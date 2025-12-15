Новини
България »
Видин »
Петър Москов: Формулата за изход от кризата е санитарен кордон около ДПС и Пеевски, Радев и бъдещия му проект

Петър Москов: Формулата за изход от кризата е санитарен кордон около ДПС и Пеевски, Радев и бъдещия му проект

15 Декември, 2025 14:48 1 407 44

  • петър москов-
  • санитарен кордон-
  • криза-
  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • проект

Проблемът не е нито естетически, нито просто Пеевски, а цялата система, изградена от ДПС в подкрепа на олигархията и корупцията. Ако г-н Пеевски изглеждаше като Ален Делон, ДПС щеше ли да бъде нещо по-различно?, коментира още съпредседателят на Синя България

Петър Москов: Формулата за изход от кризата е санитарен кордон около ДПС и Пеевски, Радев и бъдещия му проект - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Формулата за изход от кризата е санитарен кордон около ДПС и Пеевски, и Радев и бъдещия му проект. Това заяви съпредседателят на Синя България Петър Москов във Видин, където присъства на отчетно - изборно събрание на КОД. Според него единственото правилно решение за развитието на България и прекратяване на многогодишната политическа криза е обединение около дясноцентристки дневен ред и изолация на ДПС, като представител на ченгеджийската олигархия на прехода, и около Радев и неговия бъдещ проект, като проводници на проазиатската и антиевропейска пропаганда.

Проблемът не е нито естетически, нито просто Пеевски, а цялата система, изградена от ДПС в подкрепа на олигархията и корупцията. Ако г-н Пеевски изглеждаше като Ален Делон, ДПС щеше ли да бъде нещо по-различно?

Според Москов много е важно социалният гняв, който се изля на улицата да се превърне в истинска политическа алтернатива на сегашния ограбващ хората социализъм , с ясна програма за подкрепа на икономиката и развитието на частния бизнес, който произвежда богатството и просперитета на всяка държава.

За председател на КОД Видин беше преизбрана Красимира Елисеева, за зам.-председател беше избран един от най-младите членове на КОД в града Александър Николов, по професия преподавател по български език и инициатор на много доброволчески инициативи в подкрепа на младите хора и здравословния начин на живот. Амбицията на Александър Николов е да привлече младите хора да работят за реализация на собствените си идеи.


Видин / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    75 7 Отговор
    И ТОЯ ПРОДАЖНИК СЕ ПОКАЗА ОТ НАФТАЛИНА И ВЗЕ ДА РЪСИ ГЛУПОСТИ

    Коментиран от #15

    14:55 15.12.2025

  • 2 Любопитен

    27 4 Отговор
    Де е софиянеца?

    Коментиран от #5

    14:56 15.12.2025

  • 3 таралеж

    65 4 Отговор
    около ББ няма ли да искаш?! иначе санитарен кондом за теб!

    14:56 15.12.2025

  • 4 ахаа

    56 4 Отговор
    формулата е АК47 - всички

    14:57 15.12.2025

  • 5 честен ционист

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Пътува от Будапеща.

    14:58 15.12.2025

  • 6 Красота

    25 3 Отговор
    Кордони, зони , лабиринти
    Как се връзва на панделка човешкия разум
    Ей, че го умеят
    Скоро е Рождество Христово.
    Дано си ..спомните

    15:01 15.12.2025

  • 7 гражданин

    59 15 Отговор
    Всички сте срещо Радев ,защото ще ви смачка като хлебарки на изборите !!

    Коментиран от #14, #39

    15:01 15.12.2025

  • 8 Тоя "умник"

    38 4 Отговор
    явно рядко пресича околовръстното и то да ходи на почивки някъде !
    ВСИЧКИ СЕГАШНИ И ДОСЕГАШНИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЧИСТЯТ КАТО АВГИЕВИТЕ ОБОРИ ! И ТРЯБВА СПОРЕД "ЗАСЛУГИТЕ" СИ ДА СТРОЯТ НЯКОЛКО ГОДИНИ АЕЦ БЕЛЕНЕ !
    И ще им е малко !

    15:01 15.12.2025

  • 9 Не не и не...

