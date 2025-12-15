Новини
Москва отрича за поразена руска подводница при атака срещу пристанище Новоросийск
  Тема: Украйна

Москва отрича за поразена руска подводница при атака срещу пристанище Новоросийск

15 Декември, 2025 19:33, обновена 16 Декември, 2025 02:51

Снощи Укринформ, позовавайки се на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщи, че украински дронове са поразили руски подводен съд, въоръжен с ракети "Калибър"

Москва отрича за поразена руска подводница при атака срещу пристанище Новоросийск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Руският черноморски флот излезе с изявление, че информацията на украинските специални служби, че с подводен дрон са извадили от строя руска подводница клас "Кило", намираща се в пристанище Новоросийск, не отговарят на истината, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Опитът на Украйна да извърши диверсия с помощта на подводен апарат не постигна целите си, съобщи Черноморският флот.

Снощи БТА съобщи, позовавайки се на Укринформ, че украински подводни дронове "Съб сий бейби" (Sub Sea Baby) за първи път в историята поразиха руска подводница по проект 636.3 "Варшавянка" при операция на пристанището в Новоросийск.

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило".

"На борда на подводницата имаше четири пускови устройства за крилати ракети "Калибър", които врагът използва за удари по украинска територия", пише в изявлението на СБУ.

В операцията участваха 13-та главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и украинския военноморски флот.

"Цената на подводница от клас "Варшавянка" е около 400 млн. долара. Предвид настоящите международни санкции строителството на подобна подводница може да струва до 500 млн. долара. Този клас подводници е известен още като "Черна дупка" поради способността на корпуса му да абсорбира звука и да остава до голяма степен незабележима", пише СБУ.

Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби", които прогониха руските кораби и подводници от Севастополския залив.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 143 гласа.
  • 1 1488

    69 98 Отговор
    радвам се че заплатите дето дарих вършат работа
    👍

    Коментиран от #64

    19:33 15.12.2025

  • 2 ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ

    191 68 Отговор
    За всички вярващи на измислици.

    Коментиран от #24, #82, #114

    19:35 15.12.2025

  • 3 Иван

    82 42 Отговор
    Тел Авив е по-ценна мишена.

    19:35 15.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    134 80 Отговор
    Поразили са ми у . я! Русия разполага с най-много атомни подводници и супер торпедото Посейдон от 100 мегатона.

    Коментиран от #19, #59, #71, #87, #183, #187, #194

    19:35 15.12.2025

  • 5 хихи

    173 51 Отговор
    От статията се разбира, че е поразено на Зеленски на баба му хвърчилото

    Коментиран от #34

    19:37 15.12.2025

  • 6 Анализатор

    76 142 Отговор
    Подводницата ще стане музеен експонат на Черноморското дъно...
    Тя е символ на руската икономика, руската наука, руската военна мощ и ще отиде там, където е мястото на пРоссия - на дъното на морето.../цивилизацията/

    19:37 15.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    157 53 Отговор
    Утре сабахлян укрите пак ще реват - то като си глупав е завинаги.
    Просто ще накарат Путин да им отреже достъпа до море, нещо, което можеше да им се размине - ама вече явно няма

    Коментиран от #90

    19:37 15.12.2025

  • 10 хихи

    104 41 Отговор
    От статията се разбира, че е поразено на Зеленски на баба му хвърчилото

    19:37 15.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Преди и сега

    60 109 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:37 15.12.2025

  • 13 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА

    116 38 Отговор
    Официално е хумористичен жанр.

    Коментиран от #31

    19:38 15.12.2025

  • 14 скучно и точка.

    40 67 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    19:38 15.12.2025

  • 15 Дън Бай

    48 30 Отговор
    Добре е. Можеше да ударят и една от първата световна война.

    19:39 15.12.2025

  • 16 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    41 56 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    19:39 15.12.2025

  • 17 Говорит Москва

    48 61 Отговор
    Руската подводница, най-дълго лежи под вода

    19:39 15.12.2025

  • 18 Иван

    44 33 Отговор
    В еврейските цехове за печатане на долари и складовете има трилиони долари. Русия да унищожи тези вражески цели.

    19:39 15.12.2025

  • 19 Данко

    58 66 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    То и крейсера Мацква трабваше да пази въздуха на цялото им черноморско крайбрежие,
    ама сега е Дисни Ленд за рибките.

    19:39 15.12.2025

  • 20 Димяща ушанка

    50 64 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #27

    19:39 15.12.2025

  • 21 Путлеристан 🤮🤮

    38 59 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    19:40 15.12.2025

  • 22 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    35 63 Отговор
    Блага вест,айде хайрлия да е,ама къде са пукали пак блатното пъвъо без аналог в мирето,сигурно пак по гларуси,те друго не моат да свалят завалиите с тая скрап???!!! 😂😂

    19:40 15.12.2025

  • 23 ЮРОАМЕБА

    64 38 Отговор
    Прочетох и ме стана леко. Благодаря за тази хубава измислица.

    Коментиран от #39

    19:40 15.12.2025

  • 24 Крайцера Москва

    44 49 Отговор

    До коментар #2 от "ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ":

    Я дай един пример украинските официални власти да са излъгали?

    Коментиран от #29

    19:40 15.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ру БЛАТА

    43 45 Отговор
    Добро възмездие защото тази само подводица е причината за много смърт и разрушение

    19:41 15.12.2025

  • 27 ПУСНАХА ЛИ ТОКА В ЛВИВ

    47 35 Отговор

    До коментар #20 от "Димяща ушанка":

    Или още паметника на Бандера е тъмен.

