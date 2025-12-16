Американски военни унищожиха три лодки и убиха осем души в Тихия океан

Американските военни унищожиха три лодки за контрабанда на наркотици в международни води в Тихия океан, съобщи Пентагона в X.

Осем души на борда са били убити.

„Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са следвали известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и са превозвали наркотици. Общо осем мъже наркотерористи са били убити по време на тези операции“, отбелязаха военните.

Според CNN, американските военни са унищожили повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки приблизително 90 души.