Слави Трифонов: Социолозите или са пълни некадърници, или манипулират резултатите с користна цел

Последното проучване на "Маркет ЛИНКС" показа, че при предсрочни парламентарни избори три формации ще останат под бариерата за влизане в Народното събрание. Това са БСП, "Величие" на Ивелин Михайлов, както и Има такъв народ (ИТН). Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Той реши да коментира резултатите, според които партията му няма да бъде част от следващия парламент, тъй като доверието в нея се е сринало до 2,2 на сто пункта.
Ето какво написа Трифонов преди броени минути:
"Изборите вероятно ще са след три месеца и социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“ извади проучване, според което ИТН ще вземе 2,2% на следващите избори.
като съм фен на фактите, реших да проверя колко ни е давала „Маркет ЛИНКС“ примерно три месеца преди последните избори, на които участвахме, както и три месеца преди първите избори, на които участвахме.
И колко интересно. Фактите са следните:
Три месеца преди последните избори, на които участвахме, „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.
Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%.
Такива са фактите.
Тоест социолозите от „Маркет ЛИНКС“ или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел.
И нещо към журналистите: господа журналисти, вие цитирате „Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава.
Тоест, вие или сте фенове на истината, или сте фенове на манипулацията.
Такива са фактите".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
