Модерна война! Украйна ще произвежда бойни дронове в Германия в промишлени количества

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия, съобщиха днес украинският производител на дронове "Фронтлайн Роботикс" (Frontline Robotics) и германската оръжейна компания "Куантъм Системс" (Quantum Systems), предаде ДПА, цитирана от БТА.
Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната, обявиха днес двете компании на германско-украинския икономически форум в Берлин.
Матиас Лена, ръководител на съвместното предприятие "Куантъм Фронтлайн Индъстрис" (Quantum Frontline Industries) посочи, че ще се произвеждат десетки хиляди дронове на година. Компанията подчерта, че проектът представлява "първата напълно автоматизирана производствена линия за дронове за украинските въоръжени сили от промишлен мащаб."
Изпробваният на бойното поле логистичен дрон "Линза", разузнавателният дрон "Зуум" и дистанционно-управляваната картечница и гранатомет "Буря" ще се произвеждат в германски заводи. Сътрудничеството е част от инициативата на украинското правителство "Строим с Украйна".
Киев се опитва да пренасочи част от украинското оръжейно производство в безопасни европейски страни, за да избегне прекъсванията, предизвиквани от атаките на Русия, уточнява ДПА.
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #20
16:47 15.12.2025
2 БОЛШЕВИК
Украйна не е държава, а територия, руска територия!
Коментиран от #16
16:47 15.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #22
16:48 15.12.2025
4 Опппа опппа
До коментар #1 от "Атина Палада":Пак си се нашмъркала с бактерии.
16:48 15.12.2025
5 ДрайвингПлежър
На прага сте и се натискате да престъпите!
16:48 15.12.2025
6 Де факто
16:49 15.12.2025
7 сам у рай
Ама то и парите си им ги дават евролуковите глави, така че какво им пука.
Ха плащайте вие сметката!
Лукови глави....
16:50 15.12.2025
8 Механик
Коментиран от #40
16:50 15.12.2025
9 Може, ама Германия
16:50 15.12.2025
10 Дориана
16:50 15.12.2025
11 Общо -взето
Коментиран от #32
16:50 15.12.2025
12 И Киев е Руски
Коментиран от #27
16:51 15.12.2025
13 Дрон Армагедон
16:51 15.12.2025
14 404
16:52 15.12.2025
15 Последния Софиянец
Коментиран от #17
16:52 15.12.2025
16 Повтаряй след мен
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 2022 година
По 2000 пъти на ден го повтаряй.
16:53 15.12.2025
17 Механик
До коментар #15 от "Последния Софиянец":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
11 години в Донбас.
Ще ще ще ЩЕ
Коментиран от #24
16:54 15.12.2025
18 Въпрос
16:55 15.12.2025
19 И Киев е Руски
16:56 15.12.2025
20 аz CВО Победа 80
До коментар #1 от "Атина Палада":Аз пак днес превзех Покровск за 79 път!
16:56 15.12.2025
21 Всезнайко
Коментиран от #25
16:57 15.12.2025
22 Мимчят
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ами ти ,като ,,последен.,,може да се откажеш в тази книга...,а не руснаците....
Коментиран от #64
16:58 15.12.2025
23 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #30
16:58 15.12.2025
24 стоян георгиев
До коментар #17 от "Механик":иZвинявай тaпeйка но, повтарянето на частицата ЩЕ е моя запазена марка.
Коментиран от #37
16:58 15.12.2025
25 Повтаряй след мен
До коментар #21 от "Всезнайко":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Утре пак така-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Коментиран от #33
16:58 15.12.2025
26 Съобщение
16:59 15.12.2025
27 Точно така
До коментар #12 от "И Киев е Руски":2014-та г, веднага след вземането на властта в Киев с военен преврат, в германският Бундестаг имаше изказвания на народни представители, юристи, че в Киев на власт са "дошли фашисти"!
Но, някак си цяла Европа го забрави? Сега те помагат на фашистката власт.
16:59 15.12.2025
28 Възмутен
Ужким Украйна произвеждала ама "производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната"
Кажете го директно - Германия ще произвежда дронове за Украйна с парите на данъкоплатците от ЕС - толкова ли е страшно да кажете истината поне един път.
Коментиран от #35
16:59 15.12.2025
29 Не случайно има поговорка,
17:00 15.12.2025
30 Европа се събуди.
До коментар #23 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Блатото е свършено.Кому е нужна тази алкохолизирана и тежко пропаднала зган.
