Унгария към Украйна: Разберете - вашата война не е наша!

Унгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува украинския външен министър Андрий Сибига, който нарече унгарския премиер Виктор Орбан „най-ценният замразен актив на Русия“.

Това бе отговорът на украинския външен министър на публикацията на Орбан от 14 декември в X, в която той заяви, че решението за конфискация на руски активи от лидерите на ЕС, заобикаляйки Унгария, „нарушава цялото законодателство и може да се счита за обявяване на война“.

„Моля, разберете най-накрая: това е вашата война, не нашата!“, написа Сиярто в X.

По-рано Съветът на Европейския съюз реши да замрази окончателно активите на Русия. Европейската комисия се надява да осигури решение от страните от ЕС на срещата на върха на 18-19 декември за експроприиране на 210 милиарда евро руски активи, 185 милиарда евро от които са блокирани на платформата Euroclear в Белгия.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, която се обсъжда в Европа, би била акт на кражба. Както заяви руският министър на правосъдието Константин Чуйченко, на ръководството на страната вече са представени варианти за реагиране на евентуалното изземване на руски активи от западните страни.