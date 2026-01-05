КЗК: Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно след приемането на еврото

Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно. Голяма част от продуктите даже са на промоция в момента. Това заяви в студиото на "На Фокус" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.

"В момента пазарната икономика започна да работи, конкуренцията също. Веригите са котвата на пазара, която с личния си пример може да успокои всички", каза още той.

И допълни, че от понеделник вероятно ще обявят, че започват проверка, свързана със сферата на специфичния кетъринг.

"Това, че кабинетът е в оставка, не означава, че няма такъв. Ясно е, че страната не остава без правителство нито за една секунда. Така че то си функционира. Второто, което трябва да кажем е, че това правителство се намира в една особена ситуация, защото предстоят очевидно парламентарни избори. И с оглед на предстоящите парламентарни избори трябва много ясно да покаже, че може да управлява", поясни Чолаков.

Той обясни и как работи Координационния център, създаден от правителството, в който участват няколко институции.

"Те ще са в постоянен контакт помежду си и ще извършват регулярни проверки. В центъра са включени МВР, Министерството на транспорта (заради пощите), Министерството на финансите, ДАНС, Комисията за защита на потребителите, НАП, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. Първата защитна линия при смяната на парите са МВР, кметовете на общините и пощите. Тя е насочена основно към изплащането на пенсиите в евро и опасенията на хората дали няма да има опити за злоупотреби – например при „помощ“ за обмяна на валута на възрастни хора в малките населени места. Втората линия на контрол са НАП и Комисията за защита на потребителите. Това са институциите с реални правомощия по Закона за въвеждане на еврото и именно те извършват проверките на място. Останалите институции – Митници, ДАНС и Агенцията по безопасност на храните – също участват и работят ежедневно, като реагират и на подадени сигнали", твърди Чолаков.