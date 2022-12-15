Новини
Християните почитат днес Св. свещеномъченик Елевтерий и неговата майка Антия

Кой има имен ден днес, 15 декември 2025 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Християните почитат днес Св. свещеномъченик Елевтерий и неговата майка Антия. В превод от гръцки език името на светеца означава „освобождение”. Имен ден празнуват дамите, кръстени Свобода, пише offnews.bg

Вярва се, че молитвите към светеца помагат на бременни жени да родят по-леко. На св. Елевтерий се молят всички, които искат да се освободят от някакво свое бреме.

Св. Елевтерий бил римлянин от знатен произход. Той получил от майка си Антия, приела християнство от самия апостол Павел, възпитание във вярата. Получил и добро образование, от младини се посветил да служи на Бога.

На 15-годишна възраст бил ръкоположен за дякон на папа Анаклет, а като станал 18-годишен получил сан презвитер. На 20 г. бил възведен в сан епископ Илирийски и скоро се показал на висотата на своето звание със светостта на живота си и с дейно разпространение и укрепване на християнството сред паството си.

Слухът за неговата успешна дейност в полза на преследваното християнство достигнал до Рим. Император Адриан го извикал и след много изтезания заповядал да обезглавят този Христов изповедник. Поразен от чудесата, станали при изтезанията на Елевтерий, до когото не се докоснали пуснаните срещу него зверове и който сред огъня останал невредим, сам префектът Коривон се обърнал към Христа и приел заедно с Елевтерий мъченическа смърт.

Пострадала и майката на Елевтерий, Антия, която дошла да целуне умрелия си син. Тя също била обезглавена. Били посечени с меч и двамата мъчители на Елевтерий, които по време на мъченията повярвали в Христа.

Мощите на свещеномъченик Елевтерий сега се намират в Рим, в църквата "Св. мъченица Сусана".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    43 7 Отговор
    ПОКЛОН ДА ЖИВЕЕ ХРИСТИЯНСТВОТО

    10:25 15.12.2022

  • 2 ТИРбушон

    29 5 Отговор
    Май не познавам нито един Елевтерий или Антия. На всички именици, честито.

    Коментиран от #11

    12:32 15.12.2022

  • 3 Е КАК КОЙ ИМА ИМЕН ДЕН

    16 11 Отговор
    НАЛИ БОЙКО И КИРО ИМАТ ЩОТО ТЕ СА ИЗМИСЛИЛИ АЗБУКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВОДА НА ВИНЕТУ ?

    13:48 15.12.2022

  • 4 Наско Ментата

    8 8 Отговор
    Празнуват Свобода и Шушана.

    18:39 15.12.2022

  • 5 100

    9 9 Отговор
    Волен е именяк. :)

    10:00 16.12.2022

  • 6 Мъдрият

    19 5 Отговор
    Честит имен ден на имениците и чести празник на всички православни християни!

    Нека и ние да вземем пример от този светец и Христов изповедник, и по неговите свети молитви твърдо да изповядваме Православието и да отстояваме вярата и православните си християнски принципи и възгледи!

    (Защото много нечестивци се навъдиха в наше време!)

    Коментиран от #9, #10

    09:23 15.12.2023

  • 7 Дедо поп

    7 1 Отговор
    "На св. Елевтерий се молят всички, които искат да се освободят от някакво свое бреме."
    ----
    Не става с молитва, а със сопа. За "избраниците на народа" иде реч.

    05:40 15.12.2024

  • 9 Гост666

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    И кой има имен ден мъдрия ,че не пише точно кой . Това са някави хора със страни имена . Не познавам хора с такива .

    08:57 15.12.2024

  • 10 Татра

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Добави нещо по подробно ,че интересно пишеш за светците .

    08:58 15.12.2024

