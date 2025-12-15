Новини
Киев се опитва да пренасочи част от украинското оръжейно производство в безопасни европейски страни, за да избегне прекъсванията, предизвиквани от атаките на Русия, уточнява ДПА

Модерна война! Украйна ще произвежда бойни дронове в Германия в промишлени количества - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия, съобщиха днес украинският производител на дронове "Фронтлайн Роботикс" (Frontline Robotics) и германската оръжейна компания "Куантъм Системс" (Quantum Systems), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната, обявиха днес двете компании на германско-украинския икономически форум в Берлин.

Матиас Лена, ръководител на съвместното предприятие "Куантъм Фронтлайн Индъстрис" (Quantum Frontline Industries) посочи, че ще се произвеждат десетки хиляди дронове на година. Компанията подчерта, че проектът представлява "първата напълно автоматизирана производствена линия за дронове за украинските въоръжени сили от промишлен мащаб."

Изпробваният на бойното поле логистичен дрон "Линза", разузнавателният дрон "Зуум" и дистанционно-управляваната картечница и гранатомет "Буря" ще се произвеждат в германски заводи. Сътрудничеството е част от инициативата на украинското правителство "Строим с Украйна".

Киев се опитва да пренасочи част от украинското оръжейно производство в безопасни европейски страни, за да избегне прекъсванията, предизвиквани от атаките на Русия, уточнява ДПА.


  • 1 Атина Палада

    11 33 Отговор
    братушките си намериха майстора

    Коментиран от #4, #20

    16:47 15.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    35 7 Отговор
    Украйна изтече у канала!
    Украйна не е държава, а територия, руска територия!

    Коментиран от #16

    16:47 15.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 33 Отговор
    след края на СВО,руснаците ще са в Червената книга

    Коментиран от #22

    16:48 15.12.2025

  • 4 Опппа опппа

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Пак си се нашмъркала с бактерии.

    16:48 15.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    27 5 Отговор
    Малоумието продължава! Ако толкова искате 3та световна - продължавайте!
    На прага сте и се натискате да престъпите!

    16:48 15.12.2025

  • 6 Де факто

    13 3 Отговор
    Украйна е в НАТО.

    16:49 15.12.2025

  • 7 сам у рай

    18 5 Отговор
    И защо са им след са вече победени?
    Ама то и парите си им ги дават евролуковите глави, така че какво им пука.
    Ха плащайте вие сметката!
    Лукови глави....

    16:50 15.12.2025

  • 8 Механик

    8 26 Отговор
    Русия ще бъде разделена между Китай и Украйна

    Коментиран от #40

    16:50 15.12.2025

  • 9 Може, ама Германия

    22 7 Отговор
    Има специален статут на победена страна. Ако Русия реши, ще си вземе пак цяла Източна Германия без един изстрел. Просто, понеже договорът 2+4 става недействителен... Германците нещо много се отвиват, ама може да настинат.

    16:50 15.12.2025

  • 10 Дориана

    20 5 Отговор
    Избийте се ! Очаквано е Русия да ви унищожи и когато това стане пак ще се жалвате тичайки до Европа и Америка. Зеленски вече става смешен и враг на собствения си народ. Да отива на фронта!

    16:50 15.12.2025

  • 11 Общо -взето

    5 19 Отговор
    ВСУ си пробват модерните оръжия по главите на горките орки.

    Коментиран от #32

    16:50 15.12.2025

  • 12 И Киев е Руски

    16 7 Отговор
    Западът се страхува дори да спомене темата за денацификацията. Ужасени са до степен да треперят на колене. Защото веднага щом списъците с дискриминационни закони, укази и разпоредби бъдат публикувани. Украйна ще бъде възприета от целия свят като нацистка държава, а Европа ще бъде възприета като нацистки колаборационист, подкрепящ геноцид, основан на етническа принадлежност. И САЩ изпревариха ситуацията точно навреме... И е малко вероятно хората в Европа и Украйна да не разбират това. Е, не мога да повярвам, че стотици политици и журналисти не са се поинтересували за тази „първопричина за конфликта", която Путин изисква да бъде разгледана. Затова са се вкопчили в територия. в НАТО, за да не подозира населението възможно най-дълго, че нацистите отново са дошли на власт в Европа. Не са минали и сто години....

    Коментиран от #27

    16:51 15.12.2025

  • 13 Дрон Армагедон

    9 7 Отговор
    Това си е директна намеса на Германия във войната. Какво се оплакват европейците, че Китай и Северна Корея помагали на руснаците. Германските работници получават заплати, а фирмите регистрират печалби. Когато войната свърши, какво ще стане с производствените линии за дронове в Германия? Ще спрат ли? А, някой чакат мир? Войната е печеливш бизнес. Един шанс за германската икономика, който не трябва да се изпуска.

    16:51 15.12.2025

  • 14 404

    14 4 Отговор
    Окървавената история от над два века ни учи не че на Русия трябва да се има безусловно доверие. Тя ни учи, че Русия и нейните интереси за сигурност трябва да се приемат сериозно. Европа многократно е отхвърляла мира с Русия не защото е невъзможен, а защото признаването на опасенията на Русия погрешно е било счетено за нелегитимно. Докато Европа не се откаже от този навик, тя ще остане затворена в цикъл на саморазрушителна конфронтация: отхвърляне на мира, когато е възможен, и плащане за своята глупост дълго след това.

    16:52 15.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    САЩ и Русия ще унищожат нацистка Европа.

    Коментиран от #17

    16:52 15.12.2025

  • 16 Повтаряй след мен

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 2022 година
    По 2000 пъти на ден го повтаряй.

    16:53 15.12.2025

  • 17 Механик

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
    11 години в Донбас.
    Ще ще ще ЩЕ

    Коментиран от #24

    16:54 15.12.2025

  • 18 Въпрос

    9 6 Отговор
    Смъркача що се отказа от НАТЮ …. Щото изгуби войната и му взеха богатите земи хихи !

    16:55 15.12.2025

  • 19 И Киев е Руски

    8 5 Отговор
    Още преди капитулацията на Германия, Уинстън Чърчил неочаквано инструктира британските военни стратези да проучат възможността за незабавна кампания срещу Съветския съюз. През 1945 г. е разработен план, наречен „Операция Немислимо", който предвижда използването на англо-американски сили и дори нововъоръжени германски части за налагане на западната воля на Русия през същата година или малко след това. Планът би бил военен хазарт и за щастие е отхвърлен, но самото му съществуване показва колко дълбоко е вкоренена идеята, че руската власт е нелегитимна и, ако е необходимо, трябва да бъде ограничена със сила

    16:56 15.12.2025

  • 20 аz CВО Победа 80

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Аз пак днес превзех Покровск за 79 път!

    16:56 15.12.2025

  • 21 Всезнайко

    12 5 Отговор
    Укрите се мислят за хитри.Русия им бомби заводите за оръжия.А те в европейски страни да им правят дронове.Но ще видим какво ще излезе.

    Коментиран от #25

    16:57 15.12.2025

  • 22 Мимчят

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ами ти ,като ,,последен.,,може да се откажеш в тази книга...,а не руснаците....

    Коментиран от #64

    16:58 15.12.2025

  • 23 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 13 Отговор
    Украинците навряха у кучи .ъZ блатните opки !

    Коментиран от #30

    16:58 15.12.2025

  • 24 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    иZвинявай тaпeйка но, повтарянето на частицата ЩЕ е моя запазена марка.

    Коментиран от #37

    16:58 15.12.2025

  • 25 Повтаряй след мен

    2 12 Отговор

    До коментар #21 от "Всезнайко":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    Утре пак така-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо

    Коментиран от #33

    16:58 15.12.2025

  • 26 Съобщение

    7 2 Отговор
    Смърко да прочете внимателно 28 те заповеди на Г- Президента Тръмп и чинно да се подчини …

    16:59 15.12.2025

  • 27 Точно така

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    2014-та г, веднага след вземането на властта в Киев с военен преврат, в германският Бундестаг имаше изказвания на народни представители, юристи, че в Киев на власт са "дошли фашисти"!
    Но, някак си цяла Европа го забрави? Сега те помагат на фашистката власт.

    16:59 15.12.2025

  • 28 Възмутен

    11 2 Отговор
    До кога с пещерна пропаганда бе

    Ужким Украйна произвеждала ама "производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната"
    Кажете го директно - Германия ще произвежда дронове за Украйна с парите на данъкоплатците от ЕС - толкова ли е страшно да кажете истината поне един път.

    Коментиран от #35

    16:59 15.12.2025

  • 29 Не случайно има поговорка,

    7 2 Отговор
    покрай сухото, гори и мокрото!? Швабите искат и те да изгорят, отдавна си го търсят, но накрая ще си го получат.

    17:00 15.12.2025

  • 30 Европа се събуди.

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Блатото е свършено.Кому е нужна тази алкохолизирана и тежко пропаднала зган.

    Коментиран от #39

    17:01 15.12.2025

  • 31 коя украйна

    7 1 Отговор
    Какви дронове и за кога? Войната привършва с капитулация.

    17:01 15.12.2025

  • 32 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Общо -взето":

    Всички анализи на военните експерти сочат, че Русия има пълно превъзходство над Украйна във всички видове оръжия, включително и в дроновете. При тежките оръжия това превъзходство е смазващо. Русия реагира на нуждите на фронта и модифицира бързо съобразно тях произвежданите оръжия.

    17:01 15.12.2025

  • 33 Антитрол

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Повтаряй след мен":

    "Киев за два дня и всьо"

    Повтаряй след мен - Каза го генерал Мили от господарите ама ние го ползваме като опорка защото няма други, Каза го генерал Мили от господарите ама ние го ползваме като опорка защото няма други, Каза го генерал Мили от господарите ама ние го ползваме като опорка защото няма други

    Коментиран от #38

    17:02 15.12.2025

  • 34 тези тупани

    7 1 Отговор
    СА ОТКЪСНАТИ ЖЕСТОКО ОТ РЕАЛНОСТТА.

    17:02 15.12.2025

  • 35 Ами браво

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Възмутен":

    Германия!

    17:02 15.12.2025

  • 36 Още новини от Украйна

    9 3 Отговор
    "Украйна ще произвежда бойни дронове в Германия в промишлени количества" - Разбирай: Русия ще бомби в промишлени количества заводчета в Германия.

    Коментиран от #41, #44

    17:03 15.12.2025

  • 37 Щещеще

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Си върнем Крим , Донбас и Луганск само бело да има за гнома наркоман … Първо беше Азов , после още десетина града без стратегическо значение , после Покровск … ама урките нямат ток и вода и в Kiiw даже ! Що ли ?

    17:03 15.12.2025

  • 38 Не глюпако!

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Антитрол":

    Мили каза нещо за три дни.
    Маргарита Симонян през февруари 22 година го каза по руската национална телевизия -КИЕВ ЗА ДВА ДНЯ И ВСЬО

    ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ПОВТАРЯШ!

    Коментиран от #45

    17:04 15.12.2025

  • 39 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Европа се събуди.":

    "Кому е нужна тази алкохолизирана и тежко пропаднала зган"

    На кому у нужна фашистка европа и протежетата им бандерите в украйна, кому са нужни 32-та пола и джендърляка, кому е нужна ислямизираната европа.

    Коментиран от #43

    17:05 15.12.2025

  • 40 Така ще е,

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    още повече, че в РФ няма Русская республика. Руснаците живеят само на окупирана територия:
    РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
    Републики в РФ:
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)

    Коментиран от #67

    17:06 15.12.2025

  • 41 Когато Германия се въоръжи

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Още новини от Украйна":

    Умират 27 милиона руснака.После Сталин утрепа още 30 милиона руснака.

    Коментиран от #46, #57

    17:07 15.12.2025

  • 42 Сводка от фронта

    3 0 Отговор
    От началото на войната до днес бандерите са загубили 30% територии и на си върнали и един сантиметър от тях ! Факт !

    Коментиран от #53, #69

    17:07 15.12.2025

  • 43 Оди у Русиа

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Антитрол":

    Дедовия ли ми търсиш в ЕС?

