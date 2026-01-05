Новини
Петролът поевтиня с около 1% в началото на азиатската търговия след американската военна операция във Венецуела

5 Януари, 2026 04:13, обновена 5 Януари, 2026 03:18

Това се случва на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските запаси от суров петрол на южноамериканската държава

Петролът поевтиня с около 1% в началото на азиатската търговия след американската военна операция във Венецуела - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Петролът поевтиня с около 1% в началото на работната седмица в Азия днес след американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че пазарите оценяват въздействието на тази операция, на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските запаси от суров петрол на южноамериканската държава.

След началото на търговията в Токио американският лек суров петрол поевтиня до 56,56 долара за барел, а сортът "Брент" от Северно море - до 60 долара. Малко по-късно те възстановиха част от загубите, като цената им се повиши съответно до 56,98 долара и 60,45 долара за барел.

Анализатори обобщиха пред АФП, че на първо време ескалацията на напрежението във Венецуела може да наруши доставките на петрол, но в дългосрочен план може да стабилизира пазара, още повече че износът от южноамериканската страна от години намалява заради лошото състояние на инфраструктурата и ще са необходими големи инвестиции и години, за да бъде обърната тази тенденция. При това, според цитираните експерти, основният проблем на световните пазари си остава свръхпредлагането.


  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Калния бункер е във фалит, до къде го докара бункерното!

    03:26 05.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    добро утро! ама само как го гепнаха , а? има и едни теории , копЕИски ,че Путин знаел...значи РФ пак предадоха някой....СИВ ,Варш.догоеор...наистина не струват и хартийката с договор...

    03:27 05.01.2026

  • 3 мда

    1 1 Отговор
    Съпротивата още не е почнала. Тръмп се застреля сам.

    04:00 05.01.2026

  • 4 Петър

    0 0 Отговор
    Не е ли редно сега, знамето на Венецуела да бъде поставено до знамето на Украйна на балкона на Столичният общински съвет?

    04:15 05.01.2026