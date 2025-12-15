Новини
Слави Трифонов: Социолозите или са пълни некадърници, или манипулират резултатите с користна цел

15 Декември, 2025 12:49 2 845 129

Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме със 17,66%

Слави Трифонов: Социолозите или са пълни некадърници, или манипулират резултатите с користна цел - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Последното проучване на "Маркет ЛИНКС" показа, че при предсрочни парламентарни избори три формации ще останат под бариерата за влизане в Народното събрание. Това са БСП, "Величие" на Ивелин Михайлов, както и Има такъв народ (ИТН). Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Той реши да коментира резултатите, според които партията му няма да бъде част от следващия парламент, тъй като доверието в нея се е сринало до 2,2 на сто пункта.

Ето какво написа Трифонов преди броени минути:

"Изборите вероятно ще са след три месеца и социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“ извади проучване, според което ИТН ще вземе 2,2% на следващите избори.

като съм фен на фактите, реших да проверя колко ни е давала „Маркет ЛИНКС“ примерно три месеца преди последните избори, на които участвахме, както и три месеца преди първите избори, на които участвахме.

И колко интересно. Фактите са следните:

Три месеца преди последните избори, на които участвахме, „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.

Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%.

Такива са фактите.

Тоест социолозите от „Маркет ЛИНКС“ или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел.

И нещо към журналистите: господа журналисти, вие цитирате „Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава.

Тоест, вие или сте фенове на истината, или сте фенове на манипулацията.

Такива са фактите".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    204 4 Отговор
    Прав си, Слави. Наистина 3,8% за вас са нереалистични. Реалните проценти за вас са към 1,8.

    Коментиран от #22

    12:55 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кажи честно ... 🤣

    126 4 Отговор
    А, диван диван, се е събудил от дрямка .

    Коментиран от #114, #117

    12:56 15.12.2025

  • 5 Георги

    149 4 Отговор
    слвачо, едва ли някой, дори вие, очаква да влезете в следващия парламент

    12:56 15.12.2025

  • 6 Най гнусния продажен боклук

    145 3 Отговор
    славуца клета и 1 процент за субсидия няма да имате

    12:56 15.12.2025

  • 7 Няма значение какво казва Дългия

    136 3 Отговор
    Аут сте този път и 2% няма да вземете! Хората Ви мразятЧ

    12:56 15.12.2025

  • 8 Боклуците на Боклука

    101 4 Отговор
    Помияр, ИТН са чао на новите избори, заедно с шпагата Руди 🤣🤓🤜

    12:57 15.12.2025

  • 9 виктория

    102 3 Отговор
    тоя хептен се е сбъркал!!!

    12:57 15.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    62 4 Отговор
    Едното не изключва другото, може хем да са некадърници, хем да манипулират резултатите ❗

    12:57 15.12.2025

  • 11 Ти си

    71 2 Отговор
    Ку ку

    12:57 15.12.2025

  • 12 Гатьо Гатев

    85 2 Отговор
    Смешник ИНФАНТИЛ,давайте му по често физиономията,това са последни кадри..........

    12:57 15.12.2025

  • 13 Граф Сен Жермен

    95 2 Отговор
    Ти си само една фалшива мутра бе, мой! Мъничко страхливо момченце, което служейки на господарите си се опита да вкара най мракобесният закон в България, и не се посвени да уволниш поредния от уж най добрите си приятели, когато той ти каза истината е очите!

    12:57 15.12.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    87 2 Отговор
    Тоя гнусен страхливец е гладен за още власт, за още един парламент.

    12:58 15.12.2025

  • 15 Иван

    85 1 Отговор
    Най-големите некадърници са И Така Нататък ( ИТН )

    Коментиран от #23

    12:58 15.12.2025

  • 16 честен ционист

    70 2 Отговор
    Процентите ще са високи, ама тия на инфлацията..

    12:58 15.12.2025

  • 17 Вече не влизате

    80 2 Отговор
    Наааа.. кахте се и се омазахте.

    12:58 15.12.2025

  • 18 Скрий се бе .....

    78 2 Отговор
    Даже много са ви дали, за политически трупове като вас!

