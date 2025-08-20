Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп е поискал оградата по границата с Мексико да бъде боядисана в черно

Тръмп е поискал оградата по границата с Мексико да бъде боядисана в черно

20 Август, 2025 09:06 1 010 8

  • мексико-
  • сащ-
  • кристи ноъм-
  • доналд тръмп-
  • граница

Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата, обяви правителството на САЩ

Тръмп е поискал оградата по границата с Мексико да бъде боядисана в черно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, мексикански полицай
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на САЩ планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да я направи прекалено гореща за катерене, заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, предаде ДПА, съобщи БТА.

Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата.

Ноъм заяви, че оградата, съставена от плътно разположени метални колони, вече е "много, много трудна за прескачане, почти невъзможна", и се простира дълбоко в земята, което прави прокопаването на тунел под нея изключително трудно.

Министърката, която говори на пресконференция в Ню Мексико, добави, че боядисването на цялата конструкция в черно е "по специално искане" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тази мярка ще повиши температурата на повърхността при горещи условия и ще направи преминаването още по-трудно, заяви Ноъм.

Преди да бъде избран за президент през 2016 г., Тръмп обеща да построи стена по протежение на южната граница с дължина около 3200 километра, за да не допуска нелегални имигранти. Той започна изграждането на конструкцията по време на първия си мандат и се ангажира да я завърши в следващите години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАЩ

    3 1 Отговор
    Що не вземат китайската стена
    на концесия ?!

    09:09 20.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Орбан се уреди преговорите да са в Унгария.А досега винаги България е била посредник между Русия и Запада.Глупава външна политика.

    09:11 20.08.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    За 5 месеца Тръмп намали с 96% нелегалите.. можело значи!

    09:14 20.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    4 1 Отговор
    Ток по оградата и остри колци под нея ще решат завинаги мексиканския въпрос, а после и руския 😁

    Коментиран от #7

    09:14 20.08.2025

  • 5 Трол

    1 0 Отговор
    Трябваше да е в розово, за да ги е срам да се катерят по нея.

    09:29 20.08.2025

  • 6 Швейк

    4 0 Отговор
    Да не забравяме , че същият беше предложил , на хората да се инжектира дезинфектант за лечение от COVID - 19.

    09:31 20.08.2025

  • 7 оли ,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Ако това вършеше работа , руснаците отдавна да са го направили , а не да чакат ти да ги подсещаш .

    09:31 20.08.2025

  • 8 Москито

    2 0 Отговор
    Да сложат лампи против комари и да пуснат ток по-добре.

    09:37 20.08.2025