Москва отрича за поразена руска подводница при атака срещу пристанище Новоросийск

Руският черноморски флот излезе с изявление, че информацията на украинските специални служби, че с подводен дрон са извадили от строя руска подводница клас "Кило", намираща се в пристанище Новоросийск, не отговарят на истината, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
Опитът на Украйна да извърши диверсия с помощта на подводен апарат не постигна целите си, съобщи Черноморският флот.
Снощи БТА съобщи, позовавайки се на Укринформ, че украински подводни дронове "Съб сий бейби" (Sub Sea Baby) за първи път в историята поразиха руска подводница по проект 636.3 "Варшавянка" при операция на пристанището в Новоросийск.
Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило".
"На борда на подводницата имаше четири пускови устройства за крилати ракети "Калибър", които врагът използва за удари по украинска територия", пише в изявлението на СБУ.
В операцията участваха 13-та главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и украинския военноморски флот.
"Цената на подводница от клас "Варшавянка" е около 400 млн. долара. Предвид настоящите международни санкции строителството на подобна подводница може да струва до 500 млн. долара. Този клас подводници е известен още като "Черна дупка" поради способността на корпуса му да абсорбира звука и да остава до голяма степен незабележима", пише СБУ.
Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби", които прогониха руските кораби и подводници от Севастополския залив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
👍
Коментиран от #64
19:33 15.12.2025
2 ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ
Коментиран от #24, #82, #114
19:35 15.12.2025
3 Иван
19:35 15.12.2025
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #19, #59, #71, #87, #183, #187, #194
19:35 15.12.2025
5 хихи
Коментиран от #34
19:37 15.12.2025
6 Анализатор
Тя е символ на руската икономика, руската наука, руската военна мощ и ще отиде там, където е мястото на пРоссия - на дъното на морето.../цивилизацията/
19:37 15.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДрайвингПлежър
Просто ще накарат Путин да им отреже достъпа до море, нещо, което можеше да им се размине - ама вече явно няма
Коментиран от #90
19:37 15.12.2025
10 хихи
19:37 15.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И Преди и сега
19:37 15.12.2025
13 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА
Коментиран от #31
19:38 15.12.2025
14 скучно и точка.
19:38 15.12.2025
15 Дън Бай
19:39 15.12.2025
16 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
19:39 15.12.2025
17 Говорит Москва
19:39 15.12.2025
18 Иван
19:39 15.12.2025
19 Данко
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":То и крейсера Мацква трабваше да пази въздуха на цялото им черноморско крайбрежие,
ама сега е Дисни Ленд за рибките.
19:39 15.12.2025
20 Димяща ушанка
Коментиран от #27
19:39 15.12.2025
21 Путлеристан 🤮🤮
19:40 15.12.2025
22 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:40 15.12.2025
23 ЮРОАМЕБА
Коментиран от #39
19:40 15.12.2025
24 Крайцера Москва
До коментар #2 от "ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ":Я дай един пример украинските официални власти да са излъгали?
Коментиран от #29
19:40 15.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ру БЛАТА
19:41 15.12.2025
27 ПУСНАХА ЛИ ТОКА В ЛВИВ
До коментар #20 от "Димяща ушанка":Или още паметника на Бандера е тъмен.
Коментиран от #88
19:42 15.12.2025
28 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #32, #33
19:42 15.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кажи честно ... 🤣
Това не беше подводница, това беше безаналогово секретно ПВО, което прилича на подводница.
Дрона беше успешно унищожен, само някаква отломка е запалила сухите треви.
Коментиран от #78
19:43 15.12.2025
31 Арни
До коментар #13 от "АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА":А путиновата пропаганда е траги-кумичен жанр.
Коментиран от #37
19:44 15.12.2025
32 Ха ХаХа
До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":Затова ли екрите сад разпранизадници
19:44 15.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Kaлпазанин
До коментар #5 от "хихи":Ми чи как ,то друго хвърчило пак с малки очила и тиква еврейска го е публикувал този псалм
19:44 15.12.2025
35 Добри новини
Коментиран от #42
19:44 15.12.2025
36 Македонско войн
Давам ви идея , в следващия пропаганден етюд посочете, че укрите вече свалят руски спътници....
