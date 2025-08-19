Зеленски можел да обмисли "пропорционална размяна" на територии въпреки конституционните спънки

След разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски обяви готовността си за двустранна среща с руския президент Владимир Путин.
„Потвърдих и всички лидери ме подкрепиха, че сме готови за двустранна среща с Путин“, каза Зеленски на брифинг в Белия дом, добавяйки, че очаква тристранна среща с Тръмп след това.
Зеленски заяви, че желае да повдигне въпроса за териториите на евентуална двустранна среща с Путин.
„Въпросът за териториите ще оставим за мен и Путин“, каза той на брифинг в Белия дом след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейски лидери.
Володимир Зеленски не отказа „размяна на територии“ по време на разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, но отбеляза, че би било трудно да се заобиколят конституционните забрани в Украйна, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на европейски представители. Но Зеленски заявил, че може да обмисли „пропорционални размени“, се казва в изданието.
Украйна не изисква прекратяване на огъня като условие за по-нататъшни контакти с Русия, допълни Зеленски.
„Ако поставим прекратяване на огъня като условие за двустранна среща, руснаците ще ни обвинят, че нарушаваме преговорите. Готови сме да се срещнем без никакви условия“, каза той.
Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност за страната му вероятно ще бъдат изготвени до 10 дни, предаде Ройтерс.
"Мисля, че имахме много добър разговор с президента Тръмп - най-добрата среща до момента. Безопасността на страната ни зависи от САЩ, в частност от Тръмп, както и от европейските лидери".
Други теми, обсъдени от двамата лидери, са хуманитарни въпроси, размяна на военнопленници, връщане на отвлечените украински деца от Русия. "Всички чувствителни теми - териториални въпроси и т. н. - ще обсъдим на тристранна среща" с Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза Зеленски, цитиран от БТА.
Украинската делегация напусна Белия дом, където президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски и европейски лидери, съобщи украинското издание „Новости на живо“.
Интервюто на Зеленски за Fox News, насрочено след преговорите, бе отменено. Според водещия на телевизионния канал, Зеленски няма да присъства на предаването. „След маратон от срещи в Белия дом те отлитат“, добави той.
По-рано Тръмп се срещна със Зеленски на четири очи, а срещата им продължи около час. След това Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Тръмп се обади и на руския президент Владимир Путин. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, разговорът им е продължил около 40 минути.
1 опа
Коментиран от #4, #15, #30
03:01 19.08.2025
2 Анонимен
03:11 19.08.2025
3 ермак
03:11 19.08.2025
4 Хахаха
До коментар #1 от "опа":А ти дженджарче веселиш ли се с мъжката ти половинка!Май Донбас завинаги е загубен а???Най богатата част на минерали и суровини в Европа...?А Рижавият ще ти продава в Европа руски газ! Ха-ха
03:15 19.08.2025
5 Факт
03:17 19.08.2025
6 Анонимен
03:21 19.08.2025
7 Ще се срещнеш с Бандера,
03:24 19.08.2025
8 Kaлпазанин
03:30 19.08.2025
9 Някой може ли да обясни
Какъв е тоя напън!?
За да им посвири на пиано ли? Или да им изиграе оня еротичен танец по прашки на дамски токчета?
Путин не го смята за легитимен, а явно и Тръмп, след като настоява за избори!
Коментиран от #11, #14
03:33 19.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 За Путин е падение
До коментар #9 от "Някой може ли да обясни":и унижение това да преговаря със Зеленски очи в очи!
А мохе би това е и целта. И легитиминиране на Зелката.
03:39 19.08.2025
12 Цък
03:43 19.08.2025
13 Искам
03:43 19.08.2025
14 Интересно е защо Тръм
До коментар #9 от "Някой може ли да обясни":настоява за това безумие?
Сигурно за да угоди на европейсите пудели!
03:45 19.08.2025
15 Гледах
До коментар #1 от "опа":Я срещата на "големите лидери". Жалка гледка, клоуна дори не познаваше президента на Финландия, това май говори доста...
03:46 19.08.2025
16 Соваж бейби
До коментар #10 от "Мое скромно мнение":Крие се като плъх из държави в Европа, страх го е да не го напипат първо украинци после руснаци .Не виждаш ли че го страх да отиде в Америка сам да не би да се случи в самолета нещо да даде на късо и падне ,разнасят го като заложник .Онази мазница жена му и нея я крият в бункер с децата му скоро не се е разнасяла из Париж да си купува парцали от бутиците с пари пратени за Украйна по военно време връх на наглост и неуважиние на корицата на списание Вог се снима безсрамница,и по Коледа идва да пазарува и празнува с децата си никога няма да го забравя.Чакам с нетърпение края на войната сигурна съм че ще пишат колко имота са си купили и колко са усвоили от тези милиарди къде отидоха в Украйна къде ни прибират от данъците на хората от цяла Европа.
03:50 19.08.2025
17 Русоеб
Зеленски ше го налази и ше го опраска
направо през га-- щите
Коментиран от #18
04:09 19.08.2025
18 ОСВЕН ДЯСНАТА
До коментар #17 от "Русоеб":РЪКА ДРУГО НЕ СИ ЕБ
04:21 19.08.2025
19 Добро утро!
Дано поне ви плащат за глупостите които пишете.
05:17 19.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Наблюдателен
Защото от топлото щяло да се развони на труп и фе кал.
05:19 19.08.2025
22 Уса
Коментиран от #25
05:22 19.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Измамен
Коментиран от #26
05:25 19.08.2025
25 Пос
До коментар #22 от "Уса":Този последния пробив завърши с Азов хвана в чувал 800 руснака и над 1000 убити окупатори.
Коментиран от #27
05:26 19.08.2025
26 НАТО vs Русия - жертви
До коментар #24 от "Измамен":НАТО - 0
Русия - 1.2 милиона
В крайна сметка гора покрива на Кремъл не на Европарламента.
Коментиран от #34
05:29 19.08.2025
27 Ти се оплеска пич
До коментар #25 от "Пос":Азов отдавна е смешна структура във състава на ВСУ. Пращат ги да закърпват дупки . Така оредяха че в състава им постъпва "куцо и сакато"
Коментиран от #38
05:36 19.08.2025
28 И Киев е Руски
05:36 19.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Трийте троловете навреме
До коментар #1 от "опа":Майкатисанакацали, л-нотролско.
05:39 19.08.2025
31 Гориил
05:41 19.08.2025
32 Фашисткото псе
05:47 19.08.2025
33 Щом не иска размяна,
05:48 19.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЩЕ ЗАБЛУДЯТ ЛИ ТРЪМП??
05:56 19.08.2025
36 Гориил
05:56 19.08.2025
37 Спиро
06:00 19.08.2025
38 Азов
До коментар #27 от "Ти се оплеска пич":Според теб 800 избити руснаци от Азов за два дни е смешно?
06:03 19.08.2025
39 В Русия
Дааа... СССР се завръща!
06:08 19.08.2025