    12:58 15.12.2025

  • 19 Роден грозен

    69 2 Отговор
    Станал безличен- никой си вече

    12:59 15.12.2025

  • 20 Само факти

    76 6 Отговор
    Да не забравяме, че единственото Правителство, в което Шиши и Боко не участваха, бе свалено от ИТН и Възраждане . Така върнаха ГЕРБ Ново начало на власт. Това са фактите.

    Коментиран от #30, #34

    12:59 15.12.2025

  • 21 ТОШКО СМЕШНИКА

    32 3 Отговор
    Кризата в управлението приключи!

    Борисов и Пеевски с държавнически ход - срещнаха се и са разбраха за пълен мандат на управлението и взаимодействие на партиите от управляващото мнозинство за решаване проблемите пред страната. Двамата ще действат в синхрон.

    13:00 15.12.2025

  • 22 Ще те допълня

    74 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Най-фалшивият борец срещу простата и крадлива Тиква Борисов и Пеевски се нарича Слави Трифонов.

    13:00 15.12.2025

  • 23 Георги

    54 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    ИТН - И Тез Некадърни

    13:00 15.12.2025

  • 24 Влез в отбора

    64 2 Отговор
    Каракачанов, Марешки Яни Янев и пр. патерици на ГЕРБ. Къде са те сега и какъв е техния процент?

    13:00 15.12.2025

  • 25 Кое не е така ?!

    66 2 Отговор
    Иво Сиромахов се обърна към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов с пост във Фейсбук.

    "Слави, виждаш ли какво става в държавата?

    Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

    В какво се превърна, Слави?

    Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

    Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

    Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

    Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?

    Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?

    Иди си с мир, Слави.

    Утре вече ще е късно."

    13:00 15.12.2025

  • 26 Мдаа

    55 2 Отговор
    Вчера ги гледах с Африкански. Трифонов почти не си движеше едната ръка, а Африкански се изявяваше като секретарка на 🐖-шки.

    13:00 15.12.2025

  • 27 Дядо ти

    64 2 Отговор
    Този път сте извън борда,няма кой да гласува за твоите мекерета

    13:00 15.12.2025

  • 28 Гост

    28 11 Отговор
    Дебелият ще им даде 1-2 % и ще ги набута пак за патерица

    13:01 15.12.2025

  • 29 Абсурдистан

    50 0 Отговор
    Подобно на по-голямата част от журналите и те са проститутки на повикване. Въпрос на пари.

    Коментиран от #96

    13:01 15.12.2025

  • 30 Георги

    27 5 Отговор

    До коментар #20 от "Само факти":

    говориш за правителството на ония, които 3 месеца по-късно се уговаряха как да изперат боко и шиши нали?

    13:02 15.12.2025

  • 31 Спри

    54 2 Отговор
    се , бе , злобен селяндур ! Как живееш с толкова злоба , подлост , двуличие , денонощн страх и купища мизерии срещу България и българите ! Позор !

    13:02 15.12.2025

  • 32 Е, може и да бъркат социолозите

    52 2 Отговор
    Но този път май са дали повече отколкото ще изкарат. На какво се надява Слави? На мита, че са дали на България стабилност и с това търсят оправдание за участието си в правителството на ГЕРБ? Ами видя се колко е стабилността.

    13:02 15.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Карло

    38 2 Отговор

    До коментар #20 от "Само факти":

    Това никога не трябва да се забравя , Македониииииия , пълен к.......т

    13:03 15.12.2025

  • 35 Хасковски каунь

    25 1 Отговор
    Ивие, и вие сте некадърници

    13:04 15.12.2025

  • 36 историк

    32 2 Отговор
    ИТН ще се бори със зъби и нокти за субсидии !! Може с последни сили да получи 37 хил . чалгарски гласа !!

    13:04 15.12.2025

  • 37 Оракула от Делфи

    34 2 Отговор
    Слави Трифонов , го "захапа кучето"!
    --Когато народа започне да те рита ,като футболна топка , не ритай обратно , а си седни
    на задника ,че може да не ти се даде друга възможност да помиришеш " кюфтетата" в Парламента!!!!!!
    Лесно се управляваше от Шоу-студиото , ... без обратна връзка!!!
    Плюеше по който си искаше,... а сега хак да ти е занаята!!!

    13:04 15.12.2025

  • 38 ахааа

    34 3 Отговор
    продажник измислен - алчен бастун - това ти беше - айдееее

    13:04 15.12.2025

  • 39 ООрана държава

    42 2 Отговор
    Слафчо 2-та% като сте с малко мозък да управлявате с шиши, сега ще търкате плочките пред парламента, айде чалгарствайте си, това ви се отдава и не се мешайте в политиката

    13:04 15.12.2025

  • 40 МИР

    43 1 Отговор
    ТИ СИ ПРЕДАТЕЛ И ПРОДАЖНИК!
    ТАКИВА СА ФАКТИТЕ!!!

    13:05 15.12.2025

  • 41 Тиквата ви употреби и изплю.

    33 2 Отговор
    Като много други. БСП също.

    Коментиран от #85

    13:05 15.12.2025

  • 42 ДрайвингПлежър

    31 2 Отговор
    чалгарите още ли си вярват че ще видят парламент?
    особено при наглото поведение на Тошко и онова леке Балабанов...
    Славето явно друса нещо

    13:05 15.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 123456

    26 2 Отговор
    Слви , този път прогнозите ще са верни и ИТН-НН , ще изкара 2 %

    13:06 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Историята помни

    11 14 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.

    13:06 15.12.2025

  • 48 ХиХи

    23 1 Отговор
    Когато предателя в две НС, Руди Гела има три пъти повече шансове да влезе в НС от теб.

    13:07 15.12.2025

  • 49 Ех Славчо, Славчо!

    31 1 Отговор
    Ти не си разбрал важното, а си се хванал в подробностите! Не е толкова съществено какви проценти ще придобие ИТН на следващи избори, както и дали изобщо ще влезе в Парламента.Най-съкровената част от посланието е, че ИТН е ИЗГУБИЛА доверието на избирателите.Никой вече не Ви вярва, а че ще има по някоя и друга заблудена душа, това няма да промени картината като цяло!

    13:07 15.12.2025

  • 50 Факти

    25 1 Отговор
    ИТН са история. Разкриха се като патерица на мафията. Величие ще вземат от техните гласове и ще влязат. БСП също ще влязат. Още малко им трябва да изчезнат. ГЕРБ и Възраждане ще изгубят малко гласове. ПП и ДПС ще вдигнат малко. Като цяло нищо няма да се промени. Просто Величие ще заемат мястото на ИТН в новата не-коалиция.

    13:08 15.12.2025

  • 51 Чалгар продажен!

    32 1 Отговор
    Няма да вземете и 2%!

    13:08 15.12.2025

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 2 Отговор
    СОЦИО ЛОЗИ,ПОЛИТО ЛОЗИ,АНАЛИ ЗАТОРИ...И ТЕМ ПОДОБНИ.....
    ВСИЧКИ СА БЕЗ ПО ЛЕЗ НИ....НАРЕДЕНИ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА..

    13:09 15.12.2025

  • 53 ХЪ ХЪ ЪЪ

    24 1 Отговор
    Славуцата става все по нагъл и по нагъл, неговите факти струват колкото въздуха над празната му тимберица.

    13:10 15.12.2025

  • 54 Вземай 7/8 ми

    18 1 Отговор
    И при Македонският космонафт... вземи и оня дето присвива устенца и се прави на политик. Може и едно дете да отгледан нещастник отвратителен

    13:11 15.12.2025

  • 55 Българин

    19 1 Отговор
    Чалгара наи мръснатаПолитическаКурва.Слуга на мафията

    13:11 15.12.2025

  • 56 Гост

    26 1 Отговор
    Чалгар, не се прави на луд, че не разбираш. Турското кафе, което ти се услаждаше толкова месеци не беше у зара тогава. Сега си пътник и ти добре го знаеш, колкото и да се опитваш да умилостивиш народа. Щом не усещаш пеефски, ще усетиш народа как ти го...

