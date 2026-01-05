Новини
България »
КЗК: Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно след приемането на еврото

КЗК: Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно след приемането на еврото

5 Януари, 2026 04:33, обновена 5 Януари, 2026 03:36 372 1

  • кзк-
  • радомир чолаков-
  • евро-
  • търговия

Това, че кабинетът е в оставка, не означава, че няма такъв, заяви зам.-шефът на комисията Радомир Чолаков

КЗК: Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно след приемането на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно. Голяма част от продуктите даже са на промоция в момента. Това заяви в студиото на "На Фокус" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.

"В момента пазарната икономика започна да работи, конкуренцията също. Веригите са котвата на пазара, която с личния си пример може да успокои всички", каза още той.

И допълни, че от понеделник вероятно ще обявят, че започват проверка, свързана със сферата на специфичния кетъринг.

"Това, че кабинетът е в оставка, не означава, че няма такъв. Ясно е, че страната не остава без правителство нито за една секунда. Така че то си функционира. Второто, което трябва да кажем е, че това правителство се намира в една особена ситуация, защото предстоят очевидно парламентарни избори. И с оглед на предстоящите парламентарни избори трябва много ясно да покаже, че може да управлява", поясни Чолаков.

Той обясни и как работи Координационния център, създаден от правителството, в който участват няколко институции.

"Те ще са в постоянен контакт помежду си и ще извършват регулярни проверки. В центъра са включени МВР, Министерството на транспорта (заради пощите), Министерството на финансите, ДАНС, Комисията за защита на потребителите, НАП, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. Първата защитна линия при смяната на парите са МВР, кметовете на общините и пощите. Тя е насочена основно към изплащането на пенсиите в евро и опасенията на хората дали няма да има опити за злоупотреби – например при „помощ“ за обмяна на валута на възрастни хора в малките населени места. Втората линия на контрол са НАП и Комисията за защита на потребителите. Това са институциите с реални правомощия по Закона за въвеждане на еврото и именно те извършват проверките на място. Останалите институции – Митници, ДАНС и Агенцията по безопасност на храните – също участват и работят ежедневно, като реагират и на подадени сигнали", твърди Чолаков.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само една търговска

    0 0 Отговор
    верига заслужава внимание, започва с Л. Поне продуктите са ориинални кремове, препарати, дезодоранти, промоциите са добри. Всички други надуват спекулативно цените, намалени грамажи, некачествени стоки.
    Юрогария е тиритория със затихващи функции и умиращ народ.
    Заради шепа Лобита, Бюджетници и Спекуланти, 5 милиона българи страдат.
    Огромни уволнения в производството, заради Юрошита и хиляди уволнени.
    Дължим Чудовикните: инфлации, заеми, дефицити и повишаване на цени от юли 2020 на ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС, патерицате им БКП и ИТН.
    Депутати на 3 месеца повишение заплати. Бюджетници със заплати от 7000 до 120 000.
    20 милиарда лева заеми за заплати на бюджетници. 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджет и 6 милиарда от доплащане пациенти. Чудовищно повишение на лекарства, енергия, вода.
    ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и БКП виновниците за Юрошита, хаоса, повишаване на цени, безработица в производство, 41% инфлация от 2020 юли. до 2025. 2020 масло с крава 4.50, 2025 9 лева. Сто процента повишение на цени. След първи онлайн магазини Двойно повишение цени при част от онлайн магазини.
    Бюджетника с 30 000 заплатка няма да усети инфлацията.

    03:59 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове