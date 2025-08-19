Зеленски можел да обмисли "пропорционална размяна" на територии въпреки конституционните спънки

След разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски обяви готовността си за двустранна среща с руския президент Владимир Путин.

„Потвърдих и всички лидери ме подкрепиха, че сме готови за двустранна среща с Путин“, каза Зеленски на брифинг в Белия дом, добавяйки, че очаква тристранна среща с Тръмп след това.

Зеленски заяви, че желае да повдигне въпроса за териториите на евентуална двустранна среща с Путин.

„Въпросът за териториите ще оставим за мен и Путин“, каза той на брифинг в Белия дом след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейски лидери.

Володимир Зеленски не отказа „размяна на територии“ по време на разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, но отбеляза, че би било трудно да се заобиколят конституционните забрани в Украйна, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на европейски представители. Но Зеленски заявил, че може да обмисли „пропорционални размени“, се казва в изданието.

Украйна не изисква прекратяване на огъня като условие за по-нататъшни контакти с Русия, допълни Зеленски.

„Ако поставим прекратяване на огъня като условие за двустранна среща, руснаците ще ни обвинят, че нарушаваме преговорите. Готови сме да се срещнем без никакви условия“, каза той.

Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност за страната му вероятно ще бъдат изготвени до 10 дни, предаде Ройтерс.

"Мисля, че имахме много добър разговор с президента Тръмп - най-добрата среща до момента. Безопасността на страната ни зависи от САЩ, в частност от Тръмп, както и от европейските лидери".

Други теми, обсъдени от двамата лидери, са хуманитарни въпроси, размяна на военнопленници, връщане на отвлечените украински деца от Русия. "Всички чувствителни теми - териториални въпроси и т. н. - ще обсъдим на тристранна среща" с Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза Зеленски, цитиран от БТА.

Украинската делегация напусна Белия дом, където президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски и европейски лидери, съобщи украинското издание „Новости на живо“.

Интервюто на Зеленски за Fox News, насрочено след преговорите, бе отменено. Според водещия на телевизионния канал, Зеленски няма да присъства на предаването. „След маратон от срещи в Белия дом те отлитат“, добави той.

По-рано Тръмп се срещна със Зеленски на четири очи, а срещата им продължи около час. След това Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Тръмп се обади и на руския президент Владимир Путин. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, разговорът им е продължил около 40 минути.