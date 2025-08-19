Новини
Свят »
Израел »
Израел и Австралия в най-острия си дипломатически сблъсък досега

Израел и Австралия в най-острия си дипломатически сблъсък досега

19 Август, 2025 10:40 1 577 12

  • израел-
  • австралия

Тел Авив анулира визи на австралийски дипломати след решението на Канбера да признае палестинската държава

Израел и Австралия в най-острия си дипломатически сблъсък досега - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви в понеделник, че е анулирал визите на австралийски дипломати, акредитирани към Палестинската автономия. Мярката идва в отговор на решението на Канбера да признае палестинска държава и да отмени визата на израелски депутат, съобщава „Ройтерс“, предава БТА.

Австралия отказа влизане на Симха Ротман, депутат от партията „Религиозен ционизъм“ и част от управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху. Причина за решението са негови изказвания срещу създаването на палестинска държава и в подкрепа на анексията на окупирания Западен бряг.

„Австралийският посланик в Израел бе уведомен, че визите на представителите към Палестинската автономия са отнети. Освен това разпоредих израелското посолство в Канбера внимателно да проверява всяко официално австралийско искане за виза за Израел“, заяви Саар в платформата X, като нарече действията на Австралия „неоправдани“.

В отговор австралийският външен министър Пени Уонг определи решението на Израел като „необоснована реакция“, която изолира страната и подкопава международните усилия за мир и решение с две държави.

Палестинското външно министерство също осъди действията на Израел, като ги нарече незаконни и в нарушение на международното право. Очаква се следващия месец Австралия официално да признае палестинска държава. Ход, който според Канбера ще даде тласък на мирните усилия, ще подкрепи прекратяване на огъня в Газа и ще ускори освобождаването на заложници, държани от палестински групировки.

Ротман, който трябваше да посети Австралия по покана на Австралийската еврейска асоциация, заяви пред „Ройтерс“, че визата му е отменена заради позиции, „споделяни от мнозинството израелци и самото правителство“. Той определи признаването на палестинска държава като „сериозна грешка и огромна награда за Хамас и терора“.

Австралийският министър по вътрешните работи Тони Бърк подчерта, че страната има твърда линия срещу онези, които се опитват да сеят разделение: „Всеки, който идва, за да проповядва омраза, не е добре дошъл“.

През юни Австралия, заедно с още четири държави, наложи санкции на израелските министри Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир заради многократни призиви към насилие срещу палестинци на Западния бряг.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бармалей

    6 1 Отговор
    Това е страшна буря , но в тенджерата под налягане !

    11:32 19.08.2025

  • 3 на про-палесвинката

    1 4 Отговор
    го ту рря до надписа

    11:38 19.08.2025

  • 4 Краси

    6 10 Отговор
    Австралия е огромна и богата държава, цял континент. Има изключително строги закони за престой на чужденци, и жестока емигрантска политика. Защо Австралия не приюти няколко милиона палестинци, за които австралийските политици са много загрижени? Защо нито една съседна на Газа, мюсюлманска държава не допуска бежанци-палестинци на своя територия? Много е лесно отстрани да се дава съвет....ама опитайте да живеете до палестинци.

    Коментиран от #5, #6, #8

    11:44 19.08.2025

  • 5 майонеза

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Краси":

    външната им министърка е китайски жендър.а партиите левашки

    Коментиран от #12

    11:47 19.08.2025

  • 6 аноним

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Краси":

    И защо трябва да ги гонят от собствената им страна?

    Коментиран от #10

    11:48 19.08.2025

  • 7 Тони

    2 8 Отговор
    Неграмотно, с изкубани вежди и мръсна коса същество, което не разбира, че е полезния И-деот на палестинския тероризъм. Защо на другата си буза не напише:"хамас са терористи и убийци?"

    11:49 19.08.2025

  • 8 Коста

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Краси":

    Къде да ходят бе Джюиш? Имат си държава палестинците. Палестина се нарича. Вий от яд

    11:53 19.08.2025

  • 9 Коста

    3 3 Отговор
    Тези които са за украинците са против палестинците. Интересно

    Коментиран от #11

    11:56 19.08.2025

  • 10 Щерю

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "аноним":

    Палестинска държава няма, и не е имало никога, Палестинците отказаха, през 1948 година, да си направят за първи път държава, защото са мързеливи, крадливи и предпочитат да живеят без да работят, от помощи. Там, където са приели палестинци, безкрайно съжаляват, питайте ОЕЕ, Ливан и Египет, защото палестинците създават хаос, безредици, правят революции и убиват хората, които са ги приели. Нито една мюсюлманска държава вече не приема палестински бежанци. От години ЕС, САЩ и Израел хранят и подпомагат с милиони палестинците, а палестинците с тези пари купуват оръжие и копаят тунели с цел унищожението на Израел.

    11:56 19.08.2025

  • 11 Петър

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    Не е интересно, логично е. Украинците са жертви на руския терор, а палестинците са терористи. Две години палестинците отказват да върнат отвлечените евреи. От години палестинците нападат и убиват цивилни евреи, правят атентати в целия свят, дори в Бургас направиха. Палестинците на свободни избори избраха хамас да ги управлява, и масово се радваха, когато терористите от хамас публично се гавреха с живи и мъртви еврейки....

    12:01 19.08.2025

  • 12 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "майонеза":

    Как така хора расово и етнически различни се добраха до други континенти

    12:13 19.08.2025