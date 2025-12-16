Стармър: „Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна

„Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня, обяви британският премиер Киър Стармър.
В отговор на въпроси на депутати, премиерът обясни, че коалицията е провела разговори с държавните лидери. След тези разговори военните ведомства са получили задачата да разработят планове за сухопътна, въздушна и морска отбрана, както и за засилване на собствените отбранителни способности на Украйна.
Следователно „коалицията на желаещите“ има военни планове във всяка от тези области, които включват разполагане на войски на земята, коментира РИА Новости.
Стармър отбеляза, че вечерта на 15 декември ще пътува до Берлин за среща на европейските и натовските лидери с украинския президент Володимир Зеленски. На срещата ще бъдат обсъдени аспекти на американския план за разрешаване на украинския конфликт.
На 11 декември The Guardian съобщи, че в Украйна са разположени над 100 британски военни.
1 Пак
Коментиран от #9
05:01 16.12.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
05:02 16.12.2025
3 Данко Харсъзина
05:04 16.12.2025
4 Данко Харсъзина
05:07 16.12.2025
5 Уфф
05:17 16.12.2025
6 Данко Харсъзина
05:22 16.12.2025
7 Украйна нямало дае в НАТО,??
Коментиран от #10, #11
05:23 16.12.2025
8 Данко Харсъзина
05:24 16.12.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "Пак":При прекратяване на огъня какъв е смисълА, от коалицията на импотентните мераклии, освен да използват случая да се настанат на руска земя, намираща се на територията на така наречената покрайна....
05:25 16.12.2025
11 Европеец
До коментар #7 от "Украйна нямало дае в НАТО,??":Вас копейките беззъби и прегладнели никой не ви пита за нищо, както не броят за живи пияните ви робовладелци!
Коментиран от #17
05:26 16.12.2025
12 Кръчмаря казва Сметката!!!
05:27 16.12.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Е къде да го намерят да го питат, като Зеленски го завре в калните мазета и от 2022 г не смее да си покаже силиконовата зурла, а беше тръгнал за два дня Киев да освабаждава!
05:29 16.12.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
05:30 16.12.2025
15 Май Наим Г Зина
05:31 16.12.2025
16 хихи
05:32 16.12.2025
17 Европеец
До коментар #11 от "Европеец":А бе що за европейц си бе като пишеш така вулгарен коментар...
05:35 16.12.2025
18 Уса
05:39 16.12.2025
19 УхльоФ
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Този път неуспешно! Продължавай с нощните си по лю ции и мокри сънища!
05:48 16.12.2025
21 Желаещите
05:54 16.12.2025
22 Еврозоната
Атанас Запрянов са обявени 150 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв през 2026 г. на български граждани във военно формирование 22 160 - Плевен. Срокът за подаване на документите е от 5 до 23 януари 2026 г. Срочната служба в доброволния резерв започва на 6 април 2026 г.
Коментиран от #23
05:56 16.12.2025
23 Тъй тъй
До коментар #22 от "Еврозоната":Ся доброволно ,после с душегубките
Никой да не се връзва на тия покани,ей
06:15 16.12.2025