Коментиран от #124
19:45 15.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЕЙ САКСОНСКИ ПОДЛОГИ ПАЗЕТЕ СЕ
Коментиран от #47
19:46 15.12.2025
39 Арни
До коментар #23 от "ЮРОАМЕБА":Значи руските средства за информация лъжат, защото потвърдиха информацията. Чети не само руска пропаганда.
19:46 15.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 КОГАТО ДА ГО ПОТОПИШ Е КЪСНО
СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ДОКЛАДА НА НОВАТА ШЕФКА НА РАЗУАНАВАЕТО , КАК ПРЕПИСВАШАШЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ МУРАФЕТСКИ НАЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДРУГИТЕ , ТА СЛУЧВА СЕ ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО!
Коментиран от #95
19:46 15.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Уса
19:48 15.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
19:48 15.12.2025
47 Засега
До коментар #38 от "ЕЙ САКСОНСКИ ПОДЛОГИ ПАЗЕТЕ СЕ":Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и да се надяваме КОНФИСКАЦИЯ
Коментиран от #57
19:48 15.12.2025
48 Ами
да прибавим поне още половин милиард долара.
Мислех си поне, че внуците на нашите внуци няма да плащат
репарации ... Но явно няма да имат този късмет.
19:49 15.12.2025
49 Мишел
Коментиран от #86
19:49 15.12.2025
50 Клоуна пусин 🤡💩
Очакваме кафявите линии на бункерния cъceл Путлер
19:49 15.12.2025
51 Курд Околянов
19:49 15.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Скъсаняк
До коментар #37 от "Главок":А ти като може да пишеш И четеш Я ни кажи колко имаш в банковата сметка
19:50 15.12.2025
54 Подложен измекярин (блатен)
19:50 15.12.2025
55 Майко мила
19:50 15.12.2025
56 Ъъъъъъъъъъъ
19:50 15.12.2025
57 ЮРОАМЕБА
До коментар #47 от "Засега":Пази се колега, че ще страдаме много. Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.
19:50 15.12.2025
58 УЖ ВСЕ ХУБАВИ УКРО НОВИНИ
19:50 15.12.2025
59 Грешни са ти данните
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Другарю. САЩ, Русия и Китай имат горе-долу по равно (около 65-70), като някои източници дават китайските около 75.
Обаче всички подводници на САЩ, без изключение, до една са ядрени, докато ядрените подводници на Русия и Китай ОБЩО са 40-45. Като общ тонаж и въоръжение подводниците на Русия и Китай взети заедно не могат да стигнат американските.
И те така.
Коментиран от #68
19:51 15.12.2025
60 РФ е един смърдящ КЕН eф !
19:52 15.12.2025
61 си дзън
19:52 15.12.2025
62 гръмовержецът
19:52 15.12.2025
63 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #100, #126, #142, #169, #170
19:53 15.12.2025
64 Бай той Толстой
До коментар #1 от "1488":Много филми гледаш,бате
19:53 15.12.2025
65 Морски
19:53 15.12.2025
66 Арагорн
Коментиран от #120
19:55 15.12.2025
67 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
19:55 15.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Московията трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #74
19:55 15.12.2025
70 Даа...
19:57 15.12.2025
71 Дик диверсанта
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Супер, дупер, 50 км за 4 години
19:57 15.12.2025
72 Уникално
19:57 15.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ха-ха
До коментар #69 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Какво чакаш , че не грабваш мешката и на фронта да тре...пеш лошите руснаци ?! От дивана и баба знае ...
19:57 15.12.2025
75 Много добре се е случило.Добре, добре.
Коментиран от #76
19:58 15.12.2025
76 селски ,
До коментар #75 от "Много добре се е случило.Добре, добре.":Чакай да видиш сутрешните новини ! Ще е още по-добре , ама няма да е за украинците ....Пак няма да има ток , пак Путин бил лош ....Голям та....к са тия украинци , целият Свят им се присмива на ку...те кра....ту....ни !
Коментиран от #91
20:01 15.12.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Навалний
До коментар #30 от "Кажи честно ... 🤣":Тъп си троле руски!
20:01 15.12.2025
79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:03 15.12.2025
80 Тома
Коментиран от #99
20:03 15.12.2025
81 Браво
Коментиран от #85
20:03 15.12.2025
82 Фанаха ни
До коментар #2 от "ЮРУШ НА КОМЕНТАРИТЕ":за боядисани врабчета.
20:04 15.12.2025
83 Морски
20:05 15.12.2025
84 Весела Коледа
Слава на Украйна!
20:05 15.12.2025
85 ха-ха
До коментар #81 от "Браво":Урките държавата си изгубиха , той тръгнал за подводницата да се радва ....Щраус , мамин .....
20:05 15.12.2025
86 Мишел
До коментар #49 от "Мишел":Продължение:
Това е ДПЛ Ростов на Дон. Беше атакувана в сухия док на корабостроителницата в Новорусийск по време на модернизация 2 пъти. Беше повреден елемент на външния корпус, който беше сменен за 10 дни. Сега е в морето и участва във всички ракетни атаки на Руския ЧВФ.. Украйна нямат оръжие, с което да я атакуват - техният ЧВФ в състав 60 корабаи една ДПЛ е извън строя, на дъното.
20:06 15.12.2025
87 Да да
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":ама никой не го е виждал тоя Посейдон . Абе - запали ли Армата ?
20:07 15.12.2025
88 Не се притеснявай
До коментар #27 от "ПУСНАХА ЛИ ТОКА В ЛВИВ":Всички имат генератори в Украйна
20:07 15.12.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Хахахаха
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":А след това утре вечер, рашите ще реват!
20:09 15.12.2025
91 Много добре се е получило.
До коментар #76 от "селски ,":Добре, добре.
20:10 15.12.2025
92 УдоМача
20:11 15.12.2025
93 Ае копейките
20:12 15.12.2025
94 Иван
Коментиран от #97
20:12 15.12.2025
95 Хахахаха
До коментар #41 от "КОГАТО ДА ГО ПОТОПИШ Е КЪСНО":Сериозно ли украинците не правят нищо бе ба стун? Да ти обясня малко, че ракетите които пазеха бившия СССР се правеха в Украйна, в УССР! В Украйна има много специалисти по оръжия,ако не ти е ясно.
Коментиран от #177
20:12 15.12.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 БАШ СИ БЕШЕ
До коментар #94 от "Иван":ДРЪЪЪЪЪН
ДРЪЪЪЪЪН
20:13 15.12.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Даааа
До коментар #80 от "Тома":По руските канали казаха,че са в Лисабон.
20:15 15.12.2025
100 Хахахаха
До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":Така е. Само допълни по картата ударите за последните две години по руска територия, зануляването на руските самолети по летищата, зануляването на руските НПЗ, ударите по руските летища, ударите по руските оръжейни складове на руска територия, ударите по руските пристанища, за да им стане ясно на копейките, успехите на руската армия, за последните две години.
20:16 15.12.2025
101 РЕСПЕКТ !!!!
СДА ВАЙ СЯ ХУ ЙЛО
Ееееедехееее
20:16 15.12.2025
102 Гръм и мълнии
Коментиран от #107
20:17 15.12.2025
103 Грамофон свири, майка плаче
20:19 15.12.2025
104 Браво на Украйна!
20:19 15.12.2025
105 az СВО Победа 80
1. Радостта на Киев е преждевременна.
2. Подводният дрон пропуска целта. Не уцелва подводницата, а се удря и взривява в бетонния пирс на пристанището. Вижда се много добре от видеото, което самият Киев публикува.
3. Пак само PR "перемога" се е получило...
Коментиран от #109
20:19 15.12.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Хахахаха
До коментар #102 от "Гръм и мълнии":Като гледам, русийката ми изглежда, че няма да има с какво да ходи по това море, на там отиват нещата.
Коментиран от #111
20:20 15.12.2025
108 Какво става тука бе
А копейките си мислеха, че Украйна и Колицията на Желаещите са загубили войната?
Срещу професионалната журналистика, бронебойни няма открити! Няма открити!
20:22 15.12.2025
109 Хахахаха
До коментар #105 от "az СВО Победа 80":Така е. И бетонния пирс от взрива разрушава подводницата. От отломките е. Хахахаха.
Коментиран от #115
20:22 15.12.2025
110 хи, хи,
20:23 15.12.2025
111 Ими то ватенките...
До коментар #107 от "Хахахаха":Останаха без флот в Черно море. Украйна е велика!
20:23 15.12.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Щъркел
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20:24 15.12.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 az СВО Победа 80
До коментар #109 от "Хахахаха":Гледай видеото и ще разбереш какво съм написал.
Коментиран от #116, #119, #122
20:25 15.12.2025
116 Тебе лични по закона за защита на държат
До коментар #115 от "az СВО Победа 80":Като Цв.Радойнов за русофилство на бесилото
20:28 15.12.2025
117 Последния софиянец
😄
Па они оше щурмуват селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк броя😄
20:29 15.12.2025
118 Мирен гражданин
20:30 15.12.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 И след това
До коментар #66 от "Арагорн":Пускат екипажа да се разтовари при майчето ти ;)
Коментиран от #151
20:32 15.12.2025
121 Пилотът Гошу
До коментар #98 от "Абе зае....БИ.":Е айде, айде... Без пари и оръжие... Те я заляха и с пари, и с оръжие, с разузнаване и с квото се сетиш... Украинците само дърпат спусъка, а евентуално не само те, че дават разни гора, дето не трябва да са там... Тея масали за бедната украинска армия и в детската градина не вървят...
Коментиран от #129
20:32 15.12.2025
122 Хахахаха
До коментар #115 от "az СВО Победа 80":Гледах го видеото, точно в целта. Подводницата е точно до стената и там е удара.
Коментиран от #125
20:34 15.12.2025
123 Мнение
Украйна губи и това е факт! Европа и САЩ ще са на страната на победените.
Скоро тази новина и всички подобни предишни ще са без всякакво значение освен Поучително!
20:36 15.12.2025
124 Невъзможно
До коментар #36 от "Македонско войн":Няма как да свалят нещо, което го няма. Чайниците, които изстрелват си оадат сами...
20:36 15.12.2025
125 az СВО Победа 80
До коментар #122 от "Хахахаха":Май, май не си го гледал... 🤣
Коментиран от #131, #134
20:36 15.12.2025
126 Я сравним
До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":и населението на Украйна и икономиката на Европа от 2023 до сега!???
Русия бърза работа няма!
Освен това от Бахмут до Покровсй, най-укрепените позиции градени за 10 години от натовски инженери, са превзети.
А и не са отразени на картите ти частите от Днипро, Харков и Суми
20:36 15.12.2025
127 Хахахаха
20:36 15.12.2025
128 селски ,
До коментар #106 от "Хехехехехехе":Спирай пърцуцата , че вече много си се натряс....л !
20:37 15.12.2025
129 Механик
До коментар #121 от "Пилотът Гошу":Дай инфо колко подводници, самолетоносачи, раптъри,Ф-35,томахавки, и т.н са получили украинците ,щото явно съм пропуснал
Коментиран от #140, #188
20:37 15.12.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Хахахаха
До коментар #125 от "az СВО Победа 80":Гледах го, написах и тук да го качат. Видеото се гледа свободно в тубата.
20:38 15.12.2025
132 Хахахаха
Коментиран от #175
20:39 15.12.2025
133 курск
20:40 15.12.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 2 ДНЯ и ВСЕ
2 Милиона монголяци Фира и ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
20:41 15.12.2025
136 Да ми кажат
20:43 15.12.2025
137 Хахахаха
Коментиран от #141
20:44 15.12.2025
138 Гост
20:44 15.12.2025
139 хахаха
20:46 15.12.2025
140 ТИГО
До коментар #129 от "Механик":Май си доста в час!
Търси си ги сам ,ще станат ЧЕТИРИ ГОДИНИ от как твоите ора нападнаха Украйна ! Слава на героите !
20:47 15.12.2025
141 хахаха
До коментар #137 от "Хахахаха":Тя тази снимка е от миналата Коледа хахахаха
Коментиран от #150
20:48 15.12.2025
142 хахаха
До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":това ти ли го нарисува защото няма нищо общо с фронтовата линия :)
Коментиран от #145, #147
20:50 15.12.2025
143 ТИГО
20:51 15.12.2025
144 ЧЕСТНО
Вервате ли у ТРИДНЕВНАТА на ху--- ЙЛО педофила, копейкоброячи? Хехехехехехе
Вервате ли че оная ГНИЛОЧ -- мумията сифилистична е...ЖИВА?
Хехехехехехе
20:53 15.12.2025
145 Хахахаха
До коментар #142 от "хахаха":Е като това няма нищо общо с фронтовата линия, защо путлера иска ВСУ да се изтегля от Донецка и Луганска област?
20:53 15.12.2025
146 Софиянец
Коментиран от #149, #154
20:53 15.12.2025
147 ТИГО
До коментар #142 от "хахаха":ТИ кога беше там ?ТРОЛ с изкуствен интелект!
Коментиран от #152
20:54 15.12.2025
148 Софиянец
20:55 15.12.2025
149 ТИГО
До коментар #146 от "Софиянец":Ела да ме клъвнеш по розовото пони !
20:55 15.12.2025
150 Русофилките
До коментар #141 от "хахаха":Нямате ситка. Колкото повече ви клатят, все ви е малко.
20:56 15.12.2025
151 Арагорн
До коментар #120 от "И след това":Не му отива на червей да говори за някого на когото не може да се намаже на малкия пръст.
20:56 15.12.2025
152 ТИГО
До коментар #147 от "ТИГО":ДА ме клъвнеш по розовото Конювичарско пони !
20:57 15.12.2025
153 Хаха
Коментиран от #155
20:57 15.12.2025
154 ТИГО
До коментар #146 от "Софиянец":ДА ме клъвнеш по розовото Конювичарско пони !
20:58 15.12.2025
155 ТИГО
До коментар #153 от "Хаха":А теб те е шубе от Асенката !
20:59 15.12.2025
156 Турбомагомедов
400 милиона долара струвала
21:05 15.12.2025
157 ТИГО
21:05 15.12.2025
158 Нурсултан Турбомагомедов
Уж към Купянск обаче щели да изпуснат концерта на маестро Кобзон . Всичко леш.
21:11 15.12.2025
159 Промитите
Коментиран от #166, #172
21:11 15.12.2025
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Руснаци
21:12 15.12.2025
162 Богдан Станчов
21:14 15.12.2025
163 Руснаци
21:16 15.12.2025
164 Евгени
21:17 15.12.2025
165 Уникално
21:17 15.12.2025
166 Гацо
До коментар #159 от "Промитите":И една жена на пазара така рече. Тя е от Нови пазар . Верваме ти .
Удрииии бай Зеленски ,заличи ги тия мутанти
21:18 15.12.2025
167 456
Гледайте клипа. Личи си ,че е не е така
21:18 15.12.2025
168 Цък
21:19 15.12.2025
169 Руснаци
До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":Маняк я покажи картата с върнати територии от страна на Украйна, опсс Еми то такава няма, 4 години война нито 1 км върната територия, 4 млн армия и принудително мобилизирани и успех няма, 2 млн убити за няма 1 км върната територия, 400 млрд оръжия за няма 1 км върната територия
21:19 15.12.2025
170 Висящият от колесник
До коментар #63 от "РФ е въздух под налягане !":е ги успехите
Германският автомобилен гигант Volkswagen предприе сериозни зъкращения и затваряне на заводи. Той ще затвори свой производствен завод в Германия във вторник за първи път в 88-годишната си история, предава Anadolu Agency.
През 2024 г. Volkswagen се споразумя със съвета на работниците и синдикатите да съкрати 35 000 души
21:20 15.12.2025
171 Христо
Коментиран от #174
21:21 15.12.2025
172 Z-ахарова
До коментар #159 от "Промитите":Промит ти еЗадника глупакНеден
21:21 15.12.2025
173 Иван
21:23 15.12.2025
174 Руснаци
До коментар #171 от "Христо":Браво, страхотни ще, какви велики успехи, радвам се че ще ударили втора подводница в неподвижно състояние, невероятни ще, а на фронта върнахте ли си 1 км територия, там където загиват невинните мъже на Украйна, там където деца на украинци остават без бащи
21:24 15.12.2025
175 456
До коментар #132 от "Хахахаха":Мноого интересно, и от този звзрив корабите и не помръднаха. Брей ,как става това. Можеха ,да изпипат и финните елементи. Примерно поне леко клатушкане на другите кораби
21:27 15.12.2025
176 Анатолчо
Заминаваш за фронта. Това ти е награда за вярност към украйна!
Указът е подписан от Митрофанова.
21:29 15.12.2025
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 А бе тази защо
21:32 15.12.2025
179 Ахаха
21:36 15.12.2025
180 Ишиба
Майтап Уили , обърнала е кила нагоре ,нищо не става от нея
21:40 15.12.2025
181 Укринформ ИДИОТ
21:44 15.12.2025
182 Фактолог
21:46 15.12.2025
183 А то си Прозс човечец
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":И няма смисъл дори да се изплюя въру лицето ти
Коментиран от #205
21:48 15.12.2025
184 Интересно
21:51 15.12.2025
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Лобут за кочината Рассия
Събитията са записани в Новоросийския район
Технологичното решение се оказа по-ефективно от очакванията.
🗓️ 15.12.2025
Морският подводен дрон Сий Бейби е носил 2 тона експлозив .
21:58 15.12.2025
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Хи хи хи
До коментар #129 от "Механик":На ти........
22:12 15.12.2025
189 Мишел
22:14 15.12.2025
190 Бъзиктар
22:21 15.12.2025
191 Украински кашик
Коментиран от #201
22:24 15.12.2025
192 КЛИПА Е ИСТИНСКИ
АМАН ОТ УКРОДЕ....БИЛИ
АБЕ КРЕТ...ЕНИТЕ ДЕБЛОКИРАХТЕ ЛИ МИРНОГРАД
И ОЩЕ НЕЩО КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ САМО С ПИСОАРИ ЛИ ЩЕ Я ПРАЙМ ИЛИ ИСТИНСКИ КЕН....ЕФ
22:38 15.12.2025
193 Тази "новина" за Ударена подводница
Коментиран от #198
22:50 15.12.2025
194 Няма спасение от дрон!
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Русията ти ще бъде унищожена от дронове........това оръжие не е скъпо ,а срещу него няма друга освен физическа защита!Няма танкове ,няма кораби всичко става на леш...Хората също!Налазят ли те дронове.......
22:50 15.12.2025
195 Подводницата е била"Малютка"
22:54 15.12.2025
196 Копейка в шок
Не издържам ! Свалям си гащите и да ме почват във вражеската територия.
23:17 15.12.2025
197 Архимандрисандрит Бибиян
23:17 15.12.2025
198 Чакаш
До коментар #193 от "Тази "новина" за Ударена подводница":руската да се похвали ли ???
23:17 15.12.2025
199 Цял свят
23:56 15.12.2025
200 Знаещ
01:13 16.12.2025
201 Знаещ
До коментар #191 от "Украински кашик":Вие в Киев сте добре . В Одеса имат ток само по 2 часа на ден и то не в цялата . Първата си яйца в тигани на свещи , за да не ги ядат сурови .
Коментиран от #204
01:16 16.12.2025
202 да да
01:18 16.12.2025
203 Удриии
Блатните Пияндурници.
01:20 16.12.2025
204 стоян георгиев
До коментар #201 от "Знаещ":Ти прави сметка тия без да имат ток оставиха русия без черноморски флот.направи сметка ако им пуснат тока...хах...гледахте ли лак изригна подводницата при удара с дрона.дали видяхте и корабите дето стояха беззащитно в същото пристанище? Та те са следващата серия.няма да има пропуск.
01:34 16.12.2025
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Ердоган
02:05 16.12.2025
207 Ъъъъъъъъ
02:58 16.12.2025
208 УУУУУУУУ
НА ТЯХ НА ЛАЙНОБРИТИТЕ НЕ СЕ ВЯРВА !!
03:09 16.12.2025
209 Българин
03:12 16.12.2025