Коментиран от #39
17:01 15.12.2025
31 коя украйна
17:01 15.12.2025
32 Мишел
До коментар #11 от "Общо -взето":Всички анализи на военните експерти сочат, че Русия има пълно превъзходство над Украйна във всички видове оръжия, включително и в дроновете. При тежките оръжия това превъзходство е смазващо. Русия реагира на нуждите на фронта и модифицира бързо съобразно тях произвежданите оръжия.
17:01 15.12.2025
33 Антитрол
До коментар #25 от "Повтаряй след мен":"Киев за два дня и всьо"
Повтаряй след мен - Каза го генерал Мили от господарите ама ние го ползваме като опорка защото няма други, Каза го генерал Мили от господарите ама ние го ползваме като опорка защото няма други, Каза го генерал Мили от господарите ама ние го ползваме като опорка защото няма други
Коментиран от #38
17:02 15.12.2025
34 тези тупани
17:02 15.12.2025
35 Ами браво
До коментар #28 от "Възмутен":Германия!
17:02 15.12.2025
36 Още новини от Украйна
Коментиран от #41, #44
17:03 15.12.2025
37 Щещеще
До коментар #24 от "стоян георгиев":Си върнем Крим , Донбас и Луганск само бело да има за гнома наркоман … Първо беше Азов , после още десетина града без стратегическо значение , после Покровск … ама урките нямат ток и вода и в Kiiw даже ! Що ли ?
17:03 15.12.2025
38 Не глюпако!
До коментар #33 от "Антитрол":Мили каза нещо за три дни.
Маргарита Симонян през февруари 22 година го каза по руската национална телевизия -КИЕВ ЗА ДВА ДНЯ И ВСЬО
ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ПОВТАРЯШ!
Коментиран от #45
17:04 15.12.2025
39 Антитрол
До коментар #30 от "Европа се събуди.":"Кому е нужна тази алкохолизирана и тежко пропаднала зган"
На кому у нужна фашистка европа и протежетата им бандерите в украйна, кому са нужни 32-та пола и джендърляка, кому е нужна ислямизираната европа.
Коментиран от #43
17:05 15.12.2025
40 Така ще е,
До коментар #8 от "Механик":още повече, че в РФ няма Русская республика. Руснаците живеят само на окупирана територия:
РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
Републики в РФ:
1. Адигея
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
Коментиран от #67
17:06 15.12.2025
41 Когато Германия се въоръжи
До коментар #36 от "Още новини от Украйна":Умират 27 милиона руснака.После Сталин утрепа още 30 милиона руснака.
Коментиран от #46, #57
17:07 15.12.2025
42 Сводка от фронта
Коментиран от #53, #69
17:07 15.12.2025
43 Оди у Русиа
До коментар #39 от "Антитрол":Дедовия ли ми търсиш в ЕС?
Коментиран от #54
17:08 15.12.2025
44 Някой да бомби
До коментар #36 от "Още новини от Украйна":заводчетата на Кимчо дето даде поне 3,8млн. тежки снаряда на Путин, отделно ракети и праща войски срещу Украйна? Иран също не е бомбандиран заради това, че дава дронове на РФ.
Коментиран от #48
17:11 15.12.2025
45 Антитрол
До коментар #38 от "Не глюпако!":Генерал Мили е действащ генерал от американската армия - той още първия ден заяви че Киев ще падне за 72 часа. А Маргарита Симонян е просто една журналистка която цитираше генерал Мили - ако вие удобно сте получили амнезия аз не съм. Второ правите ли разлика от Генерал в армията на САЩ и журналистка.
Ама като няма акъл да измислите нещо ново повтаряте старите опорки. Та повтаряй каквото съм написал и поне си сложи ник че така си личи че ви е страх даже и да се покажете със собствен ник.
17:11 15.12.2025
46 Минувач
До коментар #41 от "Когато Германия се въоръжи":Ами като фашагите са въоръжени що не нападнат , ами искат източния фланг да ги покрива ? То не че някой ще се прежали ама да видим ?
Коментиран от #49
17:11 15.12.2025
47 То и сега
17:13 15.12.2025
48 Антитрол
До коментар #44 от "Някой да бомби":"заводчетата на Кимчо дето даде поне 3,8млн. тежки снаряда на Путин"
А господарите ти колко снаряда дадоха на зеления наркоман - или в канчето на господарите ви е забранено да гледате - работата ви е да плюете по Русия.
Коментиран от #51
17:13 15.12.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #46 от "Минувач":Тва да не ти е Путин бе.....
Коментиран от #60
17:14 15.12.2025
50 Опорка
Коментиран от #56
17:14 15.12.2025
51 Стига бе
До коментар #48 от "Антитрол":Гледай в канчето на Путин..дето вкара най много ОРЪЖИЯ в Украйна....
