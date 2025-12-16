Новини
Тръмп съди британската медийна корпорация BBC за $5 милиарда ВИДЕО

16 Декември, 2025 03:50, обновена 16 Декември, 2025 03:56 492 2

Причина за делото е редактирана реч на американския президент в предаването „Панорама“, произнесена в деня, в който неговите поддръжници щурмуваха Капитолия през януари 2021 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съди BBC за 5 милиарда долара за клевета, съобщава CNBC.

Причина за делото е редактирана реч на Тръмп в предаването „Панорама“, произнесена в деня, в който неговите поддръжници щурмуваха Капитолия през януари 2021 г. Както съобщи The Telegraph, документалният филм „Тръмп: Втори шанс?“, пуснат миналата година, е редактирал две различни части от речта му заедно, създавайки впечатлението, че републиканецът директно призовава за безредици в Капитолия. В оригиналната реч от 6 януари Тръмп заявява: „Ще отидем в Капитолия и ще аплодираме нашите смели сенатори и членове на Конгреса“, докато предаването „Панорама“ редактира думите му, за да гласят: „Ще отидем в Капитолия... и аз ще отида с вас. И ще се борим. Ще се борим с всички сили.“

Председателят на борда на BBC Самир Шах се извини за инцидента, обяснявайки, че речта е била редактирана, за да „предаде посланието на президента Тръмп, така че публиката на „Панорама“ да може по-добре да разбере как е било прието от поддръжниците на президента Тръмп и какво се е случвало по това време.“

На фона на скандала, генералният директор на Британската медийна корпорация Тим Дейви и Дебора Търнес, ръководител на BBC News, подадоха оставки.


  • 1 БеГемот

    0 0 Отговор
    Направо да с ги почва със самолетоносача ....за онова награда за мир от световната асоциация на проститутките....

    04:29 16.12.2025

  • 2 фалит

    0 0 Отговор
    Рижия не си играе на дребно, ако спечели ВВС са довиждане.

    04:35 16.12.2025