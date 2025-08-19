Новини
Киев опитвал да извади от равновесие Путин с атака на Кримския мост
Киев опитвал да извади от равновесие Путин с атака на Кримския мост

19 Август, 2025 06:39, обновена 19 Август, 2025 06:43 1 702 14

Целта е провал на мирните преговори, заяви Ренат Карчаа, съветник на ръководителя на Крим

Киев опитвал да извади от равновесие Путин с атака на Кримския мост - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опитвайки се да организира терористична атака на Кримския мост по време на мирните преговори, Украйна се опитва да извади от равновесие руския президент Владимир Путин.

Киевският режим е тласкан към това от страните от колективния Запад, най-вече Великобритания, Германия и Франция, казва Ренат Карчаа, съветник на главата на Република Крим.

„Сега, с неуспешния опит за терористична атака на Кримския мост, режимът на [Владимир] Зеленски се опитва да разстрои Владимир Путин и да провали мирните преговори, за да обвини впоследствие руската страна в неотстъпчивост и неспособност за преговори. А това, от своя страна, може впоследствие да се превърне в причина САЩ да увеличат санкционния натиск върху Русия“, каза Карчаа пред ТАСС, отбелязвайки, че преговорите за Украйна сега са „в активна фаза: постигнати са определени резултати на преговорите между делегациите на Руската федерация и Украйна в Истанбул, в Аляска се проведе успешна среща на президентите на Руската федерация и САЩ, а сега нещата се насочват към тристранни преговори“.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    11 3 Отговор
    Грешиш. Бандера извади от равновесие на Трамп

    06:46 19.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    16 7 Отговор
    Ударна вълна от 750 км/час ще извади от равновесие швабската нацистка овца Фридрих Мерц.

    Коментиран от #6

    06:49 19.08.2025

  • 5 Факт

    7 1 Отговор
    Ама и това ли е опитал да направи?

    06:51 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "От Кремъл":

    Ударната вълна ще помете само швабските овце ма овцо.

    06:55 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    6 2 Отговор
    Лека кола/пикап, в товара на която е имало 50 кг. експлозив с дистанционен детонатор, шофирана от нает случаен човек , е преминала през 4 държави и е спряна за щателна проверка , когато след навлизането в Русия се е насочила към моста.

    Коментиран от #13

    07:12 19.08.2025

  • 12 Тити

    1 9 Отговор
    Украйна има право да прави каквото си иска.

    Коментиран от #14

    07:21 19.08.2025

  • 13 Гориил

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Ще добавя, че от беларуски митничари на литовската граница.

    07:23 19.08.2025

  • 14 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    Равините имат право да се смучат един-друг.

    07:24 19.08.2025