    Коментиран от #54

    17:08 15.12.2025

  • 44 Някой да бомби

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Още новини от Украйна":

    заводчетата на Кимчо дето даде поне 3,8млн. тежки снаряда на Путин, отделно ракети и праща войски срещу Украйна? Иран също не е бомбандиран заради това, че дава дронове на РФ.

    Коментиран от #48

    17:11 15.12.2025

  • 45 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не глюпако!":

    Генерал Мили е действащ генерал от американската армия - той още първия ден заяви че Киев ще падне за 72 часа. А Маргарита Симонян е просто една журналистка която цитираше генерал Мили - ако вие удобно сте получили амнезия аз не съм. Второ правите ли разлика от Генерал в армията на САЩ и журналистка.

    Ама като няма акъл да измислите нещо ново повтаряте старите опорки. Та повтаряй каквото съм написал и поне си сложи ник че така си личи че ви е страх даже и да се покажете със собствен ник.

    17:11 15.12.2025

  • 46 Минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Когато Германия се въоръжи":

    Ами като фашагите са въоръжени що не нападнат , ами искат източния фланг да ги покрива ? То не че някой ще се прежали ама да видим ?

    Коментиран от #49

    17:11 15.12.2025

  • 47 То и сега

    1 1 Отговор
    Германия дава дронове на Украйна...водят ги за украински...

    17:13 15.12.2025

  • 48 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Някой да бомби":

    "заводчетата на Кимчо дето даде поне 3,8млн. тежки снаряда на Путин"

    А господарите ти колко снаряда дадоха на зеления наркоман - или в канчето на господарите ви е забранено да гледате - работата ви е да плюете по Русия.

    Коментиран от #51

    17:13 15.12.2025

  • 49 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Минувач":

    Тва да не ти е Путин бе.....

    Коментиран от #60

    17:14 15.12.2025

  • 50 Опорка

    2 2 Отговор
    Украинското самоубиване впечатлява с олигофpeнското си упорство. Проблема на всяко оръжие, което се внася, е точно това - трябва да се внесе. Руснаците благородно са оставили малко връзки с външния свят, колкото украинците да не умрат от глад. В момента вноса на оръжие се извършва контрабандно с цивилни камиони и пикапи, но това е цената на благородството. Но, ако ескалациятя продължи, Украйна ще бъде напълно отрязана от външния свят и нещата за тях ще станат много, много сложни.

    Коментиран от #56

    17:14 15.12.2025

  • 51 Стига бе

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Антитрол":

    Гледай в канчето на Путин..дето вкара най много ОРЪЖИЯ в Украйна....

    Коментиран от #58

    17:15 15.12.2025

  • 52 Украина

    2 1 Отговор
    Първо да си оправят тока , водата и парното и после да произвеждат дронове , щото прогнозите за възстановяването на инфраструктурата им е с десетгодишно предвиждане хихи !

    17:15 15.12.2025

  • 53 Парадокс

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Сводка от фронта":

    През 22 година орките окупираха 20 процента от Украйна плюс Крим е това число.
    Днес са окупирали 19 процента.
    1,2 избити орки не влизат в калкулацията

    Коментиран от #66

    17:15 15.12.2025

  • 54 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Оди у Русиа":

    А ти дедовия ли ми търсиш в България - заминавай да помагаш на зеления наркоман - доброволец във ВСУ.

    17:15 15.12.2025

  • 55 Кой как я нареди

    3 1 Отговор
    А Германия ще произвежда БАРУТ в...България...

    Коментиран от #68

    17:15 15.12.2025

  • 56 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Опорка":

    Путин не внася ли оръжия войници....от КИМ и Аятолаха...

    Коментиран от #59, #62, #65

    17:16 15.12.2025

  • 57 Обикновен човек

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Когато Германия се въоръжи":

    Всеки ден благодаря на съдбата че нендъм руснак.

    17:17 15.12.2025

  • 58 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Стига бе":

    "Гледай в канчето на Путин"

    Путин си ги проезвежда 99% от оръжията за разлика от зеления наркоман. Ама в канчето на господарите не дават да се гледа нали че ще спрат грантовете.

