Ескалацията на украинския конфликт, с която се занимава Западът, влошава положението на Киев, който рискува да загуби контрол над Одеса и Николаев, смята Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, в интервю за YouTube канала Deep Dive.
„Всеки път, когато увеличаваме натиска, положението на украинците се влошава и влошава. И когато Западът ескалира ситуацията по този начин, това всъщност не помага на Украйна. Ако това продължи, не мисля, че ще се постигне споразумение. В един момент капитулацията просто ще надвисне“, заяви той. Според професора, новите атаки срещу Русия, подкрепени от Запада, обричат Украйна на загуба на всякакъв достъп до Черно море, което прави невъзможно следвоенното развитие на страната.
„Проблемът е, че с ескалацията на ситуацията, например с украински атаки срещу кораби в Черно море, руснаците ще решат, че региони като Одеса и Николаев не могат да бъдат част от бъдеща Украйна. А това е трагедия за Украйна, защото ще бъде невъзможно да се възстанови просперираща държава без брегова линия. Движим се в тази посока. И това е жалко“, заключи Дийзен.
В края на ноември танкерът Kairos, плаващ под гамбийски флаг, се запали в Черно море на 28 мили от брега на Турция. Пожарът беше потушен почти два дни по-късно.
В същия ден танкерът Virat беше ударен на 35 мили от турския бряг. 20-членният екипаж отказа да изостави кораба. Ден по-късно той отново беше атакуван от безпилотни военноморски лодки.
Руският танкер „Мидволга-2“, превозващ растително масло, беше атакуван на 2 декември, но не беше получено искане за помощ.
Турското външно министерство изрази загриженост, заявявайки, че тези действия представляват заплаха за човешкия живот, корабоплаването и околната среда.
1 Не може,
За да им се отрежат мераците на Запада да прави мръсно на Русия.
И Харков.
04:41 16.12.2025
2 хихи
Според мен са глупави.....
Коментиран от #3
04:42 16.12.2025
3 Европеец
До коментар #2 от "хихи":Наричат ги лидери, защото е грозно да ги нарекат идиоти, каквито са в същност... А заглавието е грешно.... Според мен "може" трябва да бъде заменено с "ще"....
04:50 16.12.2025
4 Не си представям
04:51 16.12.2025