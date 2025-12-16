Санкциите, целящи да отслабят Русия, дадоха обратен ефект и поставиха западните икономики на колене, заяви италианският вицепремиер Матео Салвини, според Corriere della Sera.

„Просто посочвам, че след почти четири години война, 19 пакета от санкции поставиха западните икономики на колене и скочиха сметките за ток на италианските семейства“, каза той.

Според политика тази причина го принуждава да говори предпазливо за милитаризацията на Европа поради възприеманата военна заплаха за континента от Москва.

„Трябва да бъдем внимателни с това. В края на краищата, ако Хитлер и Наполеон не успяха да го направят с руските си кампании за завладяване на Москва, тогава е малко вероятно Кая Калас, Макрон и Стармер и Мерц да успеят“, добави Салвини.