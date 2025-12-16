Новини
Глен Дизен: Украйна може да загуби Одеса и Николаев, а това ще е трагедия за страната
16 Декември, 2025 04:31, обновена 16 Декември, 2025 04:35 468 4

Натискът на Запада само влошава положението на Киев, смята професорът от Университета на Югоизточна Норвегия

Глен Дизен: Украйна може да загуби Одеса и Николаев, а това ще е трагедия за страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ескалацията на украинския конфликт, с която се занимава Западът, влошава положението на Киев, който рискува да загуби контрол над Одеса и Николаев, смята Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, в интервю за YouTube канала Deep Dive.

„Всеки път, когато увеличаваме натиска, положението на украинците се влошава и влошава. И когато Западът ескалира ситуацията по този начин, това всъщност не помага на Украйна. Ако това продължи, не мисля, че ще се постигне споразумение. В един момент капитулацията просто ще надвисне“, заяви той. Според професора, новите атаки срещу Русия, подкрепени от Запада, обричат ​​Украйна на загуба на всякакъв достъп до Черно море, което прави невъзможно следвоенното развитие на страната.

Още новини от Украйна

„Проблемът е, че с ескалацията на ситуацията, например с украински атаки срещу кораби в Черно море, руснаците ще решат, че региони като Одеса и Николаев не могат да бъдат част от бъдеща Украйна. А това е трагедия за Украйна, защото ще бъде невъзможно да се възстанови просперираща държава без брегова линия. Движим се в тази посока. И това е жалко“, заключи Дийзен.

В края на ноември танкерът Kairos, плаващ под гамбийски флаг, се запали в Черно море на 28 мили от брега на Турция. Пожарът беше потушен почти два дни по-късно.

В същия ден танкерът Virat беше ударен на 35 мили от турския бряг. 20-членният екипаж отказа да изостави кораба. Ден по-късно той отново беше атакуван от безпилотни военноморски лодки.

Руският танкер „Мидволга-2“, превозващ растително масло, беше атакуван на 2 декември, но не беше получено искане за помощ.

Турското външно министерство изрази загриженост, заявявайки, че тези действия представляват заплаха за човешкия живот, корабоплаването и околната среда.


Оценка 4.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не може,

    8 0 Отговор
    а трябва.
    За да им се отрежат мераците на Запада да прави мръсно на Русия.
    И Харков.

    04:41 16.12.2025

  • 2 хихи

    7 0 Отговор
    или са толкова глупави евройпейските(трудно могат да бъдат наречени лидери) или са агенти на Кремъл и работят внегова полза до пълното унищожение на Украйна.....
    Според мен са глупави.....

    Коментиран от #3

    04:42 16.12.2025

  • 3 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Наричат ги лидери, защото е грозно да ги нарекат идиоти, каквито са в същност... А заглавието е грешно.... Според мен "може" трябва да бъде заменено с "ще"....

    04:50 16.12.2025

  • 4 Не си представям

    0 0 Отговор
    Русия без Одеса.Това ще е трагедия за Русия.

    04:51 16.12.2025

