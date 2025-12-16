Новини
The Wall Street Journal публикува гаранциите за сигурност на Украйна, договорени в Берлин
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal публикува гаранциите за сигурност на Украйна, договорени в Берлин

16 Декември, 2025 04:00, обновена 16 Декември, 2025 04:07

Администрацията на Тръмп се надява да сключи сделка до края на годината, но украинските и европейските представители са скептични за бързината

The Wall Street Journal публикува гаранциите за сигурност на Украйна, договорени в Берлин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати предложиха на Украйна гаранции за сигурност, подобни на предвидените в член 5 от Северноатлантическия договор, на преговорите в Берлин, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски представители.

Вестникът отбелязва, че по този начин Вашингтон се опитва да „прекъсне безизходицата“, която се е развила в преговорите. Проектът на документ е изготвен от военните на Съединените щати, европейските страни и Украйна.

Според вестника администрацията на Доналд Тръмп се надява да сключи сделка до края на годината, но украинските и европейските представители са скептични относно възможността за постигане на споразумение толкова бързо.

В същото време има „още по-сериозна пречка“ пред мирното споразумение: териториалният въпрос, пише вестникът.

Според Ройтерс, позовавайки се на източник, Съединените щати са заявили на Украйна по време на преговорите в Берлин, че всяко споразумение за прекратяване на огъня трябва да включва изтегляне на войските от Донбас. Втори източник призна, че все още трябва да бъдат преодолени значителни пречки, за да се постигне споразумение за териториите.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече въпроса за териториалните отстъпки „болезнен“.

„Честно казано, все още имаме различни позиции“, каза той. Зеленски обаче изрази увереност, че Вашингтон ще помогне за намирането на компромис.

Разговорите в Берлин успяха да разрешат 90% от въпросите в рамките на мирния процес, „но все още има някои въпроси, които трябва да бъдат решени“, съобщиха Ройтерс и The Independent, позовавайки се на американски служител.

Според изявлението на европейските лидери, гаранциите за Украйна включват:

- поддържане на мирновременната численост на украинските войски на 800 000;

- сформирането на „многонационални сили на Украйна“, водени от Европа и подкрепени от Съединените щати;

- възстановяването на украинските въоръжени сили, осигурявайки сигурността на украинското въздушно пространство и поддържайки морската сигурност, включително чрез операции на украинска територия“;

- механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, ръководен от Съединените щати, с участието на международната общност;

- предприемане на мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдеща въоръжена атака, което може да включва използването на въоръжена сила, разузнавателна и логистична помощ, както и икономически и дипломатически действия;
- инвестиране в бъдещия просперитет на Украйна;
- подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И аз така с Анджелина Джоли

    3 0 Отговор
    ама ря не знаеше.

    Коментиран от #3

    04:11 16.12.2025

  • 2 Жози Готиния

    2 0 Отговор
    Ха ха, и от мен искаха гаранция, че няма да окупирам задните територии, но нахлух и спечелих войната.

    04:18 16.12.2025

  • 3 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И аз така с Анджелина Джоли":

    Аз пък с Моника Белучи, Ама и тя не знаеше..... Прочетох гаранциите и ако наистина са такива, каквито са написани в статията, определено Русия няма да се съгласи, та войната ще продължи дълго време..... Интересно разорената Украйна как ще издържа 800 000 армия или пък пак ще издържат държавите членуващи в Европейския тоталитарен съюз....

    Коментиран от #4

    04:23 16.12.2025

  • 4 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Това значи че се ЕС трябва да я финансира. Защо да даваме пари ние , а укранските олигарси да ги крадат!?

    04:39 16.12.2025

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    “Преговори” между джендърията, без кръчмар! Зеленски може да иска територии до Москва, защото е “победител”! Той да гледа да не му писне на Путин и тогава ще стане страшно за ционисткия режим!

    04:53 16.12.2025