16 декември 1949 г.: Обесват Трайчо Костов

В нощта на 16 срещу 17 декември, след съдебен процес и издадена смъртна присъда е обесен комунистическият деец Трайчо Костов.
Той е роден на 17 юни 1897 г.
Той е описван като наследник на Георги Димитров, но по волята на от генералисимус Сталин е подменен с най-безопасния съветски гражданин Вълко Червенков.
Малко встрани остава, че преди 9 септември Костов завършва престижната в София, а и в цяла България Първа мъжка гимназия (Класическата гимназия). Стъпил на солидната основа на латински и старогръцки езици, Трайчо Костов бързо се превръща в полиглот, владееш 8 езика и стенография. Получава юридическо и военно образование.
Не остава встрани от политиката. Той е депутат, секретар на ЦК, член на Политбюро, червен професор в академията на Коминтерна и безукорен комунист.
По време на Първата световна война той е командир на взвод.
С началото на Втората световна Трайчо Костов се занимава с организирането на терористични акции на въоръженото крило на българските комунисти. През 1942 г. след провала на ЦК е арестуван и осъден на доживотен затвор като ръководител на БКП. Това става благодарение на ходатайството на негови съученици пред Борис Трети.
След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. в отсъствието на Георги Димитров, Трайчо Костов е основната политическа фигура на БКП като неин политически секретар. Организира политическата кампания срещу противниците на комунистите и играе важна роля в разгрома на опозицията. Той ръководи политическите убийства в първите месеци след преврата и организирането на т.нар. Народен съд.
На 20 януари 1945 г. на заседание на ПБ на ЦК на БРП-к, което обсъжда присъдите на Народния съд, Трайчо Костов настоява за максимално повече смъртни присъди.
През 1948-1949 г. Трайчо Костов влиза в конфликт със съветското правителство във връзка с предаването на информация, която е държавна тайна и със Съветско-българското стопанско споразумение. Въпреки заявленията му, че „от някои държави ние нямаме тайни“, съветските власти и лично Йосиф Сталин смятат, че той укрива от тях информация за цените, по които България изнася стоки за трети страни.
През март 1949 г. Трайчо Костов е отстранен от правителството (като вицепремиер и председател на Комитета по стопански и финансови въпроси) и е назначен за директор на Народната библиотека „Кирил и Методий“. През юни с. г. е изключен от ЦК на БКП и скоро след това е арестуван. На 7 декември 1949 г. във Военния клуб (ЦДНА) започва съдебният процес срещу него. Обвинен в антипартийна дейност, шпионаж в полза на британското разузнаване и заговорничество с югославския лидер Йосиф Брос Тито, Костов набързо е осъден на смърт.
При произнасянето на присъдата той отрича вината си и изтръгнатите с мъчения самопризнания, а накрая е насилствено изведен от залата, докато пледира своята невинност.
Два дни по-късно, през нощта на 16 срещу 17 декември 1949 г., Трайчо Костов е обесен.
Свидетели на неговите последни мигове разказват за нечовешките мъчения, на които е бил подложен преди смъртта си, с цел да подпише сам смъртната си присъда.
1 стратокастър
Руснаците са ни диктували на какви цени да купуваме и продаваме ,КОЙ да живее и КОЙ да умира!
Сега се чудим защо толкова време след руснаците неможем да се оправим?
Коментиран от #4, #5
09:16 17.06.2016
2 нечовешките мъчения
Коментиран от #3
10:01 17.06.2016
3 историята помни
До коментар #2 от "нечовешките мъчения":Отказал е да предаде Българска ДЪРЖАВНА ТАЙНА НА РУСНАЦИТЕ!
Отказал е да бъде ПРЕДАТЕЛ!!! За разлика от всички други ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ който са си предавали националните интереси и са си живеели от добре по-добре?
Не знам за каква окупация бръщолевиш в момента но докато тече "разследването" ,съдебния процес и в последствие убийството на Трайчо Костов София е била ОКУПИРАНА ОТ ПЕТ руски батальона! Следователите са били РУСНАЦИ .... Това ако не е РОБСТВО кое е?
Малка подробност е че Трайчо Костов преди обесването си е бил 40 килограма и когато е увиснал на бесилото ,палача го е дърпал за краката за да може по- бързо да умре!
11:53 17.06.2016
4 Goro Lafchi
До коментар #1 от "стратокастър":За 482год. турско робство (клане на цялата ни аристокрациа, "башка" народа), сегашните го изкарват присъствие (нещо,като взаимоотношения м/у наемател и наемодател, с малката разлика,че наемателя таковал мамата на наемодателя). Що да е нямало и руско такова. Даже според мен си е било чист геноцид. Крайно време е НС да приеме резолюция, всичко руско-пълно отрицание, даже отри ание на отрицанието. А за теб по-силни лекарства, но не руски.
13:59 17.06.2016
5 Монго
До коментар #1 от "стратокастър":
"Руснаците са ни диктували на какви цени да купуваме и продаваме ,КОЙ да живее и КОЙ да умира"
Ха, стратокастркраний, ти защо си жив тогава? Техен човек ли си бил? Под ножа...
