Израел и Австралия в най-острия си дипломатически сблъсък досега

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви в понеделник, че е анулирал визите на австралийски дипломати, акредитирани към Палестинската автономия. Мярката идва в отговор на решението на Канбера да признае палестинска държава и да отмени визата на израелски депутат, съобщава „Ройтерс“, предава БТА.

Австралия отказа влизане на Симха Ротман, депутат от партията „Религиозен ционизъм“ и част от управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху. Причина за решението са негови изказвания срещу създаването на палестинска държава и в подкрепа на анексията на окупирания Западен бряг.

„Австралийският посланик в Израел бе уведомен, че визите на представителите към Палестинската автономия са отнети. Освен това разпоредих израелското посолство в Канбера внимателно да проверява всяко официално австралийско искане за виза за Израел“, заяви Саар в платформата X, като нарече действията на Австралия „неоправдани“.

В отговор австралийският външен министър Пени Уонг определи решението на Израел като „необоснована реакция“, която изолира страната и подкопава международните усилия за мир и решение с две държави.

Палестинското външно министерство също осъди действията на Израел, като ги нарече незаконни и в нарушение на международното право. Очаква се следващия месец Австралия официално да признае палестинска държава. Ход, който според Канбера ще даде тласък на мирните усилия, ще подкрепи прекратяване на огъня в Газа и ще ускори освобождаването на заложници, държани от палестински групировки.

Ротман, който трябваше да посети Австралия по покана на Австралийската еврейска асоциация, заяви пред „Ройтерс“, че визата му е отменена заради позиции, „споделяни от мнозинството израелци и самото правителство“. Той определи признаването на палестинска държава като „сериозна грешка и огромна награда за Хамас и терора“.

Австралийският министър по вътрешните работи Тони Бърк подчерта, че страната има твърда линия срещу онези, които се опитват да сеят разделение: „Всеки, който идва, за да проповядва омраза, не е добре дошъл“.

През юни Австралия, заедно с още четири държави, наложи санкции на израелските министри Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир заради многократни призиви към насилие срещу палестинци на Западния бряг.