Стармър: „Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна
Стармър: „Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна

16 Декември, 2025 04:52, обновена 16 Декември, 2025 04:57 1 000 23

Това може да се случи при прекратяване на огъня

Стармър: „Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
„Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня, обяви британският премиер Киър Стармър.

В отговор на въпроси на депутати, премиерът обясни, че коалицията е провела разговори с държавните лидери. След тези разговори военните ведомства са получили задачата да разработят планове за сухопътна, въздушна и морска отбрана, както и за засилване на собствените отбранителни способности на Украйна.

Следователно „коалицията на желаещите“ има военни планове във всяка от тези области, които включват разполагане на войски на земята, коментира РИА Новости.

Стармър отбеляза, че вечерта на 15 декември ще пътува до Берлин за среща на европейските и натовските лидери с украинския президент Володимир Зеленски. На срещата ще бъдат обсъдени аспекти на американския план за разрешаване на украинския конфликт.

На 11 декември The Guardian съобщи, че в Украйна са разположени над 100 британски военни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    34 1 Отговор
    Сметките на жеЛАЕЩИТЕ са сметки без кръчмар !

    Коментиран от #9

    05:01 16.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    26 2 Отговор
    Не са питали Путин.

    Коментиран от #13

    05:02 16.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    28 1 Отговор
    Желаещите преговарят с родата на бай Дончо, зетят му, синът му, шуренайковица, балдъзата и прочие. И с вечно дрогирания наркоман. Това е особен вид шизофрения.

    05:04 16.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    20 2 Отговор
    "Желаещите" до такава степен са спихнали гумите, че скоро ще започнат да преговарят с балдъзата и тъщата на наш Киро Умния. И може би с Лекси Фльорцата.

    05:07 16.12.2025

  • 5 Уфф

    22 1 Отговор
    Тези безумни провокатори ни тласкат към война! Ами защо не пратите войски още сега бе изроди долни? След това на кого ще са нужни, освен да дразните Русия!?

    05:17 16.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    3 17 Отговор
    Но трябва да признаем, че за няма и 4 години Зеленски унищожи външноклозетната джамахирия на бункерния страхливец, всичко друго си ала бала!

    05:22 16.12.2025

  • 7 Украйна нямало дае в НАТО,??

    17 1 Отговор
    А НАТО да се настани в Украйна?? Няма да се получи! Разлика няма!!

    Коментиран от #10, #11

    05:23 16.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 13 Отговор
    И още нещо, със сигурност загрузването на блатна вата ще продължи до последната ванка!

    05:24 16.12.2025

  • 9 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    При прекратяване на огъня какъв е смисълА, от коалицията на импотентните мераклии, освен да използват случая да се настанат на руска земя, намираща се на територията на така наречената покрайна....

    05:25 16.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    1 16 Отговор

    До коментар #7 от "Украйна нямало дае в НАТО,??":

    Вас копейките беззъби и прегладнели никой не ви пита за нищо, както не броят за живи пияните ви робовладелци!

    Коментиран от #17

    05:26 16.12.2025

  • 12 Кръчмаря казва Сметката!!!

    13 1 Отговор
    НАТО нямало да Бъде на Границите на Русия, а Само в Украйна???? Ало?? В ред ли сте? Само, че ще го кръстат"Коалиция на Желаещите"!!

    05:27 16.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Е къде да го намерят да го питат, като Зеленски го завре в калните мазета и от 2022 г не смее да си покаже силиконовата зурла, а беше тръгнал за два дня Киев да освабаждава!

    05:29 16.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    1 11 Отговор
    Още една блатна подводница утанула, что случилас!

    Коментиран от #19

    05:30 16.12.2025

  • 15 Май Наим Г Зина

    5 1 Отговор
    Аз съм си подготвил подробни планове как ще похарча парите като спечеля 500 милиона от голямата американска лотария.

    05:31 16.12.2025

  • 16 хихи

    8 0 Отговор
    Това означава, че прекратяване на огъня няма да има...

    05:32 16.12.2025

  • 17 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    А бе що за европейц си бе като пишеш така вулгарен коментар...

    05:35 16.12.2025

  • 18 Уса

    7 0 Отговор
    Гудлак госпожо Стармър.Вземете още госпожи с вас на фронта

    05:39 16.12.2025

  • 19 УхльоФ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Този път неуспешно! Продължавай с нощните си по лю ции и мокри сънища!

    05:48 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Желаещите

    5 0 Отговор
    Тържеството по случай създаването на новата организация събра бивши и настоящи парашутисти, представители на граждански организации. Сред гостите имаше и представители на сходни съюзи от Румъния и Молдова.

    05:54 16.12.2025

  • 22 Еврозоната

    5 0 Отговор
    Още не сме влезли и се почна:
    Атанас Запрянов са обявени 150 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв през 2026 г. на български граждани във военно формирование 22 160 - Плевен. Срокът за подаване на документите е от 5 до 23 януари 2026 г. Срочната служба в доброволния резерв започва на 6 април 2026 г.

    Коментиран от #23

    05:56 16.12.2025

  • 23 Тъй тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Еврозоната":

    Ся доброволно ,после с душегубките
    Никой да не се връзва на тия покани,ей

    06:15 16.12.2025