    Коментиран от #88

    19:42 15.12.2025

  • 28 РФ е въздух под налягане !

    42 44 Отговор
    "Вторая" ?! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #32, #33

    19:42 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кажи честно ... 🤣

    55 10 Отговор
    Не лъжете !
    Това не беше подводница, това беше безаналогово секретно ПВО, което прилича на подводница.
    Дрона беше успешно унищожен, само някаква отломка е запалила сухите треви.

    Коментиран от #78

    19:43 15.12.2025

  • 31 Арни

    32 33 Отговор

    До коментар #13 от "АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА":

    А путиновата пропаганда е траги-кумичен жанр.

    Коментиран от #37

    19:44 15.12.2025

  • 32 Ха ХаХа

    25 18 Отговор

    До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":

    Затова ли екрите сад разпранизадници

    19:44 15.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Kaлпазанин

    12 17 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Ми чи как ,то друго хвърчило пак с малки очила и тиква еврейска го е публикувал този псалм

    19:44 15.12.2025

  • 35 Добри новини

    31 32 Отговор
    Това е хубава новина.

    Коментиран от #42

    19:44 15.12.2025

  • 36 Македонско войн

    49 22 Отговор
    Абе аз ли нещо не разбрах, ама в парцала пише,че подводница се била преместила?!? В заглавието пише за някакъв удар...... и розовите превъзбудени диванни понита са се наредили...... котенца милички.
    Давам ви идея , в следващия пропаганден етюд посочете, че укрите вече свалят руски спътници....

    Коментиран от #124

    19:45 15.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕЙ САКСОНСКИ ПОДЛОГИ ПАЗЕТЕ СЕ

    29 29 Отговор
    Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    Коментиран от #47

    19:46 15.12.2025

  • 39 Арни

    28 35 Отговор

    До коментар #23 от "ЮРОАМЕБА":

    Значи руските средства за информация лъжат, защото потвърдиха информацията. Чети не само руска пропаганда.

    19:46 15.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 КОГАТО ДА ГО ПОТОПИШ Е КЪСНО

    29 21 Отговор
    АБСУРДНИ ЗА УКРИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ! ЗЕЛЬО НЕ ПРАВИ НИЩО САМ , ПРАВИ ТОВА КОЕТО МУ СЕ ДИКТУВА!!АКО ИМА ТАКОВА НЕЩО ТО Е ДЕЛО НА ОСТРОВЯНИТЕ ЛАЙНОБРИТЦИ , ТА ТАКА СЪКРАЩАВАТ ВРЕМТО СИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ !!!
    СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ДОКЛАДА НА НОВАТА ШЕФКА НА РАЗУАНАВАЕТО , КАК ПРЕПИСВАШАШЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ МУРАФЕТСКИ НАЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДРУГИТЕ , ТА СЛУЧВА СЕ ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО!

    Коментиран от #95

    19:46 15.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Уса

    26 23 Отговор
    Украинците са като пдрс ите,ти го биеш а той ти вика още още

    19:48 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    25 20 Отговор
    И да вярваш на подобни статии.

    19:48 15.12.2025

  • 47 Засега

    26 20 Отговор

    До коментар #38 от "ЕЙ САКСОНСКИ ПОДЛОГИ ПАЗЕТЕ СЕ":

    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и да се надяваме КОНФИСКАЦИЯ

    Коментиран от #57

    19:48 15.12.2025

  • 48 Ами

    22 29 Отговор
    Значи ... Към репарациите които ще се изплащат на Русия,
    да прибавим поне още половин милиард долара.
    Мислех си поне, че внуците на нашите внуци няма да плащат
    репарации ... Но явно няма да имат този късмет.

    19:49 15.12.2025

  • 49 Мишел

    32 26 Отговор
    ВСУ вече два пъти уж потопят тази подводница, но тя продължава упорито за ги бомби с Калибри в залпа на потопени Руски военен черноморски флот ( общо по 48 ракети преди и след потапянето).

    Коментиран от #86

    19:49 15.12.2025

  • 50 Клоуна пусин 🤡💩

    25 36 Отговор
    Това със сигурност боли, да ти издумкат подводница за 400 000 000 $ + 4 ракети за още 80 000 000 $ с някакво дронче за 10 000 $ .
    Очакваме кафявите линии на бункерния cъceл Путлер

    19:49 15.12.2025

  • 51 Курд Околянов

    19 15 Отговор
    Прочетете последното изречение и се посмейте !

    19:49 15.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Скъсаняк

    12 5 Отговор

    До коментар #37 от "Главок":

    А ти като може да пишеш И четеш Я ни кажи колко имаш в банковата сметка

    19:50 15.12.2025

  • 54 Подложен измекярин (блатен)

    21 22 Отговор
    Ама просията като фалира и обесят путанин на красния герен, кой ши ни дава на нази филии със сирини?!!!

    19:50 15.12.2025

  • 55 Майко мила

    26 22 Отговор
    Русофилията наистина е тежко психическо заболяване! Драскат, че се насе рат!