    13:11 15.12.2025

  • 57 Аз полковникът

    16 1 Отговор
    Мръшляк

    13:12 15.12.2025

  • 58 Макробиолог

    26 0 Отговор
    Фактите са че ако дебелото момче не ви пусне малко купен вот сте аут.

    13:12 15.12.2025

  • 59 Прав е

    8 5 Отговор
    Социолозите трябва да бъдат забранени. Коя е реалната полза от тях? А? Манипулатори и лъжчи

    13:12 15.12.2025

  • 60 Петьо Петков

    26 1 Отговор
    Боже какво нищожество..,........дали знае,че няма по мразен човек в момента в държавата....от зулуса....

    13:13 15.12.2025

  • 61 Аз полковникът

    11 1 Отговор
    Мъ....шляк

    13:13 15.12.2025

  • 62 Пламен

    9 2 Отговор
    И аз мисля че социолозите са некадърници. Половината население е чалгарско и гласува за чалгари

    13:15 15.12.2025

  • 63 Майчице Свята

    3 1 Отговор
    ГЕНЕЗИС на МИНАЛО, СЕГАШНО И БЪДЕЩЕ СЛЕД СЪТВОРЕНИЕТО ЗАПОЧНА ПОВРАТ И НАСТЪПИ РАЙСКИ АД Няколко думи първо за мен Entropy. “AZ”ът на Entropy проговори и каза: “Не искам да бъда САМ”. Едно време, когато нямаше сенсори за виждане на формите, когато не съществуваше логика, за тяхното математезиране, когато нямаше памет, за изваждане в сегашно време на спомените, когато липсваха чувства, за любов към мен, съществувах само AZ”- Entropy. Извън мен имаше Мрак, а вътре една искрица запали Светлина в Тъмата. Това бях AZ”- Entropy. Ей.... Чо+ВЕК ти пълен с вечна енергия, ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще, та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш, погледни в миналото и ме потърси. Който не признава втория закон на термодинамиката Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник. Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите. Когато някой някъде успее да дефинира математически от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо Електроните запазват своята мигновенна любов във времето при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Entropy. Той, Entropy вървеше лъкатушейки по улиците. Лъчите минаваха през него без да го

    13:15 15.12.2025

  • 64 Всички мразим нацистки Израел

    9 9 Отговор
    И 85% са за Русия, 80% сме срещо еврото но политолозите постоянно лъжат и манипулират. Да бъдат забранени!

    13:16 15.12.2025

  • 65 протеста

    15 3 Отговор
    Славчо .Славчо ,само ти не разбра ,въпреки че целия протест ти го извика .Всеки които се е докоснал до НН изгаря и не влиза в следващия парламент .Колко по ясно да ти го кажат хората , даже на песничка ти го изпяха

    13:16 15.12.2025

  • 66 кофти факт

    11 1 Отговор
    Според теорията на вероятностите, дори и Маркет Линкс умишлено да лъжат, все някога по случайност ще познаят.
    Надявам се да е на предстоящите избори :))

    13:16 15.12.2025

  • 67 Стефко

    8 1 Отговор
    Е сега ще познаят, бъди сигурен)))

    13:16 15.12.2025

  • 68 Отговорът

    15 1 Отговор
    Фактите Слави са че седна във скута на Пеевски и на Боко, шведскаа
    А как обещаваше че нямаааа

    Коментиран от #111

    13:16 15.12.2025

  • 69 ССС

    11 1 Отговор
    Ей въздух над главата на зулус, не говори! Ти си въздух над главата на зулус и понеже си въздух над главата на зулус прави като вятъра.

    13:17 15.12.2025

  • 70 поКУРко

    13 1 Отговор
    Хората се Срамуват да казват че ще гласуват за Вас чалгохрантутници! А защо ли?!?

    13:17 15.12.2025

  • 71 Чалгата

    14 1 Отговор
    Кой го казва това - чалгата ха ха ха

    13:18 15.12.2025

  • 72 Феникс

    14 2 Отговор
    БСП и ИТН умряха, ако Пеевски има достатъчно парички да ви купи и на вас гласове може и да влезнете! Все пак може да ви използва за бастун , защото и за патерица не ставате вече!

    13:19 15.12.2025

  • 73 Има такива

    14 0 Отговор
    нищожества

    13:19 15.12.2025

  • 74 Про стачка

    11 1 Отговор
    Тоя пък какво толкова се напъва като гладен на ср-не ? Той и минават му партийка не са никакъв фактор в държавната политика.

    13:19 15.12.2025

  • 75 Гост

    17 2 Отговор
    Чалгарино, твоята мисия е изпълнена. Изкара бая милиони, като слуга на мафията. Стига си се бутал и стига си говорил тъпотия след тъпотия. Оказа се, че "суверенът" за теб е просто една дума, без никакво значение. Милионер си ти и няколко некадърни глупака покрай тебе и това беше твоята цел. Изчезвай да харчиш и ти освободи от жалкото си присъствие

    13:19 15.12.2025

  • 76 хихи

    17 0 Отговор
    ИТН могат да вземат 2,2% само ако пеевски им ги купи..

    13:19 15.12.2025

  • 77 Малко спомени

    3 4 Отговор
    До.... 64 Всички мразим нацистки Израел И 85% са за Русия, 80% сме срещо еврото но политолозите постоянно лъжат и манипулират. Да бъдат забранени!
    Отговор: Ти знаеш ли младо хлапаче, кой създаде Израел? Ми другаря ти Юдашвили Сталин през 1947-8 година, бе момченце! Забравил си историята

    13:22 15.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кой разпореди това безобразие

    15 1 Отговор
    Тези още ли не са разбрали, че вече няма такава партия ?

    13:22 15.12.2025

  • 80 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Вижте това лице,лице на лъжец,лице на наглец,лице на душевно мръсен човек,мислете преди да гласувате.

    13:23 15.12.2025

  • 81 ФЕЙК - либераст

    9 2 Отговор
    Най-големия разбирач и кадърник е Славуца! Ще направи един концерт, ще изпълни един "Тайсън кючек" и ще спечели изборите! Да ама НЕ! И чалга поколението вече го отсвири!

    13:24 15.12.2025

  • 82 И аз, и аз...

    12 1 Отговор
    П€д@л, долен, мръсен... 😡🤬👺👹

    13:24 15.12.2025

  • 83 Мнение

    7 1 Отговор
    Хахахахахахах. Това е виц нали?

    13:25 15.12.2025

  • 84 717532578

    10 1 Отговор
    НЕ на ЧАЛГАТА!Ораха всичко ,от улицата до политиката.

    13:25 15.12.2025

  • 85 Герп боклуци

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тиквата ви употреби и изплю.":

    Прав си ама не ги е изплюл, по скоро от другия край ги е изкарал, ама да не го пиша че ще ме изтрият

    13:25 15.12.2025

  • 86 майтапчия

    8 1 Отговор
    Без Тошко,Балабанов , Данчо ,Байрам ,Хамид , Павела , щоуто нямаше да е същото.

    13:26 15.12.2025

  • 87 хихи

    10 0 Отговор

    До коментар #78 от "славчУ":

    Купувал е нови ейърбеци за павела

    13:26 15.12.2025

  • 88 Опс

    8 1 Отговор
    славчо....всичко това беше преди да се осе-те до ушите..... много хора ви повярваха,включително и аз... НО каквото и да ви дават няма значение - вие сте политически труп....

    13:27 15.12.2025

  • 89 Ха ха

    5 1 Отговор
    Славуца е избамкал! "Новите дрехи на царя" б.р

    13:27 15.12.2025

  • 90 Асен

    9 1 Отговор
    Дългуч гроздето е кисело ще гледаш парламента от пропадналото ти студио и телевизия.

    13:27 15.12.2025

  • 91 само питам

    7 1 Отговор
    Славчо , Орлин Алексиев разрешил ли ти е да говориш ? Ей сега да не то звъне заедно с НН и пак да се скриеш на диванчето у вас .

    13:28 15.12.2025

  • 92 избирател

    8 1 Отговор
    Опростачителя на народа ,се опитва да ръси мозъци .Кой си ти бе ?