14:04 17.06.2016
6 ААА
Коментиран от #7
16:06 17.06.2016
7 т79б
До коментар #6 от "ААА":Ако Костов е писал такива писма то той без всякакво съмнение би се епревърнал в любимец на Сталин и най вероятен наследник на Г.Димитров?
Той просто е имал неблагоразумието да запази в тайна /ДЪРЖАВНА ТАЙНА / от Сталин ,който моментално му е решил съдбата !
Не е случайно следствието се е водило от руснаци и присъствието на голям руски военен контингент до обесването му!
Въпроса е какъв идиот трябва да бъдеш за да твърдиш че страната дошла и убила втория човек в държавата ни и то без особена причина ни е била приятер а не просто ПОРОБИТЕЛ!
Коментиран от #8, #9
16:53 17.06.2016
8 ААА
До коментар #7 от "т79б":Защото ,ако беше поробител ,нямаше 1950г. в България да са се родили 183 000 деца.
17:06 17.06.2016
9 Девон
До коментар #7 от "т79б":Това че България е под руско робство става ясно и от обвинителния акт в който Трайчо Костов е обвинен в"заговорничество с югославския лидер Йосиф Брос Тито"
Ако България е била свободна държава то тя ще е можела да влиза в съюз с Тито или с който и да било друг но истинатата е че Русия ни е държала в подчинето ,васално ,или робско положение!
Това е световно известен ФАКТ ,който нямя с какво да бъде оборен !!!
Коментиран от #10
18:01 17.06.2016
10 Goro Lafchi
До коментар #9 от "Девон":България е била победена държава, ти какво искаш торта ли да ти подарят! Чъфчил е искал разкъсването на страната и ако не са се разбрали със Сталин да е в руската сфера на влияние щеше да видиш една България. Да ти се и трола!
Коментиран от #14
18:29 17.06.2016
11 Бай хой
Нито дума за националната катастрофа на България по време на втората световна война. Нито дума за това как от една разсипана страна за 45 години бе построена модерна държава с мощна икономика, силна армия, култура на световно ниво, безплатно образование и зъболечение, осигурена работа за всички, без безработица и т.н. и т.н.
Какви деветосептемврийски преврати ви гонят. България бе във война и червената армия ни освободи за да се постигнат горепосочените успехи и нацията да достигне почти 10 милиона.
Били са проведени референдуми каквито сега отказват на народа. Да ви е ясно кога сме били роби.
Коментиран от #13
18:36 17.06.2016
12 зъболекар с практика
Националната катастрофа е факт след като РУСКИЯ БОТУШ прегазва България и за 45 години тя изоставо няколко пъти например от съседна Гърция която 40 -45 година е била в пъти по бедна и изостанала страна от България!
Строителството по време на руското РОБСТВО беше "кремиковци " и "дом -паметника" на БКП на връх Бузлоджа кадето / при изключителна жилищна криза /бяха вложени бетон и желязо за 20-30 хиляди апартамента колкото е приблизително едшн Люлин -София!!!
Руснаците с цел да не се разбере изоставането от западна Европа не пускаха обикновените хора да припарят да Франция, Германия.... а когато някой стигнеше Югославия разбираще какви сиромаси сме -всичко беше не скъпо а невъзможно за купуване от нас Българите!
А за безплатното образувание и ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ ,ще ти кажа че и до сега ние Българските зъболекари не можем да оправим пораженията от времето на "безплатното "здравеопазване!!!
Ха ха ха .... ще ми спукаш жлъчката от смях!!!
20:02 17.06.2016
13 Скажи пароль
До коментар #11 от "Бай хой":Интересна гледна точка! България е имала обвързано с най-напредничавата европейска икономика Германия национално стопанство - към 50% от стокооборота е бил именно с нацистите. Закупено е голямо количество немско оборудване и машини, а самата Германия се задължава с милиарди райхсмарки към български фирми по време, когато няма хиперинфлация. Пристигналите съветски комисари и техните български слуги откарват всичко немско в СССР, като десетилетия по-късно то ни е продадено обратно - т.е. плащаме го 2 пъти. Немските дългове се изплащат на ... СССР, като България се отказва от претенции.
Виждате, че Сталин и компания са подозирали именно укриване на реалните цени, по които се продава българската продукция. Ако не се стремите да откраднете от някого, няма нужда да го следите колко получава, нали?
Имам една позната. За да я назначат на по-висока работна длъжност й разпраха дупето в рамките на около 10 години - достатъчно време, за да развие Стокхолмски синдром и се сприятели с тези, които се "упражняват" в любов върху нея. Така и вие - защитаващите националната катастрофа, която представлява съветската окупация. Да, има позитивни страни, има отрицателни страни, но е трудно да се изчисли някакъв сумарен позитивен ефект. Точно както с момичето "на повикване" по-горе - искаш да вземеш - ще даваш. И тя си задоволява мръсните мераци на върхушката. Естествено, с оттеглянето на генералния "спонсор" и отрязването на руските "колонии" и нашата страна, която реално нямаше самостоятелна политика и не знаеше какво да прави, изпадна в перманентна криза. Силната армия впрочем бе заради противостоенето на НАТО по южните граници и съветските страхове от намаляване на влиянието в региона, не заради митични български успехи.
Колкото до това, имало ли е безработица през комунизма, достатъчно факти са налице, че мнозина са отказвали да работят, а всеки се жалваше от уравниловката - работиш-неработиш, трябва да получаваш. Изобщо, комунизмът бе време, в което страната бе слугински наведена в полза на съветската доктрина и политика, не разбирам какво се хвалите с актовете на проституция...
20:07 17.06.2016
14 аманат
До коментар #10 от "Goro Lafchi":Победена и съответно ПОРОБЕНА !!!Югославия въпреки че прибира Македония подарена им от руснаците пак показва среден на Русия и успява да отстои независимоста си !Но уви българия губи суверенитета си и става придатък на Русия !
Нито едно важно решение не се е вземало без съгласуване с руснаците и външна ,вътрешна политика търговия и в каквото и да било България е била в подчинево /РОБСКО /положение !!!
Коментиран от #15
20:15 17.06.2016
15 Гост
До коментар #14 от "аманат":Да обясня на не разбралите и бягали от час по история ,за тая пуста Македония. Македония изпада черно на бяло ,по международни договори ,още на Берлинският концерт ,защо концерт ,потърсете в историята. Мизия,Тракия ,Македония.Македония остава в Сръбското Кралство ,И НИКОГА НЕ Е БИЛА НАША ,ЧЕРНО НА БЯЛО,ЗА ДА СМЕ Я ЗАГУБИЛИ. Правиме опити да си я върнем,в пределите с българско население,и за това всички балкански държави са се настройвали срещу нас,и са се обединявали против нас. А когато сме имали реален шанс ,грандоманщината на Фердинанд пре.бава всичко.Искал е да влезе в Константинопол на специално подготвена колесница,като император на Българи и Гърци ,и отново обединява всички срещу себе си ,в между съюзническата война 1913г. и първа национална катастрофа,загуби на територии,контрибуции,и изключително тежко положение на населението. Следва втора национална катастрофа ,първа световна война 1918г. Най-жестоките възможни териториални загуби и контрибуции,и ограничения. И СЕГА ВНИМАВАЙ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ В КАЧЕСТВОТО СИ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЕРНО НО БЯЛО ПОДПИСВА ОТКАЗ ОТ КАКВИТО И ДА Е ПОВЕЧЕ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ МАКЕДОНИЯ.ИСКАНЕТО Е НА ФРАНЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА СЪРБИЯ,ТЪЙ КАТО СЪРБИЯ И ФРАНЦИЯ СА СЪЮЗНИЦИ ПОБЕДИТЕЛИ.Ал.Стамболийски дори предприема разтурване и преследване на ВМРО. С което слага точка върху споровете за Македония.Не ,че го е желал ,просто е нямал друг избор .Тежък мир ,с тежка капитулация ,с тежки условия ,а Русия рано излиза от войната ,за да е някакъв фактор.И нейните договори ,касаят само Русия и Германия.
21:07 17.06.2016
16 Бай хой
Нали вече 26 години разни реформатори и плюещи се изхранват от разпродажбата на предприятия. Българите бяхме почти десет милиона колкото никога преди. Дай повтарям ли че сега са ни стопили до под пет милиона.
Преди 1944 година всички търговски сделки(гешефт) се водели от германци а България е била жалка колония като дори всички минно добивни предприятия са били германски и са изнасяли природните ресурси както сега.
Не мога да изброявам стотиците мощни предприятия и заводи които работеха и изнасяха продукция по цял свят.
Сега всичко е унищожено и наглеците казват на бялото черно.
Няма ги тогавашните немски, американски, руски и всякакви чужди инвестиции. Няма нищо. И за това не са виновни руснаците , а тези които в момента са ти колонизирали и ни пият кръвчицата - в прекия и в преносния смисъл.
Винаги ще се намерят последователи на юда които за дребни парици и службици са си продали душиците на дявола.
Коментиран от #18
21:18 17.06.2016
17 Mercedes-Benz
Иначе както сега техните наследници се г.зят на американците и ни продават, така едно време дядовците им и бащите им се гъзеха на руснаците и се подлагаха. Но какво да очакваш от едни прости с 4 клас, глупаци, невидяли свят, без култура, с ниски страсти, прости и непознаващи икономика, култура и т.н. И тия утайки се довлякоха слизайки от Балкана тяхната м... шумкарска да управляват държава, която беше първа сила на Балканите! Само смърт за комуноболшевишката сган!
21:27 17.06.2016
18 Mercedes-Benz
До коментар #16 от "Бай хой":Не лъжи шумкарски, не си съчинявай, историята е написана и тя осъди гнусния комунизъм и последователите му! Гадно ти е нали лежачо? Искаш пак да дремеш и крадеш, докато другите роби работят нали бе комсомолец. А като се събудиш да бухаш тлъстата другарка, която ти е подчинена и е по-проста и от тебе?!
21:32 17.06.2016
19 ААА
22:42 17.06.2016