    19:50 15.12.2025

  • 56 Ъъъъъъъъъъъ

    19 17 Отговор
    Да не е като операция "Паяжина"?🤣

    19:50 15.12.2025

  • 57 ЮРОАМЕБА

    14 15 Отговор

    До коментар #47 от "Засега":

    Пази се колега, че ще страдаме много. Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:50 15.12.2025

  • 58 УЖ ВСЕ ХУБАВИ УКРО НОВИНИ

    22 20 Отговор
    А ПЪК ЯДЕМ БОЙ ДО ОТКАТ И ГУБИМ НАД МИЛИОН ДУШИ И ЧЕТВЪРТ ТЕРИТОРИЯ.

    19:50 15.12.2025

  • 59 Грешни са ти данните

    24 21 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Другарю. САЩ, Русия и Китай имат горе-долу по равно (около 65-70), като някои източници дават китайските около 75.
    Обаче всички подводници на САЩ, без изключение, до една са ядрени, докато ядрените подводници на Русия и Китай ОБЩО са 40-45. Като общ тонаж и въоръжение подводниците на Русия и Китай взети заедно не могат да стигнат американските.
    И те така.

    Коментиран от #68

    19:51 15.12.2025

  • 60 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    25 24 Отговор
    Толкова комична армия като тази на федерастите няма .

    19:52 15.12.2025

  • 61 си дзън

    23 20 Отговор
    Нищо и няма на подводницата, само нямало да се потапя. Ще я ползват за шамандура, скъпа шамандура

    19:52 15.12.2025

  • 62 гръмовержецът

    18 24 Отговор
    Утре от ранна утрин ще има новини за предколедна заря в уркията ! Ще има пак рев и сополи колко лош бил Путин ...

    19:52 15.12.2025

  • 63 РФ е въздух под налягане !

    30 23 Отговор
    Я да видим пак успехите на московията за 2 години набези .

    Коментиран от #100, #126, #142, #169, #170

    19:53 15.12.2025

  • 64 Бай той Толстой

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Много филми гледаш,бате

    19:53 15.12.2025

  • 65 Морски

    19 18 Отговор
    Вероятността с подводни дронове да се удари тая подводница е 1 към 1000.

    19:53 15.12.2025

  • 66 Арагорн

    24 23 Отговор
    Пълни глупости, подводницата си изстреля ракетите по Одеса и отива да презареди.

    Коментиран от #120

    19:55 15.12.2025

  • 67 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    24 25 Отговор
    Пусин пак стана за смях . Ще трябва пак да облича костюмчето на горски пазач и да всява респект сред ватенките.

    19:55 15.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Московията трябва да бъде разрушена...

    25 18 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #74

    19:55 15.12.2025

  • 70 Даа...

    15 11 Отговор
    На видеото се виждат поне 3 военни кораба с радари, които спят, или се управляват от руски робот хуманоид, празнуващ началото на седмицата . 🤣🤣🤣

    19:57 15.12.2025

  • 71 Дик диверсанта

    16 15 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Супер, дупер, 50 км за 4 години

    19:57 15.12.2025

  • 72 Уникално

    19 13 Отговор
    Чудесна новина!

    19:57 15.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ха-ха

    13 16 Отговор

    До коментар #69 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Какво чакаш , че не грабваш мешката и на фронта да тре...пеш лошите руснаци ?! От дивана и баба знае ...

    19:57 15.12.2025

  • 75 Много добре се е случило.Добре, добре.

    17 12 Отговор
    Много добре.

    Коментиран от #76

    19:58 15.12.2025

  • 76 селски ,

    12 17 Отговор

    До коментар #75 от "Много добре се е случило.Добре, добре.":

    Чакай да видиш сутрешните новини ! Ще е още по-добре , ама няма да е за украинците ....Пак няма да има ток , пак Путин бил лош ....Голям та....к са тия украинци , целият Свят им се присмива на ку...те кра....ту....ни !

    Коментиран от #91

    20:01 15.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Навалний

    16 17 Отговор

    До коментар #30 от "Кажи честно ... 🤣":

    Тъп си троле руски!

    20:01 15.12.2025

  • 79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 16 Отговор
    Събират се при крайцера, от втарая остана само леш и скрап, копейките за това реват от заран на умрело гладни по бунищата❗❗

    20:03 15.12.2025

  • 80 Тома

    17 14 Отговор
    Факти първо проверете и после пишете какво казват укронацистите или гледайте руските канали по интернет

    Коментиран от #99

    20:03 15.12.2025

  • 81 Браво

    22 17 Отговор
    Браво на украинците. Видях видео, добре се взриви подводницата.

    Коментиран от #85

    20:03 15.12.2025

  • 82 Фанаха ни

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ":

    за боядисани врабчета.

    20:04 15.12.2025

  • 83 Морски

    16 14 Отговор
    Но те преди време удариха на док една и я разрушиха напълно, а това се случва едно на милион, няма такива смешковци като ватите и копейките им продажни!

    20:05 15.12.2025

  • 84 Весела Коледа

    16 23 Отговор
    Чудесен подарък за демократичната общност!
    Слава на Украйна!

    20:05 15.12.2025

  • 85 ха-ха

    17 18 Отговор

    До коментар #81 от "Браво":

    Урките държавата си изгубиха , той тръгнал за подводницата да се радва ....Щраус , мамин .....

