Новини
Свят »
САЩ »
Американски военни унищожиха три лодки и убиха осем души в Тихия океан

Американски военни унищожиха три лодки и убиха осем души в Тихия океан

16 Декември, 2025 05:09, обновена 16 Декември, 2025 05:13 719 9

  • пентагон-
  • наркотици-
  • лодки-
  • тихия океан-
  • сащ-
  • жертви

Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са превозвали наркотици, обясниха от Пентагона

Американски военни унищожиха три лодки и убиха осем души в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни унищожиха три лодки за контрабанда на наркотици в международни води в Тихия океан, съобщи Пентагона в X.

Осем души на борда са били убити.

„Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са следвали известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и са превозвали наркотици. Общо осем мъже наркотерористи са били убити по време на тези операции“, отбелязаха военните.

Според CNN, американските военни са унищожили повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки приблизително 90 души.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ терор

    14 3 Отговор
    САЩ терористи ционисти еарейски кучета.

    05:14 16.12.2025

  • 2 гръмовержецът

    11 3 Отговор
    Така се започва - първо с лодките , после - и останалото . А иначе Тръмп бил миротворец ....

    Коментиран от #7

    05:16 16.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Бай Дончо направо ги трепе. Не си дава труд да ги съди.

    05:19 16.12.2025

  • 4 някой лъже

    4 1 Отговор
    пътя към ада е осеян с добри намерения.

    05:22 16.12.2025

  • 5 Уса

    1 3 Отговор
    В тези райони освен наркотици друго не превозват.Наркотиците на основния поминък на латинска Америка

    Коментиран от #8

    05:36 16.12.2025

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Това е нещо много лошо - наркотиците.

    Заместват в мозъка рецепторите и - временно си щастлив.

    05:45 16.12.2025

  • 7 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гръмовержецът":

    Наркотици ли да допуснем - че ние и при Цар Борис Трети нямахме - най-много разглезени мамини синчета.

    Трудът носи повече удоволствия, но всеки със съдбата си.

    05:48 16.12.2025

  • 8 Някой лъже

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    Тези лодки са пълни с хора, не с наркотици. Разстоянието до Флорида е 1200 мили и не могат да стигнат без презареждане. В океана няма бензиностанции. Сащ са просто терористична държава. Доказват го за пореден път. Трамп и хегсет са военнопрестъпници.

    Коментиран от #9

    05:50 16.12.2025

  • 9 нима

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой лъже":

    И какво пречи освен коката да си носят и гориво?

    По интересното е, като намалят доставките на дрога бай Дончо какво ще прави с наркозависимите? Може би ще ги включи в списъци и ще им дава законни медикаменти,

    06:02 16.12.2025