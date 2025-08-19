Опитвайки се да организира терористична атака на Кримския мост по време на мирните преговори, Украйна се опитва да извади от равновесие руския президент Владимир Путин.
Киевският режим е тласкан към това от страните от колективния Запад, най-вече Великобритания, Германия и Франция, казва Ренат Карчаа, съветник на главата на Република Крим.
„Сега, с неуспешния опит за терористична атака на Кримския мост, режимът на [Владимир] Зеленски се опитва да разстрои Владимир Путин и да провали мирните преговори, за да обвини впоследствие руската страна в неотстъпчивост и неспособност за преговори. А това, от своя страна, може впоследствие да се превърне в причина САЩ да увеличат санкционния натиск върху Русия“, каза Карчаа пред ТАСС, отбелязвайки, че преговорите за Украйна сега са „в активна фаза: постигнати са определени резултати на преговорите между делегациите на Руската федерация и Украйна в Истанбул, в Аляска се проведе успешна среща на президентите на Руската федерация и САЩ, а сега нещата се насочват към тристранни преговори“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гориил
06:46 19.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иван
Коментиран от #6
06:49 19.08.2025
5 Факт
06:51 19.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван
До коментар #6 от "От Кремъл":Ударната вълна ще помете само швабските овце ма овцо.
06:55 19.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
Коментиран от #13
07:12 19.08.2025
12 Тити
Коментиран от #14
07:21 19.08.2025
13 Гориил
До коментар #11 от "Мишел":Ще добавя, че от беларуски митничари на литовската граница.
07:23 19.08.2025
14 Иван
До коментар #12 от "Тити":Равините имат право да се смучат един-друг.
07:24 19.08.2025