    Коментиран от #61, #63, #72

    17:18 15.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Минувач

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Панелените фашаги - тролове не само че не могат да пишат на правилен книжовен език , ами и не им е направен интелктуален подбор от тези които са ги инсталирали да драскат тук …

    Коментиран от #77

    17:18 15.12.2025

  • 61 Трол

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    Императрица Притисна ми произвежда дедовия.

    17:19 15.12.2025

  • 62 Опорка

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Я пъ тоа":

    Нищо общо с нищо, типичен малoyмен коментар на типичния умствeно изостанал жълтопаветен джeндъp

    17:20 15.12.2025

  • 63 Тихо бе прадляК скъсан!

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #70

    17:20 15.12.2025

  • 64 Да ама

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мимчят":

    Както е рекъл поетът :
    ,,последните станаха...ПЪРВИ"
    Така и и с нашият...кебапчия...

    17:21 15.12.2025

  • 65 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Я пъ тоа":

    "Путин не внася ли оръжия войници...."

    Внася ама пък и си плаща но плюете по него а не плюете по зеления наркоман който ние издържаме с нашите данъци. Защо така се получава.

    Няма проблем колкото иска ще му даваме ама да си плаща пък ние освен оръжия му даваме и пари за златни тоалетни.

    Коментиран от #73

    17:22 15.12.2025

  • 66 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Парадокс":

    Тази фантазия не минава тук , виж колко сантиметра си е върнал смъркача …. Нито един ! Само към полската бразда напредва хихи !

    Коментиран от #74

    17:22 15.12.2025

  • 67 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Така ще е,":

    РФ с всичките си субекти е много по целокупна, здраво споена, централизирана и действаща система и държава и държавност. За сравнение малка България е разделена на кланове, на класи и групировки, няма държавност и е неуправляема едно малко разклащане и се разпилява на хиляди частици!

    Коментиран от #71

    17:23 15.12.2025

  • 68 Евала на райнметал

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Кой как я нареди":

    Барут и муниции в България...за украйна

    17:24 15.12.2025

  • 69 Глупости,

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Сводка от фронта":

    Наполеон стигна от Полша до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4м., а после до Берлин го изгониха за 3г. и 6м. Сега Путин за 11г. e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 10м. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    Коментиран от #76

    17:24 15.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 То и СССР

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "БОЛШЕВИК":

    Бе целокупен и споен....

    Коментиран от #75

    17:24 15.12.2025

  • 72 Путин не произвежда

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    А руския народ произвежда...дерат яко кожата на мужика руски и кръвта му леят.

    Коментиран от #78

    17:26 15.12.2025

  • 73 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Антитрол":

    И Украйна си плаща.......не го мисли

    17:27 15.12.2025

  • 74 Това твърдение на Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хахаха":

    (За какво ни е светът ако Русия вече я няма) е крайно егоистично. Вероятно Путин си мисли и друго: Защо ми е Русия когато вече мен ще ме няма? В Русия живее 1,8% от световното население с нисък стандарт на живот въпреки огромните природни ресурси. Това твърдение на Путин е от безсилието да си оправи страната като другите държави по нормалния начин, а не с оръжия. Става като в нашата поговорка - "Ще си запаля къщата та да изгори плевника на съседа". Ето арабите само от един нефт имат поне 5 пъти по-висок стандарт, градове-мечта като Дубай...ще строят още един като него.

    Коментиран от #80

    17:28 15.12.2025

  • 75 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "То и СССР":

    СССР накрая беше предаден отвътре и разрушен отвътре от шепа предатели!

    Коментиран от #79

    17:28 15.12.2025

  • 76 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Глупости,":

    И сега реклама на руснаците ли правиш или плюеш по тях - кой за колко бил стигнал до Москва ама не казваш после какво стана и и Наполеон и Хитлер се върнаха като на.ср.а.ни.

    Пък и защо пропускаш Хитлер за колко време разби обединените армии на най-великите сили на времето тези на Англия и Франция - че тя Полша се държа повече от тях.

    Коментиран от #84

    17:28 15.12.2025

  • 77 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Минувач":

    Аман от аналитици путинисти.....важно е че Украйна ша прай дронове в Германия....и ша трепе путинисти с тях.

