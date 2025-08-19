Израел и Австралия в най-острия си дипломатически сблъсък досега

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви в понеделник, че е анулирал визите на австралийски дипломати, акредитирани към Палестинската автономия. Мярката идва в отговор на решението на Канбера да признае палестинска държава и да отмени визата на израелски депутат, съобщава „Ройтерс“, предава БТА.
Австралия отказа влизане на Симха Ротман, депутат от партията „Религиозен ционизъм“ и част от управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху. Причина за решението са негови изказвания срещу създаването на палестинска държава и в подкрепа на анексията на окупирания Западен бряг.
„Австралийският посланик в Израел бе уведомен, че визите на представителите към Палестинската автономия са отнети. Освен това разпоредих израелското посолство в Канбера внимателно да проверява всяко официално австралийско искане за виза за Израел“, заяви Саар в платформата X, като нарече действията на Австралия „неоправдани“.
В отговор австралийският външен министър Пени Уонг определи решението на Израел като „необоснована реакция“, която изолира страната и подкопава международните усилия за мир и решение с две държави.
Палестинското външно министерство също осъди действията на Израел, като ги нарече незаконни и в нарушение на международното право. Очаква се следващия месец Австралия официално да признае палестинска държава. Ход, който според Канбера ще даде тласък на мирните усилия, ще подкрепи прекратяване на огъня в Газа и ще ускори освобождаването на заложници, държани от палестински групировки.
Ротман, който трябваше да посети Австралия по покана на Австралийската еврейска асоциация, заяви пред „Ройтерс“, че визата му е отменена заради позиции, „споделяни от мнозинството израелци и самото правителство“. Той определи признаването на палестинска държава като „сериозна грешка и огромна награда за Хамас и терора“.
Австралийският министър по вътрешните работи Тони Бърк подчерта, че страната има твърда линия срещу онези, които се опитват да сеят разделение: „Всеки, който идва, за да проповядва омраза, не е добре дошъл“.
През юни Австралия, заедно с още четири държави, наложи санкции на израелските министри Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир заради многократни призиви към насилие срещу палестинци на Западния бряг.
2 бармалей
11:32 19.08.2025
3 на про-палесвинката
11:38 19.08.2025
4 Краси
Коментиран от #5, #6, #8
11:44 19.08.2025
5 майонеза
До коментар #4 от "Краси":външната им министърка е китайски жендър.а партиите левашки
Коментиран от #12
11:47 19.08.2025
6 аноним
До коментар #4 от "Краси":И защо трябва да ги гонят от собствената им страна?
Коментиран от #10
11:48 19.08.2025
7 Тони
11:49 19.08.2025
8 Коста
До коментар #4 от "Краси":Къде да ходят бе Джюиш? Имат си държава палестинците. Палестина се нарича. Вий от яд
11:53 19.08.2025
9 Коста
Коментиран от #11
11:56 19.08.2025
10 Щерю
До коментар #6 от "аноним":Палестинска държава няма, и не е имало никога, Палестинците отказаха, през 1948 година, да си направят за първи път държава, защото са мързеливи, крадливи и предпочитат да живеят без да работят, от помощи. Там, където са приели палестинци, безкрайно съжаляват, питайте ОЕЕ, Ливан и Египет, защото палестинците създават хаос, безредици, правят революции и убиват хората, които са ги приели. Нито една мюсюлманска държава вече не приема палестински бежанци. От години ЕС, САЩ и Израел хранят и подпомагат с милиони палестинците, а палестинците с тези пари купуват оръжие и копаят тунели с цел унищожението на Израел.
11:56 19.08.2025
11 Петър
До коментар #9 от "Коста":Не е интересно, логично е. Украинците са жертви на руския терор, а палестинците са терористи. Две години палестинците отказват да върнат отвлечените евреи. От години палестинците нападат и убиват цивилни евреи, правят атентати в целия свят, дори в Бургас направиха. Палестинците на свободни избори избраха хамас да ги управлява, и масово се радваха, когато терористите от хамас публично се гавреха с живи и мъртви еврейки....
12:01 19.08.2025
12 демократ
До коментар #5 от "майонеза":Как така хора расово и етнически различни се добраха до други континенти
12:13 19.08.2025