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мое скромно мнение":

    Крие се като плъх из държави в Европа, страх го е да не го напипат първо украинци после руснаци .Не виждаш ли че го страх да отиде в Америка сам да не би да се случи в самолета нещо да даде на късо и падне ,разнасят го като заложник .Онази мазница жена му и нея я крият в бункер с децата му скоро не се е разнасяла из Париж да си купува парцали от бутиците с пари пратени за Украйна по военно време връх на наглост и неуважиние на корицата на списание Вог се снима безсрамница,и по Коледа идва да пазарува и празнува с децата си никога няма да го забравя.Чакам с нетърпение края на войната сигурна съм че ще пишат колко имота са си купили и колко са усвоили от тези милиарди къде отидоха в Украйна къде ни прибират от данъците на хората от цяла Европа.

    03:50 19.08.2025

  • 17 Русоеб

    18 18 Отговор
    Онова дъртото със токчета дето си напикава обувките е доказано НИЩО ..жество и трус! Нищо Мъжко няма в тоя монголоиден пи -- ДОР!
    Зеленски ше го налази и ше го опраска
    направо през га-- щите

    Коментиран от #18

    04:09 19.08.2025

  • 18 ОСВЕН ДЯСНАТА

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "Русоеб":

    РЪКА ДРУГО НЕ СИ ЕБ

    04:21 19.08.2025

  • 19 Добро утро!

    5 14 Отговор
    Цял живот ще си избивате кoмплексите по форумите и социалните мрежи pyблоИдиоти. 🤣
    Дано поне ви плащат за глупостите които пишете.

    05:17 19.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Наблюдателен

    1 14 Отговор
    Знаете ли, защо Путин отиде на среща в Анкоридж зад полярния кръг, а не в топлите страни като нормалните хора?
    Защото от топлото щяло да се развони на труп и фе кал.

    05:19 19.08.2025

  • 22 Уса

    11 0 Отговор
    Укрите тупат топката и чакат руснаците да направят още няколко пробива.Тогава ще искат картата,която Тръмп предложи на Зеленски,но тя ще бъде с нови граници и нещата ще отидат към шамари в белия дом и капитулация

    Коментиран от #25

    05:22 19.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Измамен

    10 0 Отговор
    Аз толкова вярвах, че великото НАТО от 850 милиона население ще ни пази, а те взеха че клекнаха пред 150 милионна Русия!?

    Коментиран от #26

    05:25 19.08.2025

  • 25 Пос

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Уса":

    Този последния пробив завърши с Азов хвана в чувал 800 руснака и над 1000 убити окупатори.

    Коментиран от #27

    05:26 19.08.2025

  • 26 НАТО vs Русия - жертви

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "Измамен":

    НАТО - 0
    Русия - 1.2 милиона

    В крайна сметка гора покрива на Кремъл не на Европарламента.

    Коментиран от #34

    05:29 19.08.2025

  • 27 Ти се оплеска пич

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пос":

    Азов отдавна е смешна структура във състава на ВСУ. Пращат ги да закърпват дупки . Така оредяха че в състава им постъпва "куцо и сакато"

    Коментиран от #38

    05:36 19.08.2025

  • 28 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Тоя тотално е изплискал легена.Путин никога няма да се срещне с тоя терорист .Шанса на изтеклия е единствено да бъде арестуван но едва ли неговите господари ще го оставят жив

    05:36 19.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Трийте троловете навреме

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "опа":

    Майкатисанакацали, л-нотролско.

    05:39 19.08.2025

  • 31 Гориил

    4 0 Отговор
    Бандера може да обмисли присъдата на украински съд по дело за корупция и държавна измяна.

    05:41 19.08.2025

  • 32 Фашисткото псе

    4 0 Отговор
    Как ще преговаря като не е отменил закона забраняващ преговорите. А за моженето ще му се наложат скоро и с други отстъпки.

    05:47 19.08.2025

  • 33 Щом не иска размяна,

    3 0 Отговор
    да си ги вземе обратно.

    05:48 19.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЩЕ ЗАБЛУДЯТ ЛИ ТРЪМП??

    3 0 Отговор
    МАЗНИЯ ХИТРЕЦ , ДОБАВИ И ПИСМО ОТ ЗОЗАТА МУ ЗА МЕЛАНИЯ . МАЗНОТИИ , УМИЛКВАНЕ , НЕ Е КАКТО ПРЕДНИЯ ПЪТ . АХ НА КАКВО НИВО САМО ОБЩУВАТ ЧЕСТНИТЕ НАЦИТА ? КАК ГИ ПОНАСЯТ ТЕЯ ЛУКАВИ МЕНТЕУХАЖВАНИЯ , НЕ РАЗБИРАМ?? ТАКАВА ЕЛЕМЕНТАРНА ФАЛШИГРА НА ТЕЯ УБИЙЦИ , ДА СЕ ПРАВЯТ НА ЧОВЕЧНИ ,ХУМАННИ ,ГРАНИЧИ С ЦИНИЗЪМ, ПРЕДВИГТЕ МИЛИОНИТЕ ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ ТЯХ.

    05:56 19.08.2025

  • 36 Гориил

    3 0 Отговор
    Ще бъде доведен с белезници и затворническа роба, за да подпише акта за капитулация.

    05:56 19.08.2025

  • 37 Спиро

    2 0 Отговор
    Да пресметнем. ОТ северните европейци всички са за това, че ще се бият срещу Русия след мандата на Тръмп. Тогава иУкрайхнаще е събрала достатъчно за новата война. Само че, мили мои, тогава новата война няма да се решава от дроновете, както сега. Тогава ще бъде различно. И битките ще са на друго място и ниво.

    06:00 19.08.2025

  • 38 Азов

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ти се оплеска пич":

    Според теб 800 избити руснаци от Азов за два дни е смешно?

    06:03 19.08.2025

  • 39 В Русия

    1 0 Отговор
    Как е положението с цензина в Руската федерация? Защо на места, например в Крим го дават самопсрещу купони и само на организации?

    Дааа... СССР се завръща!

    06:08 19.08.2025