    17:29 15.12.2025

  • 78 В Н-ския руски град

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Путин не произвежда":

    завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло, яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Дефицитът увеличава цените, после идват купоните и накрая всичко изчезва от магазините. Това го гледахме последно в СССР 1990г. когато бяха спасени от САЩ с "ножки Буша".

    Коментиран от #87

    17:30 15.12.2025

  • 79 Стига бе

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "БОЛШЕВИК":

    Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ в КПСС да се справят с тия "шепа предатели"....дори ПУЧА срещи Горби са провали....

    Коментиран от #81

    17:31 15.12.2025

  • 80 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Това твърдение на Путин":

    "е от безсилието да си оправи страната като другите държави по нормалния начин, а не с оръжия"

    Ха ха ха ами господарите с какво завладяха Иран и Либия за да си оправят държавата като откраднат петрола и златото - с цветя и демокрация ли ги замеряха. Явно и евреите са безсилни че и те с оръжия си оправят държавата - ама пък там не плюете - защо ли?

    Коментиран от #82

    17:32 15.12.2025

  • 81 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Стига бе":

    "ЗДРАВИТЕ СИЛИ в КПСС"

    Където са и сега ЗДРАВИТЕ СИЛИ в САЩ да подкрепят вашата любима киевска хунта.

    Коментиран от #86

    17:34 15.12.2025

  • 82 Пълни глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Антитрол":

    Не знам Ирак и Либия да са станали АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.....

    17:35 15.12.2025

  • 83 Европа и Украйна

    0 0 Отговор
    заедно до победата!

    Тръмп не е познал!

    17:35 15.12.2025

  • 84 И в двата случая

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Антитрол":

    бяха спрени Наполеон и Хитлер от големи коалиции включващи западните държави и Руската империя/СССР. Наполеон не е разбит от руснаците 1810г., а от Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави.
    ВСВ е между Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    17:35 15.12.2025

  • 85 това е новата война без войници...

    0 0 Отговор
    сега в какви количества ги произвежда........Много ми прилича на посещението ми преди години в един концлагер за ,който не сте чували-НОРДхаузен........бих ви разправял ,но ще погубим аюрата на просийската непобедимост и на саботажите им........ПС.Като саботирахте воените заводи в бг....те спряха ли да бълват ,а просиянци.......

    17:35 15.12.2025

  • 86 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Антитрол":

    Здравите сили в САЩ....подкрепят Киев...Конгреса гласува нови 70 милиарда долара за Украйна....за 2026.

    Коментиран от #92

    17:36 15.12.2025

  • 87 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "В Н-ския руски град":

    "Дефицитът увеличава цените, после идват купоните и накрая всичко изчезва от магазините"

    Ха ха ха ама пък рублата се вдига - нещо не ви вървят икономическите "прогнози". Иначе при нас в ЕССР изобщо не се увеличават цените - нали така ви увериха от посолството.

    Коментиран от #91

    17:37 15.12.2025

  • 88 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Днес украйна запали и потопи руска подводница с дрон.за първи път в световната военна история.

    17:37 15.12.2025

  • 89 Факти

    0 0 Отговор
    Германия ще произвежда дронове за Украйна, а Русия ще плати сметката. Красота.

    17:38 15.12.2025

  • 90 Григор

    1 1 Отговор
    Така ли ще приключите войната? Така ще я продължите и ще губите още повече територии. Лошо решение!

    Коментиран от #97

    17:38 15.12.2025

  • 91 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "Антитрол":

    В русия стана много по зле от бг.преди поне бяхме на кантар.не случайно бг диаспората в русия избяга.

    Коментиран от #94, #96

    17:39 15.12.2025

  • 92 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Я пъ тоа":

    "Конгреса гласува нови 70 милиарда долара за Украйна"

    Е сравнение с 300 милиарда при деменцията как ти се види - пък и системата в САЩ е такава че президента може да ги спре.

    Коментиран от #93, #101

    17:39 15.12.2025

  • 93 Кой ти каза

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Антитрол":

    Че Байдън е дал 300 милиарда на Киев...само конгреса на САЩ дава пари....той никога не е отпускал такава сума.....

