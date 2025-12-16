„Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за разполагане на войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня, обяви британският премиер Киър Стармър.

В отговор на въпроси на депутати, премиерът обясни, че коалицията е провела разговори с държавните лидери. След тези разговори военните ведомства са получили задачата да разработят планове за сухопътна, въздушна и морска отбрана, както и за засилване на собствените отбранителни способности на Украйна.

Следователно „коалицията на желаещите“ има военни планове във всяка от тези области, които включват разполагане на войски на земята, коментира РИА Новости.

Стармър отбеляза, че вечерта на 15 декември ще пътува до Берлин за среща на европейските и натовските лидери с украинския президент Володимир Зеленски. На срещата ще бъдат обсъдени аспекти на американския план за разрешаване на украинския конфликт.

На 11 декември The Guardian съобщи, че в Украйна са разположени над 100 британски военни.