Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно. Голяма част от продуктите даже са на промоция в момента. Това заяви в студиото на "На Фокус" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.
"В момента пазарната икономика започна да работи, конкуренцията също. Веригите са котвата на пазара, която с личния си пример може да успокои всички", каза още той.
И допълни, че от понеделник вероятно ще обявят, че започват проверка, свързана със сферата на специфичния кетъринг.
"Това, че кабинетът е в оставка, не означава, че няма такъв. Ясно е, че страната не остава без правителство нито за една секунда. Така че то си функционира. Второто, което трябва да кажем е, че това правителство се намира в една особена ситуация, защото предстоят очевидно парламентарни избори. И с оглед на предстоящите парламентарни избори трябва много ясно да покаже, че може да управлява", поясни Чолаков.
Той обясни и как работи Координационния център, създаден от правителството, в който участват няколко институции.
"Те ще са в постоянен контакт помежду си и ще извършват регулярни проверки. В центъра са включени МВР, Министерството на транспорта (заради пощите), Министерството на финансите, ДАНС, Комисията за защита на потребителите, НАП, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. Първата защитна линия при смяната на парите са МВР, кметовете на общините и пощите. Тя е насочена основно към изплащането на пенсиите в евро и опасенията на хората дали няма да има опити за злоупотреби – например при „помощ“ за обмяна на валута на възрастни хора в малките населени места. Втората линия на контрол са НАП и Комисията за защита на потребителите. Това са институциите с реални правомощия по Закона за въвеждане на еврото и именно те извършват проверките на място. Останалите институции – Митници, ДАНС и Агенцията по безопасност на храните – също участват и работят ежедневно, като реагират и на подадени сигнали", твърди Чолаков.
1 Само една търговска
Юрогария е тиритория със затихващи функции и умиращ народ.
Заради шепа Лобита, Бюджетници и Спекуланти, 5 милиона българи страдат.
Огромни уволнения в производството, заради Юрошита и хиляди уволнени.
Дължим Чудовикните: инфлации, заеми, дефицити и повишаване на цени от юли 2020 на ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС, патерицате им БКП и ИТН.
Депутати на 3 месеца повишение заплати. Бюджетници със заплати от 7000 до 120 000.
20 милиарда лева заеми за заплати на бюджетници. 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджет и 6 милиарда от доплащане пациенти. Чудовищно повишение на лекарства, енергия, вода.
ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и БКП виновниците за Юрошита, хаоса, повишаване на цени, безработица в производство, 41% инфлация от 2020 юли. до 2025. 2020 масло с крава 4.50, 2025 9 лева. Сто процента повишение на цени. След първи онлайн магазини Двойно повишение цени при част от онлайн магазини.
Бюджетника с 30 000 заплатка няма да усети инфлацията.
03:59 05.01.2026