Новини
Свят »
Украйна »
Унгария към Украйна: Разберете - вашата война не е наша!
  Тема: Украйна

Унгария към Украйна: Разберете - вашата война не е наша!

15 Декември, 2025 06:35, обновена 15 Декември, 2025 06:39 732 8

  • андрий сибига-
  • петер сиярто-
  • унгария-
  • украйна-
  • русия

Първият дипломат на Будапеща отговори на колегата си от Киев Андрий Сибига

Унгария към Украйна: Разберете - вашата война не е наша! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува украинския външен министър Андрий Сибига, който нарече унгарския премиер Виктор Орбан „най-ценният замразен актив на Русия“.

Това бе отговорът на украинския външен министър на публикацията на Орбан от 14 декември в X, в която той заяви, че решението за конфискация на руски активи от лидерите на ЕС, заобикаляйки Унгария, „нарушава цялото законодателство и може да се счита за обявяване на война“.

„Моля, разберете най-накрая: това е вашата война, не нашата!“, написа Сиярто в X.

По-рано Съветът на Европейския съюз реши да замрази окончателно активите на Русия. Европейската комисия се надява да осигури решение от страните от ЕС на срещата на върха на 18-19 декември за експроприиране на 210 милиарда евро руски активи, 185 милиарда евро от които са блокирани на платформата Euroclear в Белгия.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, която се обсъжда в Европа, би била акт на кражба. Както заяви руският министър на правосъдието Константин Чуйченко, на ръководството на страната вече са представени варианти за реагиране на евентуалното изземване на руски активи от западните страни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 18 Отговор
    Много умно маджарско изказване..... Маджарите ако разпитаха само на себе си, още щяха да живеят в Османската империя

    Коментиран от #7

    06:42 15.12.2025

  • 2 Куку

    1 3 Отговор
    Ай стига сте мрънкяли, бе бастуни!

    06:43 15.12.2025

  • 3 Селяндурак

    8 1 Отговор
    Тоя Сибига е олицетворение на простото парче слуга на евреите! Селяндурак!

    06:46 15.12.2025

  • 4 Това

    7 0 Отговор
    постоянно трябва да се набива в укрократуните !

    06:47 15.12.2025

  • 5 От Унгария

    5 0 Отговор
    И6@ли сме ва

    06:47 15.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 УхльоФ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    То добре, че ти сам се освободи от османското присъствие!

    06:49 15.12.2025

  • 8 Каунь

    2 0 Отговор
    Тоя до вчера беше Сибиха, ся що стана Сибига? Да няма да сменят азбуката

    06:50 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания