The Wall Street Journal публикува гаранциите за сигурност на Украйна, договорени в Берлин

Съединените щати предложиха на Украйна гаранции за сигурност, подобни на предвидените в член 5 от Северноатлантическия договор, на преговорите в Берлин, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски представители.

Вестникът отбелязва, че по този начин Вашингтон се опитва да „прекъсне безизходицата“, която се е развила в преговорите. Проектът на документ е изготвен от военните на Съединените щати, европейските страни и Украйна.

Според вестника администрацията на Доналд Тръмп се надява да сключи сделка до края на годината, но украинските и европейските представители са скептични относно възможността за постигане на споразумение толкова бързо.

В същото време има „още по-сериозна пречка“ пред мирното споразумение: териториалният въпрос, пише вестникът.

Според Ройтерс, позовавайки се на източник, Съединените щати са заявили на Украйна по време на преговорите в Берлин, че всяко споразумение за прекратяване на огъня трябва да включва изтегляне на войските от Донбас. Втори източник призна, че все още трябва да бъдат преодолени значителни пречки, за да се постигне споразумение за териториите.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече въпроса за териториалните отстъпки „болезнен“.

„Честно казано, все още имаме различни позиции“, каза той. Зеленски обаче изрази увереност, че Вашингтон ще помогне за намирането на компромис.

Разговорите в Берлин успяха да разрешат 90% от въпросите в рамките на мирния процес, „но все още има някои въпроси, които трябва да бъдат решени“, съобщиха Ройтерс и The Independent, позовавайки се на американски служител.

Според изявлението на европейските лидери, гаранциите за Украйна включват:

- поддържане на мирновременната численост на украинските войски на 800 000;

- сформирането на „многонационални сили на Украйна“, водени от Европа и подкрепени от Съединените щати;

- възстановяването на украинските въоръжени сили, осигурявайки сигурността на украинското въздушно пространство и поддържайки морската сигурност, включително чрез операции на украинска територия“;

- механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, ръководен от Съединените щати, с участието на международната общност;

- предприемане на мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдеща въоръжена атака, което може да включва използването на въоръжена сила, разузнавателна и логистична помощ, както и икономически и дипломатически действия;

- инвестиране в бъдещия просперитет на Украйна;

- подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС.