Кой има имен ден днес, 15 декември 2025 г. Честито!

Християните почитат днес Св. свещеномъченик Елевтерий и неговата майка Антия. В превод от гръцки език името на светеца означава „освобождение". Имен ден празнуват дамите, кръстени Свобода

Вярва се, че молитвите към светеца помагат на бременни жени да родят по-леко. На св. Елевтерий се молят всички, които искат да се освободят от някакво свое бреме.

Св. Елевтерий бил римлянин от знатен произход. Той получил от майка си Антия, приела християнство от самия апостол Павел, възпитание във вярата. Получил и добро образование, от младини се посветил да служи на Бога.

На 15-годишна възраст бил ръкоположен за дякон на папа Анаклет, а като станал 18-годишен получил сан презвитер. На 20 г. бил възведен в сан епископ Илирийски и скоро се показал на висотата на своето звание със светостта на живота си и с дейно разпространение и укрепване на християнството сред паството си.

Слухът за неговата успешна дейност в полза на преследваното християнство достигнал до Рим. Император Адриан го извикал и след много изтезания заповядал да обезглавят този Христов изповедник. Поразен от чудесата, станали при изтезанията на Елевтерий, до когото не се докоснали пуснаните срещу него зверове и който сред огъня останал невредим, сам префектът Коривон се обърнал към Христа и приел заедно с Елевтерий мъченическа смърт.

Пострадала и майката на Елевтерий, Антия, която дошла да целуне умрелия си син. Тя също била обезглавена. Били посечени с меч и двамата мъчители на Елевтерий, които по време на мъченията повярвали в Христа.

Мощите на свещеномъченик Елевтерий сега се намират в Рим, в църквата "Св. мъченица Сусана".