    2 2 Отговор
    Никакво Белене и разни други ЦИДИ и докладни полицейшини......

    15:05 15.12.2025

  • 10 Тома

    38 2 Отговор
    Този беше партньор на тиквата при белота и това го спаси да не влезе в затвора за детските ваксини

    15:09 15.12.2025

  • 11 ккк

    29 6 Отговор
    защо ли ви е страх толкова от Радев , не вярвам да яде хора пък какво толкова да видим какво може ако не ни хареса ще го свалим като Д-то и Титиквата , стига сме насъпвали мотиката вече 20г и после нищо не се било променяло

    15:09 15.12.2025

  • 12 морския

    24 3 Отговор
    абе, д-р Гълъбова, прибирай ги навреме !

    15:10 15.12.2025

  • 13 Изходът от Кризата

    15 1 Отговор
    е първо кризата с боклука в София, ще плъзне епидемия. Кризата с липсата на формула за парно, не е приета нова и абонатите ще плащат по старите сметки от миналата година за месец ноември, а този ноември е по-топъл. Изчистване на мъртвите души. Водна криза, водата в Шумен кубик стигна 6 лв., нашата вода в Гърция и Турция 1.80 л. кубик Свикване на Велико Народно Събрание.
    Тези са ви най-важните приоритети.
    Предстоят енергийна криза и финансова с еврозоната.

    15:11 15.12.2025

  • 14 Той тях може

    8 12 Отговор

    До коментар #7 от "гражданин":

    И да ги смачка, но най вече ще смачка българите и България

    Коментиран от #17

    15:11 15.12.2025

  • 15 Прав си!

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    А санитарен кордон около Тиквоча Борисов?! Москов е бивш министър в едно от крадливите правителства на простата и крадлива герберска Тиква Борисов и затова и дума не обелва срещу втория Дебел, а именно Тиквата.

    15:13 15.12.2025

  • 16 Мое мнение

    7 0 Отговор
    Ако имат поне мъничко , трохичка съвест останала от предците им в гена ,който носят трябва минимум 12 Разбойника да отлетят в топлите страни при богатствата си заграбени от ограбваната много пъти ПЕЩЕРА....!!!

    Коментиран от #33

    15:14 15.12.2025

  • 17 По-смачкани

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Той тях може":

    От управлението на двата шопара няма на къде повече.

    Коментиран от #27, #31

    15:14 15.12.2025

  • 18 ПЕПИ ГОТИНОТО

    18 4 Отговор
    ПЕПИ ДОБРЕ ЛИ СИ КАКЪВ КОРДОН СРЕЩУ РАДЕВ БЕ НАЧУДРЕН ОДИ ПРИ ДОКТОР ГАЛЪБОВА ПИЧ.

    15:15 15.12.2025

  • 19 ококор

    10 3 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    15:16 15.12.2025

  • 20 Иванчо+Марийка

    19 2 Отговор
    Скрий се ве предател. Нали беше вече в скута на Борисов !!!

    15:17 15.12.2025

  • 21 Този

    14 2 Отговор
    Политически труп, да не се изказва повече.

    15:18 15.12.2025

  • 22 А бе

    9 2 Отговор
    С тези формули и "диагнози",докторе ,стигнахме до кривата.. Затова и ти сега си от киризчиите,а беше министър! Този санитарен кордон съсипа работеща държава и сега берем "плодовете му".

    15:23 15.12.2025

  • 23 МоскВОВ

    12 1 Отговор
    Педалите не са на мода, каза Путин!
    Сменяй си фамилията!

    15:25 15.12.2025

  • 24 провинциалист

    10 3 Отговор
    "сегашния ограбващ хората социализъм" - тоя пък къде видя социализъм, отделно от оксиморона в израза

    15:28 15.12.2025

  • 25 Мизерник

    6 7 Отговор
    РАДЕВ ще ви отвее всички боклуци Само да се появи

    Коментиран от #29

    15:29 15.12.2025

  • 26 Смени си фамилията бе продажник

    5 7 Отговор
    Не си достоен за това хубаво име - Москов

    15:31 15.12.2025

  • 27 Зъл пес

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "По-смачкани":

    Аха,затова след ден ,два ,ще хукнете по чужди дестинации.Щото много са ви смачкали.Егати и шушумигите сте.

    15:35 15.12.2025

  • 28 Робин Хорсфол

    2 3 Отговор
    Ти още ли не си отекъл в санитарния възел г-не?

    15:37 15.12.2025

  • 29 Питане

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Мизерник":

    Я ми припомни какво точно постигна чичо Гумен в 10-годишното си ялово управление.Щото ако аз почна да описвам негативите,фафли ще ме блокира.

    Коментиран от #43

    15:39 15.12.2025

  • 30 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Гепи МоскоФФ/Менгеле е за затвора. Гепи, страхува ли те Радев???

    15:40 15.12.2025

  • 31 Бивш психолог от МВР его

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "По-смачкани":

    Оптимиста ще каже - има, има! Някой сега се ослушва, какво ще каже др. решетников, та да видим!

    15:42 15.12.2025

  • 32 Офф

    4 2 Отговор
    Стига с това нещо Радев, де! Егати насиления месия дето зорлем го правят. А той а му се отвори парашута, а ни завря в руския мир.

    Коментиран от #34, #36

    15:42 15.12.2025

  • 33 Стършел

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мое мнение":

    Ако не са ги изнесли досега, май ще е по-добре да ги пуснем само с ръчен багаж!

    15:46 15.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анджо

    3 0 Отговор
    Абе учени нали сме демокрация, как така ще правим кордон за някоя партия, нямат право , това дискриминация към хората които го избират. Нямаме култура за демокрация. Може да не искал да правиш коалиция с н ви коя партия но не можеш да я изолираш на пълно. Той защитава интересите на свойте избиратели.

    15:53 15.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сандо

    2 2 Отговор
    За да тръгне България към възстановяването си първо трябва да се направи кордон около психясалите десни,нанесли само вреди и разрушения на държавата ни.

    Коментиран от #40

    15:54 15.12.2025

  • 38 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Дайте да изолираме всички, за да може Пепи Лудото да спечели повече от 0,5%...

    15:59 15.12.2025

  • 39 Селянин

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "гражданин":

    Гражданино, не те знам на колко години си. Може и да помниш.
    И Царя дойде на бял кон на гребена на вълната. И какво? Защото всички бяха полудели по него. Видяхме какво стана. След време Слави прави референдуми, пак гръмки думи, дойде на власт - и…
    И Радев е от същия вид. Не съм сигурен, че ако спечели избори няма да повтори царя. Не забравяйте, че има няколко милиона негласуващи. Което не значи, че са съгласни на всичко.

    16:00 15.12.2025

  • 40 КОЙ ще ни даде париии?

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сандо":

    А така, сандьо! Пиши само хубави неща за д-р. Радев и славчу, иначе трият!

    16:01 15.12.2025

  • 41 никой

    1 0 Отговор
    този го смилих за по-умен...сгрешил съм,и той дърпа чергата към себе си без да мисли за народа,поредният търтей

    16:02 15.12.2025

  • 42 ТИГО

    1 0 Отговор
    Нане отишъл при Вуте да му иска магарето и каруцата да пренесе дърва ! Вуте му казал "Нане да ти кажа че магарето е болни ето виждаш не е болно,да ти кажа че каруцата е счупена е и това не е здрава е !Затова аз ти предлагам компромисният вариант "Що не ходиш да си ,,,,,, майката" ! ПЕПИ аман от теб и такива като теб хайде да минем на компромисният вариант на Вуте !

    16:06 15.12.2025

  • 43 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Питане":

    Прав си колега. За тия десет години една хубава дума не каза за България. Никой не му угоди. Само вето на всичко и празнодумие. Също като Царя.

    16:07 15.12.2025

  • 44 Азът

    1 0 Отговор
    Санитарен кордон и срещу лудото Пепи и малоумният му пръстов отпечатък! Този трябваше да бъде съден за простотиите, които сътвори като здравен министър, но вместо това, го изкараха от нафталина и сега Пепи ръси мозък та се къса! И срещу кого тогава не следва да се изгражда санитарен кордон, а докторе?Сигурно трябва да застанем зад Синя България, теб и Вили Лилков?

    16:07 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове