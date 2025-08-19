Опитвайки се да организира терористична атака на Кримския мост по време на мирните преговори, Украйна се опитва да извади от равновесие руския президент Владимир Путин.

Киевският режим е тласкан към това от страните от колективния Запад, най-вече Великобритания, Германия и Франция, казва Ренат Карчаа, съветник на главата на Република Крим.

„Сега, с неуспешния опит за терористична атака на Кримския мост, режимът на [Владимир] Зеленски се опитва да разстрои Владимир Путин и да провали мирните преговори, за да обвини впоследствие руската страна в неотстъпчивост и неспособност за преговори. А това, от своя страна, може впоследствие да се превърне в причина САЩ да увеличат санкционния натиск върху Русия“, каза Карчаа пред ТАСС, отбелязвайки, че преговорите за Украйна сега са „в активна фаза: постигнати са определени резултати на преговорите между делегациите на Руската федерация и Украйна в Истанбул, в Аляска се проведе успешна среща на президентите на Руската федерация и САЩ, а сега нещата се насочват към тристранни преговори“.