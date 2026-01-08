Актьорът Кристофър Аткинс се възстановява след сериозна ортопедична операция

64-годишният Кристофър Аткинс, изиграл главната роля във филма "Синята лагуна" от 1980 г., заяви, че е добре след направената му операция.
"Операцията мина добре. Имам още метал в себе си. Ще трябва да стигaм до летищата още по-рано, за да мина през проверката за сигурност! Ха-ха. Благодаря за всичките ви пожелания! Обичам ви!", написа актьорът в Инстаграм профила си.
Аткинс е имал ортопедична операция на гръбначния стълб. Били са му поставени титаниеви пластини (метални импланти) в прешлени на врата, за да бъде облекчено притискане на нерви, което възпрепятствало движението и усещането в пръстите на ръцете.
1 елче голям праз че се е оправил тоя
важното че тиквата е здрава макар презряла
и бая време ще и се радват любимците и избиратели
11:51 08.01.2026