Коментиран от #58
17:15 15.12.2025
52 Украина
17:15 15.12.2025
53 Парадокс
До коментар #42 от "Сводка от фронта":През 22 година орките окупираха 20 процента от Украйна плюс Крим е това число.
Днес са окупирали 19 процента.
1,2 избити орки не влизат в калкулацията
Коментиран от #66
17:15 15.12.2025
54 Антитрол
До коментар #43 от "Оди у Русиа":А ти дедовия ли ми търсиш в България - заминавай да помагаш на зеления наркоман - доброволец във ВСУ.
17:15 15.12.2025
55 Кой как я нареди
Коментиран от #68
17:15 15.12.2025
56 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Опорка":Путин не внася ли оръжия войници....от КИМ и Аятолаха...
Коментиран от #59, #62, #65
17:16 15.12.2025
57 Обикновен човек
До коментар #41 от "Когато Германия се въоръжи":Всеки ден благодаря на съдбата че нендъм руснак.
17:17 15.12.2025
58 Антитрол
До коментар #51 от "Стига бе":"Гледай в канчето на Путин"
Путин си ги проезвежда 99% от оръжията за разлика от зеления наркоман. Ама в канчето на господарите не дават да се гледа нали че ще спрат грантовете.
Коментиран от #61, #63, #72
17:18 15.12.2025
60 Минувач
До коментар #49 от "Я пъ тоа":Панелените фашаги - тролове не само че не могат да пишат на правилен книжовен език , ами и не им е направен интелктуален подбор от тези които са ги инсталирали да драскат тук …
Коментиран от #77
17:18 15.12.2025
61 Трол
До коментар #58 от "Антитрол":Императрица Притисна ми произвежда дедовия.
17:19 15.12.2025
62 Опорка
До коментар #56 от "Я пъ тоа":Нищо общо с нищо, типичен малoyмен коментар на типичния умствeно изостанал жълтопаветен джeндъp
17:20 15.12.2025
63 Тихо бе прадляК скъсан!
До коментар #58 от "Антитрол":Не си компетентен.
Коментиран от #70
17:20 15.12.2025
64 Да ама
До коментар #22 от "Мимчят":Както е рекъл поетът :
,,последните станаха...ПЪРВИ"
Така и и с нашият...кебапчия...
17:21 15.12.2025
65 Антитрол
До коментар #56 от "Я пъ тоа":"Путин не внася ли оръжия войници...."
Внася ама пък и си плаща но плюете по него а не плюете по зеления наркоман който ние издържаме с нашите данъци. Защо така се получава.
Няма проблем колкото иска ще му даваме ама да си плаща пък ние освен оръжия му даваме и пари за златни тоалетни.
Коментиран от #73
17:22 15.12.2025
66 Хахаха
До коментар #53 от "Парадокс":Тази фантазия не минава тук , виж колко сантиметра си е върнал смъркача …. Нито един ! Само към полската бразда напредва хихи !
Коментиран от #74
17:22 15.12.2025
67 БОЛШЕВИК
До коментар #40 от "Така ще е,":РФ с всичките си субекти е много по целокупна, здраво споена, централизирана и действаща система и държава и държавност. За сравнение малка България е разделена на кланове, на класи и групировки, няма държавност и е неуправляема едно малко разклащане и се разпилява на хиляди частици!
Коментиран от #71
17:23 15.12.2025
68 Евала на райнметал
До коментар #55 от "Кой как я нареди":Барут и муниции в България...за украйна
17:24 15.12.2025
69 Глупости,
До коментар #42 от "Сводка от фронта":Наполеон стигна от Полша до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4м., а после до Берлин го изгониха за 3г. и 6м. Сега Путин за 11г. e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 10м. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!
Коментиран от #76
17:24 15.12.2025
71 То и СССР
До коментар #67 от "БОЛШЕВИК":Бе целокупен и споен....
Коментиран от #75
17:24 15.12.2025
72 Путин не произвежда
До коментар #58 от "Антитрол":А руския народ произвежда...дерат яко кожата на мужика руски и кръвта му леят.
