Москва отрича за поразена руска подводница при атака срещу пристанище Новоросийск

Руският черноморски флот излезе с изявление, че информацията на украинските специални служби, че с подводен дрон са извадили от строя руска подводница клас "Кило", намираща се в пристанище Новоросийск, не отговарят на истината, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Опитът на Украйна да извърши диверсия с помощта на подводен апарат не постигна целите си, съобщи Черноморският флот.

Снощи БТА съобщи, позовавайки се на Укринформ, че украински подводни дронове "Съб сий бейби" (Sub Sea Baby) за първи път в историята поразиха руска подводница по проект 636.3 "Варшавянка" при операция на пристанището в Новоросийск.

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило".

"На борда на подводницата имаше четири пускови устройства за крилати ракети "Калибър", които врагът използва за удари по украинска територия", пише в изявлението на СБУ.

В операцията участваха 13-та главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и украинския военноморски флот.

"Цената на подводница от клас "Варшавянка" е около 400 млн. долара. Предвид настоящите международни санкции строителството на подобна подводница може да струва до 500 млн. долара. Този клас подводници е известен още като "Черна дупка" поради способността на корпуса му да абсорбира звука и да остава до голяма степен незабележима", пише СБУ.

Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби", които прогониха руските кораби и подводници от Севастополския залив.