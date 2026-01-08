Новини
Мениджърът на Тотнъм ядоса още повече феновете с огромна глупост

8 Януари, 2026 11:55

Преди мача срещу Борнемут, загубен с 2:3, той беше забелязан да пие кафе от чаша с ембелмата на големия съперник Арсенал

Мениджърът на Тотнъм ядоса още повече феновете с огромна глупост - 1
Снимка: БГНЕС
Мениджърът на Тотнъм Томас Франк си навлече гнева на феновете на "шпорите", които и без това го недолюбват заради слабите резултати.

Преди мача срещу Борнемут, загубен с 2:3, той беше забелязан да пие кафе от чаша с ембелмата на големия съперник Арсенал.

„Със сигурност не съм я видял. Ясно е, че не печелим всеки мач, така че от моя страна би било многонапълно глупаво да взема чаша с логото на Арсенал. Нима някой наистина мисли, че съм го направил нарочно? Това се случи с всички членове на щаба“, заяви Франк.

„Арсенал е бил в същата съблекалня в предишния кръг. Напълно нормално е някой да е взел чаша и да ми е дал еспресо, което пия преди всеки мач", обясни датчанинът.

„Смятам, че е доста тъжно, че във футболния свят се налага да ми задавате подобни въпроси. Ако се тревожим за това, че съм взел чаша с логото на друг клуб, определено не се движим в правилната посока. Никога не бих направил такова нещо умишлено, би било крайно глупаво“, добави Томас Франк, който се очаква скоро да бъде уволнен.

"Въпреки загубата, трябва да извлечем позитивите, защото играхме наистина добре", каза още Томас Франк.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Ей,кво нещо...

    2 0 Отговор
    Като няма резултати,хората се чудят с какво да се заядат.

    11:53 08.01.2026