    13:29 15.12.2025

  • 93 Скъмс

    6 0 Отговор
    Всички като напуснат властта и проглеждат а защо не направи тази констатация по рано?На всеки му е ясно че работата не им е чиста на социологическите агенции.

    Коментиран от #94

    13:31 15.12.2025

  • 94 е нали

    5 1 Отговор

    До коментар #93 от "Скъмс":

    Нали излезе наяве, че един от често канените социолози искал 30 хиляди лева месечно от една от политическите сили, за да им лъска имиджа по медиите.

    13:33 15.12.2025

  • 95 Не е така

    8 1 Отговор
    Даже са ги надцинили социолозите...

    13:34 15.12.2025

  • 96 При пазарната

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абсурдистан":

    икономика всичко е въпрос на пари - там принципи няма.

    13:34 15.12.2025

  • 97 кратък разбор на ТВ сценка

    9 1 Отговор
    Седнал лидерът на ИТН да умува на "кръгла" маса с другите чалгари, що аджеба го свързват с ДПС и не може да разбере откъде идва тази долна инсинуация. И няколко минути по-късно сам дава отговор за причината за този "екзистенциален" проблем. Тошко вади "компромат" от телефона на "Голямото Д" - личната му кореспонденция с лидер на ПП. У мен веднага изникна въпросът откъде Тошко има този компромат?
    Очевидно не е хакер, очевидно не е лице, разполагащо със СРС-та, очевидно не са му го дали от ПП, значи остава да му го е дал ЛИЧНО "Голямото Д"! И цялата тази сценка изведнъж става ненужна, защото хората не са иди0ти, не понасят да ги манипулират като такива и затова излязоха накрая по площадите, за да кажат на онова нещо в телевизора - НИЕ НЕ СМЕ ИДИ0ТИ!

    13:34 15.12.2025

  • 98 Здрасти

    4 0 Отговор
    Там някъде вървят нещата. Като се направи процентно отлива на гласоподавателите между първите и вторите избори и се постави към следващите предстоящи, цифрите са близко с данните от социологическа та агенция

    13:36 15.12.2025

  • 99 ШАКА

    3 1 Отговор
    не , не и те са ЗУЛУСИ като теб !

    13:36 15.12.2025

  • 100 Благой

    11 0 Отговор
    ГЛАДНА КОШКА ПРОСО СЪНУВА ТАТКО ЩЕ МИ КУПИ КОЛЕЛО НО ДРУГ ПЪТ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ТИ ВЯРВА САМО ПОПСКИЯ ЗЕТ

    13:37 15.12.2025

  • 101 Този път

    5 1 Отговор
    ...ще влезете с жълтия диван...

    13:39 15.12.2025

  • 102 Анонимен

    4 2 Отговор
    Славчо, а защо не кажеш какви танци и чупене на кръст със женска стъпка играе кръглата шапчица по главата на Бойко Разбойко, като влезе да се моли в Софийската синагога?

    13:40 15.12.2025

  • 103 Този идиот си мисли,

    6 1 Отговор
    че отново ще влязат в парламента ли? Е, наистина много млади опростачиха със шоуто си, но и те разбраха, че са били шарани, вече им просветна. Дългуча искаше да остарява като катедрала, но ще си умре като свински цървул!

    13:42 15.12.2025

  • 104 На първите избори, в които участваха ИТН

    6 0 Отговор
    партията все още не се беше компрометирала.

    13:43 15.12.2025

  • 105 мошеник

    6 1 Отговор
    Отвратителен чалгар и предател Мазното кафе ще си го пиете извън НС Лъгахте и мамихте през цялото време.