Коментиран от #78
17:26 15.12.2025
73 Я пъ тоа
До коментар #65 от "Антитрол":И Украйна си плаща.......не го мисли
17:27 15.12.2025
74 Това твърдение на Путин
До коментар #66 от "Хахаха":(За какво ни е светът ако Русия вече я няма) е крайно егоистично. Вероятно Путин си мисли и друго: Защо ми е Русия когато вече мен ще ме няма? В Русия живее 1,8% от световното население с нисък стандарт на живот въпреки огромните природни ресурси. Това твърдение на Путин е от безсилието да си оправи страната като другите държави по нормалния начин, а не с оръжия. Става като в нашата поговорка - "Ще си запаля къщата та да изгори плевника на съседа". Ето арабите само от един нефт имат поне 5 пъти по-висок стандарт, градове-мечта като Дубай...ще строят още един като него.
Коментиран от #80
17:28 15.12.2025
75 БОЛШЕВИК
До коментар #71 от "То и СССР":СССР накрая беше предаден отвътре и разрушен отвътре от шепа предатели!
Коментиран от #79
17:28 15.12.2025
76 Антитрол
До коментар #69 от "Глупости,":И сега реклама на руснаците ли правиш или плюеш по тях - кой за колко бил стигнал до Москва ама не казваш после какво стана и и Наполеон и Хитлер се върнаха като на.ср.а.ни.
Пък и защо пропускаш Хитлер за колко време разби обединените армии на най-великите сили на времето тези на Англия и Франция - че тя Полша се държа повече от тях.
Коментиран от #84
17:28 15.12.2025
77 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Минувач":Аман от аналитици путинисти.....важно е че Украйна ша прай дронове в Германия....и ша трепе путинисти с тях.
17:29 15.12.2025
78 В Н-ския руски град
До коментар #72 от "Путин не произвежда":завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло, яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Дефицитът увеличава цените, после идват купоните и накрая всичко изчезва от магазините. Това го гледахме последно в СССР 1990г. когато бяха спасени от САЩ с "ножки Буша".
Коментиран от #87
17:30 15.12.2025
79 Стига бе
До коментар #75 от "БОЛШЕВИК":Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ в КПСС да се справят с тия "шепа предатели"....дори ПУЧА срещи Горби са провали....
Коментиран от #81
17:31 15.12.2025
80 Антитрол
До коментар #74 от "Това твърдение на Путин":"е от безсилието да си оправи страната като другите държави по нормалния начин, а не с оръжия"
Ха ха ха ами господарите с какво завладяха Иран и Либия за да си оправят държавата като откраднат петрола и златото - с цветя и демокрация ли ги замеряха. Явно и евреите са безсилни че и те с оръжия си оправят държавата - ама пък там не плюете - защо ли?
Коментиран от #82
17:32 15.12.2025
81 Антитрол
До коментар #79 от "Стига бе":"ЗДРАВИТЕ СИЛИ в КПСС"
Където са и сега ЗДРАВИТЕ СИЛИ в САЩ да подкрепят вашата любима киевска хунта.
Коментиран от #86
17:34 15.12.2025
82 Пълни глупости
До коментар #80 от "Антитрол":Не знам Ирак и Либия да са станали АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.....
17:35 15.12.2025
83 Европа и Украйна
Тръмп не е познал!
17:35 15.12.2025
84 И в двата случая
До коментар #76 от "Антитрол":бяха спрени Наполеон и Хитлер от големи коалиции включващи западните държави и Руската империя/СССР. Наполеон не е разбит от руснаците 1810г., а от Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави.
ВСВ е между Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
17:35 15.12.2025
85 това е новата война без войници...
17:35 15.12.2025
86 Я пъ тоа
До коментар #81 от "Антитрол":Здравите сили в САЩ....подкрепят Киев...Конгреса гласува нови 70 милиарда долара за Украйна....за 2026.
Коментиран от #92
17:36 15.12.2025
87 Антитрол
До коментар #78 от "В Н-ския руски град":"Дефицитът увеличава цените, после идват купоните и накрая всичко изчезва от магазините"
Ха ха ха ама пък рублата се вдига - нещо не ви вървят икономическите "прогнози". Иначе при нас в ЕССР изобщо не се увеличават цените - нали така ви увериха от посолството.
Коментиран от #91
17:37 15.12.2025
88 стоян георгиев
17:37 15.12.2025
89 Факти
17:38 15.12.2025
90 Григор
Коментиран от #97
17:38 15.12.2025
91 стоян георгиев
До коментар #87 от "Антитрол":В русия стана много по зле от бг.преди поне бяхме на кантар.не случайно бг диаспората в русия избяга.
Коментиран от #94, #96
17:39 15.12.2025
92 Антитрол
До коментар #86 от "Я пъ тоа":"Конгреса гласува нови 70 милиарда долара за Украйна"
Е сравнение с 300 милиарда при деменцията как ти се види - пък и системата в САЩ е такава че президента може да ги спре.