    20:05 15.12.2025

  • 86 Мишел

    21 15 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    Продължение:
    Това е ДПЛ Ростов на Дон. Беше атакувана в сухия док на корабостроителницата в Новорусийск по време на модернизация 2 пъти. Беше повреден елемент на външния корпус, който беше сменен за 10 дни. Сега е в морето и участва във всички ракетни атаки на Руския ЧВФ.. Украйна нямат оръжие, с което да я атакуват - техният ЧВФ в състав 60 корабаи една ДПЛ е извън строя, на дъното.

    20:06 15.12.2025

  • 87 Да да

    13 13 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    ама никой не го е виждал тоя Посейдон . Абе - запали ли Армата ?

    20:07 15.12.2025

  • 88 Не се притеснявай

    10 12 Отговор

    До коментар #27 от "ПУСНАХА ЛИ ТОКА В ЛВИВ":

    Всички имат генератори в Украйна

    20:07 15.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Хахахаха

    14 9 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    А след това утре вечер, рашите ще реват!

    20:09 15.12.2025

  • 91 Много добре се е получило.

    12 4 Отговор

    До коментар #76 от "селски ,":

    Добре, добре.

    20:10 15.12.2025

  • 92 УдоМача

    2 10 Отговор
    Подли да ни са сърдити що сте калибровани...

    20:11 15.12.2025

  • 93 Ае копейките

    14 8 Отговор
    По колко ви плащат за дежурство?

    20:12 15.12.2025

  • 94 Иван

    5 13 Отговор
    Дрън дрън ярина.

    Коментиран от #97

    20:12 15.12.2025

  • 95 Хахахаха

    16 9 Отговор

    До коментар #41 от "КОГАТО ДА ГО ПОТОПИШ Е КЪСНО":

    Сериозно ли украинците не правят нищо бе ба стун? Да ти обясня малко, че ракетите които пазеха бившия СССР се правеха в Украйна, в УССР! В Украйна има много специалисти по оръжия,ако не ти е ясно.

    Коментиран от #177

    20:12 15.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 БАШ СИ БЕШЕ

    5 4 Отговор

    До коментар #94 от "Иван":

    ДРЪЪЪЪЪН
    ДРЪЪЪЪЪН

    20:13 15.12.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Даааа

    9 7 Отговор

    До коментар #80 от "Тома":

    По руските канали казаха,че са в Лисабон.

    20:15 15.12.2025

  • 100 Хахахаха

    15 9 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    Така е. Само допълни по картата ударите за последните две години по руска територия, зануляването на руските самолети по летищата, зануляването на руските НПЗ, ударите по руските летища, ударите по руските оръжейни складове на руска територия, ударите по руските пристанища, за да им стане ясно на копейките, успехите на руската армия, за последните две години.

    20:16 15.12.2025

  • 101 РЕСПЕКТ !!!!

    15 12 Отговор
    Тия ПИЧ ове направиха монголоидния ЦАЛИВАЧ на КУ РАна за ПОСМЕШИЩЕ!!
    СДА ВАЙ СЯ ХУ ЙЛО
    Ееееедехееее

    20:16 15.12.2025

  • 102 Гръм и мълнии

    11 16 Отговор
    Определено Украйна ще загуби излаз на море.

    Коментиран от #107

    20:17 15.12.2025

  • 103 Грамофон свири, майка плаче

    13 10 Отговор
    Ако е вярна информацията, над Украйна ще се изсипят доста лопати и съдомиялни

    20:19 15.12.2025

  • 104 Браво на Украйна!

    15 13 Отговор
    Всички рашисти на кайма!

    20:19 15.12.2025

  • 105 az СВО Победа 80

    22 14 Отговор
    Накратко:

    1. Радостта на Киев е преждевременна.

    2. Подводният дрон пропуска целта. Не уцелва подводницата, а се удря и взривява в бетонния пирс на пристанището. Вижда се много добре от видеото, което самият Киев публикува.

    3. Пак само PR "перемога" се е получило...

    Коментиран от #109

    20:19 15.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Хахахаха

    11 12 Отговор

    До коментар #102 от "Гръм и мълнии":

    Като гледам, русийката ми изглежда, че няма да има с какво да ходи по това море, на там отиват нещата.

    Коментиран от #111

    20:20 15.12.2025

  • 108 Какво става тука бе

    8 11 Отговор
    Зарихте ни с ценни украински победи, постижения и идеи!
    А копейките си мислеха, че Украйна и Колицията на Желаещите са загубили войната?

    Срещу професионалната журналистика, бронебойни няма открити! Няма открити!

    20:22 15.12.2025

  • 109 Хахахаха

    8 13 Отговор

    До коментар #105 от "az СВО Победа 80":

    Така е. И бетонния пирс от взрива разрушава подводницата. От отломките е. Хахахаха.

    Коментиран от #115

    20:22 15.12.2025

  • 110 хи, хи,

    13 11 Отговор
    скоро пак ще я потопят като „Адмирал Макаров“ него го потапяха 3 пъти, а той още си плава!

    20:23 15.12.2025

  • 111 Ими то ватенките...

    14 11 Отговор

    До коментар #107 от "Хахахаха":

    Останаха без флот в Черно море. Украйна е велика!

    20:23 15.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Щъркел

    7 7 Отговор
    Фактииииии
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:24 15.12.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 az СВО Победа 80

    14 10 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахаха":

    Гледай видеото и ще разбереш какво съм написал.