    Коментиран от #98

    17:42 15.12.2025

  • 94 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    "В русия стана много по зле от бг."

    Ти тъкмо се прибираш от Русия или от посолството те увериха че е така.

    До кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи - хайде напънете поне малко мозъчетата.

    Коментиран от #95, #100

    17:42 15.12.2025

  • 95 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Антитрол":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?

    17:43 15.12.2025

  • 96 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Факти.

    17:43 15.12.2025

  • 97 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "Григор":

    Основна задача на Украйна....да избива повече руснаци.....на териториите Путин яко са окопава.....явно не знае древната мъдрост....Земя се връща, живот никога...

    Коментиран от #104

    17:43 15.12.2025

  • 98 Антитрол

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "Кой ти каза":

    Е конгреса де ама при деменцията докато "управляваше". Това ти казвам конгреса ги отпуска а президента може да ги спре - конгреса отпусна даже над 300 милиарда на зеления.

    Не се прави на ударен много добре знаеш за какво става дума.

    Коментиран от #102, #103

    17:44 15.12.2025

  • 99 НАТОВСКИ ДРОНОВЕ

    0 0 Отговор
    Громят Русия. Путин не може да ги спре.....

    17:45 15.12.2025

  • 100 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Антитрол":

    Фактите така говорят.никой не бяга в русия от бг а обратното е масово.нали не мислиш че всички са глупави? Даже и ти дето нямаш никакво намерение да избягаш от фашизма в бг?

    17:45 15.12.2025

  • 101 Абе не знам кой какво дал

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Антитрол":

    Но милион руски кратуни бяха откъснати от Американски оръжия.И от български също.

    17:46 15.12.2025

  • 102 Стига глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Антитрол":

    Конгреса никога не давал 300 милиарда на Байдън.....даже за шест месеца спря финансирането на Украйна...Байдън нищо не можеше да направи....

    Коментиран от #106

    17:46 15.12.2025

  • 103 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Антитрол":

    Байдън даваше по 50 млрд. годишно.общо 150.другото са приказки на рижата.когато се направи ревизия се видя че байдън не е излъгал за разлика от тръмп.

    Коментиран от #113

    17:47 15.12.2025

  • 104 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Я пъ тоа":

    "Основна задача на Украйна....да избива повече руснаци"

    Съгласен съм че такава им е задачата ама бандерите нещо не се справят - избиват повече украинци отколкото руснаци. По 30 000 ловят на месец и не им стигат та депутат от радата е казал че ако не увеличат бройката поне на 60 000 щели да останат без армия.

    Коментиран от #107, #108, #111, #112, #114

    17:47 15.12.2025

  • 105 Боже, Боже

    2 0 Отговор
    Какво доживяхме...натовско оръжие да громи Русия.....преди години тва бе немислимо....

    17:48 15.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    Украйна си брани страната както може....а тоя който НАПАДА винаги дава повече жертви...вервай ми....

    17:49 15.12.2025

  • 108 Мани го тоя смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    Виж,че повтаря написаното като бавноразвиващ.

    17:50 15.12.2025

  • 109 анонимен

    1 0 Отговор
    СЛАВА УКРАИНА

    17:50 15.12.2025

  • 110 Истината боли нали.....

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Мани го тоя смешник":

    Иначе натовските дронове не прощават на дъртака кремълски....

    17:51 15.12.2025

  • 111 Бавният,

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    Името на депутата?

    17:51 15.12.2025

  • 112 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    Затова ли дъртака кремълски са моли Украйна да има само...600 хилядна армия.

    17:52 15.12.2025

  • 113 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    "Байдън даваше по 50 млрд. годишно.общо 150.другото са приказки на рижата"

    Да бе, казах ти с плоски лъжи пропаганда не става - зеления наркоман каза че при него са пристигнали само 150 милиарда - по точно 140. Ама то освен да лъжете друго не ви остана.

    Какво стана с Покровск нали ужким руснаците не бяха го превзели - защо всички изведнъж загубиха интерес към него и не го споменават.

    17:53 15.12.2025

  • 114 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    Мери ли ги?М?Що орките 4 години мрат като мухи в Донбас?М?Бавен тебе питам.

    17:53 15.12.2025