    13:44 15.12.2025

  • 106 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    2 2 Отговор
    Дуранкев, Гечев, Кузман И, Сарийски, и другата псевдо опозиция поставена опозиция, марионетна опозиция, не казвате за 40 милиарда евро от валутният резерв, ще горите в адът.. Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 е

    13:46 15.12.2025

  • 107 Исторически парк

    7 0 Отговор
    2% са ти много бе славуц

    13:47 15.12.2025

  • 108 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2

    3 0 Отговор
    Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 евро за семейна ферма, като не повече от 50% от парите са за не семейни фирми - ферми. Държавата да разсрочи за 99 години заемите по жилищата на кредит и да гарантира изплащането им чрез социални помощи и застраховки срещу фалит и безработица. Като има закон или стимул банките, поне държавни банки, да дават 50% от заемите за жилище. И 100% от работниците да имат профсъюз - тоест адвокат, който да иска фирмите да дават 70% от добавената стойност за заплати. А минималната заплата да е по закон 30% от БВП на зает. В Швейцария 70% от БВП е за трудови доходи, в България под 50% - вероятно под 40%. Социалната пенсия 50% от минималната заплата, социалната помощ 30% от минималната заплата, Внесеното за пенсия да се изплаща само то над социалната пенсия, нищо повече, и да се наследява. Базовата пенсия която да не зависи от осигуровките да се повишава според трудовото време, от минимум 50% от минималната заплата без доказан стаж, до 100% от минималната заплата при 50 години стаж. На всеки безработен от 22-70 години да се дава ферма, с поне 100 кокошки и 10 крави, до 500 кокошки и 50 крави, и 300 декара за фураж, от държавата, като 50% от добавената стойност е за държавата като продукция за нейни магазини или за армия и училищата. 2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бус

    13:47 15.12.2025

  • 109 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 3

    3 0 Отговор
    2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бусове всеки ден и бързата помощ. Безплатни за всички, и чужденците, и те плащат ДДС и акцизи. А частните болници да са към частни застрахователи, застраховане на всяко работно място. Застрахователите да съдят болниците, ако нещо са объркали, и да им отказват финансиране. Българите не знаят Евангелието, затова имат положително мислене, празен оптимизъм. Празна гордост и оптимизъм, които не смиряват и не просветляват. Песимизмът на Евангелието, дава настроение да търсиш логиката и реалните причини и изходи.

    13:48 15.12.2025

  • 110 Смъртта

    9 0 Отговор
    Предсмъртните вопли на един политически труп.

    13:48 15.12.2025

  • 111 и не само

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Отговорът":

    седна в скута му, но и разкеши за всяко едно гласуване. Затова е бесен, хранилката свърши, а социолозите са прави - край с ИТН.

    13:51 15.12.2025

  • 112 Стига

    1 0 Отговор
    Си ревал.Гласът ти не се чуваше по важни закони в парламента,където се клещихте маймунски на опонентите си.А сега изведнъж бил жив Чалгаря,когато става въпрос за власт,събуди се.Не ни занимавай с твоята умряла партия повече,разсъждавай си с твоите БОК...лу...ци...и се молете пак някой да ви вкара негодници в НС.Много ви се услади властта и сега ще лазите пред протестиращите,да ги лъжете като последния път,когато ви се довериха.Един път,втори път излъгахте маса народ сатанински слуги на двамата крадеца шопари.Филма ви свърши.Адио клетници лъжливи,които никога нямаше да се коалирате с Тиквата,а така и не получихте усета ,че сте управлявани от Магнита.Смешници напук ще правите на майка си и на татко си и ще се репчите,не нас гражданите.Хич не ни пука за вашия непукизъм и простотия Пътувайте със спомена за депутати лайн.Чуст!....

    13:56 15.12.2025

  • 113 Този не разбира ли народа те за черта

    4 1 Отговор
    Свърши, всичко приключи, край отиваш си в кабеларката

    13:57 15.12.2025

  • 114 Казвам ти честно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    Защо ти мислиш ,че си застрахован при дядо Господ.Здравословно имам предвид.Аз съм на 60+ и ти казвам няма гаранция.Видяла съм много самоуверени хора.Или толкова ти е пипето.Слави поне си е изкарал с труд пари за качествено здравеопазване.За теб се съмнявам.Чукай на дърво,както се казва.Пък идола ти Асен Василев като гледам,не изглежда много здрав(изпъкнали очи,говорят за проблем със щитовидната жлеза),ама слага диванчета по трибуните.