Коментиран от #93, #101
17:39 15.12.2025
93 Кой ти каза
До коментар #92 от "Антитрол":Че Байдън е дал 300 милиарда на Киев...само конгреса на САЩ дава пари....той никога не е отпускал такава сума.....
Коментиран от #98
17:42 15.12.2025
94 Антитрол
До коментар #91 от "стоян георгиев":"В русия стана много по зле от бг."
Ти тъкмо се прибираш от Русия или от посолството те увериха че е така.
До кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи - хайде напънете поне малко мозъчетата.
Коментиран от #95, #100
17:42 15.12.2025
95 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #94 от "Антитрол":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
17:43 15.12.2025
96 Това са безспорни
До коментар #91 от "стоян георгиев":Факти.
17:43 15.12.2025
97 Я пъ тоа
До коментар #90 от "Григор":Основна задача на Украйна....да избива повече руснаци.....на териториите Путин яко са окопава.....явно не знае древната мъдрост....Земя се връща, живот никога...
Коментиран от #104
17:43 15.12.2025
98 Антитрол
До коментар #93 от "Кой ти каза":Е конгреса де ама при деменцията докато "управляваше". Това ти казвам конгреса ги отпуска а президента може да ги спре - конгреса отпусна даже над 300 милиарда на зеления.
Не се прави на ударен много добре знаеш за какво става дума.
Коментиран от #102, #103
17:44 15.12.2025
99 НАТОВСКИ ДРОНОВЕ
17:45 15.12.2025
100 стоян георгиев
До коментар #94 от "Антитрол":Фактите така говорят.никой не бяга в русия от бг а обратното е масово.нали не мислиш че всички са глупави? Даже и ти дето нямаш никакво намерение да избягаш от фашизма в бг?
17:45 15.12.2025
101 Абе не знам кой какво дал
До коментар #92 от "Антитрол":Но милион руски кратуни бяха откъснати от Американски оръжия.И от български също.
17:46 15.12.2025
102 Стига глупости
До коментар #98 от "Антитрол":Конгреса никога не давал 300 милиарда на Байдън.....даже за шест месеца спря финансирането на Украйна...Байдън нищо не можеше да направи....
Коментиран от #106
17:46 15.12.2025
103 стоян георгиев
До коментар #98 от "Антитрол":Байдън даваше по 50 млрд. годишно.общо 150.другото са приказки на рижата.когато се направи ревизия се видя че байдън не е излъгал за разлика от тръмп.
Коментиран от #113
17:47 15.12.2025
104 Антитрол
До коментар #97 от "Я пъ тоа":"Основна задача на Украйна....да избива повече руснаци"
Съгласен съм че такава им е задачата ама бандерите нещо не се справят - избиват повече украинци отколкото руснаци. По 30 000 ловят на месец и не им стигат та депутат от радата е казал че ако не увеличат бройката поне на 60 000 щели да останат без армия.
Коментиран от #107, #108, #111, #112, #114
17:47 15.12.2025
105 Боже, Боже
17:48 15.12.2025
107 Я пъ тоа
До коментар #104 от "Антитрол":Украйна си брани страната както може....а тоя който НАПАДА винаги дава повече жертви...вервай ми....
17:49 15.12.2025
108 Мани го тоя смешник
До коментар #104 от "Антитрол":Виж,че повтаря написаното като бавноразвиващ.
17:50 15.12.2025
109 анонимен
17:50 15.12.2025
110 Истината боли нали.....
До коментар #106 от "Мани го тоя смешник":Иначе натовските дронове не прощават на дъртака кремълски....
17:51 15.12.2025
111 Бавният,
До коментар #104 от "Антитрол":Името на депутата?
17:51 15.12.2025
112 Я пъ тоа
До коментар #104 от "Антитрол":Затова ли дъртака кремълски са моли Украйна да има само...600 хилядна армия.
17:52 15.12.2025
113 Антитрол
До коментар #103 от "стоян георгиев":"Байдън даваше по 50 млрд. годишно.общо 150.другото са приказки на рижата"
Да бе, казах ти с плоски лъжи пропаганда не става - зеления наркоман каза че при него са пристигнали само 150 милиарда - по точно 140. Ама то освен да лъжете друго не ви остана.
Какво стана с Покровск нали ужким руснаците не бяха го превзели - защо всички изведнъж загубиха интерес към него и не го споменават.
17:53 15.12.2025
114 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #104 от "Антитрол":Мери ли ги?М?Що орките 4 години мрат като мухи в Донбас?М?Бавен тебе питам.
17:53 15.12.2025