    Коментиран от #116, #119, #122

    20:25 15.12.2025

  • 116 Тебе лични по закона за защита на държат

    8 7 Отговор

    До коментар #115 от "az СВО Победа 80":

    Като Цв.Радойнов за русофилство на бесилото

    20:28 15.12.2025

  • 117 Последния софиянец

    13 10 Отговор
    Тия Узкоглази Монголо- мюсюлмани ли щеа а воюват с НАТО?
    😄
    Па они оше щурмуват селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк броя😄

    20:29 15.12.2025

  • 118 Мирен гражданин

    14 15 Отговор
    Чудесна новина! Айде скоро и моста, че откога го чакам да рухне! То на орката докато не ѝ забиеш ножа в гърлото, не мирясва!

    20:30 15.12.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 И след това

    6 6 Отговор

    До коментар #66 от "Арагорн":

    Пускат екипажа да се разтовари при майчето ти ;)

    Коментиран от #151

    20:32 15.12.2025

  • 121 Пилотът Гошу

    8 12 Отговор

    До коментар #98 от "Абе зае....БИ.":

    Е айде, айде... Без пари и оръжие... Те я заляха и с пари, и с оръжие, с разузнаване и с квото се сетиш... Украинците само дърпат спусъка, а евентуално не само те, че дават разни гора, дето не трябва да са там... Тея масали за бедната украинска армия и в детската градина не вървят...

    Коментиран от #129

    20:32 15.12.2025

  • 122 Хахахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #115 от "az СВО Победа 80":

    Гледах го видеото, точно в целта. Подводницата е точно до стената и там е удара.

    Коментиран от #125

    20:34 15.12.2025

  • 123 Мнение

    12 10 Отговор
    Без никакво значение е дали вярвате или невярвате на тази новина.
    Украйна губи и това е факт! Европа и САЩ ще са на страната на победените.
    Скоро тази новина и всички подобни предишни ще са без всякакво значение освен Поучително!

    20:36 15.12.2025

  • 124 Невъзможно

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Македонско войн":

    Няма как да свалят нещо, което го няма. Чайниците, които изстрелват си оадат сами...

    20:36 15.12.2025

  • 125 az СВО Победа 80

    5 10 Отговор

    До коментар #122 от "Хахахаха":

    Май, май не си го гледал... 🤣

    Коментиран от #131, #134

    20:36 15.12.2025

  • 126 Я сравним

    12 11 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    и населението на Украйна и икономиката на Европа от 2023 до сега!???
    Русия бърза работа няма!
    Освен това от Бахмут до Покровсй, най-укрепените позиции градени за 10 години от натовски инженери, са превзети.
    А и не са отразени на картите ти частите от Днипро, Харков и Суми

    20:36 15.12.2025

  • 127 Хахахаха

    8 9 Отговор
    Факти, качете и видеото в статията, за да го гледат хората. Видеото е навсякъде в тубата от удара. Качете го в статията ще е интересно на хората, явно някои не могат да го намерят.

    20:36 15.12.2025

  • 128 селски ,

    4 5 Отговор

    До коментар #106 от "Хехехехехехе":

    Спирай пърцуцата , че вече много си се натряс....л !

    20:37 15.12.2025

  • 129 Механик

    11 8 Отговор

    До коментар #121 от "Пилотът Гошу":

    Дай инфо колко подводници, самолетоносачи, раптъри,Ф-35,томахавки, и т.н са получили украинците ,щото явно съм пропуснал

    Коментиран от #140, #188

    20:37 15.12.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Хахахаха

    10 7 Отговор

    До коментар #125 от "az СВО Победа 80":

    Гледах го, написах и тук да го качат. Видеото се гледа свободно в тубата.

    20:38 15.12.2025

  • 132 Хахахаха

    6 7 Отговор
    Факти пуснете видеото тук от удара. Интересно е и е по статията.

    Коментиран от #175

    20:39 15.12.2025

  • 133 курск

    10 5 Отговор
    та курс.по потапяне и неизплуване

    20:40 15.12.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 2 ДНЯ и ВСЕ

    13 9 Отговор
    Не вервам, Фюрера пеДо-фил твърди ,че ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ върви по план!
    2 Милиона монголяци Фира и ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА

    20:41 15.12.2025

  • 136 Да ми кажат

    12 9 Отговор
    Руските тръбари заьо руския флот избяга в Новорусийск ,защото половинат фкот в Севастопол потъна.Абе за Русия още Крайцера Мацква още плува ,плува ама под вода Титаник и спираме да говорим.

    20:43 15.12.2025

  • 137 Хахахаха

    11 11 Отговор
    Е копеи, вижте сега във видеото горе, къде стои "паркирана" подводницата и че взрива е точно там където стои. Вижда се ясно на видеото.

    Коментиран от #141

    20:44 15.12.2025

  • 138 Гост

    6 10 Отговор
    Яко Черни дупки, като почнеш ог Украйна, през Натю, и Редакцията! Абе, черни дупки да има!!!

    20:44 15.12.2025

  • 139 хахаха

    9 9 Отговор
    Смях в залата :) Той и Зеленски показа на Тръмп карта как печели войната само, че онзи го изгони заради подобни измислици :)

    20:46 15.12.2025

  • 140 ТИГО

    10 4 Отговор

    До коментар #129 от "Механик":

    Май си доста в час!
    Търси си ги сам ,ще станат ЧЕТИРИ ГОДИНИ от как твоите ора нападнаха Украйна ! Слава на героите !