    Коментиран от #125

    14:01 15.12.2025

  • 115 Змей

    5 0 Отговор
    Чалгар гнусен, отивай да правиш дудуци на Шишо. Няма вече парламент за Славуца Зулуса.

    14:01 15.12.2025

  • 116 Коста

    2 3 Отговор
    ИТН ще влезе в Парламента.

    14:01 15.12.2025

  • 117 Диван диван

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    Ето ме ето ме.Къде е Санчо панса?

    14:01 15.12.2025

  • 118 Кирил Христов

    5 0 Отговор
    Момчето както винаги бърка темата, т.е. говори за нещо друго. Славчо, разговорът е за бъдещите ви проценти, не за миналите. Не знам как изобщо имаш кураж да се обаждаш след вдичките безсмислици които сътворихте.

    14:01 15.12.2025

  • 119 да ве да

    2 0 Отговор
    Това е така, защото изборната активност е уникално ниска! Ако повече хора отидат до урните ИТИ (има такива иди0ти) изпадат зад борда, също така прсешката партия също ням да мине повече от 10% и т. н.

    14:02 15.12.2025

  • 120 Фльорца Лексова

    1 1 Отговор
    Да ама Асан е мноо вайръл беее. Тъй та гледа се едно ща убий с ококорвание ма и той ни знай кога бе

    14:04 15.12.2025

  • 121 цйнаедс

    2 0 Отговор
    Боклук със боклук, наистина са излъгали социопатите, няма да имаш и 1%, продажен предател и другарчетата ти. Ще видиш как се лъже българина. Всички дето лъгахте, Възраждане, Меч, БСП, ИТН, ПП и ДБ педофили, сега ще ви покажат българите как е да лъжеш и да се гушкаш с мафията и да се правиш на опозиция. Само Величие бяха на терен и само те всеки ден удряха по крадците на ГЕРБ и ДПС-Шишко. Слава Богу идват избори за разплата.

    14:05 15.12.2025

  • 122 Емигрант

    2 0 Отговор
    Ха ха ха този открил топлата вода, обаче е забраВил да отбележи, че листата на некадърниците се оглавява от него респективно ИТН ! Забравил е да отбележи още, че именно ИТН представи и предложи за Министър-председатели три некадърни и измамни персони заради което и бяха "шутирани" от властта при аболютно спечелени избори ! Тази коварен и подъл екземпляр на човечеството е символът на опростачването на две поколения българи с перспектива и трето !

    14:05 15.12.2025

  • 123 Вече няма да гласувам за вас

    5 0 Отговор
    Този път и 1% няма да получите!

    14:05 15.12.2025

  • 124 И защо

    2 1 Отговор
    Шишо да купува за вас, а не за себе си, срещу Б. Б

    14:05 15.12.2025

  • 125 А аз какво да

    4 0 Отговор

    До коментар #114 от "Казвам ти честно":

    кажа като съм на 70+, че ти рано, рано си "заорала" в простотията ? Слави е изплючителен боклук, виновен за целия този малдежки чалгарски хаос в България !

    14:12 15.12.2025

  • 126 Каменов

    2 0 Отговор
    Откъде изпълзя .Парите ли свършват ? ВЪЗДУХ.

    14:15 15.12.2025

  • 127 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    ВЕЧЕ СТЕ ПЪТНИЦИ. АКО НЯКОЙ ГЛАСУВА ЗА ВАС ТРЯБВА ДА Е ПИЯН ИЛИ ЖИВЯЛ В АФРИКА БЕЗ ДА ЗНАЕ КАК ПРЕДАДОХТЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ. МОЖЕ И АФРИКАНСКИТЕ ДОКТОРИ ДЕТО ГИ КАНИТЕ ВМЕСТО НАШИТЕ. ЖАЛКИ СТЕ.

    14:18 15.12.2025

  • 128 Ха сега де...

    1 0 Отговор
    На тоя дали има още някой, дето му чете нелепите мнения? Аз чета само коментарите след публикацията.

    14:23 15.12.2025

  • 129 да вземеш

    1 0 Отговор
    Да се скриваш учиндолски б-о-лук - чакърдач като твоя Станев-скъсаните дънки - адио

    14:23 15.12.2025

