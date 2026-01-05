Мицкоски: Българите пропуснаха шанса да бъдат добри съседи, предупреждавах Брюксел за тях

„Съжалявам, че още веднъж пропуснаха шанса да бъдат добри съседи“, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, твърдейки, че България оспорва Плана за действие за малцинствата в страната, „защото е бил изготвен на македонски език“, предаде dariknews.bg, цитирайки БГНЕС.

Премиерът каза, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел: „дори и най-добрия План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.

„Нито една държава членка няма нищо против, нито едно малцинство в Македония няма нищо против, защото имаше обществен дебат. Е, проблемът бил, че е на македонски език. Извинете, но моят майчин език е македонският, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че е така“, каза Мицкоски.

Северномакедонският премиер твърди, че всичко е било направено така, както е било поискано – приети са били предложенията на експерт от Италия при изготвянето на Плана и е било изпълнено искането от Брюксел „ден по-рано да бъде изпратен в България, за да се покаже добра воля“.

„Така и направихме – изпратихме го ден по-рано. Е, сега им пречело, че е на македонски език. Но това е официалният език според Конституцията и аз или министърът не можем да нарушаваме Конституцията. Ако те мислят, че ще го изпратим на друг език – ние нямаме друг език съгласно Конституцията. Това е македонският език. Те още веднъж показват, че няма връзка нито с малцинствата, нито с българите в Конституцията. Исканията им имат много по-дълбоки корени и проблемите са много по-дълбоки, и още веднъж показват, че намеренията им са съвсем различни“, заяви Мицкоски.

Той каза още, че правителството в Скопие в момента няма никакви контакти с България и допълни: „на разположение сме по всяко време и навсякъде, във всяка организация да отидем и да разговаряме, и да представим нашите аргументи“.

„Всичко ще приемем, разбира се – без вписване в Конституцията. Всички забележки ще приемем, но аз не мога да се откажа от своя майчин македонски език“, подчерта Мицкоски.

Република България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г., съобщава Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Република Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените ѝ граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган.

Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори, посочват още от МВнР.

Оттам допълват, че приветстват думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчитат да спази това обещание към тях.

През 2022 г. бе прието т. нар. френско предложение, задължаващо Скопие да впише българите в конституцията си като държавотворен народ, което още не е изпълнено.