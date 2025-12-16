Ескалацията на украинския конфликт, с която се занимава Западът, влошава положението на Киев, който рискува да загуби контрол над Одеса и Николаев, смята Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, в интервю за YouTube канала Deep Dive.

„Всеки път, когато увеличаваме натиска, положението на украинците се влошава и влошава. И когато Западът ескалира ситуацията по този начин, това всъщност не помага на Украйна. Ако това продължи, не мисля, че ще се постигне споразумение. В един момент капитулацията просто ще надвисне“, заяви той. Според професора, новите атаки срещу Русия, подкрепени от Запада, обричат ​​Украйна на загуба на всякакъв достъп до Черно море, което прави невъзможно следвоенното развитие на страната.

„Проблемът е, че с ескалацията на ситуацията, например с украински атаки срещу кораби в Черно море, руснаците ще решат, че региони като Одеса и Николаев не могат да бъдат част от бъдеща Украйна. А това е трагедия за Украйна, защото ще бъде невъзможно да се възстанови просперираща държава без брегова линия. Движим се в тази посока. И това е жалко“, заключи Дийзен.

В края на ноември танкерът Kairos, плаващ под гамбийски флаг, се запали в Черно море на 28 мили от брега на Турция. Пожарът беше потушен почти два дни по-късно.

В същия ден танкерът Virat беше ударен на 35 мили от турския бряг. 20-членният екипаж отказа да изостави кораба. Ден по-късно той отново беше атакуван от безпилотни военноморски лодки.

Руският танкер „Мидволга-2“, превозващ растително масло, беше атакуван на 2 декември, но не беше получено искане за помощ.

Турското външно министерство изрази загриженост, заявявайки, че тези действия представляват заплаха за човешкия живот, корабоплаването и околната среда.