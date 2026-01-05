Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия след туит на жена на съветник на Доналд Тръмп, породил полемика, предаде агенция Франс прес, цитирана от БНР.



Кейти Милър, съпругата на Стивън Милър, заместник-началник на канцеларията на Тръмп, публикува в акаунта си в "Екс" снимка, на която Гренландия, която сега е част от Дания, е оцветена с цветовете на американското знаме и написа към нея: "Скоро".



Откакто дойде на власт, Доналд Тръмп намеква, че би било добре Гренландия да бъде част от Съединените щати.



"Малко приятелско напомняне - ние сме много близки съюзници и трябва да продължаваме да работим заедно като такива“, заяви в отговор на поста на Кейти Милър посланикът на Дания в Съединените щати Йеспер Мюлер Сюренсен. "И да, ние очакваме пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания“, допълни той.



Публикацията на Кейти Милър в "Екс" дойде, малко след като американската армия залови президента на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга по време на операция в Каракас.



Според експерти тази операция е предупреждение към съюзниците на Съединените щати, обезпокоени от заплахите на Тръмп да придобие стратегически природни ресурси, като се започне от Гренландия.

Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия за отбранителни цели. Това обяви днес американският президент Доналд Тръмп, предаде агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"Разбира се, имаме нужда от Гренландия“, заяви той в интервю за списание The Atlantic. "Имаме нужда от нея за отбранато ни.“



Изданието пише, че политикът е описал острова, автономна територия на членката на НАТО Дания, като зона, "заобиколена от руски и китайски кораби“.



Обсъждайки обаче възможни операции в чужбина, той добави: "Знаете ли, смяната на режима, както и да искате да я наречете, е по-добра от това, което има сега. Не може да стане по-лошо“, цитира Atlantic думите на Тръмп.

