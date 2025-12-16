Guardian: Британският посланик в Русия може да смени Москва с Вашингтон

Британският премиер Киър Стармър се готви да избере нов посланик в Съединените щати. Сред кандидатите е Найджъл Кейси, ръководител на британската дипломатическа мисия в Русия, съобщава The Guardian.

Стармър е интервюирал трима кандидати, но все пак може да реши да назначи някой друг, съобщава вестникът. Даунинг стрийт очаква да избере нов посланик до края на годината.

Освен Кейси, сред кандидатите са Варун Чандра, бизнес съветник на премиера, който е помогнал за сключването на редица сделки с администрацията на Доналд Тръмп, и Крисчън Търнър, дипломат, който ще стане посланик в ООН.

Чандра, бивш управляващ партньор в аналитичната фирма Hakluyt, е играл централна роля в договарянето на двустранни споразумения със САЩ в областта на търговията, технологиите и фармацевтиката и се смята за водещ претендент, отбелязва вестникът. Въпреки това, Министерството на външните работи настоява да избере дипломат: Търнър преди това е работил във Външното министерство и е бил върховен комисар в Пакистан, докато Кейси е бил върховен комисар в Южна Африка и частен секретар по външните работи на бившите премиери Дейвид Камерън и Тереза ​​Мей.

Посланикът в Русия е бил включен в списъка в последния момент, което се разглежда като знак, че Даунинг стрийт е разочарована от първоначалния списък на Министерството на външните работи, според The ​​Guardian. Ако Стармър не е доволен от нито един от тримата кандидати, той може да реши да назначи друг човек.

Миналата седмица премиерът се срещна с посланика на САЩ във Великобритания Уорън Стивънс на Даунинг стрийт, за да обсъди прилагането на търговските и технологични споразумения с Вашингтон.

Както отбелязва The Guardian, Стармър е изградил силни лични отношения с Тръмп, но Лондон и Вашингтон имат значителни различия, включително по отношение на зелената енергия и културата. Отношенията между САЩ и Европа също са се влошили на фона на нарастващото нетърпение на Белия дом към конфликта в Украйна, отбелязва вестникът.

Постът на посланик на САЩ се оваканти през септември след уволнението на Питър Манделсън на фона на скандала около разследването на инвестиционния банкер Джефри Епщайн, обвинен в трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация. В имейлите си Манделсън, който някога нарече Епщайн свой „най-добър приятел“, призовава финансиста да „се бори за предсрочно освобождаване“ и го увери, че „приятелите ти все още са с теб и те обичат“, съобщи The Guardian.