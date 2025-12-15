Петър Москов: Формулата за изход от кризата е санитарен кордон около ДПС и Пеевски, Радев и бъдещия му проект

Формулата за изход от кризата е санитарен кордон около ДПС и Пеевски, и Радев и бъдещия му проект. Това заяви съпредседателят на Синя България Петър Москов във Видин, където присъства на отчетно - изборно събрание на КОД. Според него единственото правилно решение за развитието на България и прекратяване на многогодишната политическа криза е обединение около дясноцентристки дневен ред и изолация на ДПС, като представител на ченгеджийската олигархия на прехода, и около Радев и неговия бъдещ проект, като проводници на проазиатската и антиевропейска пропаганда.
Проблемът не е нито естетически, нито просто Пеевски, а цялата система, изградена от ДПС в подкрепа на олигархията и корупцията. Ако г-н Пеевски изглеждаше като Ален Делон, ДПС щеше ли да бъде нещо по-различно?
Според Москов много е важно социалният гняв, който се изля на улицата да се превърне в истинска политическа алтернатива на сегашния ограбващ хората социализъм , с ясна програма за подкрепа на икономиката и развитието на частния бизнес, който произвежда богатството и просперитета на всяка държава.
За председател на КОД Видин беше преизбрана Красимира Елисеева, за зам.-председател беше избран един от най-младите членове на КОД в града Александър Николов, по професия преподавател по български език и инициатор на много доброволчески инициативи в подкрепа на младите хора и здравословния начин на живот. Амбицията на Александър Николов е да привлече младите хора да работят за реализация на собствените си идеи.
