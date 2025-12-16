Американски военни унищожиха три лодки и убиха осем души в Тихия океан

Американските военни унищожиха три лодки за контрабанда на наркотици в международни води в Тихия океан, съобщи Пентагона в X.
Осем души на борда са били убити.
„Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са следвали известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и са превозвали наркотици. Общо осем мъже наркотерористи са били убити по време на тези операции“, отбелязаха военните.
Според CNN, американските военни са унищожили повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки приблизително 90 души.
1 САЩ терор
05:14 16.12.2025
2 гръмовержецът
Коментиран от #7
05:16 16.12.2025
3 Данко Харсъзина
05:19 16.12.2025
4 някой лъже
05:22 16.12.2025
5 Уса
Коментиран от #8
05:36 16.12.2025
6 Никой
Заместват в мозъка рецепторите и - временно си щастлив.
05:45 16.12.2025
7 Никой
До коментар #2 от "гръмовержецът":Наркотици ли да допуснем - че ние и при Цар Борис Трети нямахме - най-много разглезени мамини синчета.
Трудът носи повече удоволствия, но всеки със съдбата си.
05:48 16.12.2025
8 Някой лъже
До коментар #5 от "Уса":Тези лодки са пълни с хора, не с наркотици. Разстоянието до Флорида е 1200 мили и не могат да стигнат без презареждане. В океана няма бензиностанции. Сащ са просто терористична държава. Доказват го за пореден път. Трамп и хегсет са военнопрестъпници.
Коментиран от #9
05:50 16.12.2025
9 нима
До коментар #8 от "Някой лъже":И какво пречи освен коката да си носят и гориво?
По интересното е, като намалят доставките на дрога бай Дончо какво ще прави с наркозависимите? Може би ще ги включи в списъци и ще им дава законни медикаменти,
06:02 16.12.2025