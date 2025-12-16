Новини
Италианският вицепремиер Матео Салвини: Санкциите срещу Русия поставиха западните икономики на колене
  Тема: Украйна

Италианският вицепремиер Матео Салвини: Санкциите срещу Русия поставиха западните икономики на колене

16 Декември, 2025 04:59, обновена 16 Декември, 2025 05:05

Хитлер и Наполеон не успяха в руските си кампании, малко вероятно е Кая Калас, Макрон, Стармер и Мерц да го направят“, добави заместникът на Джорджа Мелони

Италианският вицепремиер Матео Салвини: Санкциите срещу Русия поставиха западните икономики на колене - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Санкциите, целящи да отслабят Русия, дадоха обратен ефект и поставиха западните икономики на колене, заяви италианският вицепремиер Матео Салвини, според Corriere della Sera.

„Просто посочвам, че след почти четири години война, 19 пакета от санкции поставиха западните икономики на колене и скочиха сметките за ток на италианските семейства“, каза той.

Още новини от Украйна

Според политика тази причина го принуждава да говори предпазливо за милитаризацията на Европа поради възприеманата военна заплаха за континента от Москва.

„Трябва да бъдем внимателни с това. В края на краищата, ако Хитлер и Наполеон не успяха да го направят с руските си кампании за завладяване на Москва, тогава е малко вероятно Кая Калас, Макрон и Стармер и Мерц да успеят“, добави Салвини.


Италия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    27 0 Отговор
    Заглавието е вярно, какво да очакваш когато Европейския тоталитарен съюз се управлява от гинеколожка.........

    05:13 16.12.2025

  • 2 Българин

    0 32 Отговор
    А ако няма санкции и помощ за Украйна, ще трябва и да стоим на колене, пред руските нацисти. Те не случайно избиват милиони, без да им мигне окото.

    Коментиран от #3, #8

    05:15 16.12.2025

  • 3 Европеец

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Абе по-добре по прочети какво е фашизъм и нацизъм.... А все едно ,че сега не си на колене...

    05:20 16.12.2025

  • 4 Уфф

    18 0 Отговор
    Микрон -малкият Наполеон новият фюрер Мерц, ненормалниците Кая Калас, Урсула и всички Урсули да слагат по една каска на празните си глави и да тръгват да превземат Русия.,Тези дебили, ще унищожат Европа.

    Коментиран от #7

    05:26 16.12.2025

  • 5 Уфф

    12 0 Отговор
    Микрон -малкият Наполеон новият фюрер Мерц, ненормалниците Кая Калас, Урсула и всички Урсули да слагат по една каска на празните си глави и да тръгват да превземат Русия.,Тези дебили, ще унищожат Европа.

    05:26 16.12.2025

  • 6 Не на всички

    0 4 Отговор
    европейски икономики.А само тези,които едва кретат и трупат дългове.Италия е една от тях.Пред жабите са само гърците.

    05:36 16.12.2025

  • 7 някой си

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уфф":

    вече я унищожиха

    05:40 16.12.2025

  • 8 някой си

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    а ве недоносче,никога не си бил прав,с подобно мислене не на колене ами легнал и заровен!

    05:42 16.12.2025

  • 9 Единственият приятел е Русия

    3 0 Отговор
    20 пакета санкции и бумерангът се върна по главите им. Повтарящите. една и съща грешка са или глупави, или генетично увредени русофоби. Фашисткият ЕС + сащ, заслепени от дива русофобия, повтарят грешките на Наполеон и Хитлер. И резултатите са същите...

    06:14 16.12.2025

Новини по държави:
