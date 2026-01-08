Новини
Любопитно »
Актьорът Кристофър Аткинс се възстановява след сериозна ортопедична операция

Актьорът Кристофър Аткинс се възстановява след сериозна ортопедична операция

8 Януари, 2026 11:42 573 1

  • кристофър аткинс-
  • синята лагуна-
  • операция

Това сподели самият той в Инстаграм профила си

Актьорът Кристофър Аткинс се възстановява след сериозна ортопедична операция - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

64-годишният Кристофър Аткинс, изиграл главната роля във филма "Синята лагуна" от 1980 г., заяви, че е добре след направената му операция.

"Операцията мина добре. Имам още метал в себе си. Ще трябва да стигaм до летищата още по-рано, за да мина през проверката за сигурност! Ха-ха. Благодаря за всичките ви пожелания! Обичам ви!", написа актьорът в Инстаграм профила си.

View this post on Instagram

A post shared by Christopher Atkins (@christopheratkins1)


Аткинс е имал ортопедична операция на гръбначния стълб. Били са му поставени титаниеви пластини (метални импланти) в прешлени на врата, за да бъде облекчено притискане на нерви, което възпрепятствало движението и усещането в пръстите на ръцете.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 елче голям праз че се е оправил тоя

    2 0 Отговор
    а ти оправи ли се

    важното че тиквата е здрава макар презряла
    и бая време ще и се радват любимците и избиратели

    11:51 08.01.2026