    20:47 15.12.2025

  • 141 хахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #137 от "Хахахаха":

    Тя тази снимка е от миналата Коледа хахахаха

    Коментиран от #150

    20:48 15.12.2025

  • 142 хахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    това ти ли го нарисува защото няма нищо общо с фронтовата линия :)

    Коментиран от #145, #147

    20:50 15.12.2025

  • 143 ТИГО

    9 4 Отговор
    Слава на Героите ,тук 90 % няма да си мръднат газа ! Директно ще оближат "Братушките" и баница ще им направят!

    20:51 15.12.2025

  • 144 ЧЕСТНО

    7 6 Отговор
    Понякога ми става жал за Дермо -- ядите Ко пейки,ама кат вида колко са де--- БИЛНИ и отчаяни,...почвам а се кефя
    Вервате ли у ТРИДНЕВНАТА на ху--- ЙЛО педофила, копейкоброячи? Хехехехехехе
    Вервате ли че оная ГНИЛОЧ -- мумията сифилистична е...ЖИВА?
    Хехехехехехе

    20:53 15.12.2025

  • 145 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #142 от "хахаха":

    Е като това няма нищо общо с фронтовата линия, защо путлера иска ВСУ да се изтегля от Донецка и Луганска област?

    20:53 15.12.2025

  • 146 Софиянец

    7 7 Отговор
    Розовите понита кълват ли тия пасквили?

    Коментиран от #149, #154

    20:53 15.12.2025

  • 147 ТИГО

    6 3 Отговор

    До коментар #142 от "хахаха":

    ТИ кога беше там ?ТРОЛ с изкуствен интелект!

    Коментиран от #152

    20:54 15.12.2025

  • 148 Софиянец

    8 8 Отговор
    Тая "статийк" си е направо IQ тест за тукашните евроатлантически дбили 😂

    20:55 15.12.2025

  • 149 ТИГО

    3 4 Отговор

    До коментар #146 от "Софиянец":

    Ела да ме клъвнеш по розовото пони !

    20:55 15.12.2025

  • 150 Русофилките

    5 5 Отговор

    До коментар #141 от "хахаха":

    Нямате ситка. Колкото повече ви клатят, все ви е малко.

    20:56 15.12.2025

  • 151 Арагорн

    1 3 Отговор

    До коментар #120 от "И след това":

    Не му отива на червей да говори за някого на когото не може да се намаже на малкия пръст.

    20:56 15.12.2025

  • 152 ТИГО

    2 5 Отговор

    До коментар #147 от "ТИГО":

    ДА ме клъвнеш по розовото Конювичарско пони !

    20:57 15.12.2025

  • 153 Хаха

    6 7 Отговор
    А розовия пеньоар Асенка Василева вика , че не я е страх, въпреки, че много са я плашили!

    Коментиран от #155

    20:57 15.12.2025

  • 154 ТИГО

    4 2 Отговор

    До коментар #146 от "Софиянец":

    ДА ме клъвнеш по розовото Конювичарско пони !

    20:58 15.12.2025

  • 155 ТИГО

    2 5 Отговор

    До коментар #153 от "Хаха":

    А теб те е шубе от Асенката !

    20:59 15.12.2025

  • 156 Турбомагомедов

    9 7 Отговор
    Ууууххххх как я пръснаха кеф ми стана
    400 милиона долара струвала

    21:05 15.12.2025

  • 157 ТИГО

    5 2 Отговор
    Напълни се с палячовци ! Тука сте големи ама на площада ви няма ! Що не дойдохте да се развихрите !

    21:05 15.12.2025

  • 158 Нурсултан Турбомагомедов

    7 8 Отговор
    И още има . Взривили са тръбопровода по който орките влизаха в Купянск с 3 тона експлозиви по дължина и то когато нов отряд е бил вътре пълзейки към Купянск.
    Уж към Купянск обаче щели да изпуснат концерта на маестро Кобзон . Всичко леш.

    21:11 15.12.2025

  • 159 Промитите

    12 7 Отговор
    Мозъци ще се хванат пак на лъжата на покрайнината . Днес като пуснаха видеото един блогър от Новоросийск , го коментира , като човека каза че живее до пристанището и никакъв взрив не се е чувал последните часове и второ най - важното такова струпване на кораби е забранено в пристанището се вкарва само по един кораб , всички други са отдалечени един от друг . ЛЪЖА !!!

    Коментиран от #166, #172

    21:11 15.12.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Руснаци

    7 9 Отговор
    Хаххахах, каква радост за феновете на укрите, 2 млн избити от мобилизирани доброволци, 100000нкм превзети от мобилизирани доброволци, избити бригади на украинското Гур от мобилизирани доброволци-а нашите натовски манячета се радват, че са ударили неподвижна подводница хахахха, незнам да плача или да се смея

    21:12 15.12.2025

  • 162 Богдан Станчов

    11 8 Отговор
    Докога "факти" ще продължават да публикуват фейк и русофобски изопачени новини за събития,които не са потвърдени и съответно публикувани от авторитетни световни западни и не само медии и източници..⁉️😁

    21:14 15.12.2025

  • 163 Руснаци

    3 4 Отговор
    Относно хората където казват, че нне е ударена, наистина е имало удар по подводницата, обаче щетите не са големи, казват че освен подводницата е пострадал и кея и има ранени хора, това не е фейк новина

    21:16 15.12.2025

  • 164 Евгени

    9 4 Отговор
    Руските телеграм канали също съобщиха за удара

    21:17 15.12.2025

  • 165 Уникално

    9 10 Отговор
    Българи,споко! Русия си заминава! Не се ловете на стари партенки! Повтарям,споко!

    21:17 15.12.2025

  • 166 Гацо

    6 7 Отговор

    До коментар #159 от "Промитите":

    И една жена на пазара така рече. Тя е от Нови пазар . Верваме ти .
    Удрииии бай Зеленски ,заличи ги тия мутанти

    21:18 15.12.2025

  • 167 456

    10 7 Отговор
    Гледах клипа няколко пъти. И с чиста съвест мога да кажа ,че е много спорна информацията.1. Не се вижда подводница.2.тъй нареченият взрив е направо смешен 3. Тази подводница/ такава не се виждаше/ сред 10 други кораба най - малко, поне там имаше нещо/ а подводницата била изплувала/ ,а дрон точно нея да нацели.
    Гледайте клипа. Личи си ,че е не е така

    21:18 15.12.2025

  • 168 Цък

    13 3 Отговор
    Сега не разбрах руската подводница прогонена ли е, ударена ли е, потопена ли е или се вдига само пушилка.

    21:19 15.12.2025

  • 169 Руснаци

    9 6 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    Маняк я покажи картата с върнати територии от страна на Украйна, опсс Еми то такава няма, 4 години война нито 1 км върната територия, 4 млн армия и принудително мобилизирани и успех няма, 2 млн убити за няма 1 км върната територия, 400 млрд оръжия за няма 1 км върната територия

    21:19 15.12.2025

  • 170 Висящият от колесник

    11 8 Отговор

    До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":

    е ги успехите
    Германският автомобилен гигант Volkswagen предприе сериозни зъкращения и затваряне на заводи. Той ще затвори свой производствен завод в Германия във вторник за първи път в 88-годишната си история, предава Anadolu Agency.

    През 2024 г. Volkswagen се споразумя със съвета на работниците и синдикатите да съкрати 35 000 души

    21:20 15.12.2025

  • 171 Христо

    9 9 Отговор
    Тава е втора подводница която ВСУ разнищва

    Коментиран от #174

    21:21 15.12.2025

  • 172 Z-ахарова

    3 3 Отговор

    До коментар #159 от "Промитите":

    Промит ти еЗадника глупакНеден

    21:21 15.12.2025

  • 173 Иван

    6 5 Отговор
    Станаха на туршия ,баце

    21:23 15.12.2025

  • 174 Руснаци

    10 6 Отговор

    До коментар #171 от "Христо":

    Браво, страхотни ще, какви велики успехи, радвам се че ще ударили втора подводница в неподвижно състояние, невероятни ще, а на фронта върнахте ли си 1 км територия, там където загиват невинните мъже на Украйна, там където деца на украинци остават без бащи

    21:24 15.12.2025

  • 175 456

    7 6 Отговор

    До коментар #132 от "Хахахаха":

    Мноого интересно, и от този звзрив корабите и не помръднаха. Брей ,как става това. Можеха ,да изпипат и финните елементи. Примерно поне леко клатушкане на другите кораби

    21:27 15.12.2025

  • 176 Анатолчо

    5 7 Отговор
    Дете глуповато, не се занимавай с неща, които не разбираш!
    Заминаваш за фронта. Това ти е награда за вярност към украйна!
    Указът е подписан от Митрофанова.

    21:29 15.12.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 А бе тази защо

    5 4 Отговор
    Говореше на руски език

    21:32 15.12.2025

  • 179 Ахаха

    5 7 Отговор
    Верно ударили, ама никакви щети няма.

    21:36 15.12.2025

  • 180 Ишиба

    9 4 Отговор
    Една боя и е като нова 😂

    Майтап Уили , обърнала е кила нагоре ,нищо не става от нея

    21:40 15.12.2025

  • 181 Укринформ ИДИОТ

    4 7 Отговор
    Без да искаме ударихме паметника на Бандера в Лвив.

    21:44 15.12.2025

  • 182 Фактолог

    8 7 Отговор
    В действителност английският подводен дрон е достигнал пристанището, има и снимки има и видеоклип от охранителната камера, но се забива в кея между две подводници, които изобщо не са пострадали, така че напразна радост за укронацистите.

    21:46 15.12.2025

  • 183 А то си Прозс човечец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    И няма смисъл дори да се изплюя въру лицето ти

    Коментиран от #205

    21:48 15.12.2025

  • 184 Интересно

    1 4 Отговор
    Това да не са онези дронове с бутилките от минерална вода, вързана с изолирбанд?

    21:51 15.12.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Лобут за кочината Рассия

    5 4 Отговор
    🛑⚠️МИНУС ФЛАГМАНЪТ НА РУСКИЯ Флот!! ️ Потвърдено е загубата на една от най-скъпите и секретни морски части -струва 500 млн. $
    Събитията са записани в Новоросийския район
    Технологичното решение се оказа по-ефективно от очакванията.

    🗓️ 15.12.2025
    Морският подводен дрон Сий Бейби е носил 2 тона експлозив .

    21:58 15.12.2025

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Механик":

    На ти........

    22:12 15.12.2025

  • 189 Мишел

    3 6 Отговор
    Има клип с взрива на дрона в пристанището. Той е мощен, на същия кей, където е закотвена подводницата, видимо на разстояние 15-20 м. от нея.

    22:14 15.12.2025

  • 190 Бъзиктар

    4 4 Отговор
    След поразените два войника от украински снайпер на 3,5 км,очаквах нещо такова.Следващото е украински лазер от космоса.,,О,бейби да" поразява изпепелява ключодържателя на Путин по време на прием в Белия дом

    22:21 15.12.2025

  • 191 Украински кашик

    6 5 Отговор
    Не знам ама в Киев нямаме ток по 17ч.Само златното биде на Ермак свети откъм Банкова и ни показва пътя.Правилният!

    Коментиран от #201

    22:24 15.12.2025

  • 192 КЛИПА Е ИСТИНСКИ

    5 4 Отговор
    КАТО ТОЗИ С ЗЕЛЕНЧУКА В КУПЯНСК
    АМАН ОТ УКРОДЕ....БИЛИ
    АБЕ КРЕТ...ЕНИТЕ ДЕБЛОКИРАХТЕ ЛИ МИРНОГРАД
    И ОЩЕ НЕЩО КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ САМО С ПИСОАРИ ЛИ ЩЕ Я ПРАЙМ ИЛИ ИСТИНСКИ КЕН....ЕФ

    22:38 15.12.2025

  • 193 Тази "новина" за Ударена подводница

    2 4 Отговор
    е само от Украинска страна??? И подводницата, е стояла над водата в Пристанището??? Бесарабски фронт трябва да "потвърди"!

    Коментиран от #198

    22:50 15.12.2025

  • 194 Няма спасение от дрон!

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Русията ти ще бъде унищожена от дронове........това оръжие не е скъпо ,а срещу него няма друга освен физическа защита!Няма танкове ,няма кораби всичко става на леш...Хората също!Налазят ли те дронове.......

    22:50 15.12.2025

  • 195 Подводницата е била"Малютка"

    2 2 Отговор
    Автора е Объркал кой клас е!

    22:54 15.12.2025

  • 196 Копейка в шок

    3 2 Отговор
    След НАТО, ЕС, Шенген, Еврозоната, Киев за три дня , Крайцера Москва, стотици сАмАльоти, и танкове, 1милион Груз 200 сега и подводница с ракети.
    Не издържам ! Свалям си гащите и да ме почват във вражеската територия.

    23:17 15.12.2025

  • 197 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    За Одеса казахме лани че има ответ и каде Мацква си тръси подруга!

    23:17 15.12.2025

  • 198 Чакаш

    4 1 Отговор

    До коментар #193 от "Тази "новина" за Ударена подводница":

    руската да се похвали ли ???

    23:17 15.12.2025

  • 199 Цял свят

    7 2 Отговор
    видя красивия взрив на подводницата, само нашите ватници не вярват?!

    23:56 15.12.2025

  • 200 Знаещ

    2 4 Отговор
    На руснаците Варшавянки не им трябват . Руснаците си имат 100 мегатонни термоядрени Посейдони заложени срещу устието на Темза , срещу Хамбург, Брест , Глазгоу... Посейдоните ще гасят с радиоактивни цуманита , пожарите от предизвикани от термоядрените глави на Кинжалите , Цирконите, Искандерите в крадлива , войнолюбива Европа.

    01:13 16.12.2025

  • 201 Знаещ

    0 4 Отговор

    До коментар #191 от "Украински кашик":

    Вие в Киев сте добре . В Одеса имат ток само по 2 часа на ден и то не в цялата . Първата си яйца в тигани на свещи , за да не ги ядат сурови .

    Коментиран от #204

    01:16 16.12.2025

  • 202 да да

    1 1 Отговор
    Нищо не е станало на подводницата....Ала-бала....

    01:18 16.12.2025

  • 203 Удриии

    2 0 Отговор
    Бой по тиквите на
    Блатните Пияндурници.

    01:20 16.12.2025

  • 204 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #201 от "Знаещ":

    Ти прави сметка тия без да имат ток оставиха русия без черноморски флот.направи сметка ако им пуснат тока...хах...гледахте ли лак изригна подводницата при удара с дрона.дали видяхте и корабите дето стояха беззащитно в същото пристанище? Та те са следващата серия.няма да има пропуск.

    01:34 16.12.2025

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Ердоган

    1 1 Отговор
    Копейка: украинските терористи потопиха плаваща детска градина, а Русия пази цивилната инфрастуктура и население иначе до сега да са превзели цяла Украйна, няма разрушена една цивилна сграда

    02:05 16.12.2025

  • 207 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    Абе те стратегическата авиация унищожиха, та една подводница ли ще им се опре? 🤣

    02:58 16.12.2025

  • 208 УУУУУУУУ

    0 0 Отговор
    ЕЙ НА КОЛКО Е ВЯРНО , ЧЕ УКРОФИШЕЦИТЕ С ЛАЙНОБРИТИТЕ СА ПОРАЗИЛИ РУСКА ПОДВОДНИЦА !!
    НА ТЯХ НА ЛАЙНОБРИТИТЕ НЕ СЕ ВЯРВА !!

    03:09 16.12.2025

  • 209 Българин

    0 0 Отговор
    Редно е украинците да изкажат благодарности на руските си братя, за навреме предоставената разузнавателна информация. Това ще им осигури за бързо организиране на нова атака и изправяне на допуснатите слабости.

    03:12 16.12.2025

